Свежий анекдот
Какие фразы заставляют меня реально бояться ядерной войны:
• Путину будет невыгодно...
• Если рассуждать логически...
• Никто в мире не хочет, чтобы...
• Мир не допустит, чтобы...
Что успокаивает:
• Возможно, там такое же ядерное оружие, как и вся армия.
– Вам за какое число?
• Путину будет невыгодно...
• Если рассуждать логически...
• Никто в мире не хочет, чтобы...
• Мир не допустит, чтобы...
Что успокаивает:
• Возможно, там такое же ядерное оружие, как и вся армия.
* * *– Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?
– Вам за какое число?
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