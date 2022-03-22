    Обзор прессы

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ» ПРИШЛА В КАЖДЫЙ ДОМ – САНКЦИИ ОБНАЖИЛИ ПРОБЛЕМЫ

Спецоперация, которую начал Путин в Украине, начала приносить свои горькие плоды, очевидные для всех. За боевые действия всегда приходится платить. И не только человеческими жизнями. Вслед за «успехами» российской армии на полях сражений в Россию пришёл кризис. Во всех регионах РФ созданы «антикризисные штабы» для оперативного вмешательства в ситуацию «на фоне введённых против России санкций». И если ранее на всех уровнях власти и в проправительственных СМИ заявлялось, что «мы от санкций только крепнем», то теперь ура-патриотических заявлений в стране изрядно поубавилось. Путин заявил, что федеральная власть передаёт часть полномочий в экономической сфере в регионы. И теперь за это будут отвечать губернаторы. Верный признак, что страну ожидают непреодолимые трудности, отвечать за которые будут местные региональные власти.

Самый первый и очевидный барьер, который вырос перед людьми – галопирующие цены. Поскольку считается, что Россия – страна рыночная, просто так управлять ценами даже на самые необходимые товары и услуги государство не вправе. Но на самом деле никакой рыночной экономики нет – одна видимость. Страна чрезвычайно монополизирована, все сферы экономики и регионы разобраны между олигархами, которые привыкли входить в сговор между собой и диктовать условия. Но делать вид, что государство полностью не утратило контроль за ценами нужно. И потому Москва «напрягает» регионы, требуя снижения темпов роста цен, а они всё равно растут. Перед губернаторами поставлена задача «контроля за ценами на потребительском рынке и создания резерва товаров первой необходимости». Также Центр требует от регионов мер «по поддержке бизнеса». Во исполнение указаний Центра сохранены «до конца 2022 года сниженные ставки по упрощённой и патентной системе налогообложения». Кроме того, заявлено, что республика «направит 170 млн. рублей из бюджета на субсидии для бизнеса, включая компенсацию части затрат на покупку оборудования, поддержку социального предпринимательства и финансирование регионального Гарантийного Фонда для предоставления гарантий кредитующимся предпринимателям». В общем, ничего нового. Начальство, по всей видимости, продолжит «кормить с ложечки» своих приближённых и родственников, присосавшихся к бюджету ещё в период пандемии. И среди получателей халявных денег мы снова увидим фамилии Доржу, Тунёва, Чульдум и Уюсова. Для таких кризис – самое время обогащаться.

Также сообщается, что республике правительство РФ выделило «100 млн. рублей для докапитализации Фонда развития Тувы» для «оказания помощи промышленным предприятиям». Глава также акцентировал «внимание на обеспечении уже принятых ранее мер поддержки бизнеса», среди которых – «мораторий на повышение платы за аренду помещений, находящихся в госсобственности, а также замораживание тарифов на электроэнергию». Правда, помощью это назвать трудно. Скорее, это более-менее законная форма раздачи бюджетных денег людям из ближайшего окружения. Правда, как заявил Ховалыг, «это первый пакет мер, связанных с новой волной санкций» и они лишь «дополняют действия федеральных властей по стабилизации экономики».

