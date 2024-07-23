Когда прокуроры Тувы начнут работать по закону?

или Почему сапоги тачать должен сапожник, а пироги печь – пирожник?

Помните крылатую фразу президента Ельцина о том, что «во всём виноват Чубайс»? В конце концов, жизнь подтвердила его правоту. Как только в стране стало тяжко по причине СВО в Украине, он тут же «свалил» из страны в Израиль, где стал «организатором группы спонсоров» некоего Центра российских исследований Тель-Авивского университета. Там намерены изучать историю России после распада СССР. То есть как раз ту самую эпоху, когда Анатолий Чубайс со товарищи вели страну «железной рукой» в «светлое будущее». Но про младореформатора я вспомнил совсем не для того, чтобы анатомировать всё им сделанное в России. А лишь с целью обратить общественное внимание на роль некоторых личностей и государственных структур, от которых зависит наличие (отсутствие) порядка в стране. А конкретно я имею в виду нашу прокуратуру и её роль в повседневной жизни.

НЕ ТАК СТРАШЕН ДУРАК, КАК ДУРАК С ИНИЦИАТИВОЙ!

Не знаю, как Чубайс, а прокуратура России действительно на наших глазах творит историю. И всё, что случается в стране, так или иначе, имеет к ней отношение. Правовая система страны выстроена так, что любой шаг сотрудников правоохранительной системы или хозяйствующего субъекта при желании может быть оценён прокурорами с вытекающими последствиями. При большом желании она может отравить жизнь кому угодно даже в отсутствии у неё такого грозного оружия, как следствие. Поэтому её роль в стране остаётся весьма ощутимой. Кто со мной не согласен, может убедиться в этом по следующим двум сюжетам из жизни тувинских прокуроров. Один – совсем свежий, другой – пятилетней давности.

Прокурор Кызылского района Н.С.Грек обратилась в районный суд с исковым заявлением, в котором обязала руководителя ООО «Сельстрой» после вступления решения суда в законную силу ускорить темпы возведения школы в районе. При этом поводом для прокурорской активности послужило наличие на стройплощадке в ноябре 2022 года всего 49 рабочих вместо положенных, по её мнению, 54 человек. А также «кран, воровайка, миксеры», чего тоже, на её просвещённый взгляд, недостаточно для того, что бы ООО «Сельстрой» работало в соответствии с «графиком производства работ» и успело сдать в эксплуатацию общеобразовательную школу на 825 мест до конца 2024 года.

Из этого прокурорского иска следует, что Око государево внимательно отслеживает перемещения работников подрядной организации. И даже в рамках прокурорского надзора за законностью ведёт журнал учёта рабочего времени строителей. Это позволило ей зафиксировать, что «с 1 по 5 мая 2023 г.» «строительство объекта простаивало», так как на объекте «отсутствовали работники». Более того: прокурор не ограничилась формальными признаками саботажа на стройке. Она выявила, что «подрядной организацией в нарушение п.518.3 СП допущено отклонение от вертикали наружных стен на 20-25 мм при норме в 15 мм». В целом прокурор возмущена тем, что «несмотря на принятие мер в отношении подрядной организации, на протяжении 2022 года ею конкретные меры по ускорению процесса не приняты». В общем, строители нахально, если не сказать, нагло, игнорируют сигналы прокурора о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

В рамках надзора прокурор указала директору общества на то, что «в соответствии с ПСД при производстве работ по первому этапу строительства предусмотрено обеспечение работников в количестве 54 человек, по второму этапу – 57 человек...». А на строительной площадке она насчитала только 49 работников. Таким образом, факт саботажа со стороны руководителя строительной компании – налицо, поскольку этого числа работников явно недостаточно, чтобы качественно и в срок ввести в эксплуатацию важнейший для прокуратуры республики объект – школу. Поэтому районный прокурор и просит суд «обязать ООО «Сельстрой» незамедлительно со дня вступления решения суда в законную силу выполнить на объекте...» строительно-монтажные работы «в соответствии с планом производства работ», в том числе «по монтажу каркаса, стеновых панелей и перегородок», «укладке газобетонных блоков» и исполнении «кровельных работ». При этом прокурор просит суд обязать генерального директора ООО «Сельстрой» «незамедлительно с момента вступления в законную силу решения суда» «привлечь работников в количестве 54 человек, в том числе рабочих – 42 чел. инженерно-технических работников – 4 чел., служащих – 5 чел., младший обслуживающий персонал и охрана – 3 чел.».

