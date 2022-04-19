Утянет ли Сергей Шойгу на дно Шолбана Кара-оола?

Неочевидная связь «спецоперации» на Украине с выборами в Кызыле

События в Украине стали такими же важными в жизни россиян, какой до этого была пандемия коронавируса COVID-19. Разница только в том, что пандемия являлась и является мировой проблемой и появилась помимо воли руководства России, а «спецоперация» в Украине является нашим национальным горем и началась по решению нашего руководства. Другая разница состоит в том, что пандемия объединила страны и народы в борьбе с ней, а «спецоперация» превратила Россию и русских в изгоев по всему цивилизованному миру. Ещё одно отличие: про пандемию можно свободно писать всю правду, какой бы она горькой ни являлась, а в отношении «спецоперации» разрешено писать только восторженные статьи, рассказывающие про геройство солдат и мудрость генералов. Невзирая на то, что причин для радости вести с фронтов приносят не всегда.

ЗЕЛЕНСКИЙ НЕ СТАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СЦЕНАРИЮ МОСКВЫ

На прошедшей неделе наиболее известной новостью было сообщение о странном поведении нашего замечательного земляка, внезапно исчезнувшего из так им любимого медийного пространства. Версия об его неожиданном, но весьма своевременном инфаркте пока ничем не подтвердилась. Важное место среди новостей занял захват спецслужбами Украины сбежавшего из-под домашнего ареста лидера оппозиционной партии, депутата парламента Украины Медведчука, обвиняемого в государственной измене в пользу России. Как только началась «спецоперация», он пустился в бега и более месяца где-то скрывался, рискуя жизнью, поскольку наши войска бомбили и Киев тоже. Но когда Шойгу снял осаду Киева, Медведчука 12 апреля в День Космонавтики схватили и показали общественности. Осунувшегося, с потухшим взглядом, в наручниках. По некоторым сведениям, в России предполагалось, что после капитуляции Украины и бегства президента Зеленского именно он должен был взять бразды правления побеждённой страны в свои руки и завершить в ней начатую Россией денацификацию и демилитаризацию страны. Но, как всем известно, этого почему-то не случилось – Зеленский отказался следовать примеру Януковича и никуда из Киева не сбежал. Более того, теперь он принимает в столице руководство европейских стран. Наше телевидение транслирует, как он прогуливается по улицам Киева и беседует с зарубежными гостями. К тому же он изменил манеру общения с руководством Евросоюза и США и уже не просит денег и вооружений, а требует их, при этом постоянно усиливая давление на Запад. И, похоже, у него это получается.

А что касается Медведчука, отправленного в СИЗО, Зеленский предложил Кремлю обменять его на пленных украинцев. На что получил отказ, поскольку Медведчук не является гражданином России.

СТРАННОЕ «УТОПЛЕНИЕ» ФЛАГМАНА ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА

С российской стороны скандальным событием стали пожар и последовавший за этим взрыв боекомплекта на флагмане Черноморского флота России. Как заявили в Генштабе Минобороны РФ, «гвардейский ракетный крейсер «Москва»«получил серьёзные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара», в результате чего он «потерял остойчивость и при буксировке в Севастополь затонул». Украинские СМИ утверждают, что крейсер «Москва» якобы был поражён двумя ракетами «Нептун» с побережья Чёрного моря, однако Минобороны настаивает на версии, что на корабле случилось возгорание с трагическими последствиями, «причины которого выясняются». Но в это верится слабо, поскольку крейсер в 2020 году прошёл «глубокую модернизацию». И, по заявлению российских СМИ, был готов «ещё несколько десятков лет» нести службу. Наверное, когда-нибудь будет какое-то расследование, и появятся более-менее внятные выводы. Хотя кто там что-то может установить, если корабль лежит на дне Чёрного моря? Другой вопрос: почему он затонул во время буксировки? Почему не смогли откачать воду из трюмов? Почему матросов с тонущего корабля спасал турецкий корабль и что он там в это время делал? Где в это время находились наши корабли сопровождения?

Пока не очень ясна судьба экипажа крейсера. Если верить имеющейся информации, «военно-морской флот Турции принимал участие в спасении членов экипажа флагманского российского корабля «Москва», в результате чего с тонущего судна были вызволены 54 моряка». Как сообщило Минобороны РФ, «экипаж (более 500 человек) был эвакуирован, причины пожара устанавливаются». В этом случае возникают резонные вопросы: на каких кораблях были спасены четыре с половиной сотни моряков крейсера и где они находятся в настоящее время? А если они погибли хотя бы частично, то почему в стране по этому поводу не объявляется траур? Командующий ВМФ РФ встретился в Севастополе с моряками, спасёнными после гибели крейсера, а где в это время был наш замечательный земляк Шойгу? Или он так «тяжело» болен, что не может быть со своими бойцами в трагические минуты?

