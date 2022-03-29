    Перекрёсток мнений

Аноним, 23-03-2022 #2[ru]

Для начала разъясните: кто такие «националисты» и «милитаристы»? А то запутали народ, задурили головы людям. Теперь уже говорят, что ведут борьбу не с националистами, а с русофобами. Ну, с теми, кто против русских.

Аноним, 23-03-2022 #3[ru]

Глупости всё это. Воюют с теми, кто против политики Путина.

Аноним, 23-03-2022 #4[ru]

Кому он нужен, этот Путин? 22 года у власти, а живём всё хуже и хуже. Пусть решат вопрос с олигархами. А то у них виллы и яхты, а мы последний хрен доедаем.

Аноним, 24-03-2022 #5[ru]

Что мы потеряли на этой Украине? Пусть хохлы живут, как хотят. Нам до них нет дела. Сами как надо не живём, и другим не даём.

Аноним, 24-03-2022 #6[ru]

Вся эта заваруха в Украине нам боком выйдет. Россия превращается в Северную Корею.

Аноним, 24-03-2022 #7[ru]

Бог с ней, с Украиной. Мы же сами ничего своего не производим. У нас даже сахар из свеклы, выращенной из американских семян. У нас отбеливатель бумаги – импортный. Своей обуви приличной не производим. Зачем гробить жизнь себе только ради того, чтобы что-то доказать Западу? Оставьте Украину в покое.

Аноним, 24-03-2022 #8[ru]

Наши ребята воюют, как могут. Но зачем нам гробы из Украины? Кто матерям вернёт сыновей? Зачем эта война?

Аноним, 24-03-2022 #9[ru]

Байден: Путин достиг бессознательно желанного состояния «крысы, загнанной в угол». А значит, его тактики теперь могут быть сколь угодно жёсткими. В частности, не исключено использование гиперзвуковых ракет с ядерными боеголовками. Возможны также химические атаки и диверсии «под чужим флагом». Приехали...

Аноним, 23-03-2022 #1[ru]

Власть доигралась: «депутатам придётся жить, лечиться, учить своих детей в условиях, которые они все эти годы создавали для нас». Вот мы и сравнялись с депутатами!

Аноним, 24-03-2022 #2[ru]

Недавно прочитал, что в Гибралтаре арестована яхта какого-то нашего олигарха. Я и фамилии-то такой никогда не слышал. Вот развёл Путин олигархат! Может, теперь наши «бизнесмены» будут трудиться, отдыхать и хранить деньги в России?

Аноним, 24-03-2022 #3[ru]

#2, нашёл дураков. У них тут быстро всё экспроприируют. 1917 год забыли?

Аноним, 24-03-2022 #4[ru]

Интересно, наши олигархи им подчиняются, или нет? И вообще: кто кого выращивает – Путин олигархов или наоборот?

Аноним, 24-03-2022 #5[ru]

Не переживайте, олигархи выход всегда найдут. Пойдут в Госдеп и заявят, что Путина ненавидят. Половину сбережений передадут Украине, как Абрамович. Их тут же и простят.

Сталингулаг, 23-03-2022 #1[ru]

В разборки между Тувой и Хакасией пришлось вмешаться федералам «Сахара нет, скоро рассвет, гречку возьми – и полетели». Флешмоб, где жители варят варенье из гречки в прямом эфире в соцсетях, разлетается вирусом. Цены растут, полки пустые, настроения – панические. Предприниматели Тувы обычно приезжают закупаться на оптовые базы столицы Хакасии – Абакан. Столичные же продавцы не упускают случая накрутить три цены на те же сахар или растительное масло. Так что Тува не стала тратить время на бесполезные переговоры с властями Хакасии и ритейлерами, а отправила жалобу прямиком в Москву, после чего вмешались федералы. Эффективное управление страной – это когда даже споры региональных лавочников разруливает Кремль в ручном режиме.

Аноним, 23-03-2022 #3[ru]

«Всё идёт по плану» – хроника пикирующего кукурузника со свастикой Z на борту... Мотор украли и продали уже давно, а крылья вот недавно оторвали. Мягкой посадки нам, страна...

Аноним, 23-03-2022 #4[ru]

Новое поколение, кому до 35, не помнят очередей за дефицитом. Теперь будут жизнь 80-х знать на собственном опыте.

