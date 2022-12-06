    Коротко

Мобилизованного из Тувы задержали по подозрению в убийстве

Полиция в Новосибирской области задержала 30-летнего мобилизованного из Тувы по подозрению в убийстве местного жителя. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Убитого обнаружили в ночь на 26 ноября на территории сауны Beerhall в Бердске. На его теле обнаружили ножевые ранения, а на лице гематомы. Личность погибшего установить не удалось, при нем не было документов и телефона.

Очевидцы сообщили в соцсетях, что житель Бердска погиб после драки с тремя мобилизованными. После драки они сели в такси и уехали в часть для мобилизованных. Свидетели сообщают, что все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция задержала одного из подозреваемых, уроженца Тувы Хулера М.

На сборных пунктах в Новосибирске и области погибли уже трое мобилизованных. Как минимум в одном случае причиной смерти стало злоупотребление спиртными напитками.

Ранее сообщалось, что суды в России стали считать участие в СВО или желание участвовать в СВО против Украины смягчающим обстоятельством при вынесении приговоров за преступления, совершенные на гражданке.

В большинстве случаев обвиняемым смягчали наказание за убийства, кражи, ввоз в страну наркотиков и другие преступления. Только в четверти приговоров воевавшие в Украине получили такой же вид наказания, как и большинство осуждённых по тем же статьям.

Житель Тувы выкинул из окна девочек за то, что они мешали ему смотреть телевизор

Верховный суд Республики Тыва вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя Очура Санчата. Его обвиняют в убийстве малолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

«Судом установлено, что 30 октября 2021 года, в ночное время, фигурант, разозлившись на шумное поведение девочек 9 и 14 лет, которые не давали смотреть телевизор и не реагировали на его замечания, поочередно выкинул их из открытого окна восьмого этажа многоквартирного дома в Кызыле», – сообщили в республиканской прокуратуре.

Девочки были детьми хозяйки квартиры, в которой снимал комнату мужчина. Они находились в соседней с ним комнате, уточнили в Следственном комитете по Тыве.

Младшая погибла на месте, старшая скончалась в больнице. После убийства обвиняемый продолжил смотреть телевизор.

Мужчина не признал вину. Суд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.

Мать девочек сама недавно освободилась из колонии и, как утверждали местные власти, самовольно забрала их из приемной семьи. Женщина также состояла на учете в УМВД по Хакасии.

Внеочередное повышение коммунальных тарифов

С 1 декабря в России выросла тарифы на все виды коммунальных услуг. Предельный рост составляет 9%. Как сообщает Минэкономразвития, повышение тарифов перенесли на декабрь с 1 июля 2022 года, а в следующем году повышения не будет. По оценке министерства, средний ежемесячный платеж для одной семьи из трех человек с 1 декабря станет больше на 324 рубля.

ВЦИОМ: россияне с марта начали больше экономить на еде

С марта 2022 г. 24% россиян сказали, что начали больше экономить на еде. Среди них больше всего молодежи 26% респондентов – в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22% – от 35 до 44 лет.

Еще 32% опрошенных сократили расходы на парикмахерские, косметику и салоны красоты. Среди них 40% женщин и 24% мужчин.

В октябре сервис по поиску работы SuperJob показал, что 46% россиян стараются больше экономить после вторжения России в Украину.

В Госдуму внесли законопроект о сокрытии доходов депутатов

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому сведения о доходах и имуществе региональных и местных депутатов будут публиковаться только в обобщённом виде. Депутатов, работающих на общественных началах, от ежегодной подачи деклараций освободят совсем.

С инициативой скрыть доходы и имущество депутатов региональных и местных органов выступили депутаты Госдумы от «Единой России», ЛДПР и «Справедливой России – Патриоты – За правду».

Согласно законопроекту, сведения о доходах, расходах, имуществе региональных и местных депутатов будут публиковаться в обобщённом виде – узнать, чьи это доходы и кому принадлежит дом, будет невозможно. Также скроют выводы комиссии в случае, если депутат подал заведомо ложную или неполную декларацию.

