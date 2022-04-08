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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 22, 6 декабря / Бюджет Тувы на 2023 год – как будем дальше жить, земляки?
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№22, 6 декабря 2022 года.

Бюджет Тувы на 2023 год – как будем дальше жить, земляки?

Бюджет Тувы на 2023 год – как будем дальше жить, земляки?

В Верховном Хурале Республики Тыва рассматривается основной финансовый документ республики – проект республиканского бюджета на 2023 год.

Основные параметры бюджета.

Доходы республиканского бюджета согласно представленному проекту составляют 54 721 млн. рублей при расходах – 55 962 млн. рублей. Дефицит бюджета – 1241 млн. рублей.

Собственные доходы республиканского бюджета (налоговые и неналоговые доходы) составляют 8845 млн. рублей, или 16,2% в общем объеме доходов. Собственные доходы на 49% (в суммарном выражении – 4334 млн. рублей) формируются за счет поступлений от налога на доходы физических лиц.

Поступления от налога на прибыль прогнозируются в сумме 1440 млн. рублей с ростом к оценке 2022 года на 11%, или на 140 млн. рублей. При расчете данного налога учтены установленные региональные льготы для инвесторов, которыми успешно пользуется ООО «Лунсин» с 2015 года. За это время сумма льгот составила 2,6 млрд. рублей. За последние два года (2020-2021 годы) предоставлены льготы на 447 млн. рублей.

Горнодобывающие частные предприятия пользуются льготами по другим видам налогов. При общей сумме прогнозируемых поступлений в 2023 году от налога на добычу полезных ископаемых в 498 млн. рублей сумма предоставленных льгот составила для ООО «Лунсин» 137 млн. рублей, ООО «Тардан Голд» – 76 млн. рублей и ООО «Межегейуголь» – 13 млн. рублей.

В рамках инвестиционного Соглашения между Правительством РТ и ООО «Межегейуголь» от 08.04.2022 года установлена льгота по налогу на имущество на оценочную сумму 101 млн. рублей ежегодно.

Наблюдается разница в подходах по налогообложению горнодобывающих предприятий и предприятий сельхозназначения. Видно, что горнодобывающие предприятия, которые зарабатывают большие доходы от природных ресурсов республики, пользуются значительными льготами по уплате налогов. В то же время весьма значительно вырастут налоговые нагрузки на сельхозпроизводителей. Для этого в 2021 году произведена кадастровая оценка земель сельских населенных пунктов и земель сельскохозяйственного назначения. В результате кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения возросла в 5,1 раза, соответственно, и увеличится сумма земельных налогов.

Сумма безвозмездных поступлений в 2023 году предусматривается на 45 876 млн. рублей, что на 1764 млн. рублей больше плана текущего года. Доля безвозмездных поступлений в республиканском бюджете составляет 83,8%.

Расходы республиканского бюджета предусмотрены в сумме 56 962 млн. рублей, в том числе на социальную сферу – 37 391 млн. рублей.

Показательно, что по сравнению с плановыми показателями 2022 года сокращаются расходы на культуру (-12%), социальную политику (-10%), на охрану окружающей среды (-10%), на здравоохранение (-2%). Наибольшая сумма снижения расходов предусмотрена по отрасли «Социальная политика» – на 1 433 млн. рублей. Из пояснительной записки Минфина РТ следует, что это связано с сокращением объема пособий малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам в результате введения с 1 января 2023 года универсальных ежемесячных пособий.

Расходы на национальную экономику предусмотрены в размере 11 907 млн. рублей с ростом в 2% к уровню 2022 года. Из этой суммы более 33% (4 000 млн. рублей) направляется на реализацию частного инвестиционного проекта освоения Ак-Сугского медно-порфирового месторождения для ООО «Голевская горнорудная компания». На дорожное строительство предусмотрено 2 100 млн. рублей. На развитие агропромышленного комплекса (сельское хозяйство, рыболовство, поддержка АПК) предусмотрено направить только 1 170 млн. рублей со снижением к уровню 2022 года на 106,7 млн. рублей, или на 8,4%.

Значительные сокращения бюджетных средств предусматриваются на государственную поддержку среднего и малого бизнеса, сумма которой снизилась с 197 млн. рублей в 2022 году до 55,6 млн. рублей, или в 3,5 раза.

Согласно пояснительной записке, расходы на жилищно-коммунальные расходы составят 1 120 млн. рублей. В данном разделе предусмотрены новые затраты, связанные с обустройством и строительством угольных складов, приобретением специализированной техники для них, общая сумма которых составила 217,6 млн. рублей, из них приобретение техники – 149,7 млн. рублей. В 2022 году на эти цели израсходованы 196,6 млн. рублей. Таким образом, за два года будет израсходовано 414 млн. рублей.

На общегосударственные расходы предусмотрено 1 382 млн. рублей. Эти затраты предусматриваются на содержание законодательных и исполнительных органов власти, аппарата мировых судей, научных учреждений. Расходы на содержание аппаратов управления отраслевых министерств и ведомств предусмотрены по другим разделам, общая их сумма составляет в порядке 1,2 млрд. рублей. Всего расходы на управление из республиканского бюджета превышают 2,5 млрд. рублей – это без учета расходов на муниципальное управление.

Межбюджетные трансферты в местные бюджеты предусматриваются в размере 18 123 млн. рублей, что ниже на 8,4% к плановому уровню 2022 года. Значительному сокращению подверглись расходы на социальную политику – на 40%, или на 2,4 млрд. рублей.

Государственный долг республики к концу 2023 года увеличится до 4 422 млн. рублей (2022 год – 3 501 млн. рублей). Значительный рост долга предусматривается по коммерческим кредитам: с 800 млн. рублей в 2022 году до 1459 млн. рублей.

Бюджеты муниципальных образований.

Доходы и расходы бюджетов муниципальных образований на 2023 год формируются со снижением к уровню 2022 года на 5%. Сумма свода бюджетов муниципальных образований прогнозируется в размере 21 799 млн. рублей по расходам. На финансирование этих расходов из республиканского бюджета выделяются трансферты в сумме 18 123 млн. рублей при собственных доходах муниципальных образований – 3 426 млн. рублей.

Консолидированный бюджет Республики Тыва (республиканский бюджет и бюджеты муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами) на 2023 год предусмотрен по доходам в размере 58 590 млн. рублей и по расходам – 60 081 млн. рублей. Расходы консолидированного бюджета РТ по сравнению с 2022 годом возрастут на 0,6%.

Таким образом, анализируя предложенный правительством Тувы проект бюджета республики на 2023 год, можно заметить, что доля и объём и без того весьма скромных социальных расходов будут значительно секвестрированы по сравнению с предыдущими годами. А поддержка предприятий горнорудной промышленности в несколько раз превышает размер предполагаемых субсидий для сельхозпроизводителей. Сокращается и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса республики.

О причинах такого перекоса внимания правительства в сторону разрушающей природу горнорудной отрасли в ущерб социальных расходов и поддержки сельского хозяйства, где трудится подавляющая часть работоспособного населения, мы постараемся рассказать в следующих номерах газеты «РИСК». Но в любом случае все понимают, что такое положение связано со слабыми позициями экономического блока правительства Тувы в коридорах кремлёвской власти и отсутствием лоббистских возможностей у главы республики В.Ховалыга. И в этом отражается отсутствие согласованных действий руководства республики и нашего земляка министра С.Шойгу.

Продолжение следует.

Информационно-аналитический Центр РОЭД «ЗА ТУВУ!»

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