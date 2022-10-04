    Коротко

В Туве на акции протеста задержали 20 женщин. При этом власти уверяют, что мобилизация в регионе уже завершилась

29 сентября в столице Республики Тыва Кызыле на площади Арата прошла женская акция против мобилизации. Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщают СМИ. «Нет мобилизации», – скандировали участницы протеста. Акция была прервана сотрудниками полиции через пять минут после начала.

Как пишут СМИ, были задержаны около 20 женщин. Их на акции жестко задерживали полицейские, некоторых волокли по земле. В том числе, была задержана мама с ребенком в коляске. По информации журналистов, в отделении полиции у задержанных переписывали данные и взяли отпечатки пальцев.

При этом утром 29 сентября военный комиссар региона Артын Демир-оол заявил, что Тува полностью выполнила план по мобилизации. ТАСС со ссылкой на власти региона сообщал о мобилизации 700 человек.

Честный обмен? За каждого мобилизованного по барану

В Туве семьям мобилизованных мужчин власти пообещали дать по одному барану. Об это сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также семьям обещают выделить по 50 кг муки, по два мешка картофеля и капусты «по мере необходимости». Затраты на перевозку продукции возложили на муниципальные бюджеты.

Первый 91 баран уже поступил семьям, уточнили в пресс-службе.

21 сентября Владимир Путин объявил о начале мобилизации, которую он назвал «частичной». При этом указ о мобилизации позволяет призвать на фронт любого резервиста, исключая сотрудников предприятий ВПК.

Крупнейшая после распада СССР волна миграции: за неделю почти 200 тысяч россиян сбежали от мобилизации

194 тысячи россиян покинули страну через немногочисленные «прорехи» в «железном занавесе» после того, как президент Владимир Путин объявил мобилизацию.

Отстояв многокилометровые пробки на границе и многочасовые очереди в аэропортах, 53 тысячи российских граждан въехали в Грузию (по данным местного МВД).

Почти вдвое больше – 98 тысяч – принял Казахстан, власти которого отказались выдавать Москве уклонистов, если только они не объявлены в международный розыск и не стали фигурантами уголовных дел.

Около 66 тысяч выехали в Евросоюз, в том числе 43 тысячи человек – в Финляндию, по данным местных пограничных служб.

Еще 3 тысячи покинули Россию в направлении Монголии, через обычно пустынный КПП «Кяхта», где таких очередей из автомобилей не наблюдали еще ни разу в истории.

Российские власти заявили, что альтернативная гражданская служба при мобилизации невозможна

У россиян не получится воспользоваться конституционным правом на альтернативную гражданскую службу, чтобы избежать отправки на фронт в рамках «частичной мобилизации». Об этом рассказали на портале «Объясняем.рф».

«Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», – говорится в сообщении. Разъяснений не приводится.

Стрелявшего в военкомате жителя Усть-Илимска арестовали до 26 ноября

Руслана Зинина, стрелявшего в военкомате в Усть-Илимске, арестовали до 26 ноября. На него заведено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном хранении и ношение оружия (ст. 222 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

26 сентября Зинин выстрелил в военкома Усть-Илимска и Усть-Илимского района Александра Елисеева. Того в тяжелом состоянии доставили в больницу и прооперировали.

На допросе Зинин сообщил, что он был расстроен тем, что повестку получил его двоюродный брат, не служивший в армии. Перед этим в Украине погиб его лучший друг. По словам очевидцев, после вопроса о нарушениях при мобилизации военком «обматерил и послал» Зинина, тогда тот вернулся с оружием.

В некоторых регионах мобилизация проходит в экстренном порядке на фоне паники местного населения. Российские власти заявили о намерении мобилизовать 300 тысяч человек, но по сообщениям СМИ, реальная цифра может превысить миллион. Мобилизованные и их родственники говорят о том, что мобилизация проходит в нарушениями – забирают инвалидов, людей с хроническими болезнями, после операций и инсультов.

