Власть не настроена на перемены

Ситуация меняется стремительно. События, которые происходят после 24 февраля 2022 года, вносят существенные корректировки во все сферы нашей жизни. Представленный Правительством РФ в Госдуму проект федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов оказался впервые за последние годы несбалансированным – доходы почти на 3 трлн. рублей меньше, чем расходы. При этом доходы федерального бюджета на 2023 год уменьшены на 1,56 трлн. рублей по сравнению с ожидаемым уровнем 2022 года. А расходы запланированы на уровне оценки текущего года. В представленном законопроекте общий объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов на 2023 год определен меньше, чем утвержденный объем на текущий год.

А если учесть ожидаемые уровни инфляции текущего и будущего годов, увеличение расходов на оборону, связанные со спецоперацией в Украине, и правоохранительную деятельность, а также дополнительные расходы на восстановление экономики и обеспечение социальных стандартов новых четырех территорий, вошедших в состав России, то нетрудно представить себе, насколько трудно будет обеспечить сбалансированность бюджетов субъектов, особенно – дотационных регионов. Все это было ожидаемо в сложившейся ситуации в мире и стране.

Республика Тыва оказалась в сложнейшей ситуации, поскольку она является высокодотационной. И республиканский бюджет целиком зависит от федерального бюджета. Республика имела реальные возможности укрепить экономику, повышать уровень жизни населения и решать много других вопросов. За последние 15 лет республика располагала большими финансовыми ресурсами, которые выделялись республике в рамках федеральных целевых программ и национальных проектов. К сожалению, эти средства были использованы крайне неэффективно, часть этих средств была просто разворована.

В 2022 году была представлена еще одна возможность для решения проблем республики – была утверждена Правительством России Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва (ИПСЭР) на 2020-2024 годы с гарантированным выделением 5 миллиардов рублей на ее реализацию. Конечно, это не те средства, с помощью которых можно решить все проблемы. Но для создания механизмов по решению проблем в будущем вполне хватало. На реализацию данной программы Минфином России ежегодно исправно выделяются средства в сумме 1 миллиарда рублей. Проходит почти три года, а ситуация наоборот только ухудшается: не сокращается бедность, а дотационность бюджета даже растет. Сейчас совершенно очевидно, что целевые установки ИПСЭР будут провалены. При этом предусмотренные бюджетные средства на ее реализацию будут освоены в полном объеме.

Глава республики имел возможность изменить ситуацию, откорректировать проекты, включенные в Индивидуальную программу. Однако этого не было сделано, так как Правительство не определило главные направления экономического развития Тувы. Оно всего лишь следует в рамках старых концепций. Конечно, и сейчас еще не поздно исправить ситуацию. Можно внести существенные изменения в Программу на оставшиеся два года. К сожалению, региональная власть в очередной раз упускает еще одну возможность как-то изменить положение дел.

Думаю, что Правительство РТ и Верховный Хурал РТ обязаны объяснить народу: что они намерены делать в создавшейся ситуации? Сегодня правительству придется решать накопившиеся острейшие проблемы в условиях ограниченных финансовых ресурсов, что требует принятия мер по адаптации социальной сферы и экономики республики к новым реалиям. К сожалению, наблюдается очевидное на мой взгляд недопонимание реальной ситуации со стороны нашего правительства и парламента республики.

Мною была предложена Правительству РТ Программа возрождения села (основные механизмы), которая в мае 2022 года была направлена в адрес Главы республики. Прошло больше пяти месяцев, до сих пор нет никакой реакции со стороны правительственных чиновников. Они даже не соизволили дать ответ на мое предложение, что является нарушением норм федерального законодательства по обращениям граждан. Это демонстрирует незаинтересованность и нежелание Правительства РТ принять новые кардинальные решения, которые могли бы коренным образом изменить социально-экономическую ситуацию.

По сути, разработанная мною Программа внесена в качестве альтернативы экономическому курсу Правительства РТ. В Программе приведены обоснования о необходимости проведения кардинальных изменений в социально-экономической политике наших властей. Нельзя жить постоянно на дотации и иждивении. Это уже привело к духовно-нравственной и экономической деградации народа. Дальнейшее продолжение тупиковой экономической политики, основанной на распродаже природного богатства Тувы, которая разрушила агропромышленный комплекс республики, приведет к катастрофическим последствиям для населения республики.

В этой ситуации правительственные чиновники должны были либо принять мою Программу, либо ее опровергнуть. Есть еще компромиссное решение – организовать публичные дискуссии по внесенным предложениям. Если наше Правительство действительно было бы заинтересовано в развитии народного хозяйства республики, преодолении бедности и безработицы в Туве, то оно должно было рассмотреть мои предложения на соответствующем уровне.

Вызывает недоумение позиция в данном вопросе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и заместителя Главы Ондара У.А., который курирует вопросы агропромышленного комплекса, которые не проявили к материалам никакого интереса.

Сейчас у меня остается только один вариант: обратиться к народу республики – согласно Конституции РТ носителю власти. Но для этого мне нужны поддержка и содействие наших граждан в распространении среди населения республики основных положений Программы, нужно донести их до районов и сел республики.

Поскольку Программа была написана в формате официальных документов и многие ее положения возможно, недостаточно понятны для широкой аудитории. Программа была рассчитана на специалистов, которые занимаются проблемами агропромышленного комплекса. Поэтому, многие ее положения для большинства наших граждан, возможно, были труднодоступными. В связи с чем планирую переработать основные положения Программы возрождения села на доступный язык для наших граждан и опубликовать их в газете.

Выход из сложившейся тупиковой ситуации имеется. Решение этих проблем лежит через восстановление экономики. Прежде всего, необходимо обеспечить продовольственную безопасность республики, создать устойчивые механизмы функционирования агропромышленного и строительного комплексов, решения жилищных проблем и обеспечения теплом наших домов и учреждений.

Сегодня очевидно, что наша региональная власть еще не осознала всю сложность ситуации в стране, с которой мы столкнулись. Она продолжает жить по-старому, она не настроена на перемены и даже не пытается что-то изменить. Безусловно, такое безразличие к судьбе народа, который предоставил Главе республики и депутатам властные полномочия, может привести к катастрофическим последствиям, ответственность за которые целиком ложится на парламент и правительство республики. Я, как и другие наши граждане, надеялся, что с приходом нового правительства могут произойти изменения. Однако этого не происходит. Даже несмотря на сегодняшние реалии.

Лимит надежды на перемены в нашей региональной власти исчерпан. Как говорится: «Спасение утопающего – дело рук самого утопающего». Пришло время для консолидации всех общественных и политических сил, отдельных людей, настроенных на позитивные перемены. Рассчитываю на поддержку и содействие не только тех наших граждан, кто разделяет мое мнение о приоритетности развития в Туве агропромышленного комплекса, а это невозможно без возрождения села, но и тех, кто считает, что республика нуждается в кардинальных переменах во всех сферах жизни республики. Это касается и духовной, и социальной, и экономической жизни, а в первую очередь, обновления органов власти, ее структуры и кадров.

Валерий Салчак,

ветеран труда