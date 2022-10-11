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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 25, 11 октября / Свежий анекдот
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№25, 11 октября 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКакие фразы заставляют меня реально бояться ядерной войны:
• Путину будет невыгодно...
• Если рассуждать логически...
• Никто в мире не хочет, чтобы...
• Мир не допустит, чтобы...
Что успокаивает:
• Возможно, там такое же ядерное оружие, как и вся армия.

* * *

– Девушка, а у вас есть карта Российской Федерации?
– Вам за какое число?

(прочитано 214 раз)

+1
risk-inform.ru/article_10274.html

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