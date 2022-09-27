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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 23, 27 сентября / Если обманывают чиновники, то это не мошенничество?
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№23, 27 сентября 2022 года.
    Нам пишут

Если обманывают чиновники, то это не мошенничество?

О власти, которая не несёт ответственности за свои действия

Если обманывают чиновники, то это не мошенничество?

Уважаемая газета «РИСК»! Обращаются к вам кинутые властью, обманутые дольщики ЖСК-4 г. Кызыла. В 1989 году был создан жилищно-строительный кооператив ЖСК №4. Мы все внесли первоначальный взнос, а затем исправно платили полагающиеся взносы. Стройка шла. Но затем наступили тяжёлые времена, когда зарплату бюджетникам не платили. Тогда президент Ооржак Ш.Д. собрал собрание ЖСК и предложил временно воспользоваться нашими деньгами для погашения задолженности по зарплате бюджетников – врачам и учителям. Он пообещал, что наш 9-этажный дом достроят. И мы вошли в положение бюджетников и согласились на это предложение. Так кооператив остался без средств для окончания строительства дома.

Потом вроде приходили какие-то дотационные деньги из федерального бюджета для компенсации удорожания строительства, но и они до нас не дошли.

С горем пополам в конце концов достроили и сдали шесть подъездов дома. А на три подъезда сил и средств у нашего правительства не хватило. Мы по жеребьёвке распределили сданные квартиры – пайщики вытягивали бумажки с номерами квартир. Тем посчастливилось, кто вытянул номер квартиры первых шести подъездов. Другим повезло меньше. Но мы не очень волновались: надеялись, что власти обещание выполнят. Но оказалось, что верить чиновникам нельзя – обманут.

Трудно сказать почему, но нас в число обманутых дольщиков почему-то не включили. Объяснили так, что, мол, если бы нас обманул частный застройщик, то мы бы считались обманутыми дольщиками, которым государство обязано помогать. А поскольку нас «кинула» сама власть, никакой защиты от мошенничества нам не полагается.

На все наши обращения, когда мы просим выполнить обещание, так как за счёт денежных средств пайщиков в своё время были выплачены долги бюджетникам, которые длительное время сидели без зарплаты, потому как не было денег у местного бюджета, нам отвечают, что у республики нет финансов. Более того, теперь нам говорят, что достроить дом невозможно, поскольку ДСК обанкрочен, а в республике уже больше нет таких панелей, из которых шло строительство.

Некоторые наши пайщики пытались судиться. Но апелляция отменила судебные решения, принятые в нашу пользу, заявляя, что мы приняли неверный способ защиты своих прав. Сейчас правление ТСЖ говорит, что поступил ответ откуда-то, что мы своими силами можем завершить строительство. Но получается, что пайщики трёх незавершённых подъездов вкладывали деньги наравне со всеми, в том числе и с пайщиками, которым посчастливилось получить квартиры в первых шести подъездах, теперь обязаны снова платить за строительство того, что уже было оплачено. А куда тогда девались наши деньги? Кто их присвоил? И вообще, разве справедливо так поступать с людьми?

Специалисты говорят, что нужно проводить экспертизу и устанавливать, можно ли достроить этот дом, или нужно всё сносить и строить по-новой. Все говорят о какой-то справедливости, наш земляк Шойгу за счёт бюджета России строит жильё будущим гражданам России, проживающим в Мариуполе. А мы что, не граждане России? Или граждане, но второго сорта? Почему к жителям Украины одно отношение, а к нам, жителям Тувы, которая в 1944 году добровольно вошла в состав СССР, совсем иное?

Мы обратились к прокурору Тувы Дябкину С.Н. Попросили его вникнуть в нашу проблему и помочь в восстановлении справедливости. Напомнили ему, что в 2011 году Постановлением Правительства Республики Тыва №322 было принято решение о строительстве трёх недостроенных объектов дома по адресу г.Кызыл, ул. Бай-Хаакская, 2. Однако глава республики Ш.Кара-оол через два года почему-то признал это распоряжение «утратившим силу» и исполнять не стал. Нынешний глава Ховалыг В.Т. даже слушать о нашем доме не желает. А мэрия направила ответ, что, оказывается, ЖСК-4 не был зарегистрирован надлежащим образом, и поэтому мэрия нам ничем не может помочь.

Однако прокуратура Тувы 25 апреля 2022 года ответила таким образом. Она нам сообщила, что земельный участок, на котором находится недострой, числится в ЖСК-4 в аренде сроком до 2029 года. Таким образом, члены кооператива могут реализовать своё право путём осуществления строительства на этом земельном участке, в том числе с привлечением инвесторов-подрядчиков. И добавила, что, поскольку дом строится (не строится) уже давно, положения ФЗ №214 на нас не распространяются. В общем, прокурор нам объяснил, что спасение утопающих – дело самих утопающих.

Уважаемая редакция!

Вы публикуете материалы о том, как глава республики раздаёт городские земельные участки предпринимателям Богусову и Крапивину. У нас к вам просьба, которую вы сможете передать главе республики. Пусть он передаст Богусову или Крапивину какой-нибудь земельный участок под реализацию инвестиционного проекта с условием, что они построят наш дом. Так будет честнее. Или, в конце концов, пусть часть полученной прибыли от перепродажи земли направят на приобретение нам квартир на вторичном рынке.

 

От редакции.

Мы направим главе республики В.Ховалыгу письмо-обращение обманутых дольщиков и предложим ему ответить на него публично через газету. Будем надеяться, что он вашу проблему знает, поскольку во время выхода Постановления №322 работал мэром Кызыла. И уже потому должен осознавать, что часть ответственности за власть, которая обманула людей, должен нести сам, как Глава РТ.

Мы продолжим освещать проблему дольщиков ЖСК-4, как и жителей, заселённых мэром Ховалыгом В.Т. в новый аварийный дом в Кызыле по ул. Дружбы, 3/7. Власть, если она ответственная, обязана думать о людях, а не о своём благе.

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risk-inform.ru/article_10262.html

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