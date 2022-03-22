Почему в Туве чахнет сельское хозяйство?

Как известно, Тува – регион сельскохозяйственный. Все потуги сделать из неё угольный рай провалились. Построить железную дорогу не вышло. Судя по всему, новому премьеру вряд ли удастся и газифицировать республику, избавившись от сажи. Придётся снова возвращаться к исконному занятию – сельскохозяйственному. К тому же скотоводство – это не просто профессия. Это – образ жизни большой части тувинцев.

Российская Федерация выделяет огромные финансовые средства в развитие аграрного сектора Тувы. Однако, как говорится, воз и ныне там. Деньги уходят, как в песок. Основная вина за результаты деятельности правительства лежит на несостоявшемся губернаторе, вороватом чиновнике Шолбане Кара-ооле и жуликах, приближённых к нему. Наверное, это поняли в Кремле. И власть сменилась. Теперь республику (с 7 апреля 2021 года) возглавляет относительно новый руководитель – Владислав Ховалыг. Времени прошло достаточно много, чтобы можно было ожидать положительных сдвигов в главной отрасли республике – сельском хозяйстве. Однако и сейчас можно сказать: конь там не валялся...

Да, министры сельского хозяйства сменяют друг друга, как биатлонисты в эстафете. За полгода сменилось три (!) министра. Руководство меняется персонально, а стиль работы остаётся прежним. Не буду давать всем им оценок – сам я не аграрий. Но сами понимаете: если перед тобой временной коридор от двух до четырёх месяцев, что можно сделать и за что ответить? Ну, разве что немного присвоить государственных средств... Да и то, чтобы наладить эффективное тихое воровство, как, к примеру, у нас это сделано в строительной отрасли, нужно готовить почву для жульничества годами. Не зря же Ховалыг держит в должности зампреда Брокерта, который плутовству стажировался ещё при Ооржаке, а оттачивал мастерство при Кара-ооле и теперь реализует наработанные навыки при Ховалыге. А вот в сельском хозяйстве такого виртуозного мастерства при «освоении» бюджетных средств не наблюдается. Поэтому там воруют по старинке, тупо, но эффективно. В смысле, не оставляя никаких следов в виде надоев, привесов, урожая и пр. Бюджетные деньги исчезают так незаметно, как будто их никогда и не было. Впрочем, давайте обо всём по порядку.

Растениеводство – важнейшая составляющая сельского хозяйства республики. Оно фундамент обеспечения кормами пасущийся скот. Давайте посмотрим, как правительство республики поддерживает эту сферу деятельности крестьян.

Берём 2020 год. Минсельхоз выделил на проведение посевной порядка 200 млн. рублей. Распределены они были следующим образом: КФХ Бавуу Алдын-оол Михайлович получил 32 млн. рублей, его брат Аяс Михайлович – 2,7 млн. руб. КФХ Олчанмай – 4,9 млн. руб., ООО Агросоюз Роберта Доржу – 3,465 млн. руб., Маралхоз Туранский – 39 млн. руб., КФХ Санников – 80,8 млн. руб. За что дали такие суммы – страшная тайна.

Берём 2021 год. Минсельхоз выделил на проведение посевной более 100 млн. рублей. Распределены они были так: КФХ Бавуу Алдын-оол Михайлович получил 2,173 млн. рублей, его брат Аяс Михайлович – 1,7 млн. руб. КФХ Олчанмай – 2,49 млн. руб., ООО Агросоюз Роберта Доржу – 3,527 млн. руб., Маралхоз Туранский – 18,142 млн. руб., КФХ Санников – 19,97 млн. руб. (плюс 20,136 млн., выданных ИП Санникову). Появились новые ранее неизвестные «хлеборобы» получатели бюджетных средств: КФХ Чульдум Н.С. – 32,023 млн. руб., КФХ Тюлюш А.Б. – 6,77 млн. руб.

Сейчас, когда у страны впереди трудные времена, и вполне может начаться голод, правительство решило поскрести по сусекам и выяснить, на какие резервы по части продовольствия оно может рассчитывать. И тут выяснилось, что никаких запасов, кроме тех, что имеются в хозяйстве Оюна, в республике просто нет. Не станем анализировать «нулевой выхлоп» у мелких хлеборобов типа Бавуу, Доржу, Олчанмай и им подобным. Всем понятно, что Кара-оол «кормил «эту мелочь» не ради надоев, настригов и урожайности – там просто тупо «отмывали» бюджетные деньги. Но украли, по нашим меркам, не так много. Просто потому, что с 2-4 млн. субсидии много не «наваришься».

Но не все тащили бюджетные деньги помаленьку. Вот, к примеру, наш славный хлебороб и животновод Санников отхватил в 2020 году за раз 80,8 млн. руб., 2021 году поскромнее – 40,106 млн. (19,97+20,136). Если к этому прибавить полученные в 2019 году 38,8 млн. руб., то получится «жирный кусок» в 159,636 млн. рублей. На такие деньги в отдельно взятом хозяйстве можно было бы горы свернуть. Не сумел. Стали спрашивать его, а ни запасов зерна для мельницы, ни семян, ни налогов, ни новых рабочих мест. Согласно официальным данным, Санников за три года, получив у государства 139,5 млн. дармовых рублей, создал аж целых 6 (шесть!) рабочих мест и заплатил налогов за последние два года в размере 276 тыс. рублей. Для сравнения, КФХ Оюн С.В., получив за два года 3,048 млн. рублей, трудоустроил более 20 рабочих и заплатил 580 тыс. рублей налогов. Такая вот, понимаете, арифметика. Но ситуация с Санниковым может быть объяснена не только воровством. Похоже, в министерстве просто не умеют считать миллионы рублей, гектары и тонны...

И получается, что 2019 и 2020 год при Кара-ооле и 2021 год уже при Ховалыге сельское хозяйство Тувы попросту потеряло деньги. Поэтому республика подошла к очередной посевной кампании без техники, специалистов и рабочих, запасов зерна и семян, удобрений и ГСМ. Но самое примечательное состоит в том, что сейчас Минсельхозом рассматриваются заявки всё тех же сельскохозяйственных «пиявок» во главе с Санниковым. Видимо, жулики на полях и фермах в содружестве с чиновниками Минсельхоза снова собираются «распилить» бюджетные деньги, выделенные Россией на посевную, рассовать их по карманам и ждать, разинув рот, новую порцию финансовых инъекций.

При этом вызывает недоумение странная позиция прокуратуры. Наличие рабочих и специалистов, техники и посевных площадей в том или ином хозяйстве проверяется «на раз». Для этого не нужно быть большим специалистом и отважным борцом за правду. Простому чиновнику или прокурорскому работнику несложно проверить урожайность и объём собранного урожая. Для этого имеется целое министерство сельского хозяйства и продовольствия, которое в основном этим и обязано заниматься, а в прокуратуре вообще сонм сотрудников, не знающих, к чему приложить свои познания и руки. Но чем они на самом деле увлечены – большой секрет.

Но это – только то, что творится в растениеводстве республики. В следующих номерах я постараюсь рассказать, какое отношение в прошлом имеет министр сельского хозяйства С.Ондар к конопляной проблеме, как он дружно трудился в должности зампреда по сельскому хозяйству при главе республики Ш.Кара-ооле и каких на этой ниве он добился выдающихся результатов. А заодно и как власти республики в содружестве с прокуратурой, УФАС и налоговой службой под дирижирование главы республики уничтожали птицефабрику «Енисейская» и каких свершений они в этом достигли.

Кондрат Пчёлкин