Второе пришествие Лукина. Шило вместо мыла?

Мы все с интересом наблюдаем, как формируется власть в Туве. Как помнится, Владислав Ховалыг был назначен врио главы республики достаточно давно – ещё 7 апреля 2021 года. И вот с тех пор он третий год формирует свою команду.

АМПУТАЦИЯ БРОКЕРТА ОТ БЮДЖЕТНОЙ КОРМУШКИ

Для многих было неприятной неожиданностью, когда он переназначил своим первым заместителем известного бездельника, пройдоху и проходимца Александра Брокерта. Чиновник, переживший таких глав Тувы, как Ш.Ооржак и Ш.Кара-оол. Кстати сказать, это во многом его вина в том, что эти оба руководителя были досрочно отправлены в отставку помимо их желания. Но вот пришёл новый хозяин республики, и Брокерт каким-то чудом оказался вновь востребованным. Хотя никаких успехов за более чем 20-летнюю службу он добиться не сумел.

После того, как главу республики Ш.Ооржака отправили на пенсию, Брокерт пристроился руководителем подразделения в Туве угольного холдинга «Северсталь». Это самое крупное каменноугольное месторождение в Улуг-Хемском бассейне в Туве: общие запасы оцениваются примерно в 14 млрд. т. марок Ж и ГЖ. Конечно, трудно винить одного Брокерта в том, что дальше получения лицензии дело не пошло. Но факт остаётся фактом: Александр Брокерт несколько лет исправно получал немалую зарплату за ничегонеделанье. Он просто тихо, скучая, сидел в кабинете, пока хозяева окончательно не разочаровались как в нём, так и в Туве в общем. А в целом скандалы сопровождали его деятельность постоянно. Так что многие буквально со дня на день ожидали его увольнения. Однако Мордашов всё колебался и не спешил расставаться с этим бездельником. Ведь этот плут умеет втираться в доверие, как никто другой.

И, наконец, случилось чудо: Брокерт отправлен в отставку! Конечно, это очень позитивно для строительного комплекса республики, работу которого курировал чиновник. Это хорошо для населения республики, которое во многом зависит от того, в каком состоянии находится отрасль. Скорее всего, это хорошо для самого главы республики, поскольку этот непрофессиональный и к тому же глубоко аморальный тип компрометировал как правительство в целом, так и главу в частности. Достаточно вспомнить публикации в СМИ, где он в неглиже пьяный упивается своими гениталиями. Но самое главное – широкая общественность не знает ни об одном серьёзном случае, когда бы он сделал что-то полезное для республики. Или выполнил какое-то серьёзное задание руководства.

В этом плане следует отметить, что сегодняшний кризис с местами в школах – это в большей части вина именно Брокерта. А ситуация весьма серьёзная. В этом году большая проблема рассадить школьников даже с учётом организации трёх смен обучения. Чего нет ни в одном регионе страны. Впрочем, следует отметить, что по части организации афер при строительстве он пойман за руку тоже ни разу не был. В этом плане такой парень – какое-то ускользающее из рук мыло.

Но для того, чтобы занимать такую высокую должность, этого явно недостаточно. Объективно говоря, строительство в Туве при нём год от года понемногу «загибалось». Местные строители разбегались, переезжая в другие регионы – в основном в рамках Сибири и Дальнего Востока. Каждый год показывал очередное снижение объёмов капитального строительства. Только прошлый год был отмечен 39-процентным падением объёмов СМР. Так что с уходом Брокерта в республике точно хуже не станет.

Но свято место пустым не бывает. На смену Брокерту пришёл Лукин.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ЛУКИНА

Так кто же он, новый зампред правительства Тувы Лукин? Сразу прошу не путать его с генеральным директором АО «Тываэнерго» Антоном Владимировичем Лукиным. Это другой Лукин. И зовут его Олегом Николаевичем. Ему 53 года. Как указано в его резюме, которое он, очевидно, составил сам, это «опытный управленец в отрасли энергетики, строительства и коммунального хозяйства сибирских регионов». Исполняющим обязанности зампреда правительства его назначил своим Указом Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

Начинал он свою трудовую деятельность в Омске. В его трудовой биографии – должность заместителя коммерческого директора в Омской энергосбытовой компании, заместителя генерального директора в «Омскэнерго», откуда он перебрался в Туву на должность генерального директора «Тываэнерго». Но после этого ему первые роли в солидных предприятиях уже не предлагали. Затем Лукин занимал должности заместителя генерального директора компании «МРСК Сибири», директора филиала компании «МРСК «Сибири» «Красноярскэнерго», заместителя генерального директора «Красноярская региональная энергетическая компания».