Несколько более действенная, хотя и весьма запоздалая мера поддержки производства – это «субсидирование кредитов аграриям на период посевной». Посевная «на носу», а в хозяйствах республики до сих пор не появилось ни семян, ни топлива, ни удобрений, ни много другого, так нужного хлеборобам для успешного сева. Нужно прямо признать, что правительство республики вместе с Минсельхозом «проспало» и эту посевную кампанию. На дворе конец марта, а они до сих пор никак не могут поделить федеральные деньги, поскольку кроме Санникова, похоже, откаты платить никто не в состоянии. И потому совершенно мизерные «74 млн. рублей на проведение весенне-полевых работ» до сих пор лежат без движения в Казначействе. Кроме этих средств, «фермеры могут воспользоваться и новым видом субсидии в рамках федерального проекта «Организация эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения». Общая сумма субсидий по его линии составляет 72,9 млн. рублей». Но и эти деньги до сих пор не раскассированы. При этом, не надеясь на собственных фермеров, глава республики «поручил заключить соглашения с соседними регионами на поставки продуктов, а также внести предложения по созданию логистической инфраструктуры для доставки и хранения продовольственного резерва». Но вряд ли кто пойдёт Туве навстречу в этом вопросе. И не потому, что в целом по РФ проблем с продовольствием в связи с санкциями больше, чем достаточно. Нам наверняка припомнят, как по предложению идиота Кажин-оола глава республики Ховалыг подписал распоряжение, запрещающее вывоз в Хакасию и Красноярский край тувинского угля. А, как говорится, долг платежом красен... Считается, что Тува – регион сельскохозяйственный. Однако своего продовольствия она производит крайне мало, а с соседями отношения не сложились. Даже «мясом республика обеспечена всего лишь на 60,7%». Что уж говорить про другие группы продуктового набора. К примеру, когда «абаканские коммерсанты попытались придержать, в частности, сахар и растительные масла», «властям Тувы пришлось обращаться в Минпромторг России, чтобы устранить проблемы с поставками продуктов питания из-за пределов республики».

Кроме того, правительство Тувы «намерено взять под особый контроль строительный комплекс». Звучит это более чем странно – казалось, что он и так был «под особым контролем», учитывая, что Тува является единственным регионом в РФ, который провалил программу переселения граждан их ветхого и аварийного жилья. Однако действительно в этой отрасли «ситуация сложилась непростая». Цены на металл выросли «с начала года от 37,5% до 39,7%». Впрочем, и на остальное – также. Даже собственный песок подорожал на «15%». А основной рост цен ещё впереди. Как известно, «на федеральном уровне готовится решение об увеличении стоимости строительно-монтажных работ в связи с ростом цен на строительные материалы и оборудование», но только «до 30 процентов от стоимости контракта». Для всех очевидно, что такая полумера строительную отрасль не спасёт. Однако правительство Тувы никаких дополнительных мер для спасения отрасли не предлагает.

КОЕ-КТО В ЗАПАЛЕ БОРЬБЫ С САНКЦИЯМИ ГОТОВ ПОВЕСИТЬСЯ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

После того, как Путин начал в Украине «спецоперацию», западный мир ответил России санкциями. Как отмечает «ТП» устами «директора торгово-промышленной палаты Тувы Журавлёва», «главная цель санкций – попробовать «убить» экономику России, заставить простых россиян, жить хуже». Но он с апломбом считает, что «санкции, которые вводят западные страны против нашей страны, затрагивают те сферы жизнедеятельности и экономики, которые абсолютно не имеют никакого отношения к военной спецоперации». С одной стороны, откуда Журавлёву известно, что «затрагивает», а что не «затрагивает» возможность реализации планов «спецоперации». С другой стороны, промышленность РФ так интегрирована в мировую, что мы без помощи иностранцев даже приличные бинты не производим, не говоря уже про сложные медикаменты.

Судя по всему, этот Журавлёв – обычный балбес, готовый выслужиться перед начальством. Он, конечно, мало разбирается в том, что на что влияет. У него, скорее всего, и образования никакого нет. И жизненного опыта недостаточно, чтобы понимать, что творится в мире. Мы живём в состоянии ожидания дефолта государства и третьей мировой войны, а этот недоумок размышляет на тему «абсолютно не имеющих никакого отношения к военной спецоперации» санкциях и с умным видом заявляет: «Президент и Правительство страны очередной раз доказывают свою силу и мощь перед подобными нелепыми действиями западных стран». Беда в том, что на подобных придурках держится сегодняшняя власть. Именно поэтому русские солдаты топчут землю украинцев.

