    Свежий анекдот

У Пескова спросили, мол, «К чему мы движемся? Всё только хуже будет становиться?»В ответ: «Мы не двигаемся, мы уже приехали». Весьма логичный ответ, ибо Россия, действительно, приехала.

Как хорошо, что люди могут прожить до 96 лет. Как плохо, что некоторые люди тоже могут прожить до 96 лет.