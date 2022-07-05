    Перекрёсток мнений

Аноним, 29-06-2022 #1[ru]

Об этом аварийном жилье Путин говорит уже лет 15. Но толку-то? Кара-оол, полностью проваливший программу переселения, преспокойно просидел два с лишним срока и уволили его точно не за разворовывание строек. Да и сейчас, похоже, радуется жизни в качестве девятого зама спикера Госдумы.

Аноним, 29-06-2022 #3[ru]

Тува десятый год проваливает программу переселения, а Путин говорит: «У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья». Если «есть все необходимое», то почему ни с кого до сих пор не спросили за провал? Почему новый аварийный дом по ул. Дружба 3/7 в Кызыле до сих пор не расселён? Это Ховалыг, будучи мэром Кызыла, принял этот аварийный дом в эксплуатацию и заселил. Неужели для правительства проблема найти деньги и выкупить 20 квартир на вторичном рынке и заселить туда несчастных? Дом разваливается, в двух квартирах крыши обрушились прямо в квартиры, двое уже умерли от рака, жить в этом доме невозможно. Уже имеются решения судов, а воз и ныне там...

Аноним, 29-06-2022 #2[ru]

И чё эти пиндосы так долго живут? Видно, жрачка у них там хорошая.

Аноним, 29-06-2022 #3[ru]

Если у нас по 5 тыс. долларов в месяц платили бы, и мы бы жили по 90 лет.

Аноним, 29-06-2022 #3[ru]

Как Сергей Шойгу не смог сделать российскую армию современной: мы часто слышали, что российская армия – самая современная мире, а ее технику модернизировали на 70%. Но война в Украине показывает, что это не так. Чем же укомплектована армия и насколько хороша российская боевая техника? Ее действительно обновили? Ответы – в нашем фильме https://youtu.be/9HyHDoKGwkY

Аноним, 29-06-2022 #6[ru]

Нужно спросить с Сергея Шойгу: где деньги, выделенные на перевооружение армии? По каким карманам растеклись?

Аноним, 29-06-2022 #7[ru]

Зачистка в Туве была проведена классная. Всю верхушку криминальных подельников Карлы арестовали и увезли.

Аноним, 29-06-2022 #8[ru]

Получается, что на территории Республики орудовало целое бандформирование? Кто главный идеолог этой группировки? Страшно представить, что такое творится в Туве, опасно на улицу теперь даже выходить

Аноним, 29-06-2022 #9[ru]

Не с того они начали. Нужно брать таких, как Брокерт, Хунай-оол и пр. В первую очередь начинать с тех, кто курирует строительство.

Аноним, 29-06-2022 #10[ru]

Силовую составляющую армии Карлика почистили – теперь самое время заняться брокертами.

Аноним, 30-06-2022 #13[ru]

Поговаривают, что при строительстве нового Буддийского храма в Кызыле денежные средства, собираемые на его строительство, растаскивались направо и налево. Вот поэтому завершить его не получилось в срок.

Аноним, 30-06-2022 #14[ru]

Интересно, сколько государственных средств растащили при руководстве этих брокертов и хунайоолов?

Аноним, 30-06-2022 #15[ru]

По публикациям господина Брокерта видно, кто является его спонсором и кого он «крышует» на стройке. Уж больно часто он любит делать селфи и фото рядом с новыми 9-этажками по улице Московская.

Аноним, 30-06-2022 #16[ru]

Брокертом руководит не только его прямой начальник КШВ, но и его многочисленные особи женского пола, которых он пристроил вокруг себя.

Аноним, 01-07-2022 #17[ru]

Брокерт специально поставил министром дурака Хунай-оола, чтобы можно было без проблем проворачивать свои делишки, так как тот совсем ничего не смыслит в финансах.

Аноним, 29-06-2022 #5[ru]

Блин, если уж нищие работники театра в беднейшем в России регионе собирают для военных «продукты, средства первой необходимости, а также деньги», то что там за бомжи воюют?? Типа, «в бою с врагами себе добудут всё необходимое»? А потом удивляются, почему российских военных называют мародерами? Так кто они, если приходится бедной республике собирать еду своим воякам... На билет до Украины тоже всем селом скидываются?