ВОЛШЕБСТВО ТУВИНСКОЙ СТАТИСТИКИ

Правительство Тувы сообщило, что «собственные доходы бюджета Тувы за два месяца выросли на 382 млн. рублей». Казалось бы, можно порадоваться: чем больше в казне денег, тем лучше будут чувствовать себя слабозащищённые граждане республики. Сообщается, что «по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 41%». Однако возникает вполне обоснованный доход: а что случилось, откуда взялись эти деньги? Новых производств в республике не появилось. Небольшой прирост отчислений в бюджет (42 млн. рублей) дали горнодобывающие компании «Лунсин» и «Тардан Голд». И невольно напрашивается вывод, что рост собственных доходов республики – результат манипуляций с цифрами, от которых никаких товаров и услуг не добавляется. Как известно, Банк России повысил ключевую ставку до 20%. Значит, и годовая инфляция будет никак не ниже этой цифры. Будет удивительно, если у Ховалыга и дальше на бумаге будет наблюдаться рост. Ну, как у Кара-оола – поголовье скота.

СМОЖЕТ ЛИ ТУВА ПРОКОРМИТЬ СЕБЯ? ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ...

«11 марта в Правительстве РТ оценили влияние санкций на будущий урожай». Как известно, у нас ещё с советских времён остался осадок от постоянных битв за урожай. Но тогда не было санкций. Теперь они есть. Открывая заседание, «Глава Тувы Владислав Ховалыг подчеркнул, что в сегодняшних условиях к предстоящей сельхозкомпании надо отнестись с особой ответственностью, ведь на кону продовольственная безопасность республики». И «самая актуальная задача – провести в срок весенне-полевые работы и заложить основу для доброго урожая». Наверное, поэтому все большие начальники каждый день заседают в поисках выхода из создавшегося положения. А оно действительно критическое. Прошло 10 дней после этого заседания, а воз и ныне там: в хозяйствах ни семян, ни удобрений, ни топлива для проведения посевной кампании. Цены на всё растут, как грибы после дождя, а чиновники никак не могут поделить и довести до хлеборобов российские деньги, поступившие для проведения посевной. Так что, наверное, это случится уже после того, как фермеры отсеются. Хотя вроде у республики «все возможности для обеспечения продовольствием населения есть». И можно сколь угодно заседать и даже пытаться убедить кого-то, что «тревогу властей в условиях санкций вызывает обеспечение дополнительным семенным фондом, а также техникой и ГСМ», в это мало верится, поскольку на самом деле Минсельхоз не делает ничего для того, чтобы вовремя довести федеральные деньги до фермеров.

Хотя на бумаге у нас всё нормально. Третий за полгода «Министр сельского хозяйства и продовольствия Тувы Сергей Ондар подвёл итоги за 2021 год», согласно которым «республика увеличила производство зерна на 40%, а овощей на 25% по сравнению с 2020 годом». Хотя на прилавках региона ни собственной муки, ни овощей как не было, так и нет. Он сообщил, что, по его данным, «на весенне-полевых работах будут задействованы около 800 человек и 596 тракторов». С одной стороны, не приведено сравнимых цифр за прошлые периоды, а с другой – люди же не питаются ни хлеборобами, ни тракторами. И от того, сколько министр Ондар соберёт народу на полях, никому ни холодно, ни жарко. Лучше бы сообщил, в каком объёме министерств обеспечит хлеборобов семенами, удобрениями и топливом. Тогда бы можно было о чём-то размышлять. Но, судя по всему, и сам министр Ондар по этой части мастер небольшой. И сам не очень понимает, чем он должен заниматься.

Похоже, даже сам глава Ховалыг наконец-то понял, насколько компетентен его министр, когда на заявление о том, что «заключены договоры на поставку 6400 тонн семян на сумму 138 млн. рублей и 768 тонн ГСМ на 111 млн. рублей» «задал резонный вопрос: из каких конкретно источников будет производиться оплата?». По отчёту «ТП», на такой важный и естественный вопрос «ответа не последовало». Откуда-то стало известно, что «700 тонн пшеницы и овса, а также 400 тонн ячменя будут закуплены у фермера из Танды Михаила Санникова», хотя достоверно известно, что ничего в закромах этого проходимца на самом деле не имеется. Да и не могло быть, учитывая его коллектив из шести рабочих и парк из двух слабосильных тракторов в его хозяйстве.