В России проходят акции протеста, участились случаи поджога военкоматов. После объявления о мобилизации к 3 октября в России подожгли 25 административных зданий. В том числе 1 октября неизвестные подожгли военкомат в поселке Каа-Хем. Пострадавших нет, подозреваемый не задержан. 3 октября в Красноярске неизвестные подожгли военкомат Советского и Центрального районов. Предполагаемый поджигатель скрылся.

С 24 февраля произошло 58 поджогов комиссариатов – первый был совершен 28 февраля.

Срочников, у которых служба закончится в октябре, смогут мобилизовать после увольнения в запас

Солдат-срочников, у которых служба закончится в октябре этого года, смогут отправить в Украину после увольнения в запас. Об этом сообщает запущенный правительством портал «Объясняем.рф».

При этом военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, в зону боевых действий направляться не будут, утверждает портал.

В приоритетном порядке призываются рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Предельный возраст призыва для рядового и сержантского состава – 50 лет, для младших офицеров – до 60 лет, для старших – до 65.

У половины россиян указ о мобилизации вызвал тревогу и страх, у четверти – «гордость за Россию»

Почти половина (47%) россиян испытали тревогу или страх, узнав о подписании указа о «частичной мобилизации». Такие данные приводит «Левада-центр» (организация признана российскими властями иностранным агентом) по итогам проведенного в конце сентября опроса.

Другими популярными эмоциями у жителей РФ были «шок» и «гордость за Россию» (по 23%). 13% испытали возмущение, 11% – подавленность.

На фоне начала мобилизации россияне также начали более внимательно следить за «спецоперацией» – доля людей, интересующихся событиями в Украине, выросла до 66% (в августе – 51%, в марте – 64%). На вопрос: «Беспокоят ли вас текущие события в Украине» положительно ответили 88% респондентов (в августе таких было 74%).

При этом уровень интереса к СВО напрямую коррелирует с возрастом – если в группе россиян 18-24 лет за событиями следят лишь 45%, то в группе старше 55 лет – 78%.

Уровень поддержки действий российских войск в новом опросе оказался на минимальном уровне с начала войны – 44% заявили, что «определенно поддерживают» их, 28% – что «скорее поддерживают». В августе так отвечали 46% и 30%, в марте – 52% и 28% соответственно.

Депутаты Госсобрания Башкортостана предложили давать осуждённым отсрочку от отбывания наказания, если они будут участвовать в боевых действиях с Украиной

Соответствующий проект уже внесли на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на спикера регионального парламента Константина Толкачева. При этом текст документа на портале нижней палаты пока не опубликовали.

«Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания», – пояснил Толкачев.

Согласно законопроекту, осужденный получит отсрочку от отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. При этом время пребывания на фронте предлагается засчитывать в срок лишения свободы из расчета один к десяти – один день участия в военной операции равен десяти дням в колонии. Если же человек получит ранение, которое сделает дальнейшее участие в боевых действиях невозможным, суд может смягчить ему приговор.

США усилили наблюдение за ядерным оружием России. Вашингтон опасается, что признаки подготовки к ядерному удару могут выявить слишком поздно

Разведывательные службы США и их союзников усилили наблюдение за Россией, чтобы отследить подготовку к возможному ядерному удару по территории Украины. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на слова пяти бывших и нынешних американских чиновников.

Собеседники издания предупредили, что первые признаки подготовки к ядерному удару могут выявить слишком поздно, поскольку у России есть тактическое ядерное оружие, которое меньше, чем межконтинентальные баллистические ракеты.

«Мы наблюдаем за этим более пристально», – сказал один из чиновников правительства США, у которого есть доступ к разведданным о ядерных силах России. Наблюдение ведут в воздухе, космосе и киберпространстве.

США и их союзники используют коммерческие спутники для анализа российских подразделений на земле. На прошлой неделе разведывательные самолеты США неоднократно видели над Калининградской областью, где находятся российские системы вооружения двойного назначения и гиперзвуковые ракеты.

