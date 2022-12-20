«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 90
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 32
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 28, 20 декабря / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№28, 20 декабря 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 14-12-2022 #2[ru]

Вот за это глубинный народ и любит Путина. За иллюзию величия. Живя в нищете, питаясь просрочкой и отдавая большую часть зарплаты на ЖКХ, они включают телевизор, узнают о величии страны и ощущают себя частью этого величия. За эту иллюзию они готовы убивать и умирать. И за Азовское море, которое они никогда не видели и уже вряд ли увидят.

Аноним, 14-12-2022 #6[ru]

По теме цитаты «СВО идёт своим чередом, там всё стабильно у нас» – это он верно говорит... Но главное: Путину выгодно, чтобы [спецоперация] перешла на территорию России. Тогда народишко не будет мычать по поводу высоких цен, низких зарплат и пенсий, хреновой жизни и прочих результатах коррупционной деятельности «эффективных менеджеров». На все вопросы ответ будет один: «ТАК [СВО] ЖЕ!» Идите туда и сдохните! Тогда (может быть) жизнь наладится. Правда в том, что жизнь в ближайшие 50 лет не наладится. За каждый день СВО будут платить наши дети, внуки и правнуки...

Аноним, 14-12-2022 #9[ru]

Приготовьтесь к долгожданному рывку: Путин подвёл итоги года и оказывается, что в стране уложено много асфальта. И плевать, что: в следующем году бюджет будет дефицитным почти на 3 трлн.; продажи автомобилей рухнули на 83,5%; для обеспечения полётов придётся разбирать иностранные самолёты на запчасти; каждый третий россиянин стал экономить на еде; на СВО уходит около $400 млн. в день.

Аноним, 15-12-2022 #12[ru]

Итог двадцати двух последних лет: в России разрушены все сферы жизни, зато построены оборонительные сооружения в Белгородской области...

Свежий анекдот

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

...Похоже, Бут и Бутина в американской тюрьме дрались за курицу одинаково рьяно. И, судя по харям, всегда выходили победителями...

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Генпрокурор оценил ущерб от коррупции за два года в 100 млрд. рублей. Прокурор, впрочем, забыл рассказать, что взятки получает, например, его же зам Кикоть. Да и у самого Краснова в 2020 году нашли роскошную квартиру в Москве за 58,8 млн. рублей, что несопоставимо с его официальными годовыми доходами.

Аноним, 16-12-2022 #6[ru]

Если бы Кутузов сказал: чтобы спасти Россию, нужно отправить на фронт балалайки, ему бы и второй глаз выкололи.

Ситуация хуже губернаторской: мир или хана?

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Про министра обороны Стрелков заявил, что он «редкостное сочетание дурака, вора и мерзавца». И он выражает реальные настроения патриотического электората, шокированного ходом СВО, что показали исследования кремлевских социологов.

Аноним, 14-12-2022 #5[ru]

А вам тоже кажется, что с началом пандемии в 2020-м году мы все просто либо умерли, либо сошли с ума? И теперь либо в чистилище, либо в лечебнице. А мир вокруг нам только грезится...

Аноним, 14-12-2022 #9[ru]

Феня, ставшая языком дипломатии. Размахивание ядерными ракетами, как бритвой перед лицом мирового сообщества. Запредельные бредни в качестве обоснования СВО в духе прошлого века. Варварство, грабеж, пытки и казни. Наша политика – это генерация дегенерации!

Аноним, 15-12-2022 #10[ru]

С каждой выпущенной по Украине ракетой Россия увеличивает размер репараций, которые придется платить на восстановление страны. Счетчик тикает. Причем этот счетчик включил сам Путин. И платить придется многим поколениям после него. И россияне, вроде, «не против».

Аноним, 15-12-2022 #12[ru]

Песков ответил на предложение Зеленского вывести на Рождество российские войска из Украины отказом: «Не может быть и речи о выводе российских войск с Украины до конца года!» Хорошо, давайте уже после праздников...

Аноним, 15-12-2022 #15[ru]

Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести ответственность за русофобию вплоть до уголовной. Русофобия – это дословно «боязнь русских». И есть подозрение, что после потрясающего успеха спецоперации тех, кто нас боится, просто не осталось...

