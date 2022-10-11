    Перекрёсток мнений

Аноним, 05-10-2022 #2[ru]

Потрясающая способность злить армию у Владимира Путина. В нынешнем контексте армейский переворот кажется всё более вероятным сценарием. Количество ненависти, которая накопилась у комбатантов к бесконечно врущему Конашенкову, к Шойгу и генералам, раздающим награды своим же сыновьям, колоссальное...

Аноним, 07-10-2022 #14[ru]

«Своих не бросаем!»... А свои – это кто для вас? Чубайс. Дерипаска. Медведчук!!! Собчак. Нарусова. Кара-оол(ы). Ховалыг. Бичелдей. Тунёв. Богусов. Лопсан. Усс. Абрамович!.. А вот на экипировку для мобилизованных из Красноярского края, денег у мерзавца не нашлось! И у шалунишки мальтийской шпаги «министра чьей-то обороны» Шойги на мобилизованных денег нет. Вы его, конечно же «не бросаем».

Аноним, 07-10-2022 #15[ru]

С юбилеем, кровососущее. Не умирай, доживи до клетки. Людям будет очень полезно, на будущее, послушать твой писк.

Аноним, 07-10-2022 #18[ru]

Лукашенко подарил Путину на день рождения сертификат на трактор, а президент Таджикистана Рахмон – пирамиду из дынь. Новый чемодан подарить никто не осмелился...

Аноним, 05-10-2022 #3[ru]

Какая страна, такие и шутки... Смех какой-то истерический получается...

Аноним, 05-10-2022 #7[ru]

Путин снял с должности замминистра обороны по тылу Булгакова. Говорят, его отдадут под суд за воровство. А Шойгу никто не тронет?

Аноним, 06-10-2022 #12[ru]

– Вы за границей на ПМЖ? – Нет, на ППЖ. – Это как? – Пока Путин жив.

Аноним, 05-10-2022 #4[ru]

А присоединенные территории ЛДНР, Херсон и Запорожье как будут жить в дружной семье народов России? Как Москва? Или как Тува?

Аноним, 05-10-2022 #6[ru]

№4, вторую Москву бюджет не потянет. А вот держать пророссийских укропов в чёрном теле, как тувинцев – вполне по карману.

Аноним, 05-10-2022 #13[ru]

Россия постепенно теряет признаки государства. На сегодняшний день РФ не имеет ни общепризнанных границ, ни нормативности, ни права, ни армии, ни власти, способной обеспечивать функционирование общества. Россия сегодня – это квазигосударственное формирование.

Аноним, 06-10-2022 #15[ru]

Как ни странно это звучит, но жена (императрица Александра Федоровна) и старшие дочери (Ольга, Татьяна, Мария) Николая Второго во времена Первой мировой войны являлись сёстрами милосердия. Они работали в Госпитале и ухаживали за самыми обычными солдатам. Это не было каким-то унижением для них, ведь в то время вся Россия была охвачена единым порывом – помочь победить, помочь отстоять честь и достоинство страны. А где сын Пескова? Где сын Медведева? Где сын Патрушева? Где сынулька игривого министра Шойгу и стюардессы? Где заграничные зятья Путина? Где сынулька Ховалыга? Где сыночек Кара-оола Юры?

Аноним, 06-10-2022 #18[ru]

Кремлю хватило всего семь месяцев, чтобы расширить НАТО, разрушить российскую экономику, дискредитировать армию и сделать страну мировым изгоем. Это не власть, а профессиональная диверсионная группа!

Аноним, 05-10-2022 #2[ru]

«за неделю почти 200 тысяч россиян сбежали от мобилизации» – вчера источники в Кремле сказали, что из России сбежали 700 тысяч. Шойгу вчера же сказал, что уже собрал 200 тысяч мобиков... А ведь не все из них были безработными бомжами – экономика потеряла миллион самых работоспособных человек, которые двигали экономику России вперед. Дебилы, мля...

Аноним, 05-10-2022 #8[ru]

«Мобилизованным предложили приходить на войну со своими дронами». Со своими дронами, касками, бронежилетами, берцами, автоматами и танками. «Родина» выдаст только повестку в начале и пластиковый мешок в конце.

Аноним, 06-10-2022 #13[ru]

Участник «спецоперации» со стороны ВС РФ с позывным «Людоед» обратился к мобилизованным, заявив, что ему нужны люди. Он пожаловался, что с «19 числа» из 23 человек у него осталось семь... По информации Коца, «Людоед» раньше работал директором кладбища. «Ждем, приезжайте», – сказал он мобилизованным.