ПОКА ШОЙГУ МОЛЧИТ, РТЫ ЗАТЫКАЮТ НЕЗАВИСИМЫМ СМИ

Поэтому для нас является немаловажным вопрос о здоровье министра обороны РФ, который до сих пор не делал никаких официальных заявлений по поводу гибели крейсера. В соответствии с новым законом журналистам не дозволено информировать население ни о чём другом, кроме официальной информации от Минобороны РФ. А Шойгу тем временем молчит, позволяя разным домыслам распространяться со скоростью лесного пожара...

Кстати, по этой норме закона уже начались аресты. «Суд Абакана отправил в СИЗО главного редактора регионального интернет-издания, который обвиняется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверной ложной информации о действиях вооружённых сил РФ лицом с использованием своего служебного положения)». Речь идёт о главреде «Нового фокуса» 45-летнем Михаиле Афанасьеве. Об этом рассказал официальный представитель управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Хакасии. «Городской суд Горно-Алтайска (Республика Алтай), удовлетворил ходатайство следствия и заключил на два месяца под стражу обозревателя и учредителя еженедельника «Листок» Сергея Михайлова. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета». Если к этому добавить, что прокуратура Тувы пока не очень результативно, хотя и настойчиво пытается привлечь к административной ответственности известного в республике блогера Аллу Донгур-оол, то складывается такое впечатление, что дела на фронте обстоят не совсем так, как нам сообщает Минобороны РФ. А это значит, что военный конфликт может затянуться на месяцы и годы. При этом для административного ареста гражданина, похоже, даже не требуется, чтобы он что-то нарушал. К примеру, известный общественный деятель Кара-Мурза был задержан за то, что, по мнению полицейских, выходя из своего дома, немотивированно изменил траекторию своего движения...

ВЫКОРМЫШИ КАРА-ООЛА ВСТУПАЮТ В БОРЬБУ ЗА КЫЗЫЛ

А пока на Украине полным ходом идёт специальная военная операция по «демилитаризации», в Туве, накануне выборов городского хурала, развернута другая – «специальная политическая операция», которая больше напоминает рейдерский захват правящей партии. В этой схеме есть заказчик (он же главный предполагаемый выгодоприобретатель от предстоящих выборов депутатов городского Хурала) и исполнители. Имеются необходимые инструменты для достижения поставленной цели. Все игроки пытаются соблюдать конспирацию и заранее не «светиться». Особенно это относится к «заказчику», который пока остаётся как бы «в тени». Но для всех, кто «варится» в этом котле и кто хоть немного знает ситуацию, его имя не более, чем «секрет Полишинеля». Ни для кого не является тайной, на кого сегодня молятся мэр Кызыла и большая часть депутатского корпуса городского Хурала. Всех их вместе собрал и наделил депутатскими полномочиями наш незабвенный Шолбан Кара-оол, которого 7 апреля 2021 года президент Путин отправил в отставку.

Судя по всему, бесславное изгнание не даёт покоя бывшему главе республики, которого сослали в Госдуму девятым заместителем без возможности распоряжаться бюджетом республики. Но как бы Кара-оол не соблюдал конспирацию, его уши торчат, как телеграфные столбы вдоль шоссе. А если к этому добавить болтливость и глупость исполнителей типа Брокерта, Дамба-Хуурака, Монгала, Тунёва, Ощепковой, Лопсана, Ананьина или Грицюка, то вся «завеса тайны» по предстоящим выборам рассеивается, как придорожная пыль. Казалось бы, что Кара-оолу переживать, зачем из Москвы ездочиться в республику? 14 лет «порулил», много чего поимел. Пока на жизнь хватит. Но никак он не может смириться с утратой «вожделенной» должности со всеми её прелестями. Казалось бы, новая высокая должность в Москве, какое-никакое, но всё же положение на политическом небосклоне должно было успокоить его. С высоты его положения при помощи министра обороны страны Шойгу вполне можно с толком пристроить нажитые «непосильным трудом» немалые сбережения, за которые его до сих пор не привлекли к ответственности. В конце концов, можно было заняться караооловскими осиротевшими стройками, которые встали сразу же, как только тот лишился статуса главы республики... Однако он вцепился, как клещ, в истощённое тело Тувы, всеми правдами и неправдами пытаясь сохранить во власти своих выкормышей. Не отпускает, не даёт новой власти и республике дышать полной грудью, развивая экономику и хоть немного повышая жизненный уровень земляков, которых он за 14 лет правления своей жадностью и глупостью довёл до самой жуткой нищеты.

