    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-09-2022 #1[ru]

После объявления мобилизации Путин поднял зарплаты себе, Мишустину, Бастрыкину, Краснову, а также судьям, министрам, прокурорам и другим чиновникам. А вы, россияне, идите лесом.

Аноним, 29-09-2022 #4[ru]

В ижевскую школу ворвался маньяк и убил пятерых детей и четырёх взрослых. Увидев, что он натворил, маньяк в ужасе застрелился. Другой маньяк ворвался в соседнюю страну, убил 494 ребёнка, 200 тысяч женщин, стариков и мужчин, после чего решил сходить в отпуск, «развеяться», а затем поболтать с федеральным собранием о высокой политике. Стреляться это существо упорно не хочет. Черт побери, где полиция?

Аноним, 29-09-2022 #5[ru]

Взорвали «Северный поток», три нитки. Бастрыкин возбудил уголовное дело. Вы серьёзно? Вы Лёню Кара-оола за 3 кг гашиша не смогли посадить. Вы Бичелдея за воровство у детей 44 миллионов рублей не смогли посадить. Вы иностранных наёмников и азовцев не наказали. Обещали расстрелять, а сами вернули их домой. Вы плюете на свой народ, и врёте самозабвенно. Так кого вы собираетесь наказать за подрывы северного потока? Кого?

Аноним, 01-10-2022 #9[ru]

Частичная мобилизация 300 тыс. мужчин ничего не даст. У Украины мобилизована 800-тысячная армия, которая воюет уже 7 месяцев. Все обучены и обстреляны. Сражаются за свою родину, себя и свои семьи. Неужели это непонятно?

Аноним, 29-09-2022 #2[ru]

Продолжаю смотреть видео с мобилизованными. Складывается ощущение, что они вообще не понимают куда и зачем едут: вокруг веселье, водочка, улыбки на лицах... У большинства за всю жизнь не было более «веселого» движа. А тут мужики, свобода, работать не надо (ну как они себе это представляют), баба мозг не трахает, съездить хоть раз куда-то, курорт почти. Горбатого МОГИЛА исправит...

Аноним, 29-09-2022 #5[ru]

Кстати, вот сейчас наступил момент, когда всех с крыши позвали прыгать. И некоторые побежали с песнями, причём еще и обмундирование сами купили!

Аноним, 30-09-2022 #6[ru]

Неужели кто-то надеется, что 300 тыс. необученных слабомотивированных солдат что-то решат на украинском фронте?

Аноним, 30-09-2022 #7[ru]

Шойгу объясняет провал на фронте тем, что он воет не с Украиной, а с НАТО...

Аноним, 01-10-2022 #8[ru]

Наш Шойгу ещё тот полководец. Он управляет армией ещё хуже, чем когда-то Сердюков.

Аноним, 01-10-2022 #9[ru]

А разве Шойгу в состоянии заниматься чем-нибудь, кроме самопиара?

Аноним, 01-10-2022 #10[ru]

Шойгу умудрился даже частичную мобилизацию 300 тыс. резервистов провалить! Главная проблема Шойгу состоит в том, что он никогда не служил в армии и не понимает, как она на самом деле функционирует. Он просто обыкновенный профан. Паркетный генерал.

Аноним, 28-09-2022 #2[ru]

Ба! Три брата каракарлика, усе старшие офицеры. Шойга самому мелкому полковника дал, помните? Звание полковника. Шойгу, конечно, этим барским жестом, опустил полковников всея Руси ниже плинтуса. Ну да ладно. Три брата, целое боевое братство. Старший, майор Лёня, наркотой торговал – попался. Средний, подполковник Юра, с пистолетом наперевес, пьяный, но в труселях, бегал по зданию правительства проповедовал буддизм, видимо. Младший Шолбан, наиглавнейший «полковник». Выбил глаз человеку (семеро одного не боятся), размахивал нунчаками, пинал деревья, носит белые трусы. Огонь! Почему не на передовой сии потомки Чингыс-Хана? Где их боевые слоны и конница? Вперёд каракарлики!

Аноним, 28-09-2022 #7[ru]

Пресс-конференция Ховалыга. Показали в местных новостях. Набор слов для мобилизованных. Сапоги дадут, форму дадут, холодно будет – бушлаты, дадут, льготы дадут, свадьбы прямо в 55-й бригаде будем проводить, если чё молодая невеста получать льготы будет! Всё! Дальше некуда. Один дегенерат бред несёт, другой дегенерат это транслирует. Настоящий Хован Ык. Какое к чертям развитие? С этим зоомудакам-казнокрадам?