Аноним, 23-03-2022 #6[ru]

Семёныч, будь осторожен! В России началась охота на ведьм. Пиши с оглядкой! Всем нужно готовиться к тотальному дефициту и дикому росту цен. Все технологические цепочки под вопросом. Вместо европейских и японских товаров будет приобретать китайские – худшее качеством и вдвое дороже. Спасибо товарищу Путину за наше счастливое рабство!

Аноним, 23-03-2022 #7[ru]

Путин – молодец! Слово держит. Обещал начать войну на Украине – начал! Обещал нам третью мировую войну – начнёт! Сказал: зачем нам планета без России – не будет ни России, ни всего мира!

Аноним, 24-03-2022 #8[ru]

А что, иначе – никак? Только бомбёжками можно решить все вопросы?

Аноним, 24-03-2022 #10[ru]

Шойгу, обычно очень активный в СМИ, уже 12 дней не появляется на публике: последнее видео с ним датируется 11 марта. Знакомый министра рассказал «Агентству», что Шойгу нездоровится – проблемы с сердцем.

Аббас_Галлямов, 24-03-2022 #12[ru]

Шойгу с Герасимовым, конечно, могли просто попасть в опалу. Понятно, что за военные неудачи кто-то должен был ответить. И вполне логичным представляется, что это были руководители военного ведомства. Я не думаю, что их уже арестовали. Скорее всего, нет. Путин будет с ними разбираться позже – когда станет ясен окончательный итог затеянной им «спецоперации». Можно предположить, что пока он просто выгнал их из своего кабинета с криком: «И чтоб глаза мои больше этих придурков не видели!». Вот те и сидят теперь по домам.

Аноним, 25-03-2022 #15[ru]

А вот мнение одного из главных идеологов имперства и путинизма Александра Проханова: «Русский народ перебьется, он уйдет из городов в поля, в леса. Будет собирать грибы, ягоды, орехи – русский народ готов в минуту больших печалей превратиться в народ-бурундук, народ-хомяк, он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки». Поняли? Переходим на самовыживание – никто не поможет и не спасет!

Аноним, 23-03-2022 #1[ru]

«За три недели спецоперации на Украине стало известно о гибели 14 человек из Тувы» – интересно, что думают родственники о Шойгу, который сделал их детей героями (посмертно)? 7 миллионов, обещанных Путиным, стоят их жизни?

Аноним, 23-03-2022 #2[ru]

Гробы с молодыми ребятами идут в Туву почти ежедневно. Почему не объявляют траур? Они что, не герои?

Аноним, 24-03-2022 #3[ru]

Власти боятся народного гнева – у ребят много родственников и друзей. Вдруг они взбунтуются?

Аноним, 25-03-2022 #4[ru]

анон 3, не взбунтуются. Вон, в другой новости – 40 трупов от ковида за 2 месяца – и ничего. Как будто так и надо. Жизнь в России ничего не стоит, а тут Путин пообещал по 7 миллионов за смерть в Украине – народ уже радостно побежал записываться добровольцами – в мирное время таких денег и за всю жизнь не заработать, а тут такое «счастье» привалило! А мамаши еще нарожают – Тува пока рожает больше и быстрее, чем успевают умирать.

Аноним, 23-03-2022 #1[ru]

Сколько в этого Уюсова вкладывать можно? Такие миллиарды вкачали в него, а толку то! Куда ушли все эти деньги?

Аноним, 23-03-2022 #2[ru]

Если уж все эти «государственные деятели» не смогли поднять Туву в мирное время, то уж сегодня и подавно не справятся! Такой вот у нас «естественный отбор» – во власть за 20 лет собрались одни тупицы и жулики. И те, и другие мастерски умеют лизать вышестоящему начальству. Но не умеют исполнять свои должностные обязанности. Как страшно жить...

Аноним, 23-03-2022 #3[ru]

Этот Уюсов – типичный олигарх. Сколько в него не вкладывай – всё, как в песок.

Аноним, 24-03-2022 #4[ru]

Интересы Уюсова совпадают с интересами Ховалыга. В этом вся история их взаимоотношений.

Аноним, 24-03-2022 #5[ru]

Уюсов – человек Кара-оола

Аноним, 23-03-2022 #1[ru]

Неужели Глава не понимает, что оставляя этого проходимца в должности мэра, он оставляет мину замедленного действия. Причём уже с приведённым механизмом. Разве можно держать такого кадра, который разваливает специально по указке своего шефа всю городскую структуру, саботирует все процессы – специально, мило улыбаясь! Этот кадр никогда не будет работать на благо города. Ибо он все делает строго по указке сверху от своего патрона, который его посадил туда! Оставлять такого кадра означает оставлять город без будущего и перспектив.

