    Перекрёсток мнений

Аноним, 30-11-2022 #1[ru]

Главный поп педофилов, педерасов, извращенцев и сатанистов, называющий себя «папа» фактически объявил очередной «крестовый поход» на этот раз против нашей страны – России. Пошёл вон из мира ЛЮДЕЙ к себе преисподню! В ад спускайся, в ад!

Аноним, 30-11-2022 #2[ru]

В. Путин матерям военнослужащих – участников СВО: «Но знаете, что мне в голову приходит? Я уже как-то упоминал об этом. У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же»... А ведь могли бы героями помереть...

Аноним, 30-11-2022 #3[ru]

...Будущий великий геополитик родился в 1952 году. На годы политической зрелости Путина, когда он был «в чинах небольших», пришлись две войны (афганская и первая чеченская). Нигде Путин сам воевать не пошел и добровольцем не записывался. И, кстати, родной СССР при его развале защищать не вышел. В Афганистане его также не видели. В Чечне – тоже. Да и против беловежских соглашений он не митинговал. Был в стороне.

Аноним, 30-11-2022 #5[ru]

Не, ну реально, россияне, ведь один хрен сдохнете от водки палёной! Или поп на джипе собьёт. Или депутат сшибёт на майбахе с мигалкой. Один хрен сдохнете! Так что давайте, не выделывайтесь, идите воевать. В конце концов, мама хоть Ладу-Калину купит, порадуется.

Аноним, 01-12-2022 #14[ru]

Путин объявил о снижении числа бедных в России. Сейчас, по его словам, показатель бедности составил 10,5%. Учитывая, что на [СВО] отправляют людей из самых бедных регионов России, а потери российских войск [растут], он не врет...

Аноним, 01-12-2022 #15[ru]

Путин: зарплаты в России растут чуть выше прогнозов. 35% россиян экономят на еде, 71% россиян экономят на покупке одежды, 66% экономят на развлечениях, 52% экономят на отпуске, 50% экономят на покупке электроники. Каждый третий россиянин экономит на парикмахерских и косметике. Каждый второй в принципе стал больше экономить. Папки с этими данными ему не подкладывали?

Аноним, 30-11-2022 #1[ru]

В Твери отменили съемки «патриотического» фильма «Музыкант», посвященного войне в Украине. Губернатор Игорь Руденя заявил, что появление на улицах города военной техники с флагами иностранного государства «в современной ситуации недопустимо». Дело в том, что горожан напугали колонны военной техники с украинскими флагами на улицах. А некоторые наоборот обрадовались, испекли пироги, принарядились и приготовились встречать освободителей, попутно составив списки местных единоросов и прикорытников.

Аноним, 30-11-2022 #2[ru]

Депутаты делают милитаристские заявления, но на [СВО] из 450 отправились 1-2. Пропагандисты зовут всех уничтожать Украину, но сами сидят в «московских гостиных». Дети чиновников не возвращаются из стран НАТО. Президент воздерживается от поездки на [линию боевого соприкосновения]. В России всё лицемерно!

Аноним, 30-11-2022 #5[ru]

Люди в Иране, не страшатся пуль, протестуют за права женщин. Люди в Китае на улицах призывают к свободе. Единственные недавние выступления, которые я видел в России в последнее время, – это протесты людей, которые жалуются, что им не дали достаточно хорошего оружия и снаряжения, чтобы идти убивать украинцев.

Аноним, 30-11-2022 #7[ru]

Российского посла в Великобритании Андрея Келина спросили, участвует ли его сын в боевых действиях. Ответ не мог не порадовать: оказывается, у сына Келина есть семья. И он не обучен военной профессии. Военкомат, как вам такое оправдание? Тем временем мобики: «А что, так можно было?»

Аноним, 30-11-2022 #8[ru]

Просматривая отрывки программ российского ТВ, в которых ведущие и гости весело злорадствуют по поводу того, что миллионы мирных граждан Украины остались ЗИМОЙ без тепла и света, я поражаюсь уровню чудовищной ненависти. Именно ненависть, к сожалению, стала в РФ национальной идеей.