Как указано в кадровой справке, общий трудовой стаж Олега Лукина – 35 лет. Из них 16 лет он провёл на руководящих должностях. В основном в сфере его деятельности находились «вопросы сбыта и потребления электроэнергии, взаимодействия с участниками рынка электрической энергии и проектными институтами, организацией строительства новых объектов энергетики, реализацией антикризисных программ на предприятиях». Правда, ни об одном таком предприятии, которое бы «оздоровила» кипучая деятельность Олега Николаевича Лукина, ничего не известно.

Перед назначением О.Лукин трудился сотрудником Министерства промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края. Затем пришёл черёд потрудиться 1-м заместителем директора краевого госпредприятия «Центр развития коммунального комплекса». А фактически Олег Николаевич пришёл в Туву с должности заместителя директора предприятия «Красноярскнефтепродукт». Хотя, похоже, затем в трудовой биографии Лукина наступил некоторый пробел, что косвенно указывает на то, что будущий зампред в прошлом вынужден был в поисках новой должности находиться некоторое время в статусе обычного безработного. Однако ждал он не зря – фортуна снова повернулась к нему лицом. И он снова в чиновном седле!

МОЖНО ЛИ ВЕСТИ ДЕЛА С НЕДОГОВОРОСПОСОБНЫМ ЧИНОВНИКОМ?

Хотел было написать «некто Лукин», но это бы не соответствовало действительности. Лукин действительно один раз уже «заходил в Туву» в качестве генерального директора «Туваэнерго» после Анатолия Верзакова. Правда, заход оказался неудачным – уже через год его «попросили на выход». Но и за этот год Лукин умудрился «наломать дров». В частности, он развалил хорошо отстроенную его предшественником схему взимания через суд долгов с населения. Это решение имело далеко идущие тяжёлые последствия и в итоге привело к банкротству энергосбытовой организации. Причём совершенно непонятно, с какой целью он это сделал.

Будучи достаточно конфликтным человеком, Олег Лукин сумел за год перессориться в республике со многими. Потребители жаловались, что к нему невозможно попасть для решения текущих проблем, а его подчинённые без него ничего не решают. Скорее всего, и вышестоящие инстанции тоже были недовольны его деятельностью, поэтому он скоропостижно был переведён на другую должность за пределами Тувы.

И вот он – зампред правительства Тувы, курирующий строительство. Учитывая скандальный характер деятельности его предшественника, к новому чиновнику отношение достаточно настороженное.

ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДЕТ РАБОТАТЬ НОВЫЙ ЗАМПРЕД?

Как явствует из объективки, «Олег Лукин окончил Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, а также Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации». Правда, справедливости ради следует отметить, что, судя по официально распространённой информации, ни по первой, ни по второй своей специальности Олег Николаевич не служил. Кстати, такие познания вряд ли ему понадобятся в ближайшее столетие и в Туве – ни железных дорог, ни экономики, как таковой, в республике не наблюдается. А бюджет региона благодаря деятельности таких чиновников, как Брокерт, представляет собой в основном этакую кассу взаимопомощи без надежды возврата средств. Минфин республики работает как обычная бухгалтерия, в кассе которой по ведомости раздают пособия.

При этом удивительно, ни в биографии чиновника, ни в сообщениях СМИ о нём нет никаких сведений о производстве в отношении него по какому-либо уголовному делу. Если, конечно, не считать омскую историю мутной связи Лукина и Андропенко со строителями из Сербии. Те с какого-то перепугу бесплатно отстроили им нехилые коттеджи. Тем не менее, невзирая на объективные данные, за Лукиным ещё с Омска прилипла кликуха «схематозник». Знающие люди полагают, что Туве он приглянулся именно из-за этого его качества.

«РЫБНОЕ МЕСТО» ДЛЯ СИЛОВИКОВ

Впрочем, не будем гадать. Время покажет. К тому же строительная отрасль в Туве – не самая лучшая почва для извлечения прибыли чиновниками. В этой части практика такова, что у нас под уголовное преследование попадают не только очевидные мошенники, но порой и добросовестные (исполнительные) чиновники и наивные доверчивые предприниматели. Для того, чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров.

