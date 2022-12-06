Неделя публичности власти

Чем сложнее ситуация в стране и мире, тем больше открытости демонстрирует власть.

ВСТРЕЧА СО МАТЕРЯМИ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПРЕВРАТИЛАСЬ В СПЕКТАКЛЬ ЧИНОВНОЙ ПРЕДАННОСТИ

В конце ноября президент России Путин встретился, как официально было заявлено, с «матерями военнослужащих, участников специальной военной операции». Изначально это называлось как встреча с «матерями мобилизованных». Но потом выяснилось, что среди 16 участниц в спецоперации принимают участие дети только трёх участниц – главы подмосковного отделения «Общероссийского народного фронта» Юлии Белеховой, домохозяйки из Старого Оскола Елены Алексеевой и повара из Якутска Марины Бахилиной. У остальных участниц встречи, являющихся активистками «Единой России», «Боевого братства», ОНФ или чиновницами различного уровня от начальницы отдела семьи, молодёжи и спорта администрации Каа-Хемского района Республики Тыва Ирины Тас-оол до заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Марии Костюк, воюющих в Украине детей нет. Поэтому их представили как «матерей добровольцев или кадровых военных». Правда, от этого смысл мероприятия со спецматерями не изменился.

На примере тувинской кандидатуры могу сказать с уверенностью: в Туве её личность почти никому, кроме района, где она просиживает юбку, неизвестна. И как она попала к Путину – большой вопрос. Как известно, о встрече просили представители независимых объединений, например, Комитета солдатских матерей. Однако именно их на встречу с верховным главнокомандующим почему-то не пригласили. Видимо, для того, чтобы на встрече не прозвучали «ненужные вопросы». Наверное, поэтому никакого ожидавшегося общественного резонанса ни в России, ни в мире эта встреча не имела.

Да его и не могло быть по определению, поскольку заявленная тема судьбы мобилизованных на встрече практически не звучала. К примеру, руководитель подмосковного отделения «Общероссийского народного фронта» Белехова на встрече с президентом говорила о волонтерах, а режиссер патриотического кино Шигина – об обществе «Знание» и Институте развития интернета. Нина Пшеничкина из Кировска показала Путину фотографию своего сына, который в 2014 году ушёл на луганщину «воевать за русский мир», где спустя несколько лет и погиб со словами: «Пойдём, братва, рубить укропов!» Правда, мобилизованным он не был и в спецоперации участия не принимал, поскольку погиб ещё в 2019 году.

Ход мобилизации описала сотрудница колонии-поселения №8 Тульской области Елена Никульникова. На встрече в Кремле она поведала, что её сын, кадровый военный, «в момент начала специальной операции находился в другой командировке и очень сожалел, что в этот момент отсутствовал на родине». А вот активистка «Боевого братства» из Хакасии Надежда Узунова заявила, что пришла на неё просто потому, что «знакома с Донбассом». Другие участницы прибыли на встречу с президентом для того, чтобы страстно поблагодарить своих региональных начальников – главу Чечни Рамзана Кадырова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, главу Якутии Айсена Николаева и руководителя Еврейской автономной области Ростислава Гольдштейна. В итоге получилось какое-то странное мероприятие...

РЕШЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ СДВИНУЛОСЬ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ

Почти одновременно, 26 ноября, в студии Центра управления регионом глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в прямом эфире отвечал на вопросы жителей республики. Их набралось аж 598. Обращения, поступившие до начала эфира, специалисты ЦУР сгруппировали по темам. Среди них было 10 вопросов, направленных редакцией газеты «РИСК». Глава ответил на два из них. Это о решении жилищного вопроса граждан, заселённых в новое аварийное жильё в Кызыле по ул. Дружбы, 3/7 и обманутых вкладчиков 9-этажного панельного дома в Кызыле по ул. Бай-Хаакской, а также о мерах по газификации Кызыла с целью борьбы с сажей от сгорания угля Каа-Хемского угольного разреза.

В первом случае был дан ответ, которым остались недовольны шесть семей из 26. Им предложили взамен имеющихся квартир иные, которые по площади вдвое меньше, что противоречит не только интересам людей, но и действующему законодательству. Но и за те 20 семей мы благодарны главе правительства, поскольку голос прессы был услышан.

