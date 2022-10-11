Анатомия деятельности правительства Тувы

Важность деятельности правительства того или иного региона трудно переоценить. Особенно осознавая, что все другие ветви власти, вместе взятые, влияют на судьбы граждан гораздо менее существенно. В Туве, где подавляющая часть населения сидит на бюджетной игле, влияние результатов деятельности правительства на уровень благосостояния граждан чрезвычайно высок. Именно поэтому мы так пристально наблюдаем за деятельностью чиновников тувинского правительства.

Как вы помните, кабинет Кара-оола подвергался критике за многое. И в первую очередь – за коррупцию, некомпетентность, клановость и воровство. За то, что в результате деятельности правительства Тува опустилась на дно нищеты и превратилась в самый бедный регион России. За отсутствие жилья, за высокие тарифы на электроэнергию. За разбитые дороги. За высокую преступность и за заболеваемость сифилисом и туберкулёзом. За деградацию инженерных сетей. И ещё за многое, многое другое.

Поэтому все здоровые силы республики объединились в стремлении избавиться от некомпетентного самовлюблённого главного чиновника республики. Все согласны: это объединение настоящих патриотов, болеющих за судьбу Тувы, сумело добиться отставки Кара-оола и назначение нового руководителя республики. Такое решение президента было воспринято в республике с восторгом. Многие поверили, что перед Тувой открываются новые горизонты. И это невзирая на то, что новый врио главы был в республике многим известен. Однако не всегда с лучшей стороны. Но считалось, что Ховалыг ранее был связан обязательствами перед главой региона и не имел возможности реализовать свой потенциал. В республике царило общее мнение, что теперь, получив карт-бланш от самого президента, новый руководитель сумеет проявить свои лучшие качества. В общем, в республике воцарилось ожидание положительных перемен. И за небольшим меньшинством этому все были рады.

С тех пор минуло полтора года. Настала пора подвести кое-какие итоги деятельности нового правительства республики.

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА

Первое, что бросается в глаза – это отсутствие слаженности в деятельности правящей команды. А если сказать точнее – отсутствие команды как таковой. Кадровая чехарда стала приметой этих 18 месяцев. Некоторые члены правительства проработали в своих должностях по паре месяцев. Другие вообще оказались рекордсменами по прыжкам с должности на должность. В такой ответственной отрасли, как энергетическая, за это небольшое время трудится уже третий министр. И тот, похоже, уже готовится к отставке. В Минсельхозе также уже третий министр. Он тоже, по всей видимости, долго не продержится. Но не потому, что жаждет сменить место работы. Просто уже успел наподписывать документов на 5-8 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями.

А вот в образовании за этот период уже четвёртый министр. При этом следует отметить, что ныне министры стали разменной монетой. С ними расстаются без сожаления. Храмцов был приглашён в республику из Красноярского края. Взялся за работу с энтузиазмом. Строил планы. Но ему даже не дали два дня доработать до Дня Учителя. Предложили уйти «по-хорошему» добровольно. Воспользовались неготовностью части школ к учебному году. Хотя вина в том министра – минимальная. Он за финансирование не ответчик. А потом цинично заявили, якобы с ним была сразу достигнута договорённость о том, что он и года не проработает в Туве.

Если смотреть на правительственную команду в целом, то нетрудно заметить, как русские кадры «выдавливают» из правительства тувинцев, а коренные кадры подсиживают гастарбайтеров. Правда, вторые, как правило, обычные проходимцы. Среди них можно отметить разве что одного разумного специалиста, осознающего, зачем он оказался в Туве – Донских. Но блогосфера и его приняла враждебно.

