Светлые предвыборные обещания на фоне «спецоперации»

Прошедшая неделя не оставила в памяти ярких событий на украинском фронте. К самым значимым можно отнести окончание осады российскими войсками украинского города Северодонецка и уход наших войск с острова Змеиный. В первом случае ничего экстраординарного нет, поскольку разница в военно-техническом потенциале наших и украинских войск подразумевала взятие Северодонецка ещё три месяца назад, о чём давным-давно заявлял глава Чечни Кадыров. Во втором случае, оставление острова является событием знаковым. Пропагандисты РФ во все голоса трубят о «доброй воле» России, из гуманитарных соображений оставивших остров. А наши же военные эксперты объясняют отступление наших войск отсутствием перспектив взятия Одессы и необходимостью переброски войск ПВО острова на Донбасс для защиты от массированных обстрелов со стороны ВСУ.

На этом фоне о многом говорит сообщение Минобороны РФ о визите в группировку войск самого главы ведомства С.Шойгу. До этого о поездках Шойгу на фронт не сообщалось. Впрочем, где именно побывал министр, ведомство не уточняло... Так что в это сообщение можно верить или не верить. Тем более, что МО не разъясняло, чем конкретно и с кем министр занимался. Другое сообщение Минобороны касалось проверки группировки войск начальником российского Генштаба Герасимовым. Как указано, он «заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции... на различных направлениях». Впрочем, когда и где именно побывали Шойгу и Герасимов, Минобороны не уточняло.

НАТО РАСШИРЯЕТСЯ, ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ «СКУКОЖИВАЮТСЯ»

А тем временем, похоже, «специальная военная операция» (СВО) принимает всё более цивилизованные формы. МО России подтвердило обмен пленных российских и украинских военнослужащих по формуле «144 на 144». Как сообщается, «среди обмененных были 43 военнослужащих полка «Азов». Так что можно констатировать, что добровольная сдача в плен защитников Мариуполя была согласована сторонами под патронажем ООН.

При этом НАТО продолжает злить Путина своей экспансией. 30 июня на саммите НАТО в Испании Финляндия и Швеция получили «добро» на вступление в военный альянс. Ранее Турция противилась данному процессу, мотивируя это лояльным отношением претендентов к курдам. А в НАТО все решения принимаются консенсусом всех участников. И потому самая маленькая страна НАТО в состоянии заблокировать любую инициативу. Однако прошло всего два дня, и Турция сняла своё «вето». Как потом сообщили СМИ, президент Эрдоган вынужден был «сдать назад» под угрозой разоблачения собственности его семьи, находящейся в США. И Турция дала своё согласие на вступление скандинавов в альянс. Это был уже третий саммит НАТО в 2022 году. Примечательно, что кроме стран-членов НАТО в нём приняли участие лидеры Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея. Как сообщается, союзники по НАТО и эти азиатско-тихоокеанские партнеры инициируют дорожную карту для дальнейшего расширения сотрудничества.

А вот среди союзников России такого единства не наблюдается. Не секрет, что в Белоруссии продолжается «Рельсовая война», как в годы Великой Отечественной войны. Началась она в Беларуси еще до российского вторжения в Украину, во время совместных российско-белорусских учений. И с тех пор на железную дорогу в стране были проведены десятки атак. Теперь в связи с принятием новых законов за это грозит смертная казнь. Однако ситуация «давит» и на Лукашенко. На днях тот внезапно сменил гнев на милость и для «поддержания добрососедских отношений» открыл границу для Польши. И теперь до конца года граждане-соседи смогут въезжать в Белоруссию без виз. Также они смогут без пропуска посещать пограничную зону. А вот в истории с блокированием Калининграда ситуация не разрешается. Мало того, теперь уже и Норвегия включилась в изоляцию русских анклавов, запретив доставку российских грузов на остров Шпицберген, где живут и работают 500 граждан России. Фактически Норвегия вынуждает нас эвакуировать граждан России на родину.

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ВРАГАМ РЕЙХА!

