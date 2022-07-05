    Свежий анекдот

Все думали, что ужас – это доллар по 200, пока он не стал по 50...

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По многочисленным просьбам трудящихся, ЦБ РФ с 1 июля увеличил лимиты на перевод валюты за рубеж до 1 млн. долларов в месяц.

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Замечено, что все законы о борьбе с пьянством были приняты депутатами на утренних заседаниях...