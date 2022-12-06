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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 22, 6 декабря / Свежий анекдот
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№22, 6 декабря 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВладислав Ховалыг поручил социальному блоку регионального правительства совместно с муниципалитетами продумать смысл новогодних праздничных мероприятий. По его словам, они должны отвечать нынешним запросам общества.
Видимо, Дед Мороз будет в камуфляже цвета хаки, а вместо подарков раздаст повестки из военкомата...

* * *

– Не стоит верить слухам!
– Да, но пока их не опроверг Песков...

(прочитано 169 раз)

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
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