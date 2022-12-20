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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 28, 20 декабря / Ховалыг теряет власть в погоне за деньгами
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№28, 20 декабря 2022 года.

Ховалыг теряет власть в погоне за деньгами

Ховалыг теряет власть в погоне за деньгами

В предыдущем номере в своей статье «Почём нынче землица тувинская, товарищ Ховалыг?» я постарался рассказать о приоритетах нашего нового главы республики В.Ховалыга в руководстве Тувой. Среди них – выращивание за счёт тощего республиканского бюджета олигархических структур сбежавшего в Америку бизнесмена Прохорова и сомнительное перераспределение земельных участков стоимостью в миллиарды рублей криминальному авантюристу Богусову. Рассказал о криминальном перераспределении земельных участков в г. Кызыле с целью спекуляции по ценам, в десятки раз превышающим общепринятые, получившем у тувинцев меткое обозначение как «Богусовтаптар». Это создаёт напряжение на рынке жилья, вздувая и без того самые высокие цены за квадратный метр в Сибири и обогащая вошедших в преступный сговор с властью предпринимателей.

Одновременно Ховалыг предложил парламенту Тувы принять бюджет республики, в котором сокращены социальные расходы государства, что неизбежно приведёт к дальнейшему падению уровня жизни граждан республики. Фактически глава правительства, воспользовавшись ситуацией со спецоперацией России в Украине, «под шумок» общей кризисной ситуации намерен ещё более обогатить богатых и обобрать нищих. Зная состав Верховного Хурала Тувы, мало кто сомневается, что этот грабительский для населения бюджет получит одобрение большинства депутатов от партии «Единая Россия».

В той статье я упомянул, что «сомнительное содружество чиновника с уголовником началось ещё в бытность Ховалыга мэром Кызыла. Богусов уже тогда получил свою первую судимость и прошёл через процедуру банкротства». И это сотрудничество укрепилось, как только Ховалыг обустроился в кресле губернатора. Оно продолжает сталкивать нового главу республики с республиканской общественностью. Мало того, что Богусов уже распоряжается большими земельными участками, которые готовит под видом реализации неких «инфраструктурных проектов» к размежеванию и распродаже населению по бешеным ценам, Ховалыг по некоторым сведениям готовится к передаче этому проходимцу принадлежащего республике здания в западной части г.Кызыла по ул. Сукпакской – бывшего Мостостроительного Управления Туваавтодора под видом реализации проекта трудоустройства заключённых. Хотя сам Богусов никогда никакими талантами организатора производства не отличался. Он известен лишь как торговец водкой, член банды и спекулянт земельными участками.

К этой истории я ещё вернусь. Подробно расскажу читателям, как от воровства земельных участков махинаторы намереваются перейти к хищению республиканской недвижимости. И это, судя по всему – только начало. Впрочем, если Ховалыг в своей должности останется надолго.

ПЕРЕВОРОТ В ПРИГОРОДЕ КЫЗЫЛА

На наших глазах разрастается конфликт правительства Тувы с населением посёлка Каа-Хем. Связан он с двумя факторами. Главным является желание правительства Тувы (читай – Ховалыга) передать Богусову лакомый земельный участок площадью 1 тыс. га, находящийся на территории пгт. Каа-Хем от своротка дороги на угольный разрез до местечка Кок-Тей для организации там «Богусовтаптар». По некоторым оценкам, это может дать её организаторам «навар», более чем в миллиард рублей. Как говорится, «овчинка стоит выделки».

Ради этого правительство республики устроило переворот районного масштаба, воспользовавшись тем, что председатель администрации посёлка Сергей Лаптев ушёл добровольцем на Украину, чтобы участвовать в спецоперации. В обход закона, вмешиваясь в дела муниципалитета, чиновники правительства усадили в кресло Лаптева постороннего человека, пытаясь его руками получить лакомый земельный участок в пользу структур, подконтрольных уголовнику Богусову.

Этой ситуацией решил воспользоваться руководитель аппарата правительства РТ Ананьин, ранее наследивший в пос. Каа-Хем в должности председателя администрации. Ревизия в администрации посёлка выявила, что Ананьин длительное время незаконно оплачивал услуги поселкового депутата Салчак, фиктивно ведя на неё табель учёта рабочего времени. При этом Салчак никаких обязанностей не исполняла и никакой работы не вела. Ущерб, который Ананьин и Салчак нанесли бюджету муниципалитета, составляет почти 2 млн. рублей. СКР саботирует привлечение Ананьина к уголовной ответственности, хотя все основания для этого переданы Лаптевым. Судя по отношению к этому делу следователей СКР, Ананьина прикрывает во вред собственной репутации глава Ховалыг.

А в целом «Богусовтаптар» рассорил главу республики Ховалыга с общественностью как Кызыла, так и пос. Каа-Хем. Отмечу, что в Кызыле и пгт. Каа-Хем проживает до половины всех избирателей республики. Таким образом, оказывая содействие Богусову в присвоении земельных участков и спекуляции ими, Ховалыг подрывает доверие к себе как минимум половины избирателей республики.