Не случайно социологи отмечают падение уровня поддержки СВО в РФ. Затянувшиеся военные действия и падение реальных доходов населения на 7% дают свои плоды. Стране срочно нужны виновные. В связи с этим наметился тренд на поиск «врагов народа» внутри страны. Пока их нашли в рядах интеллигенции, в том числе профессуры ведущих ВУЗов страны и студентов, в том числе журфака МГУ.

Известный своими экстравагантными, но совершенно бесполезными новациями лидер справедливоросов в Госдуме Миронов даже умудрился публично заклеймить позором факультет журналистики МГУ за то, что там «выступают против военной спецоперации на Украине» и даже «ведут антироссийскую пропаганду», а «люди, поддерживающие проведение военной спецоперации на Украине, «шельмуются». Он пришёл в ужас от мысли, что вдруг «выпускники университета могут пойти работать в «оппозиционные» СМИ», пояснив свою реакцию тем, что «12 журналистов, признанных СМИ-«иноагентами» – выпускники журфака МГУ». Судя по всему, у Миронова слово «оппозиция» ассоциируется с понятием «враги народа». А ведь он часто заявлял ранее, что партия «Справедливая Россия» – оппозиционная... Странно смотреть на журналистику, как на пропагандистский жупел. Кстати, последняя жена Миронова, говорят – журналистка. Видимо, семейные отношения влияют на депутатскую деятельность. А иметь своё собственное мнение даже журналисту – большой порок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ не нашёл ничего другого, как призвать преподавателей, не согласных с политикой государства, уволиться. Он без стеснения пояснил свою точку зрения в отношении учёных, имеющих собственный взгляд на ситуацию: «если такие случаи будут происходить, мы считаем: правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», в том числе «деканам и заведующим кафедрами». Видимо, для сегодняшней политической элиты страны интеллигенция – это не зеркало состояния общества, а «говно нации», как когда-то выразился В. Ленин.

Одновременно сотрудники ФСБ озаботились поиском государственной измены в рядах российских учёных. 30 июня СМИ сообщили, что был задержан 54-летний новосибирский ученый Дмитрий Колкер. Несмотря на четвёртую стадию онкологического заболевания, его забрали прямо из больницы и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Как рассказывал сын Колкера Максим, его отца обвинили в том, что он «предоставил Китайской народной республике данные, содержащие государственную тайну» (ст. 275 УК). 3 июля появились сообщения о смерти учёного.

Позже стало известно о задержании ещё одного 75-летнего новосибирского учёного из Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Его также арестовали по подозрению в «госизмене» и увезли в Москву.

Не остаются без внимания и спортсмены. 1 июля в Петербурге был задержан 25-летний вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, сообщили несколько СМИ. Просьба задержать хоккеиста поступила в главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти из военной прокуратуры, у которой «есть достаточные основания считать Федотова уклонистом от армии». «Уклонистом» лучший вратарь плей-офф КХЛ стал после того, как решил из ЦСКА перейти в американский клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз».

МАНИЛОВЩИНА ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В КЫЗЫЛЕ

На этом фоне в Кызыле идёт подготовка к выборам депутатов городского хурала. Как известно, на выборы нужно идти с какой-то программой, которой можно завлечь избирателей. Особенно на такие программы падка «Единая Россия». Она к каждым выборам рисует новые перспективы Кызыла. И если им верить, то столица вот-вот превратится в край, напоминающий рай. Однако в жизни ничего подобного не происходит. И им приходится вновь и вновь напрягать мозги, чтобы в очередной раз суметь одурачить избирателей.

Год назад перед выборами главы республики Ховалыг объявил о намерении газифицировать республику, чтобы освободить её от сажи. Прошёл год. Для претворения в жизнь этого плана не сделано ровным счётом ничего. Более того, сама программа газификации отложена на дно сундука с обещаниями до лучших времён – до новых каких-нибудь выборов.

Сложно говорить определённо, но, скорее всего, она уже тогда рассматривалась исключительно как искусственный пиар-ход новой власти. Сейчас власти достали с пыльной полки старый новый прожект – строительство железнодорожного перехода Россия–Китай через Туву и Монголию. Это немного подкрашенный проект двадцатилетней давности, на котором въехал во власть Шолбан Кара-оол. Ничего нового, кроме попытки продлить проект «Курагино–Кызыл» до Монголии.