Аноним, 05-10-2022 #1[ru]

С кадрами в нынешнем правительстве Тувы совсем туго. Если кадровой политикой будут продолжать заниматься эти два хохла, то долго Глава не продержится. Разве можно работать эффективно при таких раскладах?

Аноним, 05-10-2022 #2[ru]

Перенял от Кара-оола все самое худшее.

Аноним, 05-10-2022 #3[ru]

В принципе, бэкграунд у Ховалыга был давно известен по его прежним местам работы. Но была надежда (на чудо), что получив всю полноту власти, он развернется во всю ширь своей невостребованной мощи. Да, развернулся – начал хапать землю, крутить «Богусовтаптар», как в последний день перед увольнением... С этим губернатором всё понятно. Вносите следующего!

Аноним, 05-10-2022 #4[ru]

По ящику промелькнул сюжет с выступлением Хованыка Мальчиша Товарищтаевича в Совете Федерации. Посыл словоблудия председателя Хованыка членам: «Дайте денег!». Всё. Матвиенко, председатель президиума, потролила Мальчиша Товарищтаевича похвалой за выступление, сказав, что он не только просит денег, но и отчитывается о доходах. Каких? От мошенничества «Богусовтаптар» с земельными участками? Мальчиш Товарищтаевич, доложи-ка лучше народу, что с трупом из 55-ой бригады?

Аноним, 05-10-2022 #5[ru]

Похоже, нынешний глава ещё более коррумпирован, чем бывший глава.

Аноним, 05-10-2022 #6[ru]

Да Ховалыг всегда был человеком непорядочным, жадным, алчным и беспринципным. Это его и сблизило с Богусовым и Манын-оолом.

Аноним, 05-10-2022 #8[ru]

На аппаратном часе министр сельского хозяйства доложил, что наш передовой фермер Санников обманул государство. Ему оплатили 50 тонн муки для выдачи мобилизованным, а потом оказалось, что у того ни зерна, ни муки нет. Они вместе с Ховалыгом на пару бюджетные деньги по карманам рассовывают.

Аноним, 05-10-2022 #9[ru]

Вы думаете, Ховалыг знает, что делает? Он кроме как строить воровские схемы больше ничего не может.

Аноним, 05-10-2022 #12[ru]

Ховалыг вообще не хочет работать. И не собирается. Занят исключительно раскассированием бюджетных средств со своими дружками. Деньги бюджета по большей части раскассируются его красноярскими дружками. Небольшие суммы воруют одноклассники его пасынка по турецкому лицею. Всеми операциями по обналичке занимаются бывшие боевики банды Героя Богусов и Манын-оол. Они же строят ему заимку по Малому Енисею.

Аноним, 06-10-2022 #13[ru]

На начальном этапе советник Суртаев трезвонил всем направо и налево, что в Туве будут построены с помощью Беларуси заводы по производству военных роботов, будет налажена переработка сельхозпродукции разного уровня, с индусами построят фармацевтическую фабрику, с израильтянами построят передовую клинику и т.д. и т.п. в таком духе! Отличное начало, прям как у Кара-оола на начальном этапе всякие там проекты с дирижаблями, модульные ТЭС и т.д. А где сейчас находится этот шалабол Суртаев? Наверное, на каких-нибудь переговорах с серьёзным мировым бизнесом???

Аноним, 06-10-2022 #14[ru]

У Ховалыга абсолютно нет никакой команды. Вокруг него собрались какие-то мутные людишки. В основном – приезжий сброд из числа разного рода отбросов. Плюс местные бестолочи на побегушках из числа бывших работников мэрии. На министерских должностях находятся какие то случайные люди с подмоченными репутациями, нет ни одного профессионала. Заместители – пустышки. В общем, за целый год он не смог подобрать даже мало-мальское подобие команды. Такое положение дел ни к чему хорошему не приведёт в ближайшем времени.

Аноним, 06-10-2022 #19[ru]

«Богусовтаптар» так безнаказанно и нагло ворует... Живучий, однако, мошенник. И нет на него никакой управы.

