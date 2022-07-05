    Обзор прессы

ДАЖЕ ВОРОВАТЬ СЛЕДУЕТ ПО ЗАКОНУ

Это уже вошло в нехорошую традицию – там, где земные недра, там воровство и мошенничество. И чем богаче месторождение, тем глобальнее преступление. К примеру, «в ноябре 2021 года Департаментом по недропользованию Центрально-Сибирского округа (Центрсибнедра)» был разыгран аукцион на право добычи золота «в Тере-Хольском районе Тувы». В соответствии с действующим законодательством РФ избежать недовольство жителей позволила бы договоренность «о проведении процедуры уведомления структурами Роснедр о своих действиях по распределению месторождений властей регионов, на территории которых эти месторождения расположены». Однако Роснедра в интересах кого-то из участников аукциона процедуру проведения аукциона нарушил. Народ взбунтовался: «не было учтено мнение жителей Тере-Хольского района, относящегося к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов». «По словам жителей, они узнали о продаже прав на месторождение только из сообщений СМИ и самостоятельно провели сход, где высказались против разработки месторождения».

И это не просто бунт возмущённых людей. Протестующие действуют грамотно. «Протокол схода и исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края были направлены муниципальными властями в июне». И у кара-ооловской компании очень мало шансов отстоять дело в суде – «первое заседание назначено на 6 июля». Странно, но бунт был поддержан властями района. Видимо, не без помощи республиканских властей. Как потом выяснилось, аукцион выиграла аффилированная с Кара-оолами структура – «НОВЫЙ БАЗАС», которая выложила за месторождение «402,6 млн. рублей». Что «почти в 53 раза больше начальной цены». Какова в этой оплате доля самого Кара-оола, достоверно неизвестно.

Заинтересованными в отмене итогов скандального аукциона являются золотодобывающие артели старателей «Ойна», ООО «Анзас», ООО «Скат» и ООО «Норд Голд». Скорее всего, именно кто-то из них консультирует бунтовщиков и оплачивает этот «протест». Как известно, золотодобывающая артель старателей «Ойна» давно работает в этом районе и имеет подвязки как в администрации района, так и среди местных жителей. Так что «обуть» «НОВЫЙ БАЗАС» будет не так сложно. Но затем инициаторам скандала будет необходимо соблюсти процедуру и получить согласие аборигенов на «изучение, разведку и добычу золота в местечке Чактыг». То есть, совершить то же самое, что «НОВЫЙ БАЗАС», только по закону. Впрочем, не будем спешить. «Точку в этом деле поставит суд», если Роснедра не отменят итоги аукциона до заседания суда.

ИЛИ ДОРОГА В КИТАЙ, ИЛИ ПУТЬ В НИКУДА?

Тува – как маленький ребёнок: капризничает и сама не понимает, что ей нужно. Ооржак и Кара-оол с 2002 года носились с идеей строительства железной дороги «Курагино–Кызыл». 20 лет они уговаривали правительство России и Путина профинансировать проект, стоимость которого росла, как на дрожжах. Путина они уговорили, и зимней порою в 2011 году под покровом ночи он прибыл в Кызыл и забил в основание железнодорожного пути «золотой костыль». Это не сильно убедило финансовые круги России и правительство. Зато отметилась Природа – тут же произошло одно из самых сильных землетрясений в республики, нанесшее колоссальный вред.

Прошло 20 лет. Путин начал «спецоперацию» в Украине, в результате чего у России опустился «железный занавес перед Европой». В связи с этим развитие торговых связей с Китаем стало не капризом Путина, а реальной необходимостью для выживания страны. И тут тувинские власти вспомнили о проекте Кара-оола, решив его немножко подправить и представить российским властям в качестве нового «прорывного проекта», который отвечает интересам страны. Они заявили, что «разворот тувинской железной дороги на Китай может решить проблему нехватки транспортных мощностей для восточного экспорта» Север-Юг.