Политолог Ростислав Туровский считает, что «новый законопроект следует общему тренду на закрытие информации в политической и финансово-экономической сферах». Эксперт отметил, что обязанность отчитываться перед обществом раздражает уже действующих депутатов, «ибо богатых и сверхбогатых людей среди них, в особенности среди региональных депутатов, очень много».

Гетеросексуальные контакты вышли в лидеры по причинам ВИЧ в Красноярском крае

Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ в Красноярском крае упало. Но изменились главные пусти передачи инфекции.

«Если ранее в Красноярском крае высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией был обусловлен заражением при внутривенном приеме наркотиков, то в последние годы – активизацией полового гетеросексуального пути передачи, – сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале. – Если два года назад среди заболевших ВИЧ-инфекцией значительно преобладали мужчины, то в этом году более 40% – женщины».

В то же время за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано более 2 тыс. впервые выявленных ВИЧ-положительных, и показатель заболеваемости оказался ниже аналогичных периодов предыдущих пяти лет, уверяет Горяев.

Наибольшее число случаев приходится на Красноярск (более 40%), Норильск, Ачинск, Канск, Лесосибирск и Минусинск.

К 2025 году в России прогнозируется рост числа ВИЧ-положительных на 15-20% (660 тысяч новых случаев). Сейчас в стране, по официальным данным, с таким диагнозом живут около 0,8% всего населения.

Россия входит в топ-5 стран мира по числу вновь выявленных случаев вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Такие данные приводит Statista со ссылкой на статистику Объединенной программы ООН по ВИЧ и СПИДУ (UNAIDS) и Европейского центра контроля профилактики болезней (ECDC).

Из 1,5 млн. новых случаев ВИЧ в 2021 году на РФ пришлось 3,9%. По этому показателю Россия опередила Танзанию (3,6%), Уганду (3,6%), Замбию (2,5%) и Кению (2,3%).

Банкиры раскрыли самые популярные мошеннические схемы в 2022 году

Мошенники изобретают новые схемы обмана, пользуясь уязвимостью россиян в период кризиса. Они пытаются достать жертв через все возможные каналы: мессенджеры, звонки, фейковые сайты.

К концу 2022 года число мошеннических звонков вырастет на 35%, их доля составит 2,3% от общего числа звонков, рассказали «Ведомостям» в «Тинькофф». Это связано с тем, что в периоды нестабильности люди становятся более уязвимыми. Банк ожидает сохранения тенденции минимум до марта 2023 года.

Наиболее популярные сценарии мошенничества остаются теми же: звонки из «службы безопасности банков»; схема «продавец – покупатель», когда мошенник звонит по объявлению, выманивает у продавца коды из уведомлений и получает доступ в личный кабинет в банковском приложении; звонки из «правоохранительных органов».

Часто в схеме задействовано несколько человек с разными ролями, которые передают жертву друг другу. Кроме того, злоумышленники стали чаще использовать «гибридные» способы воздействия на жертв – через телефонные звонки и фейковые сайты.

Появились и новые схемы обмана, отмечают в Group-IB. Мошенники отправляют жертве сообщение о крупном штрафе и просят срочно связаться со специалистом организации. Это может быть электронное письмо, СМС-сообщение, сообщение в мессенджере.

К концу 2022 года самый заметный рост числа мошеннических звонков ожидается: в Ростовской области – на 100% год к году; в Кабардино-Балкарии – на 96%; в Туве – на 92%; в Хакасии – на 88%.

Уровень просроченных микрозаймов в России достиг рекорда

Уровень просроченной задолженности россиян по микрозаймам в сентябре-октябре увеличился до 43,1%, что является рекордным показателем, сообщает «РБК» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

Уровень проблемных микрозаймов 40% держится второй месяц подряд, превышая показатель пандемийного периода: в октябре 2020 года он составлял 39,8%. Отмечается, что качество кредитов сильно ухудшилось с августа 2022 года: рост за три месяца составил 1,5 млн. кредитов или 28,8%. Общее количество просроченных микрозаймов в России составляет около 7 млн.