В Туве за относительно короткое время, когда республикой руководил Кара-оол, были осуждены два министра строительства. Один из них – В. Сат. Он даже не смог отмотать весь определённый судом срок и скончался в молодом возрасте. Недавно Кызылский городской суд вынес приговор бывшему начальнику ГКУ «Госстройзаказ» Д. Монгушу, назначив ему наказание в виде восьми лет отбывания в колонии общего режима. Но это речь о чиновниках. Не обошлось без потерь и среди предпринимателей. Самый печальный случай – смерть директора и владельца компании «Инвестстрой» Л.Доржу, которому не удалось дотянуть даже до конца следствия.

Причём в Туве заводят уголовные дела и часто сажают строителей даже в том случае, если они заканчивают объекты. К примеру, Кызылским городским судом было рассмотрено уголовное дело, возбуждённое в отношении директора строительной компании «Титан» Э. Бабкина. Дело было передано в суд, невзирая на то, что Бабкиным были выполнены все работы по строительству объекта, который был сдан в эксплуатацию. Но, по всей видимости, прокурору Тувы Боровкову не доставало уголовных дел для отчётности, и он, невзирая на очевидную бесперспективность, всё же отправил это дело в суд. Но на тот раз не вышло – суд оправдал строителя. Однако осадок, как говорится, остался – Бабкин был разорён уголовным преследованием, его компания была ликвидирована по банкротству, а сам строитель от греха подальше выехал из республики.

В другом случае директор ООО «Мегастрой» Д.Марукян, также выполнивший все предусмотренные договорами работы. Но ему не доплатили 23 млн. рублей. Тогда он поддался на уговоры и получил в счёт возмещения убытков от директора ООО «Энергострой» Крапивина 7 млн. рублей, которому достались эти 30 млн. рублей просто так, без выполнения работ по ДНТ в г. Кызыле. В результате необоснованно обогатившийся Крапивин, как и предприниматель Михалёв, который задолжал Марукяну за строительство спорткомплекса в с.Сарыг-Сеп 30 млн. рублей, прошли по делу свидетелями, а Марукяну судья Кызылского городского суда В.Кызыл-оол, не задумываясь, отмерил в приговоре четыре года колонии общего режима. Ровно столько, сколько попросил новый прокурор Тувы Дябкин. В настоящее время дело находится в апелляции Верховного суда Тувы.

А в третьем случае предприниматель А. Зяблицев (директор ООО «Технологии автономных систем») построил в п. Хову-Аксы гараж и проходную. Но Минтопэнерго РТ захотелось получить там ещё и септик. Правда, ни документации, ни денег на строительство не было. Предприниматель, естественно, отказался исполнять каприз чиновников. Тогда тот же прокурор Боровков распорядился привлечь Зяблицева к уголовной ответственности. Его привлекли и даже отправили в СИЗО, объясняя, что, если он не станет бесплатно строить септик, его ждёт реальный срок. Можете себе представить, что ему об этом в СИЗО сообщил не кто-то с улицы, а лично сам прокурор... Но и это ещё не всё. Невзирая на нахождение в СИЗО директора, компания «Технологии автономных систем» гараж и проходную построила. А вот принимать объекты заказчик отказался. Как потом в суде даст показания министр Кажин-оол, «он запретил принимать объекты, поскольку он к тому времени обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении Зяблицева к уголовной ответственности». После этого заказчик преспокойно заселился в отстроенные ООО «Технологии автономных систем» объекты и до сих пор их бесплатно эксплуатирует. А Зяблицев тем временем в суде ждёт приговор.

Всё это я сообщаю не случайно. Новый зампред правительства О.Лукин наверняка не знаком с тувинскими традициями нашей прокуратуры сажать даже заведомо невиновных в совершении преступлений руководителей. Это уже настолько бросается в глаза, что Тува прогремела на всю Россию количеством оправдательных приговоров, которых набирается (о ужас!) более 3% от всего числа. В этой связи «схемотознику» Лукину будет не просто реализовывать свои схемы. Человек он в республике чужой. Поэтому наверняка найдутся люди, которые в случае чего «стуканут» куда следует...

Впрочем, не буду сгущать краски. В любом случае пожелаем Олегу Николаевичу Лукину успехов в Туве!

Кондрат Пчёлкин