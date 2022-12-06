    Свежий анекдот

Владислав Ховалыг поручил социальному блоку регионального правительства совместно с муниципалитетами продумать смысл новогодних праздничных мероприятий. По его словам, они должны отвечать нынешним запросам общества.Видимо, Дед Мороз будет в камуфляже цвета хаки, а вместо подарков раздаст повестки из военкомата...

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– Не стоит верить слухам!– Да, но пока их не опроверг Песков...