Оговорюсь сразу: я совсем не против обновлённого железнодорожного проекта. И не против газификации. Поддерживаю и строительство новых дорог, мостов, жилья, детских садов и школ. И вообще я – за светлое будущее человечества. Как все, наверное, помнят, мечты известного литературного персонажа Манилова также не имели противников. Однако мост от этих мечтаний так и не появился. Думаю, если ничего нового не произойдёт, то же самое, что случилось с маниловским мостом, произойдёт и с железнодорожным проектом, и с планом газификации, и со строительством жилья, школ, детсадов и больниц. Но разница тут в том, что Манилов, мечтая о том, как он построит мост через пруд, тем самым не зарабатывал себе политического капитала. Он не шёл на выборы, и врать его ничто не заставляло. Это был обыкновенный мечтатель. Ему было приятно думать о светлом, и он этим занимался, не принося никому вреда. В истории с пропагандой проектов кандидатов от «Единой России» всё обстоит иначе. Они врут не потому, что это им приятно. Они этим враньём надеются обмануть избирателя, ввести его в заблуждение. И таким образом пролезть во власть.

Но не одной лишь «Единой Россией» живёт общественная жизнь республики. Есть и другие партии, называть которые не имеет смысла, поскольку они мало чем отличаются от ЕР – только не имеют реального влияния на общество, поскольку лишены власти. Именно поэтому они лишены всякого энтузиазма на выборах, просто надеясь, что воровские избирательные комиссии «нарисуют» и им по одному-двум местам в выборном органе.

Возвращаясь к обновлённой инициативе обновлённой власти республики, не удержусь от реплики на сей счёт. Я уже выше сказал, что не против позитива, в том числе газификации и железнодорожности Тувы. Я против профанации власти, бессовестно играющей на чувствах наивных людей. Знаете, от заявления нашего губернатора прессе о тех или иных его планах ровным счётом ничего не зависит. И тем паче ничего не зависит от представления проекта на каком-то там экономическом форуме, о котором забывают на следующий день после его окончания. И тем более Путин ни газет не читает, ни материалов форумов. Он читает сводки спецслужб. Они, как правило, умещаются в полстранички. И Тува туда попадает чрезвычайно редко. Но если железнодорожный проект протиснется в такую записку Бортникова, то уверяю Вас, там будет только негатив, связанный с вероятностью утраты Россией бывшего Урянхайского края китайской империи, как только Пекин свяжет с Кызылом железнодорожное сообщение. Поэтому экономические проекты, в особенности логистические, связывающие регионы РФ с Китаем, следует продвигать без лишней шумихи через правительство России, а не посредством громкой презентации в СМИ. И не нужно одни и те же идеи для победы на выборах эксплуатировать на протяжении 20 лет. Людям это не понравится.

ФСБ ПРОТИВ «ЧЁРНОЙ АРМИИ»

События на предстоящих выборах развивались под флагом соперничества уходящей номенклатуры под вождизмом Кара-оола с новой элитой, объединившейся вокруг Ховалыга. И до недавнего времени явное преимущество было на стороне экс-главы. Но спецоперация ФСБ, в ходе которой криминальная верхушка, на которую мог опереться на выборах экс-глава, была арестована и отправлена в Москву в тюрьму Лефортово. Таким образом ФСБ пресекло криминальное давление на выборах, чем очень ослабила позиции Кара-оола.

Кстати, у русских и тувинцев отношение к этому разное. Если русские, как правило, почти не обратили на это внимания, то тувинцы, более информированные в силу родоплеменных связей, практически в один голос заявляют: «Кара-оол – стреляный патрон». И это в некотором смысле приговор и крест на реализации планов пытаться как-то из кресла девятого вице-спикера Думы влиять на общественно-политические процессы в Туве вопреки воле нового губернатора. Ещё один аспект этой спецоперации ФСБ – квалификация руководителей ФСИНа и МВД Тувы как возможных соучастников деятельности преступного сообщества республики. Так что Обломию и Полякову пора паковать чемоданы, пока не будут обнародованы сведения о их недостойном поведении.

А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо!..

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.