После российского вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин, представители власти и пропагандисты неоднократно намекали, что Россия может применить ядерное оружие. 21 сентября Путин в обращении о начале мобилизации заявил, что власти России для защиты своей территории готовы использовать «все имеющиеся в нашем распоряжении средства». Путин подчеркнул, что «это не блеф».

22 сентября зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что когда территории четырех областей Украины «будут приняты в Россию», их станут защищать Вооруженные силы РФ, в том числе армия сможет использовать «любое российское оружие, включая стратегическое ядерное».

«Газпром» испустил последний газ

Стоившие 17 млрд. евро газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», похоже, надолго превратятся в груду металлолома.

Самые протяженные в мире морские трубопроводы – каждый длиной больше 1,2 тысячи километров – получили повреждения, которые носят «беспрецедентный характер», заявила 27 сентября компания-оператор Nord Stream AG.

Накануне днем стало известно о резком – в 15 раз – падении давления газа в нитке «А» «Северного потока-2». Морское управление Дании обнаружило утечку газа в водах рядом с островом Борнхольм и рекомендовало судам обходить опасный район.

Спустя несколько часов практически до нуля упало давление на обеих нитках «Северного потока-1», поставки по которому «Газпром» сначала кратно сократил, а затем и полностью остановил, отказавшись получать из ремонта турбину немецкого концерна Siemens.

Проблемы на втором «потоке» компания оператор объясняла наличием «дыры», которая, «вероятно, появилась» в трубах. 27 сентября Nord Stream AG констатировала: беспрецедентные разрушения произошли в один день сразу на трех нитках системы «Северный поток», и сроки их восстановления «оценить пока невозможно».

Власти Дании, начавшие расследование, практически уверены: речь идет о диверсии, рассказали Der Tagesspiegel источники, знакомые с ситуацией.

Представить, что это совпадение невозможно, подчеркивает один из них: даже одна «протечка» газопровода – редкость, а три сразу не оставляют сомнений, что это «нацеленная атака».

Из трех труб вытекло до 500 млн. кубометров технического газа – и это последний газ, который «Газпром» мог прокачать в Европу по «потокам»: ремонт, если рассматривать аналогичные случаи, может занять до нескольких лет, говорит главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Для «Газпрома» Европа окончательно становится потерянным рынком, и это безусловно отразится на его доходах, продолжает он: крупные дивиденды, которая компания заплатит в этом году, станут последними на долгие годы.

В Монголии пообещали выдавать виды на жительство всем россиянам, кто об этом попросит

Иммиграционное агентство Монголии заявило, что будет выдавать вид на жительство всем россиянам, обратившимся с соответствующим запросом. Об этом сообщил глава агентства Нэргуйн Ууганбаяр.

«Граждане Российской Федерации обращаются с заявлениями о пребывании в Монголии на определенный период времени. В связи с этой ситуацией принято решение о предоставлении соответствующей категории вида на жительство подавшим заявление гражданам РФ», – цитирует слова Ууганбаяра издание Ikon.mn. Глава агентства добавил, что в Монголии существует 56 разных категорий вида на жительство.

ФОМ: уровень тревожности россиян за неделю вырос вдвое

Уровень тревожности россиян резко повысился на фоне объявленной в стране «частичной мобилизации». Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Его основным заказчиком является администрация президента РФ.

Согласно исследованию, 25 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых, 69% опрошенных ответили – тревожное. Неделей ранее, 18 сентября, точно так же отвечали 35% респондентов.

Спокойствие ощущают 26% опрошенных (неделей ранее их было 57%).

При этом 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства или возмущения. 29% ответили наоборот.

Положительно работу Владимира Путина на посту президента РФ оценили 75% россиян. За последнюю неделю этот показатель упал на пять процентных пунктов.

Главными событиями недели опрошенные назвали «частичную мобилизацию» (47%), «специальную военную операцию» (27%) и «референдумы о присоединении к России» (5%).