Как пишет автор публикации в «ТП», «новый вариант тувинской железной дороги, представленный на Петербургском форуме Главой Тувы Владиславом Ховалыгом, вызвал большой и неподдельный интерес участников», во что верится с трудом. Честно скажем, что событий на «ПМЭФ-2022» особенно и не было замечено, за исключением скандального заявления единственного высокопоставленного гостя форума – президента Казахстана – о том, что его страна признавать самопровозглашённые ДНР и ЛНР не намерена. Странно, но даже при такой скудности событий на форуме ни на одном телеканале России не было сказано о проекте железной дороги ни слова. Это с одной стороны, говорит об отсутствии предварительной проработки проекта для его участия в форуме, а с другой – об отсутствии экономической и политической заинтересованности политической элиты России в привязывании слабой экономики Тувы к мощнейшему китайскому собрату, отличающемуся великолепным опытом экономической экспансии за рубежом. И тут, как ни крути, очевидно, что возить по маршруту Тува – Россия нечего. Именно поэтому заглох проект «Курагино–Кызыл», невзирая на личные договорённости между Путиным и Шойгу и участием чеченского авантюриста Байсарова, близкого к Кадырову. Поэтому железная дорога через Туву для России востребована только в ракурсе китайско-российской торговли. А это значит, что маленькая, слабая и высококоррумпированная республика попадёт под эффективное влияние мощной китайской экономики. И в отсутствие других иностранных инвесторов, которые не придут к нам из-за санкций, она будет поглощена китайским монстром в течение 5-7 лет.

В публикации сообщается: «мнение глав сибирских регионов в обобщённом виде передают слова председателя исполкома межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Гусельникова: для Сибири это означает взрывной рост экономики, по самым приблизительным расчётам, почти в 5 раз по сравнению с имеющимся потенциалом. По сути, Глава Тувы прорубает окно в Азию, которое для России будет равнозначно петровскому окну в Европу». Не знаю, как Минфин России, а спецслужбы уж точно будут «против». Говоря о мнении сибирских губернаторов, Гусельников не учитывает, что ни Хакасия, ни Красноярский край, ни Кемеровская или Иркутская области никогда не были частью китайской империи. К тому же в этих регионах достаточно сильный экономический потенциал. Так что им не грозит утрата суверенитета путём китайской экспансии. А Туве – грозит. Торговать регионами в пользу китайцев даже Путину никто не позволит.

Как сообщается, «правительство Тувы предлагает сделать ЖД, во-первых, транзитной – с выходом на транспортную систему Монголии, а через неё – на Китай. Во-вторых, она должна быть двухпутной и обеспечивающей движение не только грузовых, но и пассажирских составов». В общем, как говорится, мечтать не вредно. Всем хочется, как минимум, заработать на строительстве дороги. И понять их можно. Только целостность государства для Путина дороже какой-то там мифической перспективы развития торговли. В конце концов, транспортный коридор в Китай можно развивать и через другие регионы страны без риска потерять регион.

ГОРЕ БЕЗ УМА – ЧИНОВНЫЕ ИГРЫ ВОКРУГ ШКОЛЫ

Все понимают, что детей учить надо поближе к дому. Желательно – в одну смену. Поэтому в Балгазыне решили отремонтировать старенькую школу, чтобы детям и учителям было комфортно учить и учиться. Как оказалось, «собственно аварийное – только одно крыло. Теоретически можно учиться в основном здании и в другом крыле». Вот это крыло и решили ремонтировать. Однако выяснилось, что бюджетные деньги потрачены впустую. Школу так и не открыли. Потому что «юридический адрес у школы один» – и в той части школы, где прошёл ремонт, и в той, что отремонтирована не была. Но «закрыли всю школу», поскольку «прокуратура признала помещения аварийными». И это – невзирая на то, что «школу отремонтировали». «Не школа – игрушечка! Потратили 5 млн. на ремонт». А учить в ней нельзя – «прокуратура не разрешила использовать всё здание»: «если один корпус признан аварийным, то вся школа не работает». Невзирая на ремонт. Это какое-то головотяпство!