Не будем судить прокурора строго. Она, конечно, весьма смутно представляет, что такое «график производства работ» и насколько директивным он является для строительной организации. Она наверняка не знает, что носит он откровенно рекомендательный характер. Вряд ли прокурор Н. Грек в состоянии определить степень нарушения строительных норм, правил и их последствия – да это и не её дело. Надзорных органов в строительстве у нас и без прокуратуры достаточно. В них, кстати, работают настоящие профессионалы-строители, которые, не в пример Грек, досконально разбираются в строительстве. А оно, кстати, является весьма непростым делом. Было бы, наверное, смешно, если бы прокуроры начали директивно указывать агрономам, где и что им сеять, а животноводам – чем кормить скот. Но давайте попробуем разобраться, зачем прокурор района лезет не в своё дело, в котором она разбирается, наверное, не больше, чем свинья в апельсинах? С какой целью она изготовила, подписала и направила подрядчику и в суд такой «удивительный» по своей абсурдности документ?

Ну, скажите, зачем она следит за работой строителей, считает по головам работающих на стройке людей и даже пытается регламентировать, сколько и каких специалистов директор должен держать на этой стройке? Совершенно очевидно, что в июле 2024 года уже совсем не так важно, сколько работало людей на стройплощадке в ноябре 2022 года. И кто они по специальности. Может быть, такой подход к численности людей подходит к оценке ситуации в зоне СВО или при ликвидации ЧС. Хотя, наверное, и в таких случаях командиры не спрашивают прокуроров, сколько и как расставлять бойцов на том или ином участке. И скорее исходят из того, сколько у них вообще имеется людских ресурсов в наличии, чем из того, сколько их должно быть по какой-нибудь инструкции.

Из этого иска следует только то, что прокурор Кызылского района Грек явно не очень загружена по своей основной работе. Её не очень волнуют разбитые дороги района и невывезенный мусор. А также коррупция в ГАИ и антисанитария в местах торговли. Видимо, всё это для неё – мелочь, не достойная прокурорского внимания. И поэтому у неё временами возникает огромное желание кому-то продемонстрировать свою кипучую деятельность на пользу Отечества. Вот и ходит она по стройкам, подсчитывая битый кирпич и выискивая нарушения. Ведь если вчитаться в этот безумный иск, то становится очевидным, что прокурор Грек зачем-то изучает проектно-сметную документацию на строительство школы (хотя, наверное, вряд ли в состоянии понять, что там зафиксировано) и чуть ли не еженедельно проводит контрольные замеры выполненных работ. А также скрупулезно подсчитывает численность работающих на стройплощадке, выявляя количество «рабочих... инженерно-технических работников..., служащих... младший обслуживающий персонал и охраны...». Хотя это уж точно не входит в круг её обязанностей.

А зачем? Зачем ей всё это нужно? Неужели она думает, что профессиональный строитель Сергей Сафрин, который после окончания строительного института трудится на стройках республики аж с сентября 1982 года, до сих пор не научился подсчитывать, сколько и каких специальностей ему нужны работники на стройплощадке, чтобы вовремя и качественно сдать объект? Неужели она полагает, что вправе поучать профессионального строителя, как ему строить?

Впрочем, это говорит только о том, что прокурор Кызылского района Н.С. Грек относится к своим способностям не совсем критически. С таким подходом она вполне может давать указания офтальмологам, как лечить глаза, артистам – как играть драматические роли, космонавтам – как вести себя в невесомости в открытом космосе, а спортсменам – как добиваться стабильно высоких результатов на соревнованиях. Ну, а поварам – сколько каких специй класть в суп харчо. А что? Она же – прокурор, облачённая властью следить за порядком!

Всё это было бы смешно, если бы не было так грустно. Проблема Натальи Сергеевны, скорее всего, состоит в том, что она не очень занята своими прямыми обязанностями по обеспечению законности во вверенном ей районе. Но при этом почему-то пользуется особым расположением прокурора республики. Вот она и пустилась во все тяжкие.

