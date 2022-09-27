Какое будущее мы ждём?

Ход спецоперации в Украине становится определяющим не только для России и Украины, не только для Европы, но и для всего мира. Мало того: похоже, именно состояние СВО будет в ближайшее время определять начало ядерного конфликта России с западным миром, вероятность которого становится реальностью. Но обо всём этом по порядку.

«ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ, А – ТАК...»

Итоги саммита стран-участниц ШОС в Узбекистане не могли не насторожить. Российские провластные СМИ настраивали население на то, что страны ШОС, и в первую очередь Китай и Индия, поддержат позицию России на военное решение проблемы Донбасса. Однако, вопреки ожиданиям, ничего подобного не случилось. Более того, на полях саммита ШОС лидеры Индии и Турции, обращаясь к президенту РФ, призвали к скорейшему прекращению боевых действий в Украине. Эрдоган призвал вывести войска из Крыма и вернуть полуостров Украине. Оставалась иллюзорная надежда на китайского лидера Си. Однако тот, не вдаваясь в подробности ситуации в Украине, заявил в том духе, что Китай против решения международных проблем военным путём и признал, что Китай и впредь не намерен игнорировать санкции западных стран в отношении России.

А затем масла в огонь подлил наш верный союзник, живущий за российский счёт, батька Лукашенко. Белоруссия уже публично заявила, что, как и Казахстан, она отказывается от обеспечения параллельного импорта для России. После консультаций главы МИД Беларуси В.Макея в Нью-Йорке с коллегами из Европы Лукашенко утвердил запрет на транзит в Россию целого перечня товаров из Европы, состоящего из 250 позиций. Энергетический сектор не сможет завозить через Белоруссию паровые и гидравлические турбины, газогенераторы, паровые котлы и топочные горелки. Промышленность и потребители останутся без целого ряда холодильников, кондиционеров и систем вентиляции. Транспортные компании лишатся завоза вилочных погрузчиков, судовых кранов, устройств погрузки и разгрузки.

Металлургия и сельское хозяйство останутся без возможности завозить обрабатывающее оборудование и станки. Заводы, специализирующиеся на производстве электроники потеряют готовые микросхемы, полупроводниковые проборы и компоненты. Кроме этого легковые и грузовые автомобили, автобусы и их детали тоже оказались под запретом.

На фоне эскалации ситуации Индия отказалась покупать российскую нефть.

А если оценивать ситуацию в целом, то у России, кроме таких стран, как Эретрия, Никарагуа, Куба и Венесуэла, не осталось союзников в борьбе с Западом.

После долгого молчания с публичным заявлением выступила примадонна Алла Пугачёва, обиженная на Путина за то, что её мужа Галкина Минюст признал иноагентом. «Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», – написала самая популярная в республиках бывшего СССР певица. Заявление оказалось резонансным. Эксперты подчеркнули продуманность каждого слова в нём. Многие авторитетные люди её заявление поддержали.

СРОЧНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ БОЕВЫХ УСПЕХОВ

Недовольство стало расти, как снежный ком, когда вечером 19 сентября пришли сообщения об обращении «общественных палат» ЛНР и ДНР о референдумах в этих самопровозглашённых республиках. Сначала немедленно провести референдум о признании региона субъектом России потребовали в Луганске, буквально через час – в Донецке. Они были неожиданными, поскольку ранее референдумы планировались на 11 сентября, но из-за решительного контрнаступления украинских войск в Харьковской области были отменены. Затем стало известно о том, что референдумы планируются на 4 ноября – День согласия и примирения. И вот вдруг – за четыре дня пришло новое решение о срочном референдуме.

Конечно, все понимают, что референдумы не объявляют за четыре дня, их не проводят во время боевых действий, что ЦИК одной страны не может организовывать референдум в другой стране, что повсеместное голосование на дому под надзором полиции несовместимо с тайным добровольным волеизъявлением избирателей, как и многое-многое другое, применяемое в этот раз.

Но в итогах референдумов никто не сомневается. В СМИ опубликованы данные, каких результатов ожидают в Москве. В ДНР и ЛНР – примерно 90% за «присоединение к РФ» при явке около 90%, на занятых российскими войсками территориях Херсонской и Запорожской областей – примерно 90% за «присоединение» при явке около 80%. Как известно, провластный ВЦИОМ 23 сентября уже опубликовал результаты опросов. Согласно им в самопровозглашённых ДНР и ЛНР в голосовании собираются принять участие 87% респондентов, а поддержать присоединение к РФ намерены 97%. В Херсонской области, по данным ВЦИОМ, «голосовать» собираются 69%, а поддержать присоединение к России – 89% из них. В Запорожской области прийти на «референдум» якобы собирается 80%, а поддержать решение Кремля – 87%.

