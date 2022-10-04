Когда глава Тувы займётся жилищными бедами людей?

В предыдущем номере мы опубликовали письмо обманутых тувинской властью дольщиков ЖСК-4 в г. Кызыле. Они все, как один скинулись на строительство девятиэтажного жилого дома по ул. Бай-Хаакской. Но весь дом при советской власти построить не удалось, и потому часть их – 108 дольщиков – остались без жилья. При этом установлено и никем не оспаривается, что граждане авансом заплатили все полагающиеся деньги за жильё, и дом не был построен не по их вине. То есть люди ни в чём не виноваты. Все эти более чем 30 лет они обивают властные коридоры и заваливают всевозможные инстанции своими письмами, обращениями и жалобами. Но воз, как говорится, и ныне там.

Следует признать, что сегодняшняя власть республики делает вид, что она озабочена проблемой обманутых людей. После выхода предыдущего номера газеты некоторых пайщиков пригласили в одно из министерств (нет, конечно, не строительства – там нет до них дела) и вежливо высказали свою позицию по вопросу – мол, такие серьёзные проблемы быстро не решаются... Хотя, честно говоря, 30 лет – это разве малый срок? Многие уже умерли, кто-то уехал, а никакого решения как не было, так и нет. Предложили земельные участки без сетей и лес на корню. Конечно, хоть что-то... Но все же понимают, что это не решение вопроса. Люди внести свои паи. Многие – последние деньги. Кто-то брал кредит. И что, власть, которая украла у них все сбережения, теперь хочет откупиться от 108 обманутых семей убогими сотками без света, тепла, воды и канализации где-нибудь у чёрта на куличках?

В республике полный провал со строительством, особенно – жилья. Каждый год – снижение объёмов. В прошлом году оно составило почти 40%. Поэтому стоимость жилья растёт. В настоящий момент рыночная стоимость 2-3-комнатной квартиры в новом современном жилом доме оценивается не менее чем в 10 млн. рублей. А через год, если проблему не решать, она будет стоить вообще заоблачные деньги. Таким образом, рыночная стоимость 108 квартир составит не менее миллиарда. Хотя, наверное, моральные и физические страдания 108 семей стоят много больше.

Но проблема в том, что судьбы простых людей у нашей власти не являются приоритетом. Для них важно не это, а бабло в собственном кармане чиновника. Поэтому глава республики Ховалыг не обратил на это письмо никакого внимания. И сам этой проблемой заниматься, видимо, не хочет. А ведь за него голосовали, надеясь, что он – честный справедливый человек, который будет заботиться о благополучии не только «талантливых предпринимателей» типа Роберта Доржу и Сергея Богусова, но и о тех, кого власть втоптала в грязь.

Газета писала о проблемах людей, которые приобрели квартиры в жилом доме в Кызыле по ул. Дружбы, 3/7. В том случае люди получили новое жильё. Но какое? НОВОЕ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЁ, непригодное к проживанию настолько, что после заселения дома несколько человек уже умерли от раковых заболеваний. В двух квартирах потолки обрушились прямо на головы проживающих. Однако Министерство строительства РТ отчаянно судится с жильцами, не желая переселять людей в другое, приспособленное к жизни жильё. Правда, следует признать, что в этом случае судебная система республики борется с саботажем чиновников и удовлетворяет требования граждан. Однако и в этом случае воз не двигается – люди продолжают проживать в жилье, которое все экспертизы признали опасным для проживания.

И всё, как в случае со строительством ЖСК-4. Напомню, что в 2011 году Постановлением Правительства РТ №322 было принято решение о строительстве дома по адресу г.Кызыл, ул. Бай-Хаакская, 2. Но потом оказалось, что людей водили за нос – никто ничего достраивать и не собирался. Людей, говоря языком Путина, просто надули – вскоре глава Кара-оол это распоряжение отменил за ненадобностью.

Но в обоих этих случаях в настоящее время можно найти кроме обычной чёрствости чиновников одно общее – события вокруг них развивались в то время, когда мэром Кызыла трудился Владислав Ховалыг. Тот самый Ховалыг, который, не решив проблемы людей, пошёл на повышение и занял кресло главы республики. И даже не вспомнил про людей, одни из которых остались без жилья, а другие вселились в новый аварийный дом.

Сейчас трудно доказать, имел ли он отношение к подрядчику, который брался строить дом на Бай-Хаакской, а вот застройщика жилого дома по ул. Дружбы, 3/7, по некоторым сведениям, хозяина ООО «Новолит», зарегистрированного в г.Томске на проспекте Ленина, 166, в республику заводил лично мэр Кызыла Ховалыг. И лично курировал строительство дома. Согласовывал проект, определял место расположения будущего дома и отслеживал ход строительства. Так что должен был своими глазами видеть, что этот «Новолит» лепит, из каких материалов строит дом, который впоследствии был признан аварийным.

И тут возникает дилемма. Если Ховалыг ничего не понимает ни в людях, ни в строительстве, и потому не увидел, что «Новолит» лепит откровенную халтуру, то тогда какой из него был мэр? А если он всё понимал, но сознательно потворствовал жулику (который, кстати, потом сбежал, не достроив дом, и сейчас находится в международном розыске), то за какие коврижки он ему помогал обманывать людей?

Если глава республики, виновный в том, что, будучи мэром столицы, занимался тем, что как минимум создавал условия для мошенничества, а затем, заняв кресло первого руководителя республики, палец о палец не ударяет для того, чтобы исправить положение, то как к нему следует относиться? Как к жулику и чёрствому прохиндею? Можете себе представить, как тогда он относится к другим людям, которые попали в сложное положение без его прямой вины. Их он, скорее всего, вообще не замечает. Потому как не чувствует ответственности перед народом. Видимо, он полагает, что раз его назначил Путин, то он ответственен только перед ним. Напрасно так думает. Спрос придёт ко всем, невзирая на покровительство.

Редакция ещё вернётся к этой теме. Считаем необходимым, чтобы правоохранительные органы дали обоим вопиющим случаям правовую оценку. Думаем, что в обоих случаях необходимо следственным путём установить виновных и примерно наказать.

Мы будем держать решение проблемы под контролем.