Ухудшение качества кредитов не связано с мобилизацией, поскольку по статистике количество мобилизованных относительное не велико, полагает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. При этом, по его мнению, вероятно ухудшение платежной дисциплины под влиянием «психологических факторов». «Люди понимают, что ситуация в экономике нестабильная, соответственно, они менее активно пользуются кредитованием и могут хуже расплачиваться по ранее взятым обязательствам», – сказал Пономарев.

В июне 2022 года сообщалось, что россияне стали чаще брать срочные займы «до зарплаты» на фоне возросшей инфляции и общей нестабильной экономической ситуации в стране.

Мобилизованные и их родственники столкнулись с отказами и ошибками при оформлении кредитных каникул

В ноябре мобилизованные и их родственники начали активно жаловаться на отказы и ошибки банков при оформлении кредитных каникул. На рост отзывов на «недобросовестный подход» банков на форуме Banki.ru обратила внимание газета «Коммерсант».

Среди прочих на отказы и ошибки пожаловались клиенты Сбербанка, ВТБ, Тинькофф-банка, Альфа-банка и других.

Так, автор одного из отзывов рассказал, что из-за мобилизации отца пытался добиться каникул по его кредиту, но «банк игнорировал запросы в чате, а на горячей линии бросали трубку». В другом отзыве говорится, что банк сначала принял документы, но в итоге отказал.

Еще один клиент сообщил, что ему одобрили каникулы по кредиту, однако в личном кабинете до сих пор не изменен график платежей, «горит просрочка и капают пени».

В ВТБ, ХКФ-банке и МТС-банке объяснили проблемы с каникулами для мобилизованных «техническими причинами». В Сбербанке сообщили, что в пиковые периоды начала октября «были возможны единичные отказы», связанные со сложностями оформления доверенностей, но «сейчас острота проблемы отсутствует».

Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что программа кредитных каникул недоработана, поэтому банки могут свободно отказывать клиентам.

В Белгородских школах введут программу поддержки детей, потерявших отца

Программа «Заботимся вместе», в рамках которой до окончания школы будут собирать информацию об учениках, лишившихся отцов, появилась по итогам конкурса проектов по улучшению социальной сферы.

Команда чиновников из Белгорода «выработала решения» в рамках сценария «Потеря кормильца» и составила скрипты и чек-листы, которые расскажут, как сообщить ребенку о потере отца и как после этого с ним общаться.

Планируется, что соцпедагоги, психологи и классный руководитель «незаметно и ненавязчиво» будут «поддерживать эмоциональное состояние ребенка» до окончания школы.

Россия закупила около сотни танкеров для перевозки нефти в обход санкций

Россия формирует «теневой флот», закупив в 2022 году уже более 100 стареющих танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию в обход западных санкций. Об этом сообщает издание FinancialTimes со ссылкой на опрошенных судовых брокеров и аналитиков.

Частично анонимные покупки танкеров можно отследить по значительному увеличению неназванных или новых покупателей, появляющихся в реестрах. Как правило, таким танкерам 12-15 лет, их планируется списать в ближайшие несколько лет, рассказал глава отдела исследований танкеров судового брокера Braemar Ануп Сингх.

«Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», – сказал Сингх.

По данным Braemar, связанные с Россией операторы приобрели до 29 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить более 2 млн. баррелей нефти. Брокеры говорят, что также были куплены 31 танкер, способный перевозить около 1 млн. баррелей и 49 танкеров вместимостью около 700 тысяч баррелей.

Airbus за несколько месяцев полностью откажется от российского титана

Европейская авиастроительная корпорация Airbus собирается в течение нескольких месяцев отказаться от российского титана. Об этом, как пишет Reuters, сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн.

«Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет. <...> На данный момент Airbus все еще закупает определенный процент российского титана, но мы явно находимся на пути к независимости от него», – сказал Шольхорн, выступая на брифинге в Мюнхене.

До российского вторжения в Украину компания Airbus покупала 65% необходимого ей титана в России, у компании «ВСМПО-Ависма» – крупнейшего мирового поставщика титана.

После начала СВО Airbus призвала Евросоюз и США не вводить санкции против российского титана, чтобы не наносить ущерб аэрокосмической отрасли. Титан по-прежнему остается вне ограничений, введенных после вторжения России в Украину.

Reuters пишет со ссылкой на источники, что Airbus стала больше закупать титан в США и Японии.