Кстати, в этом она совсем не одинока. К примеру, её предшественник через суд требовал от директора птицефабрики отчёт об яйценоскости кур. Видимо, тоже заняться было нечем. На сей счёт вспоминаю один комичный случай. Начальником Тувинского авиаотряда поставили не очень компетентного, но чрезвычайно инициативного человека. И он от скуки брался за любые дела. А однажды всех очень удивил, когда, не зная, чем себя занять, взял швабру, ведро воды и начал мыть автобус, на котором возили пассажиров по лётному полю. Вот и Грек, видимо, начитавшись или насмотревшись чего-то по телевизору, от скуки принялась учить строителя, как нужно строить.

ЧТО ИНТЕРЕСНЕЕ: «СЧИТАТЬ ВОРОН» ИЛИ ИСКАТЬ РЕАЛЬНОГО ПРЕСТУПНИКА?

При этом не секрет, что в Туве у прокуратуры дел невпроворот и без того, чтобы пересчитывать рабочих на строительных площадках. Взять то же ООО «Сельстрой». Полгода назад его директор С.Сафрин обратился к ней по поводу мошеннических действия известного в республике прохиндея, ранее уже получившего судимость по ст. 159 УК РФ за мошенничество, Юрия Якушева. Этот делец присвоил и реализовал на сторону за наличные деньги блоки СИБИТ, которые должен был привести из Абакана на стройплощадку в пгт. Каа-Хем, где возводится школа. Однако продал их на сторону, оставив важный строительный объект без стройматериалов. И потому стройка стояла без стеновых блоков. Ну, скажите, зачем на стройку нагонять рабочих, если не из чего строить?! Но Грек, вместо того, чтобы профессионально разобраться в ситуации и принять меры к привлечению виновных к ответственности, тупо ходит по стройке и пересчитывает численность работников на стройплощадке...

Не добившись никакой реакции от районного прокурора, Сафрин обратился к министру внутренних дел Тувы С.Кондрашову, затем к прокурору С.Дябкину, с настоятельной просьбой: помогите мошенника поставить на место, чтобы он вернул похищенное. Или хотя бы бюджетные деньги. Однако в ответ – полугодовое бессмысленное перемещение бумаг с одного стола на другой без всяких видимых успехов. Можете себе представить, что для возбуждения несложного уголовного дела, в котором все аспекты преступной деятельности мошенников были выявлены самим пострадавшим, правоохранителям потребовалось семь(!) месяцев. Да и то за дело взялись только тогда, когда судьбой стройки озаботилась сенатор от Тувы Л.Нарусова и обратила внимание на это безобразие прокурора республики С.Дябкина. А тот, учитывая, что ему вскоре придётся предстать перед сенаторами в связи с утверждением в должности прокурора в другом регионе, дал письму сенатора законный ход.

При этом оперативниками было достоверно установлено, что Якушев, получив доверенность ООО «Сельстрой» на получение блоков для перевозки в Туву, первым делом начал подыскивать клиента на СИБИТ. Когда нашёл потенциального покупателя в лице строителя магазина в Самагалтае, тут же выдал чужой товар за собственный. А когда выяснилось, что тому нужны блоки других типоразмеров, обратился к поставщику блоков с просьбой заменить одни блоки на другие. И, заменив их, продал в Самагалтай. Да и компаньон Якушева по мошенничеству Мостовщикова оказалась ещё той профурой. Заключая договор с ООО «Сельстрой» на перевозку материалов, подстраховалась и указала в нём в качестве реквизитов несуществующий адрес. Так что в этом случае доказать факт приготовления к мошенничеству у следствия никакого труда не составляет.

Что же до районного прокурора Н.С. Грек, то она и палец о палец не ударила, чтобы блоки вернулись на стройку. Хотя это больше по её профилю, чем подсчёт рабочих на строительной площадке и выверка вертикальности стен. Хотя, если судить по исковому заявлению прокурора в суд, она вроде как весьма озабочена судьбой стройки... Так переживает, что, наверное, кушать не может.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПРОКУРОРА: ВСЁ ДЕЛО В ЦЕНЕ?