Аноним, 29-06-2022 #6[ru]

Пока в Украине и Польше люди скидываются на турецкие «Байрактары», которые участвовали в потоплении флагмана черноморского флота, у нас покупают дешевенькие дроны с алиэкспресса, которые максимум потянут на съемку свадебных торжеств...

Аноним, 29-06-2022 #7[ru]

... «Тываэнергосбыт» предупреждает, что не стоит оплачивать электроэнергию авансом по старым тарифам...» Туваэнергосбыт признан банкротом. А вы скажите, как можно обанкротить контору, которая ничего не производит? Энергосбыт всего лишь пересчитывает цены за электроэнергию с 20 копеек до 8 рублей за киловатт/час и собирает оплату. Откуда там взяться банкротству? Это какое-то мошенничество.

Аноним, 29-06-2022 #8[ru]

В Туве тариф на электроэнергию в 7 раз выше, чем в соседней Иркутской области. Откуда взяться банкротству? Это идиотизм какой-то.

Аноним, 29-06-2022 #1[ru]

Мде... Что-то всё «возрождение села» сводится к созданию еще одной надстройки из чиновников, которые смогут «более лучшее» контролировать возрождение села... Ховалыгу проще вернуть эти злосчастные надбавки к пенсиям чиновникам, как просит Яндай-оол, и получить в свои ряды самых преданных поклонников, чем еще больше расширять чиновный аппарат с непонятными целями...

Аноним, 29-06-2022 #2[ru]

Всё правильно пишет В. Салчак. Прислушаться нужно к человеку и воспользоваться его советами.

Аноним, 29-06-2022 #3[ru]

Семёныч, поддержи настоящего экономиста Салчака! Ты можешь. Дай пробить ему дорогу!

Аноним, 30-06-2022 #1[com]

Ректор ТГУ тот ещё казачок, работающий на бывшего. Сладко поёт, но её обязательства да и положение нынешнего на федеральном уровне высокое, вот и отрабатывает.

Аноним, 30-06-2022 #2[com]

Да Матпаевна руководитель университета будет ключевым на выборах. Город в её руках, как скажет так все сотрудники и студенты проголосуют.

Аноним, 30-06-2022 #3[ru]

Эту Матпаевну гнать нужно в три шеи давным-давно, ее выпускники ТывГУ, элементарно не знают русского языка. Это учебное заведение стало настоящим рассадником коррупции. Или вообще перепрофилировать это учебное заведение в техникум, так как уровню высшего образования оно никак не соответствует.

Аноним, 30-06-2022 #4[com]

ТГУ окончательно деградировало. Выпускники – позор! Никакое приличное учреждение не берет на работу окончивших этот ВуЗ. Окончательное снижение по качеству обучения университет произошло при Матпаевне.

Аноним, 30-06-2022 #5[com]

Я работала при ректоре Ольге М. и уволилась из-за выборов, где нас принуждали. Она и сейчас уже начала говорить про выборы в горхурал, и что нужна победа действующего МЭРа.

Аноним, 30-06-2022 #6[com]

ТГУ ректор сейчас самостоятельно заключает договора с подрядчиками по ремонтам и стройкам, деньги текут рекой. Сейчас она улетает в отпуск за границу с огромными деньгами.

Аноним, 30-06-2022 #8[com]

Получается, что ректор Тувинского университета назначит мэра. Глупость – кто она такая? Понятно, что она за КШВ, но как была глупая баба, так и остаётся. До настоящего ректора ей далеко, она не руководитель.

Аноним, 30-06-2022 #9[ru]

Ректором ТывГУ нужно ставить человека от науки, а не напыщенную, высокомерную и двуличную бабу.

Аноним, 30-06-2022 #10[com]

Ректор Хомушку О.М., кличка среди сотрудников – «Чванша». Её ненавидит весь университет. Она прикрывается везде «Единой Россией» и тут же позорит её, говоря, что Тувинское руководство пауки в банке. Она говорит, что ей предлагают возглавить Верховный Хурал. Заберите её, пожалуйста, из университета. Есть более достойные и уважаемые ученые, которые восстановят доброе имя университету.

