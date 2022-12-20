    Обзор прессы

ЧУДЕСА ВЛАСТНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

«ТП» сообщила о чуде, которое случилось в Верховном Хурале Тувы. «Депутаты одобрили изменения в Конституционный закон Тувы «О земле», которыми утверждено бесплатное оформление в собственность земельных участков, на которых расположены жилые дома, возведённые до 1 марта 2015 года». Этим документом «определён региональный перечень документов, необходимых для оформления гражданами прав на земельные участки с домами, построенными до 14 мая 1998 года в соответствии с законом «О продлении дачной амнистии».

Ни для кого не секрет, что Россия – чрезвычайно забюрократизированная страна. У нас получить у чиновника какую-нибудь даже незначительную справку – огромная проблема, которая не решается порой годами хождений по инстанциям. Но самое удивительное, это то, что «изменения были инициированы Правительством Тувы». Основание – в целях «вовлечения в хозяйственный и гражданский оборот неоформленных земельных участков, что будет способствовать увеличению доходов региона от налоговых и неналоговых платежей». И, правда: если земельный участок и тем более объект недвижимости официально не зарегистрирован, то с него и налоги брать невозможно. Этим пользуются.

К примеру, жена экс-главы республики Лариса Кара-оол по случаю очень не за дорого (почти бесплатно) в начале «нулевых» приобрела у находящейся в состоянии банкротства государственной компании «Туванефтепродукт» АЗС на Правом берегу по ул. Абаканской, 47. Куплю-продажу земельного участка, на которой размещена АЗС, она оформила в госоргане надлежащим образом, а саму заправку – нет. Видимо, не захотела платить за неё налоги. Пожадничала. А теперь наступила расплата. В Кызылском городском суде рассматривается дело о сносе этой АЗС как самовольно возведённой.

И такие случаи в республике, связанные со стремлением чиновников избежать налогообложения – не редкость. Но в жизни чаще встречается другое: невозможность законным образом оформить права на собственность. Теперь принятыми изменениями в закон «утверждается перечень документов, на основании которых будет производиться регистрация прав. Такими документами будут квитанции за платежи за пользование земельным участком, документы об оплате коммунальных услуг, которые должны иметь дату до 1 марта 2015 года. Также граждане могут предъявить документы от специализированных государственных организаций». За последние десятилетия это, пожалуй, единственный случай, когда власти решились пойти навстречу своим избирателям.

«Кроме того, документом определяется региональный перечень документов для приобретения гражданами прав на земельные участки, на которых дома возведены до 14 марта 1998 года в соответствии с законом о «Дачной амнистии». Также закон распространяет «возможность предоставления земельных участков в муниципальных районах, граничащих с Кызылом, в случае отсутствия на территории последнего свободных участков для всех льготных категорий граждан. В предыдущей редакции закона данные условия распространялись только на многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами». Эти поправки, несомненно, «позволят расширить возможности граждан при оформлении права собственности на земельные наделы».

Нужно отметить, что земельный вопрос в Туве чрезвычайно коррумпирован. Результатом такого положения стало возникновение процесса криминального присвоения земельных массивов, получивших название «Богусовтаптар», под ним подразумевается присвоение под видом инвестирования больших земельных участков с дальнейшей перепродажей в 30-60 раз дороже. Благоприобретателями такого криминального способа наживы являются руководители правительства Тувы, среди которых мелькают фамилии Ховалыга и Брокерта.

КОРРУПЦИЮ СХВАТИЛИ ЗА ХВОСТ или АНОНИМНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЖУЛИКОВ?

Как известно, «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией». Правда, в России он носит чисто формальный характер, поскольку, как правило, борьбу с этой «коррупцией» организовывают сами коррупционеры. Тува в этом плане – совсем не исключение. И вот, «9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией», «прокурор РТ Сергей Дябкин, руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ Константин Столбин и министр МВД по РТ Сергей Кондрашов» собрали пресс-конференцию, предоставив прирученным журналистам возможность задать им ранее согласованные «острые вопросы». Высшие ответственные за эту самую борьбу с коррупцией лица смело и решительно ответили на них, умудрившись не назвать ни одной фамилии участников коррупционного процесса.

Открывая мероприятие, «прокурор республики сообщил, что за 11 месяцев уходящего года было выявлено более 700 нарушений антикоррупционного законодательства». Много это или мало – неизвестно. С предыдущими годами сравнения он не привёл. По итогам проверок, доложил прокурор, «внесено 160 представлений, по которым более 400 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе двое уволены». Хоть скромно по масштабам коррупции в Туве, но всё же «в суд направлено 15 исковых заявлений о возмещении ущерба, причинённого актами коррупции, на общую сумму более 280 млн. рублей». Из них удовлетворено исков на «260 млн. рублей». Цифры, конечно, смехотворные, учитывая, что только один «Богусовтаптар» ежегодно наносит республике ущерб, измеряемый миллиардами.

К тому же эффективность действий правоохранителей откровенно не велика: как признался прокурор, «по исполненным судебным решениям о наложении административных штрафов в бюджет республики поступило немногим более 150 млн. рублей». Немножко поотлавливали и взяточников: «председателю Дзун-Хемчикского кожууна, которого обвиняют в получении взятки в размере свыше 1 млн. рублей» (его фамилия из соображения гуманности не упоминается), «предъявлено обвинение и идёт закрепление тех доказательств, которые были получены на первоначальном этапе».

Другой пример: «председатель администрации г. Ак-Довурака (данные которого также не разглашались из соображений гуманности) был уволен решением Хурала представителей на основании результатов прокурорской проверки и уголовного дела». Было установлено прокуратурой, что он «длительное время предоставлял недостоверные декларации о доходах». Прямо скажем, правонарушение не из разряда вон выходящее.

Ещё один анонимный злостный нарушитель закона, достойный упоминания прокурором республики, – «заместитель председателя администрации Овюрского района, который в своей декларации не отразил доход в сумме более 200 тыс. рублей». Другой также анонимный преступник «приобрёл своей сожительнице автомобиль и дом, часть расходов на которые не смог подтвердить». Теперь «чиновник обязан доказать законность приобретения имущества».

Конечно, удручает мелкотемье выступления прокурора, готового ради отчётности говорить об очевидных мелочах, которые вряд ли зацепят простого обывателя за живое. А вот реальному резонансному делу Дябкин почему-то должного внимания не уделил. Когда его спросили о «результатах громкого дела с участием руководителей крупного ранга», то он немного замявшись, невнятно сообщил, что «уголовное дело, которое было выявлено органами МВД совместно с ФСБ региона, направлено в суд. Расследование велось Следственным комитетом». Как удалось выявить чекистам, «в республике длительное время действовала организованная преступная группа, в состав которой входили бывший заместитель председателя Правительства Тувы, министр экономики, заместитель министра финансов и директор Центра туризма». Они обвиняются в хищении «22 млн. рублей». Назвать фамилии сановных жуликов он снова не решился, пробормотав что в духе «их фамилии всем известны».

Вынуждены дополнить Дябкина: по всей видимости, он имел в виду зампреда правительства РТ – министра юстиции А.Оюна, министра экономики Е.Каратаеву и замминистра финансов РТ У. Даваа. Странным образом из этой компании выпал их непосредственный начальник – глава правительства Шолбан Кара-оол, ныне обретающийся в Москве в должности девятого заместителя спикера Государственной Думы России. А ведь собрать в одну команду столько статусных мошенников и научить их воровать, по силам было разве что только ему.

В заключение прокурор Дябкин заявил, что «на сайте прокуратуры указан телефон горячей линии начальника отдела по противодействию коррупции. По закону, любое анонимное сообщение о преступлении нами должно быть передано в органы, осуществляющие оперативную розыскную деятельность».

Министр Кондрашов сообщил, что «руководством МВД все поступающие от граждан и юридических лиц обращения и заявления, в том числе анонимные, в отношении лиц, совершающих противоправные действия коррупционной направленности, будут рассмотрены с принятием соответствующих решений». Руководитель СУ СК Столбин сообщил: «в этом году у нас было порядка десяти анонимных письменных обращений. Ни одно не ушло в корзину». Как говорится, свежо предание, да верится с трудом. А результаты каковы, хочется спросить? Не нужно далеко ходить за примерами. Открывайте газету «РИСК» и читайте о том, как чиновники в Туве воруют. И принимайте к ним меры. Ну, для начала хотя бы разберитесь с «Богусовтаптар». Тогда, может быть, появится доверие к правоохранительным органам. А пока другая практика: до тех пор, пока из ФСБ не поступит отмашка, вы ничего не предпринимаете.

Кстати предыдущий министр внутренних дел Тувы Поляков, чтобы ничего не делать и не ловить жуликов в строительной компании «Тезис», на запросы газеты даже ссылался, что не может принять мер, поскольку в стране пандемия коронавируса.

МЭР КЫЗЫЛА НА ПРЯМОЙ СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Как сообщила «ТП», «в течение года Центр управления регионом страны проводил прямые эфиры с руководителями администраций районов РТ». Правда, особого интереса они не вызвали. Другое дело – мэр Кызыла. Тут интерес особый. И вот «завершающим стал прямой эфир с мэром города Кызыла Каримом Сагаан-оолом», который ответил на вопросы кызылчан.

Как оказалось, «с начала 2022 года, в адрес мэрии поступило более 9000 обращений». Солидно. «В ходе эфира мэр ответил на самые актуальные из них». Он рассказал о работе «по организации пассажирских перевозок и о том, как контролируются услуги, оказываемые в данной сфере частными предпринимателями». Честно говоря, особых свершений в этой части в уходящем году не было. Правда, и спрашивать за это с Карима Сагаан-оола сложно, поскольку глава республики Ховалыг, которому, судя по всему нечем заняться, забрал у города все полномочия по этой части. Теперь городской транспорт подчиняется ему. Правда, улучшений после перехода полномочий от Сагаан-оола к Ховалыгу кызылчане, судя по их вопросам, не ощутили.

В ходе прямого эфира «Карим Сагаан-оол также ответил на актуальный в отопительный период вопрос о загазованности Кызыла». Он рассказал о трёх путях решения проблемы. «Первое направление – переход частных домовладений на отопление сжиженным газом». Но оказалось, что в газификацию Кызыла население уже не верит, так как после громкого соответствующего заявления главы Ховалыга прошло полтора года, а воз и ныне там. «Второе направление – брикетирование угля также не оправдало ожидания», поскольку «брикетированный уголь оказался более дорогостоящим, чем каменный». И, наконец, «третье направление – это подключение к централизованному теплоснабжению, строительство тепловых сетей и закрытие котельных». В рамках этого направления в Кызыле уже «три котельных закрыли» – это «котельные ДНС, ДК «Енисей» и школы № 10». На 2023 год заложено на реализацию этого направления «10 млн. рублей». Этого явно недостаточно, но правительство больше денег выделить не может, а городской бюджет, учитывая, что полномочия городских властей по распоряжению земельными участками присвоила себе республиканская власть, такими возможностями не располагает.

В заключение «мэр Кызыла рассказал о своей встрече с руководителем Абаканского филиала Сибирской генерирующей компании, структурным подразделением которой является Кызылская ТЭЦ», и отметил, что было принято согласование о «дальнейшем сотрудничестве с Кызылской ТЭЦ».