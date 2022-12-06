Когда всё это закончится?

Прошло уже более 280 дней спецоперации России в Украине. На «линии боевого соприкосновения», как положено теперь писать, наступило некоторое напряжённое затишье – боевики «ЧВК Вагнера» никак не могут пройти пару сотен метров и взять Бахмут, а ВСУ пока не заняли всё Запорожье, хотя разговоры о том, что Россия уходит с территории Запорожской АЭС, звучат всё громче.

Так уж получается, что большую часть информации о событиях в Украине мы черпаем из пропагандистских передач типа «60 минут» или программ Соловьёва. А в них всё чаще звучат тревожные нотки относительно ближайших перспектив России в связи с ситуацией на линии боевого соприкосновения с войсками ВСУ. «Виноватыми будем все. Поэтому и исходим из того, что на кону стоит и существование страны, и существование каждого гражданина РФ, и наша жизнь будущая в том числе», – заявила телеведущая государственного телеканала Скабеева в прямом эфире. А Симоньян в программе Соловьёва пошла дальше и заявила: «В случае проигрыша Гаага ждёт даже дворника Кремля».

Не будем оценивать шансы попасть под Дамоклов меч международного уголовного преследования дворника Кремля в случае поражения России в украинской кампании. Не будем биться в истерике, что в случае чего будут судить всех россиян. Ни о какой оккупации России и тем более о поголовной ответственности россиян, слава богу, речи не идёт. Просто обращаем внимание на изменение тональности выступления известных российских пропагандистов от обещания скорой бескровной победы до обсуждения, кому, чего и сколько может отмерить международный уголовный суд и как можно эту неприятность избежать.

УДАР ПО ГЛАВНОЙ БЮДЖЕТНОЙ СТАТЬЕ ДОХОДОВ РОССИИ

И это – на фоне сообщений о введении западными странами потолка на цену нефти, приобретаемой у России. На 5 декабря этот предел цены установлен в 60 долларов США за баррель. Каждые полтора месяца этот «потолок» будет пересматриваться с тем, чтобы он оставался как минимум на 5% ниже, чем текущая стоимость российской нефти на мировых рынках. Как известно, цена на газ устанавливается, исходя из стоимости нефти, только с временным лагом. Ожидается, что доходы бюджета от продажи нефти и газа в России упадут не менее, чем на 40%. Страны Запада исходят из задачи, чтобы у России не было средств на ведение спецоперации в Украине. Или чтобы в случае приоритета трат на оборону, у России не осталось средств на содержание бюджетников.

Решение давалось непросто, поскольку в Евросоюзе все решения принимаются при согласии всех стран ЕС. Польша и страны Балтии, как самые последовательные союзники Украины, требовали радикального снижения цены, чтобы нанести как можно более сильный ущерб российским сверхдоходам от нефтяного экспорта и усложнить для Кремля продолжение спецоперации. Большинство стран ЕС, согласные на скорректированные 60 долларов за баррель, хотели прагматично оказать поддержку Киеву, при этом не оставив транспортные компании без работы, а население – без топлива. Третья группа: Греция, Мальта и Кипр, которые прилично зарабатывают на морских перевозках, хотели бы, чтобы цены оставались хотя бы относительно высокими. Особенно в этом заинтересована Греция, ведь доля её танкеров среди перевозчиков российской нефти после запрета судам с российским флагом швартоваться в портах ЕС выросла с 35 до 55%. Но консенсус при участии США был найден. И скоро мы на практике убедимся, как будет работать этот механизм. Похоже, что в ближайшее время ничего не изменится, так как, по информации от экспертов, в последнее время цена российской нефти марки Urals сложилась на уровне 54 долларов США за баррель.

ИНЕРЦИЯ КОНФЛИКТА НЕ ДАЁТ НАДЕЖДЫ НА СКОРЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Много шума наделало заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинской стороны с февраля т.г., которые она оценила в 100 тыс. убитыми военнослужащими и 20 тыс. гражданских лиц. С этими цифрами не согласились ни власти Украины, ни российская сторона. И вскоре этот фрагмент сообщения был удалён. Но, безусловно, другое – противостояние сторон на линии боевого соприкосновения достигло высочайшей ожесточённости. В Украине из-за массированных ракетных ударов повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции, а также узловые подстанции. Из-за снижения частоты в энергосистеме Украины Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС отключились, перестав вырабатывать электроэнергию в энергосистему, а Запорожская АЭС, занятая российскими войсками, оказалась обесточена. Из-за чего 80% территории страны остались без света и воды.

В настоящее время ведутся переговоры о том, чтобы российская сторона оставила Запорожскую АЭС в обмен на разблокирование поставок в Европу транзита нефти и газа по территории Украины.

Понятно, что затянувшийся российско-украинский конфликт негативно влияет на ситуацию в обеих странах. Как видно из сообщений в СМИ, в России за переговоры с Украиной выступают 55% россиян, а за продолжение решения споров военным путём – только 25%. То есть сторонников переговоров в России стало за полгода вдвое больше. Так что, по некоторым сведениям, сейчас наши власти полагают, что сейчас «ситуацию лучше не подогревать и не раздражать людей лишний раз».

