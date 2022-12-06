Свежий анекдот
Владислав Ховалыг поручил социальному блоку регионального правительства совместно с муниципалитетами продумать смысл новогодних праздничных мероприятий. По его словам, они должны отвечать нынешним запросам общества.
Видимо, Дед Мороз будет в камуфляже цвета хаки, а вместо подарков раздаст повестки из военкомата...
– Да, но пока их не опроверг Песков...
Видимо, Дед Мороз будет в камуфляже цвета хаки, а вместо подарков раздаст повестки из военкомата...
* * *– Не стоит верить слухам!
– Да, но пока их не опроверг Песков...
(прочитано 169 раз)