Аноним, 01-12-2022 #12[ru]

Российские власти внезапно озаботились тем, что в их стране не хотят жить. И в середине ноября провели совещание по животрепещущей теме – как бы вернуть уехавших, пишет «Верстка». А их – сотни тысяч, и большинство – молодые, умные, успешные. Разбежались IT-шники, актеры, режиссеры, врачи, бизнесмены, топ-менеджеры. Да и многие другие тоже.

Аноним, 02-12-2022 #21[ru]

Что такое Победа для россиян? Мы победили экономику – мы её разбомбили. Мы победили будущее – живём прошлым. Мы победили благополучное население – четверть будут дарить на Новый год подержанную одежду. Мы победили Конституцию. Мы победили права человека. Мы победили здравый смысл...

Аноним, 03-12-2022 #23[ru]

Кремль продолжает успешно торговать нефтью и газом, забирает активы западных компаний, распиливает остатки бюджета, набивает подвалы валютой и золотом. А нищий народ за свои деньги закупает каски, бронежилеты и аптечки. И едет умирать в Украину, лишь бы власть в Кремле не поменялась. В России многие до сих пор моются водой из батарей, ходят в туалет на улицу, собирают валежник, заготавливают еду на зиму, но счастью это не мешает. Счастливой сейчас страну делают новости о том, что после очередных ракетных ударов украинцы осталась без света и отопления...

Аноним, 30-11-2022 #1[ru]

«Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ». В ближайшее время Казахстан покинет все политические и экономические союзы с Россией. Как и Армения, да и все прочие «члены» ОДКБ. Находиться в военно-политическом союзе с нами не слишком престижно и откровенно опасно. Выстраивать международные отношения надо так, чтобы ближайшие друзья-соседи из Армении и Таджикистана шарахались от тебя, как от прокажённого?

Аноним, 30-11-2022 #2[ru]

«Путин подписал указ о создании единой базы данных военнослужащих» – нет-нет, никакой новой мобилизации не готовится. Твёрдо и чётко!

Аноним, 30-11-2022 #4[ru]

В России могут перестать выдавать внутренние паспорта из-за дефицита специальных принтеров, которые в стране не производят. Какая яркая иллюстрация: граждане сверхдержавы не могут подтвердить факт своего отношения к сверхдержаве, потому что у сверхдержавы ничего своего нет...

Аноним, 04-12-2022 #7[ru]

Собянин сообщил, что побывал на линии обороны: «Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», – написал Бордюрыч у себя в телеге. А велодорожки и плитка в окопах будут?

Аноним, 30-11-2022 #1[ru]

Фунтикову говорили: куда ты идешь, зачем тебе этот гадюшник?

Аноним, 30-11-2022 #3[ru]

Непонятно и даже странно за что попросили Мергена Балыкаевича, где и кому он перешел дорогу? Непонятно...

Аноним, 30-11-2022 #4[ru]

Сейчас в правительстве и в их головах один сплошной «Богусовтаптар», распорядитель земель тувинских.

Аноним, 30-11-2022 #5[ru]

Саган-оол скоро приучит их к порядку – будут по струночке на цыпочках ходить.

Аноним, 30-11-2022 #6[ru]

Новость: Глава российских буддистов Хамбо лама Дамба Аюшеев попросил Путина обеспечить семьи мобилизованных дровами. Ну, а пока кремлёвские пропагандисты выпустят 100500 эфиров о том, что Европа замёрзнет без российского газа.

Аноним, 30-11-2022 #7[ru]

Фунтиков, не связывайся с этими балбесами! Они не умеют работать. Это шайка воров и холопов. Не будешь плясать под их сопли, подставят, подгадят и будут мешать работать. Это очень опасная игра. В этой игре ты – лох! Они банкуют, будь осторожен!