ЗЭКОВСКИЕ ШАРАШКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

Еженедельник уже приобщился к доходам от восхваления каторжного труда. Публикации о блестящей работе зэков во благо республики – постоянная набившая оскомину тема использования рабского труда. Вот и на этот раз автор публикации с восторгом пишет: «отбывать срок, лёжа на нарах, – понятие устаревшее». Поэтому з/к должны работать!

Отличный пример: «сельскохозяйственный участок «Аржаан» колонии-поселения №3». Если верить автору, «это полноценное хозяйство, масштабам которого могут позавидовать даже профессиональные фермеры. Около 900 голов овец и коз, 130 коров. Здесь же на поле выращивают картофель, морковь, свёклу и капусту». Но главное – «занимаются всем этим осуждённые»! Работают с шести утра, от зари и до зари.

Если верить администрации, заключённые весьма довольны, хотя признаётся: «Заработная плата у них не ниже МРОТ». Ну, то есть, по всем параметрам – шарашка, где используется рабский труд. Но только скажите, зачем об этом рассказывать на весь белый свет? Чтобы все знали, что у нас в Туве в 21 веке царят феодальные порядки? Ну ладно тюремщики – какой с них спрос. У них, может, извилина-то одна – и та от фуражки. И они не понимают, что подобным хвастаться глупо. Но ведь журналист не может не понимать, что зарабатывает на пропаганде рабства.

ЗВЁЗДНАЯ МАНИЛОВЩИНА

Глава Тувы В. Ховалыг заказал в «Интерфакс-Россия» статью под названием «Тува может стать «железнодорожным окном» в Азию». В ней он сообщает: «Тува представила на Петербургском экономическом форуме и Сибирском транспортном форуме в Новосибирске обновлённую инициативу строительства железнодорожного транспортного коридора из России в Монголию и Китай через территорию Тувы».

Чиновник признаётся: «проект строительства железной дороги в нашу республику – не новый, он продвигается последние 20 лет». Правда, без особого успеха, хотя в нём был заинтересован федеральный министр Шойгу. Видимо, обнищал и решил подзаработать. Он же брался за реализацию этого проекта «Курагино–Кызыл». Он же заявлял и о продлении дороги в Монголию, Китай, Индию и Пакистан. Но всё это звучало неубедительно. Экономическое обоснование проекта очень сильно хромало. Ни одна бизнес-структура браться за проект не решалась. А Минфин в финансировании отказывал.

Как сообщил глава, «сейчас мы несколько изменили концепцию» – «мы презентовали инициативу трансграничного железнодорожного коридора Россия – Монголия – КНР». Странно, чем она отличается от концепции дороги «Курагино – Кызыл – Монголия – Китай – Индия – Пакистан», которую предлагал Шойгу? России строить-то нужно в любом случае только до Монголии. А дальше дорога либо уже есть, либо строится силами других стран. Так что ничего нового Ховалыг на самом деле не «презентовал». Он только укоротил маршрут Шойгу – и всё.

Впрочем, дальше – самое главное. В интервью Ховалыга чувствуется, что его оптимизм по поводу реальности проекта, мягко говоря, мало обоснован. Поэтому он с бравурного тона переходит на осторожный: «Думаю, что федеральное правительство всерьёз заинтересовалось нашим предложением». При этом он понимает: «нужно оценить, сколько денег будет вкладываться». В общем, грандиозный проект заявлен, а его инициаторы даже не знают, сколько он будет стоить и когда сможет окупиться. И это главный проект республики... Интересно, чем занято наше министерство экономики, чей руководитель Сат, по некоторым сведениям, примеряет на себя губернаторские полномочия, если даже при презентации этого проекта отсутствует ТЭО? Да и сам Ховалыг ведёт себя как-то странно. Не начав реализацию проекта газификации, который вполне реален, он пытается переключиться на другой проект, который сможет быть реализован только в случае, «если звёзды сойдутся». Это какое-то гадание на кофейной гуще.