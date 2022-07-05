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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 16, 5 июля / Глобализация + итоги «холодной войны» = «спецоперация»
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№16, 5 июля 2022 года.
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Глобализация + итоги «холодной войны» = «спецоперация»

Глобализация + итоги «холодной войны» = «спецоперация»

В продолжение темы «широкого консенсуса русских элит» в эпоху осени Путина.

Как я уже писал, в основании этого консенсуса лежит стремление к «самодостаточности»: культурно и исторически детерминированное неприятие и даже фобия любой внешней зависимости. Этот общий для существенного большинства русских, сильно гипертрофированный, исторически врожденный страх впасть в зависимость от чужого влияния (латинянства, либерализма и прочего) является благодатной почвой для возникновения самых причудливых альянсов слоев и групп, казалось бы, плохо совместимых друг с другом.

Сегодня эта культурная особенность русской политической народности проявляет себя особенно рельефно. Для того есть особые причины, частично – естественные, частично – исторически случайные. Русская цивилизация оказалась на излете XX века под «двойным ударом»: глобализации и неудачных для себя итогов «холодной войны». И то, и другое, будучи напрямую не связанными друг с другом, оказывали схожее действие на «русский мир», создавая кумулятивный исторический эффект.

Глобализация – это само по себе уже «естественный» вызов философии русской самодостаточности. Даже если бы не было ничего другого, уже одно то, что ты вынужден встраиваться в какие-то «длинные цепочки» экономических, логистических, технологических и прочих связей, которые ты не в состоянии контролировать, является фактором, вызывающим глубокую фрустрацию. Русские по своей природе control freak и оттого – стихийные антиглобалисты, их не надо как-то особенно подзуживать, чтобы анти-глобалистские скетчи Путина легли им на душу.

Ну, а в то, что в современном мире полного суверенитета нет ни у кого, даже у США, русский человек попросту не верит. Склонность к конспирологии заставляет его подозревать, что если кто-то теряет вследствие глобализации часть суверенитета, то у этого процесса обязательно должен быть бенефициар. Помните Бендера? Если в мире есть денежные знаки, значит, у кого-то их должно быть много. Априори роль похитителя суверенитетов русский человек отводит Америке как своему заклятому сопернику со времен «холодной войны». Поэтому и анти-американизм Путину не потребовалось стимулировать каким-то особенным способом. Почва была хорошо унавожена задолго до него.

Итоги «холодной войны» резко усугубили и без того непростую ситуацию, «разогретую» глобализацией. Вследствие распада СССР Россия резко сдала позиции в мире практически по всем направлениям, фактически потеряв статус «супердержавы», который удерживала полвека со времени окончания Второй мировой войны и вплоть до начала «лихих 90-х». Это оставило в сердце нескольких поколений, заставших распад, незаживающий шрам. Все фобии, обиды и подозрения, накапливавшиеся десятилетиями, вдруг вспыхнули как лесной верховой пожар, распространяющийся со страшной скоростью. Реальное большинство русских, как бы они не относились к Путину или режиму, в глубине души убеждено, что Запад «обкрадывает» русский суверенитет и что это угроза для русской цивилизации.

По сути, Путин приватизировал русские страхи и сумел на этой базе создать коалицию поддержки своей власти. Он дал ложный ответ на волновавший общество вопрос и толкнул это общество на путь войны. Ему легко было это сделать, так как внятной альтернативы его ответу сформулировано не было. Конкурировать за симпатии встревоженного русского улья ему было практически не с кем...

Владимир Пастухов

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64.86%
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13.51%
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