Аноним, 15-12-2022 #16[ru]

Русофобия – это когда ты сначала доводишь свой народ до нищеты; лишаешь его нормальных медицины, образования, быта, будущего; опускаешь его пропагандой до полного скотства; и затем уничтожаешь, бросая в бессмысленную бойню, разрушающую миллионы жизней. Вот что такое русофобия.

Аноним, 15-12-2022 #17[ru]

Две, казалось бы, не связанные друг с другом новости. Первая: Израиль тайно передал Украине разведданые об иранских дронах. Вторая: начальник генштаба ЦАХАЛа намекнул, что за атакой на иранский конвой в Сирии стоит Израиль. Судя по всему, сотрудничество с Ираном оказало Кремлю медвежью услугу. Чем больше Тегеран вовлекается в войну в Украине, тем дальше Израиль отклоняется от своей давней позиции нейтралитета. И тем больше помогает Украине разведданными.

Аноним, 16-12-2022 #20[ru]

В общественном транспорте Российской Федерации в последнее время ориентироваться легко. Если слышите беззаботный смех – можете не оборачиваться, это школьники младших классов. Все остальные пассажиры, возрастом чуть постарше – зрелище не для слабонервных. Как будто не приросла ещё Российская Федерация Херсонской и Запорожской областями.

Коротко

Аноним, 14-12-2022 #2[ru]

Министерство обороны РФ просит граждан сдать баяны, губные гармошки, аккордеоны и балалайки для мобилизованных. Соответствующее сообщение распространяет администрация Московского района Санкт-Петербурга. «Организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек (далее – музыкальных инструментов) мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования, в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, морально-психологической разгрузки». Без белья, но с балалайкой... Помирать – так с музыкой!

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Соцопрос: почти половина россиян считают, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии». При этом, за три года процент придерживающихся такого мнения снизился с 60% до 49%. В том, что «каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии», чаще уверены россияне старше 55 лет и те, кто доверяет ТВ как источнику информации. Старичье, которое знает, что на фронт его не отправят, гонит на убой молодежь.

Аноним, 14-12-2022 #4[ru]

«Урок мужества» для петербургских первоклассников провёл ранее судимый командир ОМОН: На официальном сайте школы сказано, что «ребята узнали, что путь от рядового солдата до полковника начинается в детстве с зарядки по утрам, с правильных книг и поступков, с любви к Родине, а также узнали цену медалей». В 2018 году суд признал Дмитрия Хистяева виновным по делу «чёрных инкассаторов» и оштрафовал на 50 тысяч рублей (обвинение просило 5 лет тюрьмы). Герои, которых мы заслужили...

Аноним, 16-12-2022 #10[ru]

На российском сегменте МКС вновь серьезные проблемы – вышла из строя система терморегулирования пристыкованного корабля «Союз МС-22», охлаждающая жидкость хлещет из него фонтаном. Это грозит потерей корабля и проблемами у его экипажа. «Союз» – это средство вернуться на Землю. Икон там было мало – вот анафемская жидкость и полилась. Сейчас весь земной диск намочат.

Цены на продукты питания по состоянию на 10 декабря 2022 года (в рублях)

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

Не пойму, почему так скачут цены на масло и сыр. То ли там ошибка редакции, то ли продавцы чередуют настоящий сыр с «сыроподобным/маслоподобным продуктом». Но в целом цены на молочку, конечно, «радуют». Тот самый случай, когда дешевле и веселее купить пиво, чем молоко...

Продолжаем анализировать бюджет на 2023 год

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

Что тут анализировать? Пока у нас не будет настоящего парламента, никакого контроля за бюджетом не будет. А взывать к совести Ховалыга бесполезно. Горбатого могила исправит.

Почём нынче землица тувинская, товарищ Ховалыг?

Аноним, 14-12-2022 #1[ru]

Редкостный мерзавец Брокерт практически и является главным менеджером «Богусовтаптар», подмахивая левые распоряжения направо и налево на взаимовыгодной основе.