Однако это не означает, что Путин готов к переговорам. Они невозможны, поскольку обе враждующие стороны надеются на ультимативное разрешение проблем, что исключает нахождение «золотой середины». В Украине полагают, что Путин не готов отказываться от притязаний на украинские территории и лишь пытается выиграть время для подготовки нового наступления. Так что зимой в России возможна новая волна мобилизации. А следом наступит очередное обострение ситуации. К тому же в России большая часть населения, несмотря на боевые потери в войсках, до сих пор активно поддерживает решение Путина по Украине и желает продолжения спецоперации.

БУМЕРАНГ ГАЗОВОЙ ВОЙНЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В РОССИЮ

Но не только на линии боевого соприкосновения происходят серьёзные события, влияющие на ситуации. К примеру, немецкая компания Uniper инициировала арбитражное разбирательство против ООО «Газпром экспорт» в международном арбитражном суде в Стокгольме. Она требует, чтобы «Газпром» возместил убытки, которые Uniper понёс из-за того, что с июня недополучил российский газ. С 14 июня Россия начала снижать поставки газа в Uniper, а в конце августа полностью их прекратила. Летом 2022 года «Газпром» сократил поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток – 1», а к началу сентября полностью остановил трубопровод. В конце сентября на газопроводах системы «Северный поток» в Балтийском море обнаружили утечки, произошедшие из-за взрывов. Увеличивать поставки газа через украинскую газотранспортную систему «Газпром» отказался. В итоге компании пришлось покупать газ у других производителей по завышенным ценам. И теперь, если иск немецкой компании будет удовлетворён судом, «Газпром» будет вынужден оплатить разницу между стоимостью российского трубопроводного газа и того, что был закуплен немецкой компанией на пике стоимости газа.

Эту разницу в Uniper оценили убытки в 11,6 млрд. евро и допустили, что они будут расти до конца 2024 года. Как ранее говорили в компании, по итогам трёх кварталов 2022 года её чистый убыток составил 40 млрд. евро: это текущие и будущие убытки. Компания «Газпром экспорт» заявила, что «не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков».

БЮДЖЕТНИКИ ПЕРВЫМИ ПЕРЕЙДУТ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ «ТАЗИКИ»

Другой курьёзный, но тем не менее неприятный случай – это сообщение из МВД России о том, что оно из-за санкций не нашло поставщика автомобилей для ГИБДД. В 2022 году ведомство планировало закупить почти три тысячи автомобилей на 4,5 млрд. рублей. В мае в МВД заявили, что вместе с Минпромторгом «прорабатывают» возможность поставок «с учётом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением недружественных стран». Однако, как отмечает «Коммерсант», в течение года ведомство так и не объявило закупку.

Ранее МВД закупало автомобили у дилеров Skoda, Hyundai и «АвтоВАЗ». Как известно, Skoda и Hyundai свернули производство автомобилей в России, а «АвтоВАЗ», невзирая на бодрые заявления руководства, начать производство новых автомобилей для ГИБДД так и не смог. А соответствующее постановление правительства запрещает покупать в иностранных государствах товары для обеспечения безопасности и обороны. Приехали...

РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ СТОРОН КОНФЛИКТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ещё одно негативное событие – это заявление Папы римского Франциска в интервью американскому христианскому журналу America, в котором он сделал ряд резонансных заявлений, касающихся ситуации в Украине, и назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими» участниками спецоперации. К счастью, о наших земляках ничего сказано не было. В МИД РФ это заявление почему-то назвали «извращением». Глава Бурятии А.Цыденов в ответ на слова папы Франциска о жестокости бурятских военных заявил, что российская армия, насчитывающая сотни национальностей, воюет иначе – «бережёт и защищает мирное население, а также с человечностью и милосердием относится к военнопленным».

В последнее время в контексте спецоперации всё чаще стали упоминаться боевики «ЧВК Вагнера». Ранее Пригожин спорил в судах с теми, кто привязывал его к этим наёмникам, поскольку наёмничество в России запрещено. Теперь он признаёт свою роль в создании ЧВК и, по всей видимости, гордится этим. На днях с Украины пришло сообщение о гибели 23-летнего студента, бывшего заключённого одной из московских колоний Лемехани Ньиренды из Замбии. Как сообщается, замбиец погиб «на поле боя» ещё 22 сентября. Дипломаты африканской стороны потребовали от российских властей объяснений, каким образом Ньиренда мог попасть на линию боевого соприкосновения в составе «ЧВК Вагнера». В России Лемехани Ньиренда учился в Московском инженерно-физическом институте и подрабатывал курьером. В апреле 2020 года его приговорили к 9,5 годам лишения свободы. В посылке, с которой его задержали сотрудники правоохранительных органов, обнаружили наркотики. Как сообщается, Пригожин подтвердил, что погибший в Украине гражданин Замбии был завербован в российской колонии «ЧВК Вагнера».

Вся эта мутная история с вербовкой иностранца, отбывающего наказание в российской колонии, говорит о том, что у нас не всё в порядке с комплектованием войск и с исполнением законов в местах лишения свободы. Так что, скорее всего, нас ждёт новая волна мобилизации, поскольку заключённых иностранцев в наших тюрьмах не так много.

Редакция