ШКОЛЫ КАК ОПЛОТ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ

Пока у Кара-оола в этой части мало что получается. Невзирая на то, что новый глава республики В.Ховалыг – человек не воинственный, рычаги управления регионом понемногу, медленно, но верно всё же переходят к нему. И если людей Кара-оола удастся «выдавить» из депутатского корпуса и управления муниципальными и государственными предприятиями, то он не будет в состоянии влиять на важные процессы в республике. Первый такой этап борьбы – это выборы депутатов городского Хурала Кызыла, которые должны состояться этой осенью. Поэтому, наверное, Кара-оол и решил бороться за город. На месте его правой рукой в этом деле является брат Юрий. Техническую работу выполняет Ощепкова. Она же используется для формирования команды директоров школ, которые в большинстве своём являются ключевыми фигурами в выборных махинациях. Такие школы, как №№1, 5, 7 и 12 должны стать ядром предвыборных фальсификаций. Насколько известно, на этот раз, скорее всего, изготавливать фальшивые бюллетени Ощепковой уже не придётся. Нужно будет надеяться на низкую явку избирателей и подмену избирательных бюллетеней перед подсчётом голосов. Так что основной упор может лечь на директоров школ, которые должны будут обеспечить нужный результат голосования.

Главная задача будущих депутатов от Шолбана Кара-оола – во что бы то ни стало сохранить шестёрку и бездельника Сагаан-оола, чтобы через него контролировать городской бюджет и финансовые потоки, а также сохранить кадровый потенциал учебных заведений, лояльный Шолбану Кара-оолу и способный управлять избирательным процессом, давая нужный для девятого заместителя результат. В главы города Тунёв проталкивает оставшуюся «без портфеля» дорогую ему Россову. Там же в обойме постоянно мечтающий о кормящей должности Аяс Лопсан. В общем, работа по выборам городских депутатов и сохранение кресла мэра за придурковатым бездельником Сагаан-оолом – первый важный этап кипучей деятельности Кара-оола и его команды. А дальше в случае успеха перед ними открываются перспективы выборов Верховного Хурала Тувы и вожделенные выборы главы.

ПРОВАЛ ШОЙГУ – ЭТО И ПРОВАЛ КАРА-ООЛА

Однако известно, что Кара-оол не является ни стратегом, ни аналитиком. Да и вообще просто умным человеком. И потому он не учитывает некоторые важные факторы, которые могут кардинальным способом изменить картину выборов. Судя по всему, в связи с известными событиями в Украине, эра всесильного Шойгу и его возможность влиять на решения президента страны подходит к концу. Впрочем, это можно было понять уже тогда, когда Путин пошёл на замену Кара-оола на Ховалыга. К тому же из Кремля поступает информация, что скоро Сергей Кириенко может занять кресло руководителя Администрации Президента, что, несомненно, усилит позиции сегодняшнего главы республики В.Ховалыга. Но главное, что не вызывает сомнений – это невозможность вхождения в одну и ту же реку дважды. Не по правилам это. Ещё больше не по правилам, когда «все средства хороши». Так что, если к тому времени Путин останется президентом, у Кара-оола никаких шансов вернуться не будет. Ну, а если вдруг у нас появится другой президент, тогда ни Шойгу, ни Кара-оол вообще не смогут ни на что рассчитывать. Им придётся думать совсем о других вещах.

Для участия в городских выборах Кара-оол и его люди, как обычно, попытаются скупить все партии, чтобы уже через них выдвинуть как можно больше «своих людей». По некоторым сведениям, счастье получить подобные предложения уже имели «Справедливая Россия», КПРФ, «Новые Люди», «Гражданская Инициатива» и ЛДПР. В связи с этим интересна позиция единороссов, которым высокопоставленный соратник «подложил свинью», поддерживая политических оппонентов. Ничего личного, как говорится. Чисто корыстные интересы и непомерный аппетит. Девятому вице-спикеру, депутату ГД РФ от партии «Единая Россия», наверное, стоит всё же думать не только о своей попытке политической авантюры, но и о своей собственной судьбе. Старшие товарищи в лице Шойгу, Медведева или Турчака вряд ли такое поймут и простят.

На днях все смеялись над нелепыми ушу-дзюдо-кунгфу-нунчаками в исполнении главной тувинской «черепашки-ниндзя». А ведь это был сигнал другим черепашкам – пора переходить в наступление! Однако известно, что Кара-оол может победить на выборах только благодаря фальсификациям. Замеры общественного мнения показывают, что его рейтинг сегодня не превышает и 10%. Но Кызыл, хоть и столица – город небольшой. Есть надежда, что так же, как и на прошлых выборах Главы республики оппоненты Кара-оола соберутся в одну команду, поддержат нового руководителя и организуют тотальный контроль за процессом голосования. Тогда команда бывшего губернатора вряд ли наберёт на выборах более 12%.

Впрочем, не будем забегать вперёд. Выборы ещё не объявлены.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.