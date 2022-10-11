Международная эскалация влияет на ситуацию в Туве

Главные события в России и мире происходят на фоне вооружённого противостояния России и Украины. В связи с этим ход специальной военной операции (СВО) накладывает отпечаток на состояние людей в разных странах. Особенно это касается России. В этом плане следует отметить, что ход СВО подтвердил подозрения: наша армия – это совсем не то, о чём нам рассказывал наш замечательный звёздный земляк, генерал армии, министр обороны РФ Сергей Шойгу.

НЕПРИГЛЯДНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЗА БРАВУРНЫМИ ОТЧЁТАМИ МИНОБОРОНЫ

Граждане России были весьма удивлены и поражены неожиданной гибелью флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва». В заявлении официального представителя МО РФ генерал-лейтенанта Конашенкова о том, что крейсер якобы затонул в результате случайного пожара, при этом потерь личного состава нет, мало кто поверил. Затем не вызвало доверие и его заявление о ЧП на территории аэродрома «Саки» в Крыму, на котором были зафиксированы взрывы и были уничтожены боевые самолёты. Как помнится, тот же генерал заявил: никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Просто «произошла детонация боеприпасов».

Мало доверия вызвало и сообщение о том, что якобы сопротивление оказывают в основном вооружённые отряды националистов, а военнослужащие ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться. В связи с этим возникал резонный вопрос: или армия Украины состоит в основном из националистов и военнослужащие ВСУ составляют очень малую часть воюющих, или пресс-секретарь МО РФ, мягко говоря, нас водит за нос. Поскольку за более чем полгода боёв наша армия продвинулась по территории Украины менее, чем на 20%, а местами даже начала отступать.

Но Конашенков ни разу публично не сообщил об отступлениях российской армии. К примеру, уход наших войск из-под Киева и Чернигова в конце марта он объяснил «плановой перегруппировкой войск». Сдачу ВСУ Лимана, который является крупным железнодорожным узлом, назвал отходом «на более выгодные рубежи». Сдачу острова Змеиный – «жестом доброй воли». Дело стало принимать уродливый вид: даже когда наши войска отступают или захватывают ценой больших жертв пару мелких сёл, представитель Минобороны всё равно бодро отчитывается о серьёзных достижениях.

Самое, пожалуй, обидное состоит в том, что заявление о перевооружении армии современными видами оружия оказалось фейком. Мало того: выяснилось, что на складах отсутствует 1,5 млн. комплектов обмундирования, закупленного Минобороны два года назад. Замминистра по тылу Булгакова сняли, однако это существенно уже ничего не поменяло.

«Вишенкой на торте», демонстрирующей тотальную некомпетентность силовиков, стала самая масштабная диверсия, совершённая за время спецоперации: 8 октября, на следующий день после 70-летия Путина, произошёл подрыв Крымского моста в Керченском проливе, который был одним из самых охраняемых в России стратегических объектов. Взорвалась фура, которая двигалась из Краснодарского края на полуостров. Были обрушены три пролёта автомобильного моста, а на железнодорожной ветке сгорело несколько цистерн с топливом.

МОБИЛИЗАЦИЯ ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ?

А тут ещё объявленная президентом частичная мобилизация пошла «не по плану». Как выяснилось позже, военкоматы по большей части страны оказались к ней не готовы. Сам Указ Путина о мобилизации был свёрстан на скорую руку. Его пришлось дополнять и уточнять. Сначала в исполнительском раже начали рекрутировать на фронт всех подряд, включая инвалидов, многодетных, студентов и рабочих предприятий жизнеобеспечения. Но даже таким образом к 6 октября выполнить приказ смогли только 34 региона из 85. По информации от Шойгу, за первую неделю частичной мобилизации призвать на фронт удалось только 200 тысяч вместо 300. В общем, оказались правы те, кто полагал: все, кто намеревались уйти на фронт добровольно, уже давно в действующих порядках СВО. Остались те, кто не горит желанием повоевать или подзаработать.

Однако мобилизация привела к тому, что в стране появилось много людей, пытающихся уклониться от желания защищать Родину. Они оперативно собрались и подались за границу – подальше от военкоматов МО РФ. К примеру, по сведению от журнала Forbes от 4 октября, из России с начала мобилизации выехало более 700 тысяч человек. По другим сообщениям, за это время Россию покинули почти миллион человек. Правда, пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что «это похоже на какую-то утку». И добавил, что он вообще не знает, что такое «русское издательство Forbes». Поэтому полагает, что «не следует воспринимать серьёзно такие новости».