ПАРАДОКС: НА УГЛЕ, НО БЕЗ УГЛЯ

Такой кадровый бардак не мог не привести к хаосу в республиканском хозяйстве. Что не могло не отразиться на качестве жизни людей. Самый яркий пример – состояние в топливно-энергетическом комплексе республики. На дворе середина октября, не сегодня-завтра выпадет снег, а запасов угля на котельных кот наплакал. Ещё хуже положение с обеспечением углём населения Тувы. Впервые в истории Тувы наблюдаем странный парадокс: республика в прямом смысле расположена на невиданных огромных запасах отличного по качеству угля, а населению при покупке угля предложено доказать, сколько угля положено каждому домохозяйству. Придумали какие-то нормы на квадратный метр отапливаемого помещения. Насколько известно, до такой глупости не додумались ни в одном другом субъекте Российской Федерации. Даже в тех регионах, где доставка угля имеет сложную и дорогую логистику.

Как помнится, новый губернатор, заступая в должность, обещал заняться газификацией республики с целью избавления от сажи. Спустя полтора года об этой затее нет даже никого упоминания. За столько времени никто не ударил для этого палец о палец. А скоро в стране могут закончиться деньги. И тогда уже по объективным причинам можно будет ставить на газификации крест.

БЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ КАК КОРМУШКА ДЛЯ ПРИБЛИЖЁННЫХ

Основная отрасль республики – сельское хозяйство. В сельской местности проживает половина граждан. Фермеры обеспечивают Туве продовольственную безопасность. Сельхозпродукция, произведённая у нас, экологически чистая. Она весьма востребована на сибирском и всероссийском рынках. Однако Минсельхоз Тувы сумел превратить бюджетные средства поддержки сельхозпроизводителей в частную лавочку для финансирования разного рода проходимцев, присосавшихся к бюджетной кормушке. Наиболее наглядным примером такого криминального подхода к использованию бюджетных средств явился случай, когда Минсельхоз закупил у псевдо-фермера Санникова муку для республиканского резерва. А когда глава республики решил раздать семьям мобилизованных 50 тонн муки, то оказалось, что у Санникова никакой муки нет.

Да и в целом финансовые средства ИПСЭР оказались всего лишь средством наживы для кучки приближённых к правительству недобросовестных, алчных, часто профнепригодных предпринимателей, имеющих коррупционные связи с чиновниками. И в этом плане министерство сельского хозяйства и продовольствия – явный лидер по коррупции и воровству. Одних фермеров объявляют победителями конкурсов на предоставление субсидий, но затем почему-то деньги до них не доходят. В то время как другим, таким, как Бавуу, в нарушение действующего законодательства выделяют бюджетные средства ежегодно, хотя имеют право финансировать не чаще одного раза в пять лет. К тому же при наличии налоговой задолженности.

«ИНВЕСТОРЫ», ПОХОЖИЕ НА ЖУЛИКОВ

Не лучше ситуация и в горнорудной отрасли. Никак не может начать свою деятельность Голевская горнорудная компания. И это невзирая на то, что министр финансов Силуанов выделил ей из бюджета 60 млрд. рублей на строительство инженерных сетей. Но даже такие халявные вливания в предприятие не придали ему динамики развития и не привели к позитивным изменениям.

Функционирующий с 60-х годов Каа-Хемский угольный разрез, управляемый сегодня олигархом Дерипаской, переживает не лучшие времена. Если ранее там добывалось более миллиона тонн угля, то теперь ТГРК и объём в 600 тыс. тонн в год считает большим трудовым достижением. При этом нередко грузят тувинскому потребителю с Южного карьера вместо качественного угля всякую дрянь вперемежку с породой и водой. И никакая инспекция качество угля почему-то не проверяет. А в это время за пределы республики ТГРК грузит уголь кондиционный.

Это при том, что зампред правительства Брокерт постоянно находится на разрезе и не может не видеть, что грузит предприятие тувинскому потребителю. Низкое качество угля сочетается с отсутствием нормальных условий погрузки угля, в связи с чем транспорт по 12-18 часов стоит в очередях под погрузку. Такая комбинация дороговизны угля в сочетании с низким качеством и недоступностью приобретения – явная заслуга нашего замечательного правительства. По крайней мере, ранее такого в отрасли никогда не наблюдалось.