Тем же, кому чиновники пытались всучить квартиры меньших габаритов, даём совет: не сдаваться и требовать соответствующее законодательству жильё. А закон предусматривает либо выделение ПОЛНОЦЕННЫХ КВАРТИР, либо соответствующего жилищного сертификата такой стоимостью, по которой можно будет приобрести жильё на вторичном рынке. Рыночную стоимость такого жилья можно установить путём привлечения экспертов.

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ГАЗИФИКАЦИИ

Относительно газификации Кызыла ситуация такая. Судя по всему, правительство Тувы только сейчас сформулировало проблему и наметило пути её решения. Как доложило за Ховалыга Министерство лесного хозяйства РТ, «в этом году Правительству РТ удалось включить Кызыл в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Реализация начнётся с сентября 2024 года». А пока, спустя полтора года после первого заявления Ховалыга о такой проблеме «идут проектные работы и лабораторные измерения атмосферного воздуха». Они необходимы, чтобы сформулировать «конкретные предложения по улучшению качества воздуха».

Вопрос напрашивается сам собой: а что, без этого никак невозможно определить необходимость газификации Кызыла? Недостаточно просто выйти на улицу и подышать «свежим» кызылским воздухом? Или отъехать от города на 15 км. И посмотреть сверху, что представляет собой воздушный бассейн столицы?

Хорошо хоть «Минэнерго России принят разработанный правительством РТ Топливно-энергетический баланс республики, где сделан вывод о том, что использование сжиженного природного газа (СПГ) является оптимальным решением с точки зрения экологических требований и затрат». Уже установлено: «По предварительным расчётам, для решения проблемы газификации г. Кызыла требуются значительные средства, как в случае с использованием СПГ, а также альтернативного варианта перехода на электроотопление». К тому же точно без каких-либо сложных расчётов известно, что «бюджет региона не позволяет самостоятельно выполнить такие вложения». А потому «решение проблемы чистого воздуха столицы республики требует совместных усилий как со стороны федерального правительства, так и республики».

Тут точно не поспоришь – самостоятельно бюджет Тувы не в состоянии профинансировать в полном объёме даже такой проект, как ликвидация бродячих собак. При этом замечу: газификацию Кызыла публично одобрил 7 апреля 2021 года сам президент Путин. Неужели Минфину, Минэкономики и Минтопэнерго России вкупе с Газпромом этого недостаточно для принятия исчерпывающих мер по её реализации? Ведь с того памятного дня прошло уже год и девять месяцев. Неужели кто-то осмелился усомниться в правильности решения Владимира Владимировича Путина? А может, всё же проблема не в них, а в конкретных лицах правительства Тувы, не способных реализовывать поручения президента страны?

ПОТОК ВОПРОСОВ ВНЕ КОМПЕТЕНЦИИ ГУБЕРНАТОРА

Как сообщается в информации пресс-службы главы правительства, «развёрнутые комментарии к вопросам здравоохранения, энергетики и городского хозяйства добавили по телефонной связи министр здравоохранения Анатолий Югай, мэр Кызыла Карим Сагаан-оол и управляющий директор компании «Россети Сибирь Тываэнерго» Антон Лукин». Наверное, такой подход оправдан, поскольку сам глава в должности недавно и может чего-то не знать. К тому же большинство вопросов, таких, как засилье бродячих собак, нарушение температурного режима в жилом доме в Туране, а также строительство жилья, земельных вопросов, проблем топливно-энергетического комплекса, благоустройства и образования, явно не входят в круг обязанностей главы республики.

Вновь прозвучал вопрос «о фиксированной цене угля, установленной в республике». Уголь с некоторых пор, как только разрез попал в цепкие лапы олигарха Дерипаски, стал настоящей болевой точкой в республике. Глава региона ответил: «с прошлого года для населения Тувы установлена цена в размере 2220 рублей за тонну, отгружаемую непосредственно с разреза, которая будет действовать до конца 2022 года». «Служба по тарифам рассматривает предложения ТГРК по увеличению цены на уголь с 1 января 2023 года. Предварительно для населения эта цена будет в районе 2608 рублей. Для прочих потребителей цена на уголь в 2023 году составит около 3,5 тысяч рублей за тонну». Вряд ли такая новость обрадовала потребителей угля в республике. Но плетью обуха не перешибёшь... Ховалыг и Дерипаска находятся в разных весовых категориях.

