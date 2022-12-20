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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 28, 20 декабря / Государство и народ: кто кого содержит?
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№28, 20 декабря 2022 года.
    Пишут в блогах
Пишут в блогах

Государство и народ: кто кого содержит?

Небольшая предыстория. Давно не видели сына. Наконец встретились «на нейтральной полосе». Прогуливались по южной набережной, вспомнили о былом, и разговор зашел об Америке, где я не был лет двадцать, а сын по делам ездит довольно часто. Заговорили о ценах, и Юля попеняла американцам за привычку указывать на ценниках сумму без налога, в результате чего при «расплате» у кассы покупателя (иностранца), как правило, ожидает разочарование. С нашей точки зрения – это такая разновидность маркетингового жульничества, а с Бориной – достаточно мудрый механизм, с помощью которого американцы сами себе напоминают, кто кого в этом доме содержит. Они вспоминают об этом каждый раз, в том числе, когда добавляют к покупке сумму выплачиваемого ими государству налога. Ну, мы поспорили немного, насколько это эффективно работает.

Буквально на следующий день мой неисправимый телефонный сборщик информационного мусора обрушил на меня лавину скандала, спровоцированного словами Лаймы Вайкуле о том, что Пугачева содержала Россию, которая платит певице черной неблагодарностью. Дело дошло до комментариев официального представителя МИД РФ (ей-то чего не спится? Или с ценовым лимитом на нефть уже разобрались?). Вот, можно сказать, официальная позиция страны по важнейшему политическому и дипломатическому вопросу:

«Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева – всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы».

И тут наш вечерний спор засиял новыми красками. В представлении правящей российской элиты государство содержит российский народ и платит ему из милостыни от щедрот своих. Народ с этой точки зрения – не более чем содержанка у богатого купчины: может и покапризничать, но должен помнить, с чьей руки ест. Государство не просто содержит всех этих певиц, врачей, учителей, олигархов, слесарей и прочих смердов, а дает им жить (в переносном и буквальном смысле слова – может и не дать).

Это абсолютно перевернутая пирамида представлений о социуме. На этой точке я подумал: а может, пора на ценниках указывать налог, чтоб народ вспомнил, кто кого содержит?

Впрочем, понятно, что такая психология есть отражение реалий нынешней России, где налоги представляются некоторой абстракцией, и значение имеет только извлечение и перераспределение нефтяной ренты. Но тогда, с позволения Марии Захаровой, хочется спросить, кому принадлежат все-таки те недра, за счет которых покупаются билеты на концерты и пластинки, запускаются ракеты в космос и строятся заводы? Государству с кучей чиновников или все-таки народу? Это интересный вопрос, в ответе на который, по-видимому, и зарыта собака российского тоталитаризма. Похоже, государство пора раскулачивать, напомнив, кто в этом доме хозяин...

Владимир Пастухов

(прочитано 195 раз)

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risk-inform.ru/article_10372.html

Остальные материалы номера 28:
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