Аноним, 23-03-2022 #2[ru]

Пухляш заточен на пакости! Обидчивый мстительный и злопамятный чудак.

Аноним, 23-03-2022 #4[ru]

По городу невозможно стало ходить – везде сплошные ямы, кочки, слезший асфальт, во дворах творится просто беспредел. Этого Сагаан-оола проведите хоть раз по улицам и дворам, чтобы видел, какой там ужас! А не сидел – протирал штаны.

Аноним, 24-03-2022 #5[ru]

Уж лучше пусть будет жадный Аяс, чем этот засранец, завалившийся город мусором и нескончаемыми проблемами.

Аноним, 24-03-2022 #6[ru]

Как вообще могло прийти в голову Кара-оолу посадить на мэрство в Кызыле этого придурка? Всё-таки столица республики... Нужно же мести улицы, вворачивать лампочки, организовывать работу милиции, общественного транспорта... Неужели непонятно?

Аноним, 24-03-2022 #7[ru]

Ховалыг трепался, что после 15 марта Сагаан-оола в мэрии уже не будет. Трепло. Кара-оол, Ховалыг, Сагаан-оол – все из одной обоймы. Ворон ворону глаз не выклюет. Все они жрут из одного корыта.

Аноним, 24-03-2022 #8[ru]

Для нас главное – чтобы вместо Сагаан-оола другого придурка нам мэром не навязали.

Аноним, 24-03-2022 #9[ru]

Даже не надейтесь: Ховалыг приставил к городским выборам дурочку Ощепкову. Она нам «нарисует» любой заказанный результат.

Аноним, 24-03-2022 #10[ru]

Ощепкова, наверное, уже начала печатать избирательные бюллетени по выборам. депутатов горхурала.

Аноним, 24-03-2022 #11[ru]

Сагаан-оол – самый плохой мэр за всю историю города. И никто это не сможет опровергнуть! Даже в лихие 90-е город был чистым и уютным, а сейчас даже последние деревья выпиливает этот вандал. Скоро пустыня Сахара будет – и так летом город задыхается от зноя и пыли.

Аноним, 25-03-2022 #12[ru]

Классная карикатура! Мчащийся вперёд к светлому будущему на коньках по фекальному катку в городе.

Аноним, 26-03-2022 #13[ru]

Фигурное катание по фекальным улицам.

Аноним, 23-03-2022 #1[ru]

Кара-оола уже давным-давно никто не лайкает в соцсетях, кроме этих тупых шестёрок водителей помощников и прочей фейковской шушеры. Он просто никому не интересен.

Аноним, 23-03-2022 #2[ru]

Ни для кого не секрет, что все эти конфискованные машины принадлежат не Манукяну и не Раймонду Паулсу, а их дружбану и покровителю, на кого они исправно батрачат много лет. Ничего страшного, купите новые тачки, делов-то. Правда, они обойдутся уже в два раза дороже.

Аноним, 23-03-2022 #3[ru]

Жалко, конечно, этих молодых людей, которые лайкают в соцсетях этого. Глупые, деревенские мальчики, включите мозг хоть раз и прочтите, под чем вы лайкаете, безмозглые...

Аноним, 23-03-2022 #5[ru]

Кара-оол и честные армяне... Скажете тоже, ей богу насмешили.

Аноним, 25-03-2022 #6[ru]

Щедрые кавказцы ещё купят дорогих джипов, не переживайте!

Аноним, 26-03-2022 #7[ru]

Интересно когда у армян выборы нового главы диаспоры? Когда тендера все пройдут? Тогда и изберут

Аноним, 23-03-2022 #1[ru]

Брокерт – никчёмный чиновник, пустобрёх и болтун, который ничего не делает и не решает, просто занимает кресло! Человек, который ничего ровным счётом не понимает в строительстве, вся его деятельность сводится лишь к селфи на фоне каких-нибудь строек и все!

Аноним, 24-03-2022 #2[ru]

Брокерт кроме занятий самолюбованием в социальных сетях больше ничем не занимается! С утра до вечера печёт как горячие пирожки пост за постом! А вокруг один хаос и бардак! Инстаблогер, а не чиновник

Аноним, 27-03-2022 #4[ru]

Чиновники – жадный беспощадный бессовестный народ. Чтобы понять Ховалыга, проследите, что в ближайшее время станет с птицефабрикой «Енисейская». Алчности чиновника нет никаких границ.