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ? ВОН ОТСЮДА!

Однако же самым слабым видится финансовый блок правительства. За полтора года блоку экономистов не удалось более-менее удачно защитить ни одного проекта. Даже денег на капитальный ремонт школ выпросить в Москве не удалось Совершенно очевидно, что уж точно эта команда никогда не сможет защитить такой проект, как финансировании газификации республики, на которую потребуется около 9 млрд. рублей.

Не менее острым стоит вопрос взаимоотношений правительства с органами местного самоуправления. Как известность, Конституция страны отделяет деятельность региональных органов власти и местных, наделяя их самостоятельностью. Но беспрецедентно то давление, которое оказывается на председателя администрации п. Каа-Хем С.Лаптева, препятствовавшего своими действиями коррупции.

Дело началось с того, что Лаптев раскопал воровство бюджетных денег предыдущим руководителем Ананьиным. Тот оформил фиктивного работника депутата Салчак И.Б. и выплатил ей за работу, которую она не выполняла, с января 2015 года по декабрь 2020 года 1 765 555 руб. Это зафиксировала ревизионная комиссия. Соответствующая информация была направлена в Следственный комитет, однако там должной оценки не получила. СКР просто отфутболил материалы в СУ МВД, где никакой реакции не было, поскольку министр Поляков, недавно покинувший пост, к коррупции относился весьма лояльно.

Как известно, Юрий Ананьин сейчас работает в правительстве – управляет аппаратом. И нажимает на все рычаги, чтобы не попасть под уголовное преследование. Кроме этого, Лаптев неудобен правительству, поскольку препятствует расхищению земель посёлка.

БАНДА РВЁТСЯ ВО ВЛАСТЬ!

Другой не менее острый конфликт – борьба за кресло мэра Кызыла. Правительство лоббирует интересы криминалитета, подбирая кандидатов в мэры из числа бывших боевиков банды Дидим-оола Донгака, которая в 90-е держала в страхе население и обкладывала рэкетом весь бизнес республики. Администрация президента с подачи Шойгу с таким подбором руководящих кадров не согласна. И потому настаивает на стабильности городской власти. А поскольку в результате тотальной фальсификации выборов городских депутатов ядро горсовета составляют ставленники правительства, готовые исполнить любой заказ «сверху», вопрос «завис».

А должность мэра Кызыла важна, поскольку она даёт доступ к землям города и позволяет реализовывать «Богусовтаптар». Примеры разворовывания городских земель я уже приводил. Могу добавить ещё один. По дороге из Кызыла в Абакан на развилке в сторону Кара-Хаака находятся два земельных участка с кадастровыми номерами 17:18:0102012:380 и 17:18:0102012:380:1781 общей площадью в 12,4 га. Ранее они были выделены для работников УКСа РТ. 15 апреля 2022 года эта земля «случайно» оказалась в руках Доцко Олеси Сергеевны, которая продаёт её по цене 2 млн. рублей за 10 соток.

Если верить Якушеву, которого связывает с Богусовым множество провёрнутых афер с землёй, эта Доцко – пассия Богусова. Поэтому действует в его интересах. Якушев полагает, что доходами от реализации этой земли населению Богусов рассчитывается с главой республики за представленные ему преференции в виде земельного участка площадью в 60 га, который находится в Кызыле на пересечении ул. Магистральной и Интернациональной. Насколько это соответствует действительности, проверит следствие. Но не верить такому опытному мошеннику оснований нет.

Подводя итоги, следует признать: по части управления республиканским хозяйством новой правительственной команде пока не удалось достичь сколь-нибудь серьёзных результатов. Зато в превращении общественных благ в личное состояние нынешние чиновники обошли своих предшественников на голову. Само правительство превратилось в некий весьма эффективный преобразователь общенародного состояния в источник личной наживы. Ну, хоть что-то у них получается...

Я ещё вернусь к этой теме.

Всегда с Вами, Кондрат Пчёлкин.