Произошёл и казус: жители села Бай-Даг Эрзинского района поблагодарили правительство за возобновлённый межмуниципальный рейс «Кызыл – Эрзин», благодаря которому дорога от столицы до райцентра Эрзина стала безопасной и комфортной, хотя автобус, выполняющий этот рейс, в селе Бай-Даг остановку не делает. В связи с чем они воспользоваться этим подарком судьбы и правительства не в состоянии. Как в том анекдоте: бассейн построили, а воды – не налили. Но всё равно «спасибо!». Пообещать остановку в деревне глава не смог, но «пообещал дать соответствующее поручение Министерству транспорта, чтобы там изучили такую возможность»...

Жители посёлка Куран Тес-Хемского района спрашивали о судьбе своей малокомплектной школы, жители Вавилинского затона и левобережных дачных обществ Кызыла интересовались планами правительства по электрификации своих территорий, жители многоквартирного дома в Туране жаловались на холодные батареи. Поступали вопросы по поводу нехватки узких специалистов в медицинских организациях республики, о поддержке сельхозтружеников, о том, когда же будут доставлены в Туву дары Далай-Ламы XIV и даже о строительстве международного транспортного коридора из Тувы через Монголию в Китай. Глава пообещал, что ответы на все эти вопросы будут.

СТРАННОСТИ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИЙ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

Среди многочисленных вопросов, заданных Главе Тувы Владиславу Ховалыгу во время прямого эфира, был и вопрос о перспективах развития сельского хозяйства республики. Вот что он ответил: «По развитию сельского хозяйства приоритет отдаём переработке сельхозпродукции: шерсти, мяса, зерна. Например, в Монгун-Тайге консервируют мясо». Многие удивились, потому что консервированного мяса из Монгун-Тайги в продаже не наблюдается.

Почему-то в перечне ответов не прозвучала тема производства молока, хотя там много тёмных пятен. В принципе известно, что до 90% всего молока надаивает и перерабатывает СПоК «Заря». Это порядка 2 тыс. литров в сутки. Однако если обратить внимание на сведения о выделяемых дотациях на молоко, то, к примеру, фермер Санников получил субсидию на производство 500 тыс. литров молока. Это более, чем 1,5 тыс. молока в сутки. Хотя у него нет ни приличного коровника, ни какого-либо производства по переработке и расфасовки молока. А это значит, что он фактически не имеет возможности поставлять товарное молоко ни населению, ни предприятиям, ни в торговую сеть. Однако дотацию на молоко получает почти в том же объёме, что и Оюн. Не странно ли? И после этого не поверь слухам, что Санников получает лже-дотации только потому, что делится с министром Ондаром...

Другой сельхозпроизводитель в Эрзине отчитался и получил субсидию на забой баранины, хотя он этим не занимается. А у него объёмы забоя «на бумаге» гораздо более весомые, чем у того же Оюна, у которого работает мясокомбинат и который поставляет мясо баранины от Питера до Якутска. И снова следы ведут к министру Ондару, ранее имевшему отношение к наркотрафику из республики. Неужели это всё случайно и неизвестно главе республики?

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС, ПОЖАЛУЙСТА

Другой злободневный «острый вопрос», прозвучавший в эфире – это «стоимость хороших земельных участков и квартир», и почему цена вдруг стала сравнимой с московскими? По понятным причинам Ховалыг не стал распространяться о практике криминального «Богусовтаптара», при которой он бесплатно выделяет земельные участки криминальным коммерсантам, а те затем перепродают их наивным гражданам по ценам в 50-70 раз дороже. При этом ни ФСБ, ни МВД, ни прокуратура на это не обращают внимание.

Как сообщается, «Общение губернатора с жителями республики продлилось полтора часа». По завершении пресс-конференции Владислав Ховалыг пообещал, что все поступившие на прямой эфир вопросы будут обработаны, проанализированы и приняты к исполнению ответственными ведомствами. Хочется надеяться, что Владислав Товарищтайович провёл это мероприятие не для «галочки».

Кондрат Пчёлкин