Но дело, конечно, в другом. Частичная мобилизация подала сигнал обществу о том, что ситуация в СВО далека от той, которую нам рисовала пресс-служба МО РФ.

ВНУТРЕННЕЕ БРОЖЕНИЕ

В итоге стало понятно, почему власти заблаговременно запретили распространять информацию о ходе спецоперации, которая не основана на официальной точке зрения Минобороны. И этот благостный военный сюрреализм продолжался с нарастающей силой, пока депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов не попросил Минобороны РФ «перестать врать» о войне. Он резко раскритиковал Минобороны РФ за то, что ведомство не сообщает всю правду о боевых действиях в Украине. И добавил: «Я читал сводки Совинформбюро за 1941 год, когда немцы прорывались к Москве. Там открыто говорили, что где-то мы отходим». По его словам, все приграничные сёла Белгородской области практически разрушены, но россияне узнают об этом «от кого угодно», в том числе от губернаторов, но не из сводок Минобороны РФ. Такое положение, по мнению депутата, нетерпимо и может привести к потере кредита доверия к армии и власти.

Результатом череды неудач на фронте стало появление триумвирата влиятельных лиц, состоящего из главы Чечни Кадырова, хозяина ЧВК «Вагнер» Пригожина и тульского губернатора Дюмина, которые обрушились на Минобороны и Генштаб ВС РФ с резкой критикой, обвиняя руководство наших войск, участвующих в спецоперации в Украине, в некомпетентности.

ШОЙГУ КРЕПЧЕ, ЧЕМ ДУМАЕТ ХОВАЛЫГ

Я так подробно остановился на шумихе вокруг Шойгу не случайно. Так уж случилось, что с некоторых пор судьба руководства республики напрямую связана с позицией нашего замечательного героя. Не секрет, что назначением действующего главы Тувы тот не доволен. Он считает его человеком некомпетентным и незрелым. Так что, похоже, у нас в руководстве республики возлагают большие надежды на то, что нашему замечательному земляку в связи с ситуацией на фронте и итогами частичной мобилизации не удастся удержаться в должности министра обороны, что приведёт к падению его влияния на тувинские дела. Они воспринимают это как пролог для отхода Шойгу от участия в руководстве республикой. А это должно развязать правительству Тувы руки для принятия самостоятельных решений без оглядки на пожелания нашего звёздного земляка.

Одним из симптомов таких надежд можно считать неисполнение пожелания нашего земляка провести ротацию в Совете Федерации и вместо сенатора от Тувы Д.Оюн отправить туда сестру земляка И.Захарову. Для этого было необходимо на последних выборах избрать её каким-нибудь депутатом. Однако этого сделано не было. Так что вызов нашему звёздному земляку уже брошен. Теперь ответный ход – за ним.

Другой фронт противостояния Ховалыга и Шойгу – кресло мэра столицы. Шаткое положение Шойгу даёт основания полагать, что главе республики удастся пристроить в кресле мэра столицы своего человечка из числа бывших боевиков банды Героя. Из них двое – русский и тувинец, уже «сидят на чемоданах» и приготовили документы на конкурс.

Думается, что такие надежды мало осуществимы. Да и, честно говоря, весьма опасны для нашего правительства. Ведь даже если Шойгу в результате придворных интриг вдруг перестанет быть министром обороны, он при любых раскладах останется одним из лидеров правящей партии и ближайшим сподвижником президента страны. А также организатором его досуга в сибирской тайге. Что чрезвычайно весомо. Поэтому даже без официального статуса, Шойгу, невзирая на свой солидный возраст, в любом варианте наверняка останется в обойме президента. И ему будет предоставлена возможность реабилитировать себя либо в должности сибирского полпреда, либо президентом госкорпорации «Сибирь», которую планируют создать по его инициативе. И в том, и в другом случае Шойгу будет к Туве ещё ближе, чем сейчас. У него появится ещё больше времени, которое он сможет уделить своей малой Родине. О том, как этому может обрадоваться глава республики, можно только представить...

ЯДЕРНЫЙ АЖИОТАЖ

Тем временем на международной арене главной остаётся ядерная тематика, вспыхнувшая с новой силой после заявления Путина, в котором он заявил, что готов в случае неблагоприятной обстановки на фронтах в Украине для достижения запланированной цели применить всё имеющееся в России оружие. На Западе такое заявление восприняли как угрозу применения в ходе спецоперации ядерного оружия. В мире была поднята шумиха под предлогом того, что Путин угрожает всему миру развязыванием третьей мировой войны с применением ядерного оружия.