Аноним, 29-09-2022 #8[ru]

Ой, извиняюсь, а сынулька караюры Начын, любитель давить людей и бегать от полицаев уже наверное громит врагов? И сынулька хованыка с ним? Просветите, тёмную паству.

Аноним, 29-09-2022 #10[ru]

Что произошло в 55-ой бригаде? Дело Бичелдея живее всех живых. Что за поножовщина?

Аноним, 29-09-2022 #11[ru]

Иллюзий относительно путинской «частичной» мобилизации не должно быть никаких – это лицемерие и ложь. На убой отправят всех, до кого военкоматы смогут дотянуть свои ручонки.

Аноним, 29-09-2022 #12[ru]

...Сначала они добровольно идут в военкомат, а потом жалуются, что их сразу везут на фронт. А вы думали, что вас в Диснейленд повезут, что ли??

Аноним, 29-09-2022 #15[ru]

В России: ФСИН массово насилует заключённых швабрами, Росгвардия бьёт женщин ногами в живот, полиция пытает и убивает в участках, спецназ насилует задержанного гантелей. Но режим уверяет, что армия России не могла пытать и убивать в Буче, Ирпене и Изюме.

Аноним, 30-09-2022 #17[ru]

Наш Ховалыг – недалёкий человек. Даже пресс-конференцию провести не смог. Не подготовился. Пытался экспромтом. Провалился. Тогда зачем затевал?

Аноним, 30-09-2022 #18[ru]

Ховалыг не понимает ситуацию. Население против мобилизации. А он ж... рвёт за войну, хочет понравиться Кремлю. А СВО закончится тем, что в России сменится власть. Или вообще федерация развалится. И что тогда будет делать наш глава? Пойдёт на поклон к Бичелдею или Конвизу?

Аноним, 01-10-2022 #19[ru]

Городской хурал собрался и назначил Черноусова и.о. мэра Кызыла. Что бы это значило?

Аноним, 01-10-2022 #20[ru]

Шолбан Кара-оол рвет ж... за своего Старшого: «Россия – ядерная держава и с ней шутки плохи. Западные страны, которые переходят черту, должны помнить, какой у нас характер. Чем больше давят на нас, тем мы сильнее». Интересно, а он уже придумал, что будет делать во время ядерной войны? Надеется спрятаться от нее на своей заимке в лесу, как недавно пытался спрятаться от коронавируса? Тогда ему это не помогло – аж трижды переболел (с тех пор крышка котелка слегка съехала набок). Думает, что сейчас-то точно пронесет?

Аноним, 01-10-2022 #21[ru]

Интересно, Шойгу «кинет» Сагаан-оола или сумеет провести его в мэры на новый срок?

Аноним, 01-10-2022 #22[ru]

Шойгу никогда никого не защищал. Вспомните личного охранника и друга Шойгу генерала Ганеева, которого Шойгу отправил на зону, хотя он таскал ему каштаны из огня.

Аноним, 28-09-2022 #1[ru]

Брокерттаптар говорит, что все строители должны ему.

Аноним, 30-09-2022 #4[ru]

Ну, скажите, зачем Брокерт Ховалыгу? В строительстве и экономике он не разбирается. Совершенно бесполезный фрукт.

Аноним, 30-09-2022 #5[ru]

Наличие Брокерта в правительстве подталкивает к мысли, что кадровой политикой никто там не хочет заниматься. И все там течёт по течению. А этому бездельнику всё это на руку.

Аноним, 01-10-2022 #6[ru]

Брокерт отправил на пенсию ШВК, отправит скоро и нового. Хитрый малый, однако.

Аноним, 01-10-2022 #7[ru]

А зачем он был нужен Ооржаку и Кара-оолу? Всё просто – он умеет собирать для начальника деньги от строителей.

Аноним, 01-10-2022 #8[ru]

Брокерт ещё замечателен тем, что научился придумывать воровские схемы... А сейчас он вместе Богусовым готовит для Ховалыга новые схемы. Тем он Ховалыгу и мил, хотя практически на стройке бесполезен.

Аноним, 01-10-2022 #9[ru]

Брокерт взял под своё крыло Сафрина, пришлось бедолаге сдаться и опуститься в омут коррупции. Видимо, надоело сидеть без работы. И пришлось прийти на поклон к барину.

Аноним, 28-09-2022 #1[ru]

Уважаемый Сергей Семёнович, а как же микрорайон Шанхай, вы про него совсем забыли. Абаканцы там получили всю территорию под застройку без торгов.

Аноним, 29-09-2022 #3[ru]

ООО Олчей строит для ШВК торгово-развлекательный центр в центре города за арбитражным судом. Поэтому им и дали контракты на строительство сразу 2-х школ.

Аноним, 29-09-2022 #4[ru]

Если Кара-оолу удалось добиться выделения денег по ИПСЭР, то Иргиту удалось их умело освоить. Чувствуется дружная работа в тандеме.

Аноним, 29-09-2022 #5[ru]

Идёт война, настоящая. А этим тварям всё едино. В военное время воровство приравнять к мародёрству и расстреливать. Эй, Путин, Шойгу! Давай спецоперацию против мародёров-казнокрадов в Туве. Когда???

Аноним, 29-09-2022 #7[ru]

Земли выделяются для строительства МКД, а не для перепродажи, почему Богусов продаёт земельные участки?

Аноним, 30-09-2022 #8[ru]

Все эти иргиты, туневы, богусовы чувствуют себя вольготно в Тыве, потому что это такой регион – здесь все дозволено для жуликов и воров. Этакий мошеннический оффшор.

Аноним, 30-09-2022 #10[ru]

Иргит с Чиней накупили себе дорогих элитных иномарок на деньги ИПСЭР. Горе-предприниматели с дешёвыми понтами. Только и умеют воровать у собственного народа. Мракобесы.

Аноним, 30-09-2022 #11[ru]

Деньги ИПСЭР раскассировали по карманам Иргит, Тунев, Доржу, близкие друзья ШВК. Хорошо отблагодарил друзей, однако.

Аноним, 01-10-2022 #13[ru]

В санаторий на озере Чедер вбухали по программе ИПСЭР почти 1 млрд. рублей и трезвонили по всем каналам, что в этом году он начнёт принимать первых посетителей. А по факту там конь не валялся. Максимум – процентов 25 сделано от того, что должно быть. Понятно, что средства эти уже освоены кем-то в карман. Непонятно, почему нет никакой проверки, как расходуются эти государственные миллиарды?

Аноним, 01-10-2022 #15[ru]

Неужели это все правда, что Богусов распродаёт земельные участки под видом строительства? Ели это так, то это уже наглое мошенничество. И почему ему все сходит все с рук?

Аноним, 01-10-2022 #16[ru]

Ховалыг умеет считать деньги. Большая часть от «Богусовтаптар» пойдёт в карман главы.

Аноним, 01-10-2022 #17[ru]

Странно, а чем прокуратура Тувы занимается? Почему не следит за тем, как Ховалыг раздаёт землю своим подельником? Дябкин что, тоже в доле у Крапивина, Богусова и Ховалыга?

Аноним, 01-10-2022 #18[ru]

Дябкин поставлен как раз для того, что бы охранять существующий «порядок» вещей (разворовывания), как он есть. Чтобы не мешали воровать, чтобы ворующие лишнего не украли, чтобы долю положенную отдавали куда следует отдавать. А Вы о чём подумали? О справедливости? Это для Вашего благополучия, и благополучия Ваших детей. Наивные бандерлоги.

Аноним, 01-10-2022 #19[ru]

Компанию Трансстрой, возводящую микрорайон Монгун крышует некто С. Суртаев

Аноним, 29-09-2022 #1[ru]

Эта панельная незавершёнка представляет из себя угрозу для жителей близлежащих домов. Достраивать это уже невозможно по причине разрушения строительных конструкций из-за отсутствия должной консервации. Проще говоря, эта рухлядь сама скоро развалится и может кого-нибудь придавить!

Аноним, 30-09-2022 #3[ru]

Вот если бы глава республики Ховалыг так заботился об обманутых дольщиках, как он лелеет Богусова, Крапивина и Доржу, то они бы имели жильё, за которое заплатили свои кровные деньги.

Аноним, 01-10-2022 #5[ru]

Это кооперативный дом – это издевательство власти над народом. И что, за эту власть нужно идти на Украину воевать?

Аноним, 01-10-2022 #6[ru]

Этого Дябкина взять бы за яйца да привести на стройку. Пусть разобьёт палатку и на костре готовит себе еду. И живёт там, пока дом не достроят. Негодяй. Покрывает подонков.

Аноним, 01-10-2022 #7[ru]

Развелось нынче много всяких проходимцев типа Чигден девелопмент. Орудуют мошенники днём и ночью.