Аноним, 14-12-2022 #3[ru]

Какие мифы были разрушены росчерком пера президента??? Выстрел по воробьям из танка??? Замена шила на мыло??? Караол-ховалыг, ховалыг-караол... Найдите десять отличий! Устраивает такая ситуация, очевидно. Ничего личного, только бизнес!

Аноним, 14-12-2022 #4[ru]

Все эти мошеннические схемы рисовались в бытность главой горхурала некоего Тунева, который изображает из себя сейчас предпринимателя за государственный счет.

Аноним, 14-12-2022 #5[ru]

Судя по активной деятельности ШВК в соцсетях и его недавнее награждение медалью от Кириенко, можно предположить то, что возможно его возвращение на должность Главы республики???

Аноним, 14-12-2022 #6[ru]

Вместо Ховалыга собираются поставить Карима. Уже вроде как Шойгу и Кириенко договорились...

Аноним, 14-12-2022 #7[ru]

Кара-оол с удвоенной силой начал в Москве продвигать Карима. Карим сейчас сидит как девица на выданье. Глупый Шойгу и поддерживаемая им оппозиция работают на отставку Ховалыга. А Карим является чистым кандидатом Кара-оолов. Вот так все дружно со второго раза приведут к власти Карима.

Аноним, 14-12-2022 #9[ru]

Брокерт на своих планерках и совещаниях оскорбляет Карима всякими последними словами. Какой воинственный Гладиатор, однако!

Аноним, 14-12-2022 #10[ru]

Если ХВТ поменяют на Карима (КШВ) то соответственно поменяют Чюдюка на Чудака. Таков закон Сансары.

Аноним, 14-12-2022 #11[ru]

ХВТ действительно очень вяло выглядит на посту Главы. Да и с такой командой долго не наработаешь – один тунеядец Брокерт чего стоит.

Аноним, 15-12-2022 #22[ru]

Ховалыг – морально очень слабый человек. И как управленец, и как мужчина. Он – конченый подкаблучник, которым управляет его жена, популярная среди мужиков...

Аноним, 15-12-2022 #24[ru]

У Ховалыга нет никакой команды. Это не правительство, а «сборная солянка» непонятных людей с непонятными историями. Нет ни одного грамотного специалиста, нет никаких четких планов. Кто в лес, кто по дрова.

Аноним, 15-12-2022 #27[ru]

15 декабря 2022 года командос из конторы совершенно неожиданно заявилась в квартиру директора комбината Благоустройства Чаш-оола и произвела там обыск с задержанием. Как удалось выяснить, по версии чекистов, он незаконно передал своему родственнику два находящегося в лизинге автобуса. А ещё как минимум два автобуса были также незаконно переданы куда-то на юг республики. Как известно, Чаш-оол является депутатом Верховного Хурала от партии «Единая Россия» и одновременно – любимым племянником экс-главы республики Шолбана Кара-оола, ныне обретающимся в Госдуме в должности девятого заместителя спикера Володина.

Аноним, 15-12-2022 #28[ru]

Этот Чаш-оол уже находится под уголовным преследование за приписки Благоустройства. Идёт суд. Сагаан-оол его уволил, но он через суд восстановился.

Аноним, 15-12-2022 #29[ru]

Всё это – работа Ховалыга. И удар этот не по Чаш-оолу, а по Кара-оолу и Шойгу.

Аноним, 15-12-2022 #30[com]

Скоро Тыва станет работать на абаканцев, красноярцев и москвичей. Везде их бизнес. Местных предпринимателей раздавливают власти и заезжие.

Аноним, 17-12-2022 #46[ru]

Среди тувинцев еще не родился тот, который сможет что-то кардинально изменить в лучшую сторону в республике! Чудовищные масштабы коррупции в Тыве были достигнуты во времена КШВ, а он сидит сейчас и спокойно там философствует. И в ус не дует...

(прочитано 201 раз)

0
risk-inform.ru/article_10370.html

Остальные материалы номера 28:
Материал входит в раздел тематического архива:

Как хорошо, что люди могут прожить до 96 лет. Как плохо, что некоторые люди тоже могут прожить до 96 лет.

Шутка 2022 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru