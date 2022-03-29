Наша жизнь после победы над Украиной – личный взгляд

На фронтах Украины всё складывается совсем не так, как нашим властям хотелось бы, и поэтому, как вы понимаете, в России де факто введена цензура. Я мог бы с некоторой долей критики послушать нашего замечательного земляка Героя России Сергея Шойгу, однако с ним, по-видимому, что-то случилось. По одним слухам он слёг с сердцем, по другим – утратил доверие Путина и находится под «домашкой». Но факт состоит в том, что он на публике давно не появляется и пламенных речей не произносит. Хотя именно по этой части он всегда считался большим мастером. Таким образом, достоверной информацией из первых рук мы не располагаем. В общем, теперь про события в Украине разрешено писать только то, что исходит из Минобороны РФ, и всячески расхваливать «освободительную» миссию российских войск. Но писать какую-то галиматью я считаю делом постыдным, а за правду можно и загреметь на 15 лет. Поэтому я выбрал другой путь общения со своим читателем: попробовать поговорить о том, что нас всех ожидает в самом ближайшем будущем. Надеюсь, за такую публикацию министр Поляков, который по некоторым сведениям пакует чемоданы, не отправит ко мне в офис бригаду с обыском и постановлением на арест.

В предыдущем номере я пообещал читателям газеты, что постараюсь заглянуть немного вперёд и предположить, с чем мы все столкнёмся после окончания украинской «спецоперации». Наверное, многим интересно, удастся ли президенту Путину с честью выйти из этой кампании, и если да, то каким образом. От этого действительно многое зависит в нашем будущем. На мой взгляд, наиболее вероятны два основных варианта выхода: или изнурительная «спецоперация» «до победного конца», которую можно было бы считать победой, или вывод российских войск по примеру Афганистана, что равносильно поражению. Я предположил, что в любом случае России придётся заплатить огромную цену за скоропалительное необдуманное решение вводить войска в соседнюю страну, надеясь на быстротечную капитуляцию президента Зеленского.

ЧТО ЗНАЧИТ «ПОБЕДА» РОССИИ?

Для начала, дабы не травмировать патриотичную часть читателей газеты, предположим наиболее вероятным победоносное окончание «спецоперации». В результате этого истерзанная военными действиями со значительно более мощной российской армией Украина в сентябре 2022 года подписывает «похабный Брестский мир», в соответствии с которым она соглашается на аннексию Крыма, признаёт самопровозглашённые республики Донбасса и объявляет себя нейтральным внеблоковым государством без регулярной армии и ядерного оружия. На такой шаг Украина может пойти, поскольку страны Запада в виду угроз Путина начать третью мировую войну с применением ядерного оружия отказывают ей в военной помощи, тем самым как бы соглашаясь на меньшее зло. Для более 70% россиян, поддерживающих «спецоперацию», наступит час ликования. И далеко не все осознают, что на самом деле за эту победу они будут вынуждены потуже затянуть пояса, понимая, что с разрушенной Украины никакой контрибуции получить не удастся. Но главное состоит в ответе на вопрос: а что дальше? Каковы будут отношения России со странами Запада и Китаем, какое место в мировом сообществе займёт наша страна? А дальше наступит суровая реальная жизнь, в которой каждому из нас придётся выживать в одиночку. Судите сами.

ИЗОЛЯЦИЯ И САНКЦИИ – ЭТО НАДОЛГО

Предполагаемый отказ стран Запада в военной поддержке Украины совсем не означает капитуляцию Европы и США перед Россией с последующим снятием санкций с физических и юридических лиц России. Скорее, наоборот – они ещё более озлобятся перед опасностью третьей мировой войны, поскольку лидеры Европы, США и других стран осознают, что Путин – человек слова. В случае, если что-то пойдёт не по его сценарию, он в любой момент готов применить всё имеющееся оружие. И уговаривать его не делать этого, как было перед вводом российских войск в Украину – дело бессмысленное и бесполезное. Так что главной для них задачей становится разорение России, чтобы пустить по миру экономику страны и всё наше население. Причём и тех, кто поддержал ввод войск, и тех, кто был против.

Последствия такого санкционного давления Запада могут быть весьма ощутимыми. Известный и очень авторитетный экономист С.Гуриев в содружестве с другим специалистом О.Исхоки выпустили совместный материал с экономическими выкладками о состоянии российской экономики. Как все знают, ЦБ РФ планировал инфляцию в 2022 году в пределах 5,5%. Сейчас, после увеличения ключевой ставки до 20%, власти признают, что инфляция составит такую же величину. Гуриев говорит, что сейчас в России инфляция за один день составляет не менее 1,5%, хотя санкции ещё только объявлены и не начали действовать. А это значит, что годовая инфляция может иметь трёхзначное число – значительно более 100% в год.

При этом нужно иметь в виду, что нам придётся кроме Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии и Крыма содержать разрушенный Донбасс в его административных границах. А это миллионы людей. У населения обесценятся все сбережения. Они (у кого эти сбережения остались) и сейчас-то в ажиотажном угаре скупают сахар, гречку, таблетки и туалетную бумагу. Мало кто верит, что власти в течение 2-3 лет реально сумеют обеспечить необходимый перечень товаров и услуг по доступным ценам. А всё дело в том, что за последние 20-25 лет Россия интенсивно интегрировалась в мировую кооперацию. В мире выигрывает конкуренцию тот, кто налаживает производство миллиардными объёмами. К примеру, почти 100% чипов мы закупали на Тайване. Можете себе представить, что даже Европа и Америка такой продукции не производят. Нет её и у нас. Да что там чипы – мы даже сахарную свеклу выращиваем из семян, закупленных в США. У нас нет своего отбеливателя для бумаги – его мы покупаем у Финляндии. Мы даже кур разводить самостоятельно будем не в состоянии, поскольку эмбрионы также закупаем в Америке. Такая картина по любому виду товара. Пройдись по цепочке, и обязательно найдётся «слабое звено» из Европы или США.

НЕФТЬ И ГАЗ В ОБМЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ?

Мне могут ответить, что всему миру нужны наши нефть, газ, удобрения, металлы и прочее. Если они не будут нам поставлять всё, что нам потребуется, мы «отключим газ»... А вот тогда население этих стран, недовольное ростом цен и снижением качества жизни, заставит свои правительства изменить внешнеполитический курс. Эксперты в один голос говорят, что Америка легко переживёт наше эмбарго, а Европа уже сейчас озабочена проблемой замещения российских поставок. На самом деле ресурсов в мире достаточно и без России. Правда, часто они ниже качеством и выше ценой. Гуриев и Исхоки подсчитали, что в случае отказа от российских энергоносителей в Германии, где, к примеру, наш газ составляет 40% от всего потребления, уровень жизни немцев понизится на 1-2%. Это, конечно, много для богатого населения. Но это вдвое меньше, чем урон, нанесённый пандемией коронавируса. Зато им объяснят, что такой ценой Европа защищает себя от развязывания Россией третьей мировой войны. А они ещё помнят последствия Второй мировой...

У нас же сложится другая общественно-экономическая ситуация – нам придётся туго. И не только потому, что с прилавков пропадут лекарства, куриные яйца и туалетная бумага. Просто жизнь станет другой – значительно более низкого качества.

ОСТОРОЖНО, СТРАНА ЗАКРЫВАЕТСЯ!

Уже сейчас люди, имеющие доступ к закрытой информации и располагающие финансовыми возможностями, уезжают из страны. Уехали даже обласканные властью высокопоставленные чиновники Чубайс и Дворкович. Где-то «пропал» министр обороны Шойгу. Сбежали некоторые известные артисты, как Максим Галкин, Алла Пугачёва, и общественные деятели, как Чулпан Хаматова. В Израиле от греха подальше обретаются Иван Ургант, Андрей Караулов и Александр Невзоров. Они уехали не только потому, что опасаются за свои жизнь и свободу, памятуя о печальной судьбе Алексея Навального, которого сначала отравили, а потом посадили. Просто они хотят жить в цивилизованной стране с комфортом, к которому привыкли. Ездить на немецких машинах, летать на европейских и американских самолётах, не бояться, что завтра их вклады могут заморозить, а за лишнее слово дадут 15 лет заключения. В общем, они хотят жить в свободной стране, потому что Горбачёв и Ельцин дали им свободу слова и собраний, гарантировали сменяемость власти, которые они воспринимали как должное.

В общем, всё будет, «как раньше». Те же люди, те же города и деревни, та же власть. Только перспектив будет меньше – стране придётся из скукожившегося бюджета выделять всё большую и большую долю на покрытие оборонных расходов. Ну, как в Северной Корее.

ТУВА В ТЕНИ СЕРГЕЯ КУЖУГЕТОВИЧА

А что будет с Тувой в этом случае, спросите Вы? Для нас существенный ориентир – Сергей Шойгу. Если он только чихнёт, республику начинает трясти настоящая лихоманка. За последние 15 лет в республике все основные решения принимались с оглядкой на его мнение. Он всегда пользовался особым доверием президента. Единственный раз, когда Владимир Владимирович его не послушался – это когда снял Кара-оола с должности главы республики и назначил на его место Ховалыга. Правда, и на этот счёт однозначного мнения нет. Вполне может статься, что это был всего лишь пиар-ход администрации президента, чтобы успокоить тувинскую общественность, откровенно уставшую от Кара-оола. Для многих в Туве было само собой разумеющееся, что Ховалыг в начальниках усидит недолго. И его вскоре заменит «настоящий» ставленник Шойгу. Эту ситуацию подогревало и поведение самого Ховалыга, который всё это время действовал противоречиво, часто меняя курс правительства и членов кабинета министров.

Но «спецоперация» в Украине сломала все планы. Неудачи на полях сражения подкосили имидж «главного спасателя» России. Ни в два, ни в пять дней и даже ни за месяц сломать оборону Украины силами вооружённых сил РФ не удалось. Наступило время «искать крайнего». Наверное, поэтому Шойгу и пропал с поля зрения общественности и СМИ. И тут в любом случае, или у Сергея Кужугетовича проблемы со здоровьем, или он в какой-то мере утратил доверие Путина. По-любому его ближайшее будущее весьма туманно. А если он утратит право проводить время с президентом на отдыхе в тайге или подводить к нему шаманов, его имидж в Туве изрядно одряхлеет. Тогда уже некому будет рыть яму под Ховалыга и сколачивать в республике оппозицию. Однако по поводу фигуры нынешнего главы Тувы и его ближайшего будущего имеются и другие мнения...

ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ КРЕМЛЯ И ЛОЯЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ

Следует учитывать, что у истории с Украиной возможны и другие «побочные эффекты». Нужно иметь в виду, что жить в роскоши и ни в чём себе не отказывать привыкло не только ближайшее окружение Путина. Дворцы, яхты, самолёты, молодые жёны и счета в банках глубоко въелись в повседневную жизнь российской элиты. Теперь Запад всех их «поставил на счётчик» и намерен заставить жить по новым правилам. А жить, как в КНДР, им вряд ли захочется. Всё это будет подтачивать власть, готовить почву для дворцовых переворотов.

В этих интригах не останутся в стороне и региональные элиты. Так что и главе Тувы Ховалыгу в этой междоусобице непременно придётся выбирать чью-то сторону. А он в подобных интригах человек новый, неопытный, не опалённый остротой политической борьбы. К тому же у него до сих пор не сформирована собственная полноценная эффективная команда единомышленников. А ситуация в ближайшие месяцы и годы в стране может стать весьма сложной и чреватой крутыми виражами. Денег будет много, только из-за инфляции их будет очень не хватать даже на самое необходимое. А воровать чиновники из ближайшего окружения, доставшиеся Ховалыгу от Кара-оола, меньше не станут. Поэтому на фоне галопирующей инфляции та нищета, с которой Ховалыг получил в республике власть, может показаться процветанием.

Всё это будет подтачивать положение Ховалыга в тувинском обществе, создавая ему дискомфорт. Кто бы что ни заявлял, а тувинское общество, особенно та его часть, что в силу обстоятельств осталась не у дел, по-прежнему грезит желанием всё изменить. В такой ситуации фигура несамостоятельного Ховалыга может стать лёгкой добычей для амбициозных и весьма практичных людей. Таких, как Иргит, Ооржак, Бичелдей, Чудаан-оол, Дирчин или Хопуя. В этом плане в Туве (как, впрочем, и в некоторых других регионах России) складывается ситуация, аналогичная той, что была накануне снятия Кара-оола в прошлом году. Сгруппировавшись по интересам, они вполне могут поколебать положение главы как в республике, так и на федеральном уровне. А общие финансовые трудности неминуемо заставят Кремль находить общий язык с региональными элитами. Особенно – национальными, склонными к сепаратизму. Нужно понимать: если председатель Центробанка запросилась на заслуженный отдых, а Чубайс просто сбежал, значит, дело – труба.

Тут выживать будет каждый регион сам по себе. При этом у сегодняшнего правительства Тувы отстроить мобилизационную экономику в регионе нет никакой возможности. Мы снова будем вынуждены погрузиться в 90-е. Только у нас, в отличие от того времени, сельского хозяйства уже нет. Остался только выращенный Кара-оолом псевдо-фермер Санников, к которому, по некоторым сведениям, уже пришли прокуроры с требованием вернуть 6 млн. необоснованно полученных бюджетных средств. Также следственные органы намерены проверить, куда делись бюджетные 139,5 млн. рублей, полученные им за последние три года. Кроме того, следует иметь в виду, что у кризиса обязательно должны появиться свои виновные. Поэтому, скорее всего, в отношении всех получателей бюджета начнутся массовые проверки: на предмет злоупотребления должностными полномочиями у чиновников и мошенничества у прикормленных бизнесменов. Начнутся посадки, дабы успокоить озлобленное общество и «выпустить пар». И тут целым рядом министров, а также «талантливыми предпринимателями» Крапивиным, Уюсовым, Тунёвым, Доржу и Чульдумом дело не обойдётся.

Такой видится наша жизнь после победы над соседями. Наверное, кому-то такой прогноз покажется странным и зловещим. Они могут в него не верить. Других заинтересует другое, а что ждёт нас в случае отсутствия даже такой относительной победы? Что будет с властью в стране и Туве? Развалится ли страна под тяжестью экономических и межэлитных проблем по примеру СССР? Но об этом – в следующих номерах газеты.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.