Россия увеличит финансирование гособоронзаказа в полтора раза

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что объем финансирования гособоронзаказа «с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств» в 2023 году увеличится почти в полтора раза. Об этом, как пишет «Интерфакс», он сообщил на заседании коллегии Минобороны.

«Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», – сказал министр. Он призвал сохранить максимально возможный объем производства и организовать «опережающие поставки» вооружений в войска.

В 2022 году расходы России на национальную оборону составили 4,7 трлн. рублей (77 млрд. долларов), говорится в материалах Минфина РФ. Как писали «Ведомости», это на 1,2 трлн. рублей (20 млрд. долларов) больше, чем было утверждено на 2022 год. В 2023 году на оборону планируют потратить почти 5 трлн. рублей, в 2024-м – 4,6 трлн.

Традиционно больше половины финансирования по статье «национальная оборона» идет на гособоронзаказ, а остальное – это расходы на деятельность войск, денежное довольствие военнослужащих, учения и так далее, сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

В Нижнем Тагиле приговорённых к принудительным работам отправят на «Уралвагонзавод»

В Нижнем Тагиле осужденных, которым в качестве наказания назначены принудительные работы, отправят работать на «Уралвагонзавод». Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Осужденные будут работать операторами станков, сверловщиками, токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, электросварщиками, слесарями и машинистами крана. Всего на завод будут направлены 250 человек.

Осужденные будут получать зарплаты, из которых от 4% до 20% удержат в пользу государства. Во ФСИН подчеркнули, что на завод попадут только те осужденные, которые не допускали нарушений и «встали на путь исправления и желают поскорее выйти на свободу».

Из-за СВО рабочие «Уралвагонзавода» в последние месяцы начали работать сверхурочно: им назначают дополнительные смены по выходным, а в будние дни их работа может длиться на четыре часа больше.

В Забайкалье 300 осуждённых привлекут к строительству газопровода

УФСИН по Забайкальскому краю намерено привлечь около 300 осужденных к принудительным работам в интересах «Восточно-арктической нефтегазовой корпорации». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Начальник краевого управления УФСИН Дмитрий Обломий и представитель корпорации обсудили перечень специалистов, их навыки и размер оплаты труда.

В июне правительство региона подписало трёхстороннее соглашение с корпорацией и «Газпромбанком» о сотрудничестве по газификации частного сектора Читы. Проект с трудом осужденных планируют завершить до конца 2024 года.

Тува присоединится к использованию труда осуждённых в муниципальных организациях

Сообщается, что граждан, отбывающих наказание в Туве, будут использовать в местных организациях, обслуживающих коммунальное хозяйство. Ранее власти не раз жаловались на нехватку рабочих кадров, занятых благоустройством населенных пунктов.

Напомним, что Президент России Владимир Путин одобрил предложение Минюста о создании к концу 2024 года около 100 тысяч рабочих мест для осуждённых к принудительным работам, следует из стенограммы встречи главы государства с министром юстиции Константином Чуйченко, размещённой на официальном сайте Кремля. В разговоре с президентом Чуйченко сообщил, что в Российской Федерации отбывают наказание в исправительных учреждениях порядка 350 тысяч человек.

Путин пообещал «большой скачок» в российской науке после рекордного за шесть лет сокращения финансирования ученых

По словам Путина, фундаментальные базовые основы образования и науки в России настолько мощные, что переход к новому технологическому укладу в стране возможен «здесь и сейчас».

«Многое утрачено за 90-е годы, все разваливалось, и наука разваливалась, образование, возникли проблемы, но тем не менее фундаментальные основы были такими мощными, что развалить все не удалось», – сказал Путин.

Номинальное сокращение расходов на науку составляет 10%, чего бюджет не фиксировал с 2016 года, следует из подсчетов ВШЭ. Однако в реальном выражении – с учетом двузначной инфляции – научные организации потеряли более 20% финансирования.

Численность ученых в России к началу года опустилась до нового минимума за всю современную историю страны. Из СССР Россия получила 992 тысячи исследователей, занимая первое место в мире по численности научных кадров. Но за три десятилетия потеряла две трети из них.