Возня вокруг поселковой администрации уже докатилась до Москвы. Группа инициативных граждан обратилась в аппарат президента РФ В.Путина, к Генеральному прокурору России И.Краснову. Они просят федеральные власти вмешаться в муниципальный конфликт и восстановить законность в пос. Каа-Хем. Группа настаивает на том, что контракт с председателем администрации Лаптевым не может быть расторгнут, пока он исполняет свой долг в ходе спецоперации в Украине, находясь на военной службе. И его обязанности на весь срок может исполнять только назначенная им заместитель Луценко. В своём обращении они просят дать правовую оценку незаконным действиям зампредседателя хурала пгт. Каа-Хем И.Б. Салчак. Той самой, что в коррупционном сговоре с Ананьиным незаконно получила из муниципальной кассы 2 млн. рублей. Обратившиеся к президенту и генпрокурору без обиняков указывают на то, что данный конфликт носит откровенно коррупционный характер. Таким образом, предполагаемые жулики получают защиту от справедливого наказания, вовлекая в сферу своей противозаконной деятельности главу республики В.Ховалыга и членов его правительства.

КОЛЛАПС ВЛАСТНОЙ ВЕРТИКАЛИ В КОЖУУНАХ

Но это не единственная проблема Ховалыга во взаимоотношениях с муниципалами республики. Почти такая же ситуация складывается и в других муниципалитетах. В Барун-Хемчикском кожууне великовозрастный А.М. Маркс-оол, назначенный Ховалыгом в декабре прошлого года, откровенно не справился с возложенными обязанностями. Но когда уже сам губернатор осознал бесперспективность его работы и решился поставить нового руководителя, то А.Маркс-оол отказался добровольно уходить с работы. Он продолжает свою разрушительную деятельность, настраивая население района против республиканской власти.

Впрочем, такая же ситуация и в Бай-Тайгинском кожууне. А в Ак-Довураке усилиями Ховалыга мэром поставлен врач М.Кызыл-оол, который во второй половине нулевых уже был мэром Ак-Довурака, но не справился. И население его всерьёз не воспринимает. Дзун-Хемчикский кожуун и город Чадан сотрясают скандалы, связанные с арестом председателя администрации района. А в это время председатель Дзун-Хемчикского хурала представителей Мерген Монгуш погибает на днях в ДТП. В Улуг-Хемском кожууне Ховалыг пристроил в кресло руководителя своего племянника Б.Балбака, до этого трудившегося охранником на Шагонарской зоне. Так что о качестве руководства кожууном можно ничего не говорить. В Верховном суде республики рассматривается дело о законности назначения А.Куулара председателем администрации Овюрского кожууна, чьё назначение оспаривается местными жителями ввиду открытого игнорирования интересов района.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Но все эти проблемы Ховалыга меркнут перед проблемами в столице. Откровенным провалом В.Т.Ховалыга явилось проведение выборов в городской Хурал представителей с последующей попыткой усадить в мэрское кресло людей с криминальным прошлым – Богусова, Тунёва или Лопсана, чьи кандидатуры вызвали мгновенное отторжение не только у горожан, но и у федеральных органов власти. В результате подковёрной борьбы тёмные личности с уголовным прошлым были отсеяны в московских коридорах власти, и мэром был избран К. Сагаан-оол, кандидатуру которого поддержали С. Шойгу и президиум партии «Единая Россия».

Противостояние Ховалыга и Сагаан-оола ни для кого не является секретом. Основа этого соперничества лежит не только в отношении к земельному вопросу и грабежу через «Богусовтаптар», но в целом из-за методов руководства республикой. В республиканской элите, особенно в той его части, что активно поддерживает все начинания Шойгу, Сагаан-оола рассматривают как возможного сменщика Ховалыга на посту главы республики. По некоторым сведениям, такая «смена караула» может произойти сразу после окончания спецоперации в Украине.

Правда, кандидатура Сагаан-оола в этом списке не единственная. По тем утечкам, что появляются в СМИ, там могут фигурировать фамилии А. Ооржака, В. Оюна, Ш. Хопуя, А. Чудаан-оола, А. Дирчина и других. Но фигура Сагаан-оола для Ховалыга кажется наиболее опасной, поскольку он занимает официальную должность столичного мэра и при назначении на эту должность Шойгу открыто поддержал именно его.

В общем, приведу лишь концовку обращения граждан к Ховалыгу: «похмелье бывает тяжёлым». Умудриться за такой короткий срок испортить отношения с таким числом людей, которые ранее относились к нему если не с доверием, то, по крайней мере, с благосклонностью, и продемонстрировать такую беспредельную тягу к наживе, не обращая внимания на общественное мнение – особый талант. И он, похоже, у Владислава Товарищтайовича в наличии.

Я ещё вернусь к теме взаимоотношений криминального бизнесмена Богусова и главы республики Ховалыга.

Продолжение следует.

Кондрат Пчёлкин

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