Отчего Кремль вдруг ускорился и решил срочно закрепить свои позиции в Украине? Что-то изменилось и пошло «не так»? Что повлияло? Успешный прорыв украинских войск на Харьковском направлении? Реакция на войну партнёров по ШОС на последнем саммите? Заявление Аллы Пугачёвой и последовавшие за этим реакции различных слоёв населения страны? А может, всё вместе взятое по совокупности? Конечно, это знает разве что один Путин.

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ: ПУТИН ПОШЁЛ ВА-БАНК!

А потом вообще всё встало дыбом, когда утром 21 сентября президент Путин объявил о частичной мобилизации. Следом министр обороны, наш земляк Шойгу уточнил, что на спецоперацию призовут около 300 тысяч резервистов. Хотя заявлению Шойгу по укоренившейся привычке никто не верит. В Интернете и СМИ гуляет цифра рекрутов от 1 до 1,2 миллиона. Любому не специалисту понятно, что прибавление к 150 тыс. российских военнослужащих, находящихся сейчас на фронте, ещё 300 тыс. солдат ничего не решит. Поскольку этой группировке противостоит не менее 800 тыс. украинских солдат и офицеров, имеющих реальный боевой (и часто весьма успешный) опыт, и около 40 тыс. профессионалов-наёмников.

Наша частичная мобилизация станет поводом для ускорения поставок современного западного оружия Украине. Уже сейчас известно о решении США срочно поставить ВСУ ракеты для систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км, от поставок которых ранее США воздерживались из опасения, что ВСУ применит их для поражения целей в глубине России.

А с учётом того, что Путин заявил о том, что в случае угрозы территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие, становится понятна спешка с референдумами. После них все занятые российскими войсками территории Украины можно будет объявить российскими. И тогда можно реагировать на обстрелы территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей как на нападение на Россию и «угрозу территориальной целостности России». «Это не блеф», – усилил своё заявление Путин, тем самым подтвердив, что он готов начать ядерную атаку. Его обращение транслировал телеканал «Россия-24». Таким образом, наша страна и большая часть мира теперь находятся в состоянии подготовки к ядерной войне со всеми из этого вытекающими выводами.

КУМ ПУТИНА В ОБМЕН НА ЗАЩИТНИКОВ МАРИУПОЛЯ

Но не всё так печально. На днях пришло сообщение: в Черниговской области состоялся обмен российскими и украинскими пленными. В Украину в результате обмена пленными вернулись 215 человек. Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, таможенники, гражданские. В их числе украинские военные, защищавшие Мариуполь и завод «Азовсталь», а также руководители полка «Азов» (признан в России террористической организацией).

В Россию возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик. А также глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Медведчук, которого в Украине обвиняют в госизмене. Сразу после его ареста президент Зеленский предложил президенту Путину обменять Медведчука на украинских пленных. Позже сам Медведчук обращался к президентам России и Украины с просьбой обменять его на защитников Мариуполя и жителей города. И вот обмен состоялся.

Главной причиной такого успеха эксперты считают посредничество президента Эрдогана и наличие среди обменянных кума президента России Виктора Медведчука. Одновременно Россия при посредничестве наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана освободила 10 иностранцев, взятых в плен во время боев в Украине. Пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват прибыли на самолёте в Саудовскую Аравию. Среди освобождённых британцы Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также гражданин Марокко Брагим Саадун. В июне суд самопровозглашённой ДНР приговорил их к смертной казни за наёмничество.

Но есть и другого сорта новости. К примеру, правительство США призвало международное сообщество ООН привлечь президента России Путина к ответственности за инициирование спецоперации против Украины. «Международный порядок, ради поддержания которого мы здесь собрались, разрушается на наших глазах», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Таким образом, на фоне таких заявлений и принятием стран Европы решений об отказе большей части россиян в визовых свободах передвижения мы все, граждане России, включая президента страны, оказываемся в международной изоляции такого масштаба, которого не было за всю её историю. Военная и экономическая изоляция и противостояние усилились гуманитарной составляющей, делающей всех граждан страны изгоями.

Такова наша плата за эту спецоперацию. А закончиться всё может ядерной катастрофой, которая всех уравняет и примирит. Нам нужно такое будущее?

Сергей Конвиз