Аноним, 06-10-2022 #23[ru]

Суртаев же с подмоченной репутацией: брал деньги в долг и не возвращал. Да и ещё от военкомата бегал, скрывался в разных регионах. Об этом на просторах интернета пишут повсеместно. Теперь вопрос в студию: что это – специально такой кадровый подбор, по степени прохиндейства? Чем профессиональнее прохиндей, тем нужнее он в правительстве?

Аноним, 06-10-2022 #24[ru]

Народ, что же вы такие наивные? Ну, разве могут быть какие либо перемены к лучшему со старыми, обосравшимися от макушки до пяток кадрами? Любая проблема имеет Фамилию, Имя, Отчество. Так посмотрите на фамилии тех, кто у власти. Те же самые, что и при злобном карлике. Так почему, что-то должно поменяться? Кадры решают всё... Осталась одна вороватая мерзота.

Аноним, 06-10-2022 #28[com]

Горхурал окончательно деградировал – ни одной личности. Детский сад из служащих.

Аноним, 06-10-2022 #29[ru]

Нынешнее положение дел в правительстве Тувы точь-в-точь, как в басне Крылова про Лебедя, Рака и Щуку.

Аноним, 06-10-2022 #31[ru]

«Богусовтаптар» сейчас стал этаким Пережогиным в своё время, Фигаро здесь, Фигаро там. Везде успевает, а теперь ещё в более огромных масштабах стал распродавать землю.

Аноним, 06-10-2022 #32[ru]

Богусов всегда торговал тувинской землей. Правда, раньше он это делал с Якушевым на пару. Потом кто-то кого-то кинул. И большой мужской дружбе пришёл конец.

Аноним, 07-10-2022 #34[ru]

Получается, что деньги ИПСЭР – это какие-то золотые парашюты для близкого круга экс-главы. Так сказать, премия за долголетнюю преданную службу. А где экономический результат для региона от этих средств? Почему все скрывают? Видно только, как получатели этих грантов ездят на новых крутых иномарках. Получается, что 5 млрд. пошли коту под хвост?

Аноним, 07-10-2022 #36[ru]

Храмцов для этого ... 50 миллионов рублей сделал, а он его кинул.

Аноним, 08-10-2022 #37[ru]

Наврали в три короба народу республики про газ, дешевый уголь и дешёвую электроэнергию. И кинули потом в стиле Суртаева, который кидал людей и банки на деньги. Эти люди кроме воровства ни на что не способны.

Аноним, 08-10-2022 #41[ru]

Одному Брокерту сейчас хорошо в этом правительстве – делай что хочешь. Спросу все равно нет. Кто в лес, кто по дрова...

Аноним, 05-10-2022 #1[ru]

А комменты всё жестче и острее. Ох, не поздоровится какому-то хрюкану кара-пузу.

Аноним, 05-10-2022 #1[ru]

Этот Новолит притащил в Туву мошенник Фан Че Ир. Благодаря ему, так изуродован стал город.

Аноним, 05-10-2022 #3[ru]

№1, кто такой Фан Че Ир? У него и полномочий-то никаких не было. Вся затея с «Новолитом» – дело рук мэра Кызыла. А им тогда был Ховалыг. Эти дома-уродцы строились непосредственно под руководством Ховалыга.

Аноним, 05-10-2022 #6[ru]

Был бы Ховалыг умным человеком, не подставлялся бы. Решил бы вопрос с жильцами дома по ул. Дружбы, про него и забыли бы. А теперь будет фигурировать везде.

Аноним, 05-10-2022 #7[ru]

Если Конвиз взялся за Ховалыга, я ему не завидую.

Аноним, 05-10-2022 #8[ru]

№7, кому «не завидую»? Конвизу или Ховалыгу?

Аноним, 05-10-2022 #9[ru]

У Семёныча нет никаких полномочий. И он ничем не рискует. А Ховалыг пойдёт по стопам Ооржака и Кара-оола. Только гораздо быстрее, учитывая его «компетентность» и отношения с Шойгу. Весной помашет ручкой – и в отставку.

Аноним, 05-10-2022 #10[ru]

Если зимой какая-нибудь котельная встанет, Ховалыгу копец.

Аноним, 06-10-2022 #17[ru]

Стыдно за нынешних депутатов горхурала. Избрали какой то цирк Шапито. Эти два хохла Грицюк и Чюдюк населекционировали гоголь-моголь какой-то. Теперь вместо учителей напихали зачем то аж 7 врачей. А остальных артистов вроде как оставили. Да и ещё добавили каких то там спортсменов. Видимо, какие-то друзья личные... да уж!