Аноним, 30-11-2022 #8[ru]

Фунтиков правильно сделал, что ушел. Иначе бы свесили на него всех собак. Там порядочных нет, остались лишь те приспособленцы-слизняки вроде Брокерта. Или там какого-нибудь Хунай-оола например. Приспособленцы, которым идти больше некуда, потому что они никому не нужны.

Аноним, 30-11-2022 #9[ru]

И Чудаков этих тоже ждёт в скором времени та же участь, что и всяких там водителей КШВ.

Аноним, 30-11-2022 #10[ru]

«Привыкание к ежедневному стрессу». Закрытый соцопрос ФСО зафиксировал сокращение с июля количества россиян, поддерживающих [СВО] с Украиной, в два с лишним раза. В настоящий момент за продолжение [СВО] выступают 25% россиян – в июле их было 57%. Количество сторонников переговоров с Украиной стало значительно больше – 55% против 32% в июле.

Аноним, 01-12-2022 #11[ru]

Сейчас в правительство берут уже просто с улицы людей. А что, может, оно и правильно? Может, кого-то и найдут? Отрицательный результат – тоже результат! Но только республике от этого не легче. Она как летела в Ж..., так и стремительно продолжает лететь туда же.

Аноним, 01-12-2022 #12[ru]

На угольном разрезе хозяйничает вовсю Иргит и К. У них там даже своя служба безопасности уже в месте с начальником этой службы. Быстро они расставили там своих людей! Так что разрез плавно перешел под контроль Иргита. Ушлый шулер опять всех переиграл.

Аноним, 01-12-2022 #13[ru]

Кадровая чехарда + Богусовтаптар = орден дружбы.

Аноним, 01-12-2022 #14[ru]

Не совсем понятно: кто занимается сбытом наркотиков? И кто этот оборотень в мантии, который «крышует» всю эту наркомафию? Пояснительную бригаду в студию, пожалуйста!

Аноним, 01-12-2022 #17[ru]

Еще один Чудик, который восхваляет денно и нощно работу правительства, хотя совсем еще недавно этот гражданин топил за КШВ и пел ему дифирамбы с арфой в руках. Что это за дешевый пиар? Или это какая-то детская неожиданность?

Аноним, 01-12-2022 #18[ru]

ЭКО деревня от «Богусовтаптар», забор из горбыля в подарок. Наверное, а земельные участки под этими 2-х квартирными домами будут отдельно продавать людям или бесплатно передавать?

Аноним, 02-12-2022 #20[ru]

Единственная экономическая модель, которую смогло построить правительство – это «Богусовтаптар». На благие дела они просто не способны!

Аноним, 02-12-2022 #22[ru]

Одно ворье вокруг. Один ТапТыр сплошной.

Аноним, 02-12-2022 #23[ru]

«С 1 декабря в России на 9% повысились цены на электричество, воду, газ и тепло». Повышение тарифов ЖКХ государство будет с успехом компенсировать рассказами о том, что в Европе всё намного хуже!

Аноним, 02-12-2022 #24[ru]

Тыва – это дно во всех смыслах этого слова. Тупик, конечная станция, безвыходность. За последние 15 лет местные правители сделали из более-менее стабильного региона такое вот убогое нищенское место, непригодное для нормального проживания. У людей в Тыве нет никаких перспектив для развития.

Аноним, 03-12-2022 #25[ru]

Такого количества ворья, как в Туве, нет, пожалуй, нигде в РФ. Когда же вы нажретесь, твари?

Аноним, 30-11-2022 #1[ru]

Все пойдет по сценарию дальнейшей жуткой эскалации агрессии внутри страны и снаружи. Все это будет развиваться ровно до того момента, пока не наступит жесточайший кризис. Мы еще будем 90-е годы вспоминать с теплой ностальгией...

Аноним, 02-12-2022 #3[ru]

Скажите мне, пожалуйста, какое будущее может быть у страны, которая в тот момент, когда идёт кровавое месиво, её матери, то есть душа нации, выходят не за прекращение бойни, а за то, что «почему их сын, муж, брат, сват, идёт убивать в чужую страну недостаточно тепло одетым?»