Геополитическая фрагментация: что это такое и как она выглядит

Отношение к России и к Владимиру Путину резко ухудшилось. Но это в опросах основным ареалом которых являются развитые страны. Опрос же, проведенный в 53 странах в разных регионах мира демонстрирует гораздо более сложную картину «геоэкономической фрагментации».

Выглядит это так, что резко отрицательное отношение к России наблюдается в странах «западного альянса», куда, помимо стран ЕС и НАТО, входят также азиатские Япония, Южная Корея и Тайвань. В то же время Китай и Южная Азия демонстрируют в целом гораздо более позитивное отношение к России. И в то время как население стран Западного альянса в целом выступает за отказ от экономических связей с Россией, Китай и Южная Азия выступают определенно против этого. Еще один регион, где царят гораздо более благожелательные настроения в отношении России – это арабский мир (Ближний Восток и Северная Африка). Отметим, что именно здесь сосредоточены основные экспортеры нефти и газа, которые могли бы помочь Западному альянсу в ограничении российских доходов от нефти и газа. Но население этих стран высказывается скорее против разрыва экономических связей с Россией. Латинская Америка демонстрирует энергично негативное отношение к воюющей России, но в вопросе разрыва экономических связей население делится практически пополам: сторонники разрыва имеют минимальный и незначительный перевес. Похожая ситуация наблюдается и в Индии.

Все это указывает, что обеспечить высокую эффективность санкций Западном альянсу будет очень сложно. А если он попытается это сделать, то раскол мира на различные зоны со своими, политизированными режимами торговли выглядит весьма реальным. И это большая проблема, понимать которую достаточно важно, чтобы не выстраивать ложные стратегии, которые не сработают.

Кирилл Рогов