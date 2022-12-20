Свежий анекдот
Смотрю телевизор – красотища-то какая!
Рубль укрепляется, безработицы нет, цены не растут, экономика крепчает, люди богатеют. все нам завидуют.
Единственная проблема – слишком много немцев приехало в Калининград из Германии, спасаясь от голода и холода. Как бы не затеяли референдум...
В ответ: «Мы не двигаемся, мы уже приехали». Весьма логичный ответ, ибо Россия, действительно, приехала.
Рубль укрепляется, безработицы нет, цены не растут, экономика крепчает, люди богатеют. все нам завидуют.
Единственная проблема – слишком много немцев приехало в Калининград из Германии, спасаясь от голода и холода. Как бы не затеяли референдум...
* * *У Пескова спросили, мол, «К чему мы движемся? Всё только хуже будет становиться?»
В ответ: «Мы не двигаемся, мы уже приехали». Весьма логичный ответ, ибо Россия, действительно, приехала.
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