Полтора года бессмысленной беспросветности

Что ни говори, а новому главе республики Владиславу Ховалыгу досталась тяжёлая «шапка Мономаха». С одной стороны ему передалось от Кара-оола тяжёлое наследие в кадрах и экономике. С другой – его время правления совпало с горячей порой конфликта с Украиной. Как выясняется, Ховалыг оказался не готов к решению задач, которые жизнь перед ним поставила. И это не вина, а его беда.

Если вспомнить недавнее прошлое, то у Шериг-оола Ооржака до президентства была советская закалка и опыт хозяйствования от совхоза до правительства. Шолбан Кара-оол до того, как возглавить республику, поработал заместителем у Ооржака. Первому президенту очень помогали решать вопросы в правительстве пробивные лоббисты сенаторы Сергей Пугачёв и Людмила Нарусова. Кара-оола водил за руку по правительству федеральный министр Сергей Шойгу. Ховалыга водить по кабинетам федеральных чиновников некому. А сам он – не ходячий. В смысле, непробивной.

Он не в состоянии решить даже самый простой вопрос. К тому же у него очень слабая команда, которая не умеет составлять грамотные толковые бумаги. И потому любые его походы по министерствам обречены на провал. Как результат – тяжёлое финансовое положение республики.

ОБЕЩАНИЯ ТАК И ОСТАЛИСЬ ОБЕЩАНИЯМИ

Заступая на должность, Ховалыг озвучил задачи, которые он обязался решить. Прошло с того времени полтора года, а воз и ныне там. Вспомним, что Ховалыг обещал. К примеру, газификацию республики в рамках борьбы с сажей. Прошло полтора года и уже пора спросить: что сделано? НИ-ЧЕ-ГО! Абсолютный ноль. К решению этой проблемы даже не приступали. А время идёт. В стране всё хуже с деньгами. На решение этой проблемы необходимо как минимум 9 млрд. рублей. Но если глава не в состоянии выпросить в Москве 2-3 млрд. на ремонт школ, то как он добудет 9 млрд. на газификацию? Никак. Но дело даже не в деньгах. Никто не начинает подготовку документов, необходимых для обоснования и реализации газового проекта.

Ховалыг объявил, что перевёл решение мусорного вопроса на республиканский уровень. И где мусороперерабатывающий завод? Даже в проекте его нет. Затем он объявил, что правительство обеспечит работу общественного транспорта. Пока только продвижение состоит в том, что оно разорило птицефабрику и пытается переоборудовать курятники в автовокзал. Более бредовой идеи трудно не то, что сыскать, её трудно представить.

В чём-то положение в республике стало даже хуже. К примеру, он обязался снизить цену на уголь. Вроде как благая затея. А вышло всё с точностью до наоборот. Уголь для граждан не только не подешевел – он стал для людей труднодоступным. Ховалыг своим решением как бы ввёл карточную систему на отпуск топлива. Теперь, чтобы купить на свои кровные топлива на зиму, необходимо представить документы, подтверждающие право собственности на домохозяйство, и расчёт площади, которую необходимо обогревать. Это какой-то кошмар. Уголь, который у нас под ногами, стал по решению главы республики дефицитом. Это также абсурдно, как если бы при отпуске сахара в магазине требовали справку об отсутствии заболевания сахарным диабетом. Если раньше тех, кто приобретал на разрезе уголь и перепродавал его населению, называли перекупщиками и спекулянтами, то теперь это – весьма уважаемые люди, решающие насущные проблемы населения.

УСПЕХИ «РИСОВАНИЯ» РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

А в целом невозможно найти ни одного случая, когда Ховалыгу что-либо удавалось сделать. Ну, разве что сумел «нарисовать» городские выборы. Но от этого нам всем, как говорится, ни холодно, ни жарко.

Говорят, он хочет в кресло мэра усадить Мынын-оола. Кстати, они с Богусовым когда-то вместе трудились в банде Героя. Но об этом я вспомню как-нибудь попозже, когда он подаст в хурал свои документы. Но дело даже не в этом. Мы хорошо знаем Мынын-оола по руководству комбинатом «Благоустройства», которое он довёл до банкротства. Последний год он трудится министром ЖКХ. О серьёзных свершениях на посту министра мы пока ничего не слышали. Впрочем, подождём с выводами. Богусов тоже в мэры собирался, да быстро передумал, когда люди вспомнили про его бандитское прошлое.

ПЛЕСЕНЬ «БОГУСОВТАПТАРА» НАКРЫВАЕТ КЫЗЫЛ

Но что точно у Ховалыга получается, так это «Богусовтаптар». По части раздачи государственных и муниципальных земель под видом инфраструктурных проектов он оказался большим мастером. Просто виртуозом. Причём раздавать земли и бюджетные деньги он взялся буквально на второй день руководства республикой. К примеру, земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105069:377 по улице Новомостовой, 12/1 отошёл всё тому же «Бастиону» 17 мая 2021 года – спустя чуть больше месяца с момента вступления Ховалыга в должность врио главы республики. За полтора года он роздал всяким богусовым, крапивиным и доржу земли на миллиарды рублей. Только по имеющимся неполным данным эта компания за полтора года прибрала к рукам земельные участки, которые по рыночным ценам стоят 3,5 млрд. рублей.

В предыдущем номере я приводил примеры торгашества землёй. Могу продолжить. Так, к примеру, Ховалыг своим Распоряжением №277-РГ от 27 мая 2022 года выделил без проведения аукциона специализированному застройщику «Кызылстрой» земельные участки с кадастровым номером 17:18:0000000:2172 площадью 1479 кв. метров и с кадастровым номером 17:18:0000000:2173 площадью 9669 кв. метров. А потом, подумав немного, 14 июня 2022 года подмахнул Распоряжение №310-РГ о передаче без проведения торгов ещё трёх земельных участков в районе ДЕПО общей площадью в 14986 кв. метра. И в этот же день выдал на-гора ещё одно Распоряжение №308-РГ, также о выделении без проведения торгов такому же застройщику «Регионстрой» в районе западней от улицы Полигонная-2 земельного участка с кадастровым номером 17:18:0105061:1998 площадью 10259 кв. метров. В общем, как говорится, ни дня без земли.

А потом, 1 июля 2022 года, Ховалыг подписал Распоряжение №351-РГ о выделении АО «Агентство по привлечению и защите инвестиций в РТ» без проведения торгов земельные участки с кадастровыми номерами 17:18:0105018:695 и 17:18:0105018:694 совокупной площадью в 241890 кв. метров. Хотя уже ранее, 31 мая, он предоставил Распоряжением №293-РГ земельный участок с кадастровым номером 17:18:0105018:729 также без торгов этому же обществу.

При этом, что удивительно, все эти Распоряжения находятся в свободном доступе и вполне доступны прокурорскому надзору. Только нашему робкому прокурору Дябкину почему-то нет дела до того, как глава республики вместе с отпетыми мошенниками с бандитским прошлым тырит нашу землю вместо того, чтобы оформлять земельные участки надлежащим образом, подводить к ним инженерные коммуникации и продавать на открытых аукционах. Причём, всем желающим построить себе жильё.

По сути, власть призвана не набивать карманы себе и своим дружкам, а трудиться для общественной пользы. Впрочем, такого за ним не наблюдалось и раньше: ни когда он банкротил предприятия, ни когда трудился мэром, ни когда сидел в кресле директора энергосбыта. Так с чего ему менять стиль жизни и труда?

ГЛАВА РЕГИОНА В ЗЕРКАЛЕ МОБИЛИЗАЦИИ

Глава республики В. Ховалыг поручил оказать материальную поддержку семьям мобилизованных граждан. Детям мобилизованных выплатят по 5 тыс. руб., их семьям будут выделены продуктовые наборы, а также уголь или дрова. Кроме того, по линии Минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одному барану, 50 кг муки и двух мешков картофеля. И при необходимости ещё и капусты. А если в армию призвали главу фермерского хозяйства, такому хозяйству отгрузят по 1 т фуражного зерна (овса).

В подобном сообщении чувствуется наша унизительная нищета. Что такое 5 тыс. рублей на семью с несколькими ребятишками? Крохи. В комедии Гайдая «Кавказская пленница» за невесту давали 20 баранов. И почему москвичам платят по 200 тыс. рублей, а тувинцам – в 40 раз меньше? Они что, люди второго сорта? Как можно бараном компенсировать мобилизацию на фронт? И как два мешка картошки могут спасти от голода семью, оставшуюся без кормильца?

Я не сторонник главы Чечни Кадырова. Но, тем не менее, вынужден признать, что он в ситуации с мобилизацией повёл себя как мужчина. Он хорошо понимает разницу между добровольцем и мобилизованным. И нашему главе Ховалыгу не стыдно у Кадырова поучиться, как вести себя с людьми и как защищать интересы своего народа.

Недавно Глава провёл пресс-конференцию. Многие отметили профессионализм пресс-секретаря Оюмы Кошкендей и крайнюю неподготовленность к диалогу самого Ховалыга, который не смог толком ответить ни на один вопрос. Что бы его ни спрашивали, он шаблонно отвечал, что такого не может быть, или он у кого-то спрашивал, и тот успокаивал, что всё хорошо. И этого ему было достаточно! Тогда зачем проводить такие мероприятия? Чтобы позориться?

ЗАПЛЫВ ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ БЕЗ ВСЯКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО

Мне кажется, что даже спустя полтора года спустя Владислав Товарищтайович не в полной мере осознал, кем он работает и какая на нём лежит ответственность за судьбу жителей республики. Он, видимо, для себя решил, что он неподконтролен ни перед кем, кроме Кириенко, а тому просто не до него. По некоторым сведениям, Кириенко уже дважды его не принял. В Администрации отмечают значительное падение в республике всех объективных показателей, включая самоубийства, безработицу и объём капитальных вложений, который составил 61% к уровню прошлого года. Насколько известно, там недовольны и кадровой чехардой в органах власти.

На коррупцию и личную нескромность смотрят пока сквозь пальцев. Но всё это не может длиться бесконечно, учитывая западные санкции и тяжёлый сценарий развития спецоперации в Украине. России, чтобы выжить в таких условиях, нужна мобилизация всех ресурсов.

С нового года Европа перестанет покупать у нас нефть, газ и уголь. Начнутся неизбежные в таких условиях финансовые проблемы. Стране придётся затянуть пояса. В такой ситуации тяжелее всего будет бедным регионам. Таким, как Тува. Однако наш глава почему-то верит в то, что в Москве найдутся деньги для строительства железной дороги из России в Китай через Туву. Наивный. Трудности предстоят такие, что даже те крохи, что перепадают Туве, станут значительными для российского бюджета. И их придётся секвестрировать. Но, судя по пресс-конференции, наш глава живёт сегодняшним днём и рассуждает категориями «в какой цвет покрасить забор». У него мало желания заглянуть на два-три года вперёд. Хотя, наверное, прикидывает, «какую ещё земельку можно пристроить Богусову».

А тем временем даже в начале октября не все школы в республике отремонтированы. Кто-то мне скажет, что не дело правительства заниматься ремонтом школ. Соглашусь. Только в таком случае, зачем главе республики распоряжаться городскими землями? Чтобы организовывать «Богусовтаптар»?

Я ещё вернусь к этой теме. А в следующем номере прокомментирую пресс-конференцию главы.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин