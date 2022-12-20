    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-12-2022 #2[ru]

Вот за это глубинный народ и любит Путина. За иллюзию величия. Живя в нищете, питаясь просрочкой и отдавая большую часть зарплаты на ЖКХ, они включают телевизор, узнают о величии страны и ощущают себя частью этого величия. За эту иллюзию они готовы убивать и умирать. И за Азовское море, которое они никогда не видели и уже вряд ли увидят.

Аноним, 14-12-2022 #6[ru]

По теме цитаты «СВО идёт своим чередом, там всё стабильно у нас» – это он верно говорит... Но главное: Путину выгодно, чтобы [спецоперация] перешла на территорию России. Тогда народишко не будет мычать по поводу высоких цен, низких зарплат и пенсий, хреновой жизни и прочих результатах коррупционной деятельности «эффективных менеджеров». На все вопросы ответ будет один: «ТАК [СВО] ЖЕ!» Идите туда и сдохните! Тогда (может быть) жизнь наладится. Правда в том, что жизнь в ближайшие 50 лет не наладится. За каждый день СВО будут платить наши дети, внуки и правнуки...

Аноним, 14-12-2022 #9[ru]

Приготовьтесь к долгожданному рывку: Путин подвёл итоги года и оказывается, что в стране уложено много асфальта. И плевать, что: в следующем году бюджет будет дефицитным почти на 3 трлн.; продажи автомобилей рухнули на 83,5%; для обеспечения полётов придётся разбирать иностранные самолёты на запчасти; каждый третий россиянин стал экономить на еде; на СВО уходит около $400 млн. в день.

Аноним, 15-12-2022 #12[ru]

Итог двадцати двух последних лет: в России разрушены все сферы жизни, зато построены оборонительные сооружения в Белгородской области...

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

...Похоже, Бут и Бутина в американской тюрьме дрались за курицу одинаково рьяно. И, судя по харям, всегда выходили победителями...

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Генпрокурор оценил ущерб от коррупции за два года в 100 млрд. рублей. Прокурор, впрочем, забыл рассказать, что взятки получает, например, его же зам Кикоть. Да и у самого Краснова в 2020 году нашли роскошную квартиру в Москве за 58,8 млн. рублей, что несопоставимо с его официальными годовыми доходами.

Аноним, 16-12-2022 #6[ru]

Если бы Кутузов сказал: чтобы спасти Россию, нужно отправить на фронт балалайки, ему бы и второй глаз выкололи.

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Про министра обороны Стрелков заявил, что он «редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца». И он выражает реальные настроения патриотического электората, шокированного ходом СВО, что показали исследования кремлевских социологов.

Аноним, 14-12-2022 #5[ru]

А вам тоже кажется, что с началом пандемии в 2020-м году мы все просто либо умерли, либо сошли с ума? И теперь либо в чистилище, либо в лечебнице. А мир вокруг нам только грезится...

Аноним, 14-12-2022 #9[ru]

Феня, ставшая языком дипломатии. Размахивание ядерными ракетами, как бритвой перед лицом мирового сообщества. Запредельные бредни в качестве обоснования СВО в духе прошлого века. Варварство, грабеж, пытки и казни. Наша политика – это генерация дегенерации!

Аноним, 15-12-2022 #10[ru]

С каждой выпущенной по Украине ракетой Россия увеличивает размер репараций, которые придется платить на восстановление страны. Счетчик тикает. Причем этот счетчик включил сам Путин. И платить придется многим поколениям после него. И россияне, вроде, «не против».

Аноним, 15-12-2022 #12[ru]

Песков ответил на предложение Зеленского вывести на Рождество российские войска из Украины отказом: «Не может быть и речи о выводе российских войск с Украины до конца года!» Хорошо, давайте уже после праздников...

Аноним, 15-12-2022 #15[ru]

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Русофобия – это дословно «боязнь русских». И есть подозрение, что после потрясающего успеха спецоперации тех, кто нас боится, просто не осталось...

Аноним, 15-12-2022 #16[ru]

Русофобия – это когда ты сначала доводишь свой народ до нищеты; лишаешь его нормальных медицины, образования, быта, будущего; опускаешь его пропагандой до полного скотства; и затем уничтожаешь, бросая в бессмысленную бойню, разрушающую миллионы жизней. Вот что такое русофобия.

Аноним, 15-12-2022 #17[ru]

Две, казалось бы, не связанные друг с другом новости. Первая: Израиль тайно передал Украине разведданые об иранских дронах. Вторая: начальник генштаба ЦАХАЛа намекнул, что за атакой на иранский конвой в Сирии стоит Израиль. Судя по всему, сотрудничество с Ираном оказало Кремлю медвежью услугу. Чем больше Тегеран вовлекается в войну в Украине, тем дальше Израиль отклоняется от своей давней позиции нейтралитета. И тем больше помогает Украине разведданными.

Аноним, 16-12-2022 #20[ru]

В общественном транспорте Российской Федерации в последнее время ориентироваться легко. Если слышите беззаботный смех – можете не оборачиваться, это школьники младших классов. Все остальные пассажиры, возрастом чуть постарше – зрелище не для слабонервных. Как будто не приросла ещё Российская Федерация Херсонской и Запорожской областями.

Аноним, 14-12-2022 #2[ru]

Министерство обороны РФ просит граждан сдать баяны, губные гармошки, аккордеоны и балалайки для мобилизованных. Соответствующее сообщение распространяет администрация Московского района Санкт-Петербурга. «Организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек (далее – музыкальных инструментов) мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки». Без белья, но с балалайкой... Помирать – так с музыкой!

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Соцопрос: почти половина россиян считают, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». При этом, за три года процент придерживающихся такого мнения снизился с 60% до 49%. В том, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии», чаще уверены россияне старше 55 лет и те, кто доверяет ТВ как источнику информации. Старичье, которое знает, что на фронт его не отправят, гонит на убой молодежь.

Аноним, 14-12-2022 #4[ru]

«Урок мужества» для петербургских первоклассников провёл ранее судимый командир ОМОН: На официальном сайте школы сказано, что «ребята узнали, что путь от рядового солдата до полковника начинается в детстве с зарядки по утрам, с правильных книг и поступков, с любви к Родине, а также узнали цену медалей». В 2018 году суд признал Дмитрия Хистяева виновным по делу «чёрных инкассаторов» и оштрафовал на 50 тысяч рублей (обвинение просило 5 лет тюрьмы). Герои, которых мы заслужили...

Аноним, 16-12-2022 #10[ru]

На российском сегменте МКС вновь серьезные проблемы – вышла из строя система терморегулирования пристыкованного корабля «Союз МС-22», охлаждающая жидкость хлещет из него фонтаном. Это грозит потерей корабля и проблемами у его экипажа. «Союз» – это средство вернуться на Землю. Икон там было мало – вот анафемская жидкость и полилась. Сейчас весь земной диск намочат.

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

Не пойму, почему так скачут цены на масло и сыр. То ли там ошибка редакции, то ли продавцы чередуют настоящий сыр с «сыроподобным/маслоподобным продуктом». Но в целом цены на молочку, конечно, «радуют». Тот самый случай, когда дешевле и веселее купить пиво, чем молоко...

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

Что тут анализировать? Пока у нас не будет настоящего парламента, никакого контроля за бюджетом не будет. А взывать к совести Ховалыга бесполезно. Горбатого могила исправит.

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

Редкостный мерзавец Брокерт практически и является главным менеджером «Богусовтаптар», подмахивая левые распоряжения направо и налево на взаимовыгодной основе.

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Какие мифы были разрушены росчерком пера президента??? Выстрел по воробьям из танка??? Замена шила на мыло??? Караол-ховалыг, ховалыг-караол... Найдите десять отличий! Устраивает такая ситуация, очевидно. Ничего личного, только бизнес!

Аноним, 14-12-2022 #4[ru]

Все эти мошеннические схемы рисовались в бытность главой горхурала некоего Тунева, который изображает из себя сейчас предпринимателя за государственный счет.

Аноним, 14-12-2022 #5[ru]

Судя по активной деятельности ШВК в соцсетях и его недавнее награждение медалью от Кириенко, можно предположить то, что возможно его возвращение на должность Главы республики???

Аноним, 14-12-2022 #6[ru]

Вместо Ховалыга собираются поставить Карима. Уже вроде как Шойгу и Кириенко договорились...

Аноним, 14-12-2022 #7[ru]

Кара-оол с удвоенной силой начал в Москве продвигать Карима. Карим сейчас сидит как девица на выданье. Глупый Шойгу и поддерживаемая им оппозиция работают на отставку Ховалыга. А Карим является чистым кандидатом Кара-оолов. Вот так все дружно со второго раза приведут к власти Карима.

Аноним, 14-12-2022 #9[ru]

Брокерт на своих планерках и совещаниях оскорбляет Карима всякими последними словами. Какой воинственный Гладиатор, однако!

Аноним, 14-12-2022 #10[ru]

Если ХВТ поменяют на Карима (КШВ) то соответственно поменяют Чюдюка на Чудака. Таков закон Сансары.

Аноним, 14-12-2022 #11[ru]

ХВТ действительно очень вяло выглядит на посту Главы. Да и с такой командой долго не наработаешь – один тунеядец Брокерт чего стоит.

Аноним, 15-12-2022 #22[ru]

Ховалыг – морально очень слабый человек. И как управленец, и как мужчина. Он – конченый подкаблучник, которым управляет его жена, популярная среди мужиков...

Аноним, 15-12-2022 #24[ru]

У Ховалыга нет никакой команды. Это не правительство, а «сборная солянка» непонятных людей с непонятными историями. Нет ни одного грамотного специалиста, нет никаких четких планов. Кто в лес, кто по дрова.

Аноним, 15-12-2022 #27[ru]

15 декабря 2022 года командос из конторы совершенно неожиданно заявилась в квартиру директора комбината Благоустройства Чаш-оола и произвела там обыск с задержанием. Как удалось выяснить, по версии чекистов, он незаконно передал своему родственнику два находящегося в лизинге автобуса. А ещё как минимум два автобуса были также незаконно переданы куда-то на юг республики. Как известно, Чаш-оол является депутатом Верховного Хурала от партии «Единая Россия» и одновременно – любимым племянником экс-главы республики Шолбана Кара-оола, ныне обретающимся в Госдуме в должности девятого заместителя спикера Володина.

Аноним, 15-12-2022 #28[ru]

Этот Чаш-оол уже находится под уголовным преследование за приписки Благоустройства. Идёт суд. Сагаан-оол его уволил, но он через суд восстановился.

Аноним, 15-12-2022 #29[ru]

Всё это – работа Ховалыга. И удар этот не по Чаш-оолу, а по Кара-оолу и Шойгу.

Аноним, 15-12-2022 #30[com]

Скоро Тыва станет работать на абаканцев, красноярцев и москвичей. Везде их бизнес. Местных предпринимателей раздавливают власти и заезжие.

Аноним, 17-12-2022 #46[ru]

Среди тувинцев еще не родился тот, который сможет что-то кардинально изменить в лучшую сторону в республике! Чудовищные масштабы коррупции в Тыве были достигнуты во времена КШВ, а он сидит сейчас и спокойно там философствует. И в ус не дует...