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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 5, 30 июля / Кто призовёт к ответу тувинских оборотней в погонах?
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№5, 30 июля 2024 года.
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Кто призовёт к ответу тувинских оборотней в погонах?

Кто призовёт к ответу тувинских оборотней в погонах?

Уважаемая газета!

Вы вот пишите про Евгению Хертек. О том, как она обманывала людей, которые купились на её предложение по предоставлению земли под строительство жилого дома. Но Вы, мне кажется, не знаете главного. А это то, кто ей позволял так беззастенчиво дурить народ. Для того, чтобы Вы поняли, приведу один пример.

Есть такое местечко – Вавилинский Затон. Во время правления республикой бандой Кара-оола там вовсю продавали земельные участки. И занималась этими делами в основном эта самая Евгения Хертек. Однажды они организовали продажу дороги. Да, представляете себе, взяли и продали дорогу под ИЖС. Один участок называется «г.Кызыл, Солнечная поляна. Территория садоводческого некоммерческого товарищества ул. Солнечная з/у 47 кадастровый № 17:18:0104001 площадью 813 кв. метров назначение – под ИЖС кадастровой стоимостью в 393 434,91 руб.». Второй – «площадью 817 кв. метров стоимостью в 399 907,89 руб.».

Этими землями никто торговать не имел права, поскольку они предназначены под строительство дороги и ЛЭП. Но эта дама умудрилась организовать продажу 7 км уличной дорожной сети, в результате чего стало невозможно проложить асфальтовую дорогу, по которой должен был ходить автобус. А кроме того, из-за этого «Тываэнерго» не смогло провести через эту территорию запроектированную высоковольтную линию. И теперь тысячи жителей страдают из-за низкого напряжения в сети. Не работают или быстро выходят из строя сложные бытовые приборы.

Был большой скандал, сюжет показали по «108 каналу» телевидения. Но главе республики Кара-оолу через прокурора Тувы Боровкова удалось замять скандал и заткнуть рты недовольным. Сегодняшний прокурор Дябкин – последователь дел прокурора Боровкова. И он тоже не даёт ходу этому делу.

Уважаемая редакция газеты «РИСК»! Помогите людям садового общества. Призовите прокуратуру к порядку. Заставьте её служить народу, а не жуликам во власти. Опубликуйте наше письмо.

37 подписей.

 

От редакции.

Редакция газеты «РИСК» с пониманием относится к Вашей проблеме. К сожалению, Вы не одиноки. А прокуратура Тувы действительно в своей деятельности руководствуется не столько нормами закона, сколько интересами тех, у кого власть и деньги. Да, действительно, сейчас правоохранительным органам самое удобное время, чтобы распутать клубок мошенничества со стороны Хертек и её пособников. Но ни СУ МВД, ни прокуратура Тувы принципиально не хотят привлекать Хертек по статье о мошенничестве, поскольку у той имеются покровители в прокуратуре и полиции вплоть до министра Кондрашова и прокурора Дябкина. Вместо привлечения Хертек за явные совершённые ею преступления они не только толкут воду в ступе, делая вид, что активно распутывают клубок преступлений, но заодно пытаются прессовать тех, кто помогает разоблачить преступницу Хертек.

Например, однажды, воспользовавшись уголовным делом в отношении Хертек, они даже прибыли в редакцию газеты «РИСК» с обыском, заявив, что они будут искать в редакции оружие и наркотики. В редакции считают, что в этом деле присутствуют элементы коррупции, которыми следует заняться спецслужбам. Проверке подлежат все, кто скрытно или явно потворствует совершению преступлений, в том числе министр Кондрашов и прокурор Дябкин.

В связи с этим редакция обратится в федеральные органы с тем, чтобы призвать к ответу тувинских оборотней в погонах.

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risk-inform.ru/article_11090.html

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