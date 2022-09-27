    Коротко

Уровень преступности в Туве с начала года снизился на 24%

В Туве за восемь месяцев с начала 2022 года общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 24%. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг.

На треть сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. При этом раскрываемость выросла на 13,3%.

«Особого внимания требует профилактика преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении, а также детская и подростковая преступность», – отметил руководитель региона.

Владислав Ховалыг поручил зампреду Тимуру Куулару консолидировать усилия всех субъектов профилактики для удержания положительной динамики, а Елене Хардиковой – проанализировать результаты профилактических и воспитательных работ в образовательных учреждениях.

Напомним, после убийства, в совершении которого подозревают воспитанников кадетского корпуса, он поручил создать отдельную структуру в министерстве образования по вопросам организации воспитательной системы в школах.

Власти Тувы рассказали, кого бронируют от мобилизации

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг рассказал, что на фоне частичной мобилизации для бесперебойной деятельности предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла власти обеспечивают бронирование специалистов. Речь идет о предприятиях всех форм собственности.

Кроме того, после сверки списка военнообязанных в республике начали вручать повестки, там указаны порядок и время прибытия на сборные пункты.

По словам главы республики, сейчас региональный минздрав координирует прохождение медобследований, а также укомплектование военно-врачебных комиссий.

Семьи мобилизованных обещают не оставить без поддержки. В частности, нуждающихся включат в проект «Социальный уголь»: в этом случае родственникам выделят свыше двух тонн угля, а также частично компенсируют затраты на электроэнергию.

Людмила Нарусова стала единственным членом СФ, проголосовавшим против пакета поправок в УК о «мобилизации и «военном положении»

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова стала единственным членом Совета Федерации, проголосовавшим против пакета поправок, которые вводят в Уголовный кодекс понятия «мобилизация и «военное положение» и устанавливают большие сроки за добровольную сдачу в плен и мародерство. 147 других сенаторов проголосовали за поправки, пишет «Forbes».

Тарифы ЖКХ резко повышают на фоне «частичной» мобилизации

Власти РФ решили еще раз повысить тарифы ЖКХ в 2022 году – с 1 декабря. Ранее расценки выросли 1 июля (в зависимости от регионов).

Более того, тарифы будут проиндексированы на 9%. Таким образом, за год услуги ЖКХ в среднем могут подорожать на 14-16%, опять же, в зависимости от региона. Например, в Новосибирской области из-за решений губернатора Андрея Травникова средний индекс повышения цен составил 9% вместо обещанных 5,2%, а в декабре может достигнуть 18%.

По версии Минэкономразвития, индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». Взамен федеральное правительство уверяет, что больше не будет повышать тарифы до июля 2024 года.

Тува оказалась флагманом России по росту промышленного производства

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» опубликовали 19 сентября обзор социально-экономического положения регионов РФ по итогам I полугодия 2022 года. За этот период, по их данным, произошел рост в промышленной сфере и строительстве. Но сократился оборот розничной торговли.

В частности, число регионов с положительной динамикой промпроизводства снизилось на 24. Лидером по росту промышленного производства в I полугодии 2022 года стала Тува (+36,4%). Здесь наиболее существенный рост произошел в добыче полезных ископаемых (+43,5%). Второе место по темпам роста промышленного производства занял Дагестан (+25,6%). Существенное влияние на такой результат оказало увеличение производства в сфере обработки (+30%). Замыкает тройку лидеров по росту промышленного производства Севастополь (+25,4%). Увеличению промпроизводства здесь способствовал существенный подъем в обрабатывающих производствах (+32,6%).

Снизилось промышленное производство в I полугодии этого года в 40 регионах страны. Наиболее значительный спад произошел в Калмыкии (-16,5%). Еще в четырех регионах падение промышленного производства превысило 10%. В Нижегородской области показатель сохранился на прежнем уровне.

В 62 регионах страны снизился оборот розничной торговли – на 3,4%. Самое значительное – в Адыгее (-13,7%). Вместе тем рост оборота розничной торговли произошел в 23 регионах. Наиболее существенный – в Томской области (+8,6%).

Добавим, что по итогам I полугодия 2022-го реальные денежные доходы населения в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 1,4%.

Члены СПЧ попросили генпрокурора РФ разъяснить, на каком основании заключённых с неотбытыми сроками отправляют в Украину

Шестеро членов Совета по правам человека при президенте РФ попросили генпрокурора РФ Игоря Краснова разъяснить, на каком основании заключенные с неотбытыми сроками направляются в Украину для участия в «специальной военной операции».

В запросе сказано, что информация об отправке заключенных на войну распространялась в том числе телеканалом «Россия-1». Среди покинувших колонии заключенных есть, в том числе люди, осужденные за тяжкие преступления.

Правозащитники отмечают, что заключенный, не отбывший срок, может быть освобожден на основании указа президента о помиловании, амнистии по постановлению Госдумы и решения суда об условно-досрочном освобождении.

«В связи с вышеизложенным просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?»

Запрос подписали Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе. Текст опубликован на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

Вербовкой заключенных занимается в том числе лично бизнесмен Евгений Пригожин, с которым связывают ЧВК Вагнера (в сентябре было распространено соответствующее видео). Сам Пригожин, прямо не подтверждая это, обратился к недовольным со словами, что в войне будут участвовать «либо ЧВК и зэки, либо ваши дети».

Кадыров предложил отправить на фронт вместо резервистов 50% российских силовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал отправить на фронт сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, таможни и Следственного комитета.

«Вместе с силовыми и военными ведомствами – это примерно 5 млн. человек, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в количестве 2,5 млн. человек снесёт любую западную армию. И резерв не понадобится», – подчеркнул Кадыров.

«Руководители этих подразделений уже сейчас могли бы приступить к оптимизации рабочего процесса с учётом нововведений», – считает губернатор.

Ранее глава Чечни отказался проводить мобилизацию в регионе, заявив, что республика перевыполнила «спущенный план» на 254%, и в «спецоперации» якобы уже приняли участие 20 тыс. ее жителей.

Генерала армии Дмитрия Булгакова освободили от должности замминистра обороны РФ

Генерал армии Дмитрия Булгакова освобожден от должности замминистра обороны РФ «в связи с переходом на другую работу», заявили в Минобороны России.

На его место назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, он будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ. Раньше Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ.

Правительство запланировало рекордное в истории повышение расходов на полицию, Росгвардию и спецслужбы

Российские власти готовятся рекордно увеличить финансирование внутренних силовых структур, которым предстоит обеспечить «стабильность» режима и не допустить протестов против мобилизации и падения уровня жизни.

В 2023 году федеральный бюджет потратит 4,2 триллиона рублей по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность», сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Минфина.

Расходы по статье, куда зашиты бюджеты МВД, Росгвардии, спецслужб (органы безопасности), Следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН, вырастут за год в 1,5 раза – беспрецедентную величину за все время доступной статистики (с 2006 года).

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году: тогда в ответ на протесты на Болотной финансирование силовиков увеличили на 46%.

В 2024 году силовым структурам добавят еще 100 млрд. рублей из бюджета, после чего расходы планируется «заморозить» – 4,3 трлн. рублей в 2025 году.

Экстремальная щедрость в финансировании силовиков – не сюрприз. «Выбирая между стабильностью и революцией, народ, естественно, выбирал стабильность. Выбирая между войной и революцией, он вполне может предпочесть революцию», – говорит политолог Аббас Галлямов.

Протесты, состоявшиеся в первый день после объявления мобилизации, – это только разминка, считает он: для принятия политического решения большинству граждан нужно время, им предстоит осознать, что мобилизация – не телевизионная абстракция, и вскоре они сами начнут получать повестки, а их друзья и родственники будут возвращаться в страну в гробах.