Аноним, 30-06-2022 #11[com]

Не смешите. Какой университет, какой ректор? Всё бутафория и взятки. Специалистов уже давно не выпускает.

Аноним, 01-07-2022 #13[com]

Она знает, что как ректор век её недолог. Уровень не её, да и уважения нет. Сейчас гребет от строителей и договаривается на кресло председателя Верховного хурала.

Аноним, 01-07-2022 #14[com]

Матпаевна в открытую не переваривает Ховалыга. Так что не долго ей осталось.

Аноним, 01-07-2022 #15[com]

Из студентов и преподавателей делают дебильных лизоблюдов, чтобы голосовали, как бараны и не видели строительного воровства.

Аноним, 01-07-2022 #16[ru]

Матпаевна сидит на откатах при аукционах, при строительстве нового корпуса ТывГУ. Там умыкнули десятки миллионов.

Аноним, 29-06-2022 #1[ru]

Бастрыкин, убрав свою лупу, решил поговорить о российской экономике. Оказывается, за 30 лет ничего не получилось создать... Бастрыкин думал, что если постоянно набивать карманы и отжимать бизнес у предпринимателей, то Илон Макс непременно переберется в Саранск и начнет Теслу делать на АвтоВАЗе?

Аноним, 29-06-2022 #2[ru]

Что-то слишком быстро всё начало рушиться и падать... Всякие специалисты говорили, что как минимум на полгода-год должно хватить ресурса. Оказывается, всё гораздо печальнее, чем казалось... Значит, уже сейчас надо готовить кареты, телеги, собачьи-оленьи упряжки к «технологической независимости» нашей вставшей с колен Россиюшки. А про полеты можно вообще забыть лет на 100.

Аноним, 29-06-2022 #3[ru]

Российские сервисы ремонта смартфонов и ноутбуков начали разбирать на запчасти новые гаджеты из-за дефицита комплектующих. Слава богу, хоть самолёты на запчасти разбирать не надо! Ой, млять!..

Аноним, 29-06-2022 #4[ru]

Не только с самолетами проблемы. Сегодня, 29 июня: «В Приамурье сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда, Транссиб перекрыт».

Аноним, 29-06-2022 #1[ru]

Единственные, кому нужна железная дорога в Туву – это китайцы. Ну и жуликам и ворам, которые мечтают нагреть руки этой «стройке века». И построить ее в сторону Китая гораздо легче, и строят китайцы быстрее и дешевле. Но если строить дорогу в Китай, то очень быстро Тува превратится в китайский форпост. В принципе, это уже неизбежно после 24 февраля. Распад России ускорился многократно. Так что даже взрослому поколению не помешает подучить китайский язык, а детям – и подавно (как говорят на не нужном нам теперь языке: «маст хэв»).

Аноним, 29-06-2022 #2[ru]

Интересно, куда вы все побежите, когда полмиллиона китайцев внедрятся в Туву?

Аноним, 29-06-2022 #3[ru]

Полмиллиона китайцев – это ерунда. Их может приехать 2-3 миллиона!

Аноним, 29-06-2022 #4[ru]

Китайцы возьмут власть в Урянхае и первым делом расстреляют всех коррупционеров. И Богусова с Якушевым и Тунёвым – в первую очередь.

Аноним, 29-06-2022 #5[ru]

Как только построят дорогу в Китай, в Туве нам делать будет нечего. Ховалыг не понимает, что творит.

Аноним, 29-06-2022 #7[ru]

Хотеть «продаться» и найти «покупателя» – это разные вещи. Кто сказал, что Китай захочет покупать Россию? Он лучше подождет, когда труп России сам упадет ему в руки. Бесплатно. Пример «помощи» от китайцев и чем это кончается: целых 5 китайских компаний попали под санкции США за «помощь ВС РФ». Судя по названиям компаний, российские солдаты остались без зарядок на все разъемы и термосов.

P.S. С начала войны, несмотря на инсинуации российской пропаганды, Китай отказался поставлять даже лапшу для российской армии.