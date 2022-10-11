На мосту подорвано доверие россиян к эффективности власти

После присоединения Крыма к России главным символом русского мира стал Крымский мост. Он вызывал зубовный скрежет у всех врагов России. Украина многократно обещала его взорвать. «Разрушить Крымский мост нереально», – уверяли российские политики и пропагандисты.

Такой охраны, как на этом мосту, нет даже вокруг Кремля

Власти постоянно укрепляли его безопасность. К примеру, в этом году планировалось это силами двух ФГУПов, и за это они получили от государства контракты на 2 млрд. рублей.

Официальные власти сообщали, что разрушить мост не реально, поскольку проезжающие транспортные средства процеживаются сквозь густое сито силовиков. За охрану отвечают несколько спецчастей, подчиненных единому штабу. На него же замкнута единая охранная система. Из космоса в режиме реального времени за мостом присматривает спутник. Над мостом несут боевое дежурство самолёты Су-27.

Мост охраняет лучшая сухопутная боевая техника: зенитная ракетная система С-400 «Триумф» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Кроме того, воздушное пространство круглые сутки просматривают загоризонтная РЛС «Подсолнух» и РЛС системы предупреждения о ракетном нападении «Воронеж», а также переносными ЗРК «Игла» и «Верба».

С моря Крымский мост охраняют военные корабли Черноморского флота и специальная морская бригада Росгвардии, оснащенная противодиверсионными катерами типа «Грачонок». Под водой Крымского моста работают системы «Плавник» и «Амулет-П», а также стоят гидролокаторы для обнаружения подводных пловцов.

Мониторинг фур и грузовиков осуществляется с помощью специальных систем, которые просвечивают автомобили и грузы в кузове с такой тщательностью, что могут обнаружить даже гайку в салоне. Помогать Росгвардии должны специальные силы пограничного контроля ФСБ и антидиверсионные группы на земле и на воде.

Апофеозом охраны моста должна служить разведка, которая обязана выявлять опасность и подавать сигналы тревоги ещё тогда, когда только задумывается покушение на мост.

Таким образом, Крымский мост – это едва ли не самый охраняемый объект в РФ. Однако вот он взорван на следующий день после 70-летия нашего президента В.Путина.

Что случилось?

Российские власти неоднократно предлагали президенту Украины Зеленскому мирные переговоры. Но он упрямится, называя нас оккупантами. 6 октября в Джакарте саммита стран G20 спикер СФ РФ В.Матвиенко предложила украинским парламентариям сесть за стол переговоров о мире «на условиях России». Вместо этого 8 октября около 06:00 на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва на одной из веток автомобильного моста обрушилось несколько пролётов. На железнодорожной части моста, расположенной над автомобильной, загорелись цистерны с топливом. Девять из них сгорело.

Установлен водитель фуры – россиянин житель Краснодарского края Махир Юсубов. Следствие выясняет, как он с несколькими тоннами взрывчатой смеси (предположительно аммиачной селитры) проехал от Краснодара до Крымского моста почти тысячу км.

Поражает удивительная синхронность его движения по мосту с составом с цистернами топлива. Специалисты указывают на то, что в этой диверсии всё было продумано до мелочей. Не исключают предательство – фуру нигде никто ни разу не остановил. Не тормознули её и на мосту, не отправили для проверки на рентген.

Чем ответит Путин на обидную пощёчину?

Тут вопрос не в том, когда мост восстановят – частично движение по мосту восстановили в тот же день. Дело в принципе.

Российские власти на самом высшем уровне неоднократно заявляли о готовности применить оружие массового поражения против Украины «в случае чего». Д.Медведев выразился весьма определённо: «Россия вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо». В первые дни СВО Запад сперва испугался ядерной угрозы, а затем пришёл к выводу, что это – блеф. И продолжил снабжение Украины современными видами оружия.

После взрыва моста возникла некая пауза: и в России, и за её пределами, стали наблюдать за действиями Путина и гадать: применит ли он в ответ ядерное оружие, или нет? Спустя сутки, в ночь с 9 на 10 октября, президент России встретился с с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным и заявил, что «сомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины». После чего с утра 10 октября начались массовые ракетные удары по всем городам Украины. Было выпущено около сотни крылатых ракет и несколько десятков беспилотников-камикадзе. По предварительным данным, разрушению в основном подверглись объекты «критически важной гражданской инфраструктуры» городов, национальная полиция Украины сообщила об 11 погибших и 87 пострадавших. Позже Минобороны РФ объявило об успешном ракетном ударе по территории Украины и поражении всех назначенных целей. «Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявил Игорь Конашенков.

Часть патриотически настроенного общества ликует, радуясь «ответке». Рейтинги Путина, упавшие после взрыва моста, опять подрастут. Но, как бы цинично это ни звучало, ничего сверхъестественного не произошло. Ядерное оружие осталось в зачехлённом виде. Это наводит на мысль, что бояться атомной войны преждевременно.

Что дальше?

Этим подрывом символа «русской весны» России, Путину, спецслужбам и правоохранительным органам страны нанесён огромный репутационный ущерб.

Пока мы проводим в Украине растянувшуюся более чем на полгода спецоперацию и никак не можем достигнуть нужного результата, Украина сумела добиться весьма болезненного для нас успеха в сжатые сроки. Отрицать такое невозможно.

На следующий день после подрыва моста Путин издал указ «об усилении мер защиты Крымского моста». Помнится, после теракта в школе Беслана Россия взялась охранять все школы. Но это не предотвратило последующие расстрелы школьников и учителей в других школах. Как видите, и чрезвычайные меры предосторожности на Крымском мосту не оградили его от подрыва. Сейчас, наверное, в стране в ответ на теракт усилят охрану ларьков, будут чаще останавливать автомобили на дорогах. Но дело в том, что как бы вы не выстраивали оборону, всегда найдётся какая-нибудь уязвимость. Тем более в такой огромной стране, как наша. И тотальная охрана всего и вся малоэффективна.

Похоже, мы приняли неверный курс конфронтации. Может, остановиться и подумать?

Редакция