Наши телевизионные пропагандисты на всех канал подхватили ядерную шумиху, публично обсуждая варианты ведения такой войны. В Европе начался настоящий психоз подготовки к ядерной войне: люди готовили бомбоубежища и запасались таблетками йода. А когда президент Украины Зеленский предложил своим западным партнёрам во избежание ядерного удара Путина применить в отношении России превентивный удар, российская пропагандистская сфера тут уже возмутилась, назвав заявление украинского президента «ядерным шантажом». Затем украинская сторона пояснила, что Зеленский не имел в виду ядерный превентивный удар, речь шла о санкционном пакете в отношении России. При этом министр обороны Украины заявил, что российское ядерное оружие давно не проверялось и потому, скорее всего, не боеготовое. То есть, находится в таком же состоянии, как вся российская армия, участвующая в спецоперации.

А тем временем Россия пытается добиться от Украины переговоров. Поскольку Зеленский отказывается договариваться с Путиным, в ход пущена народная дипломатия. Спикер Совета Федерации РФ Матвиенко приехала на саммит парламентов стран G20 в Индонезии и предложила делегации Украины «немедленно начать переговоры». Но на условиях России. При этом она пояснила, что «предметом переговоров не может быть «присоединение» к России оккупированных территорий Украины». «Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия». Предложение странное, особенно если помнить, что Совет Федерации – государственный орган достаточно специфичный и по части международных переговоров не очень эффективный.

КОЛЬЦО САНКЦИЙ СТАНОВИТСЯ ВСЁ КРЕПЧЕ

Но есть и хорошие для россиян новости. Комитет министров стран ОПЕК+ решил сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. И тут же мировые цены на нефть стали расти. Эта информация омрачается выводами экспертов, которые говорят: Европу этой зимой нам заморозить вряд ли удастся, поскольку подземные хранилища у них заполнены уже на 85%. Единственно, что мы сумели добиться, это заставить Европу заплатить за это огромную цену.

Другая новость – это предложение России снять санкции с газопровода «Северный поток-2». Тогда Россия обязуется по оставшейся действующей газовой трубе поставлять в Европу свой газ. Но даже такое предложение не устроило наших европейских партнёров. Они решили окончательно отказаться от российского топлива. Что говорит о стремлении европейцев избавиться от крепких газовых объятий соседа любой ценой.

Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО), обследовав места утечек на «Северном потоке», подтвердила версию о взрывах. На месте происшествия были собраны вещественные доказательства для дальнейшего исследования. Расследование продолжается, в частности, СЭПО предстоит установить, могут ли быть кому-либо предъявлены обвинения в произошедшей аварии.

Удастся ли восстановить «Северный поток», пока неизвестно. В «Газпроме» 1 октября заявили, что приступили к поиску возможных решений для возобновления работоспособности системы «Северный поток», подчеркнув, что пока невозможно назвать какие-либо сроки возобновления работы газопровода. Службы безопасности Германии предполагают, что газопроводы восстановлению не подлежат.

А в это время Евросоюз в ответ на присоединение к России четырёх территорий принял очередной восьмой пакет санкций в отношении России. В нём нет масштабных новых ограничений, но есть послабления будущего нефтяного эмбарго и запреты на поставку в Россию товаров и услуг примерно на 7 млрд. евро в год. В список россиян, которым запрещён въезд, а их активы подлежат аресту, добавили певцов «русского мира» Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину, идеолога «евразийства» Александра Дугина и главу Центризбиркома Эллу Памфилову.

ЕС перестал быть главным торговым партнером России. Он уже отказался покупать уголь и нефть с нефтепродуктами. Впрочем, Европа не смогла полностью уйти от российской нефти из-за возражений Венгрии, Словакии и других стран на западном конце нефтепровода «Дружба». Поэтому под эмбарго попали только поставки морем, и то не сразу – нефть с 5 декабря, нефтепродукты – с 5 февраля. Теперь ЕС готовит новые санкции против России в ответ на мобилизацию и угрозы Путина применить все имеющиеся у него виды оружия.

Таким образом, спецоперация в Украине продолжает оставаться главным драйвером развития международных отношений, подводя мир к вероятной третьей мировой войне.

Сергей Конвиз