А для ясности приведу, как и обещал, второй пример. Честно говоря, в желание прокурора выправить дела на стройке может поверить только очень наивный человек. Почитайте прессу, и вы убедитесь, что нашу прокуратуру не очень-то заботят интересы государства. К примеру, хозяева ООО «Энергострой» отец и сын Крапивины в сговоре с главой республики без проведения конкурентных процедур, без заключения госконтракта взяли и построили за казённый счёт инженерные сети по ул.Дружбы в г.Кызыле. А когда общественность по этому поводу стала бить тревогу, прокурор республики Боровков под давлением обстоятельств для «отмазки» был вынужден в суде оспорить оформленный задним числом госконтракт. Только когда его ещё прижали, был вынужден скорректировать иск и попросил суд взыскать с ООО «Энергострой» 68 млн. рублей, выплаченных из бюджета республики по этому заключённому задним числом контракту.

Но на этом история не закончилась. Когда наступила финальная часть судебного разбирательства, с прокурором Боровковым что-то случилось... И он ни с того ни с сего взял и отказался от своего требования в части взыскания с жуликов бюджетных средств в размере 68 млн. рублей. Из-за этого заключённый задним числом договор был признан недействующим, однако бюджетные деньги так и остались у мошенников. Что с этого имел сам прокурор, так и осталось тайной за семью печатями... Сам прокурор с позорным клеймом за месяц до срока лишился должности и вернулся в родной Красноярск, где он, по публикациям в СМИ, когда-то «крышевал» торговцев водкой. Об этом, кстати, много раз сообщалось в СМИ, однако прокурор ни на кого в суд так и не подал.

А вот Грек подала в суд на Сафрина. И, не исключено, что она надеется его выиграть и получить поощрение по службе. Так что интересы государства и прокурорская ретивость – вещи не всегда взаимосвязанные. Если тщательно разбираться, то в действиях прокурора района, наверное, при желании можно найти коррупционный след...

Что же до прокурора республики Дябкина, то он почему-то бездействует и ещё в одном конкретном случае, связанном с незаконной эксплуатацией его другом Шолбаном Кара-оолом автозаправочной станции в г. Кызыле. Суд принял решение об её сносе как самовольного строения, на которое у владельца отсутствует проект, разрешение на строительство и акт ввода опасного объекта. Вот тут-то прокурор и мог бы развернуться и показать силу и действенность прокурорского ока. Ан, нет. Для него, видимо, АЗС Кара-оола (да и сам хозяин) – священные коровы.

Есть у прокурора и другой повод проявить свои лучшие качества – защитить сотню обманутых граждан ЖСК-4, которым построили четыре этажа жилого дома в Кызыле и «заморозили» стройку. Хотя люди выплатили государству все деньги за квартиры. И потом ещё доплатили «сверху». Только интересы этих граждан прокурор Дябкин защитить что-то не торопится. Какой-то выборочный подход у него к законности и справедливости. Может, обманутым государством кооператорам скинуться, чтобы «простимулировать» прокурорское рвение? Может, тогда это дело сдвинется с «мёртвой точки»? Но вместо этого прокуратура ходит по стройкам и считает количество рабочих и техники... И думает, что занимается нужным обществу делом!

Что же до Грек, то её действия можно расценивать всего лишь как демонстрацию прокурорской некомпетентности и попытку доказать начальству, что она не даром просиживает форменную юбку и получает немалое прокурорское жалованье. Если это не так, пусть республиканская прокуратура обратит на это внимание и поправит зарвавшегося районного прокурора. А заодно и присмотрит за незаконной эксплуатацией взрывоопасного объекта, последствия чего могут быть весьма печальны. А может, Н.Грек просто неправильно исполнила указание прокурора С.Дябкина «прессовать» руководство ООО «Сельстрой»? Но тогда возникает вопрос: неужели Дябкин начал прессовать Сафрина в ответ на обращение к нему сенатора Нарусовой? Или просто по просьбе Кара-оола? Интересное кино...

Будем следить за развитием ситуации и информировать об этом читателей газеты.

Семён Сучков-Задиристый