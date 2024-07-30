    Коротко

В Госдуме предложили без суда взыскивать долги россиян по ЖКХ

В России могут начать взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через нотариусов вместо обращения в суд. Это следует из законопроекта, который поступит на рассмотрение Госдумы 22 июля, пишут «Ведомости». Согласно документу, с которым ознакомилось издание, нотариус будет использовать исполнительную надпись для взыскания долгов, если в данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) должник будет указан как собственник или пользователь квартиры, в которой возникла задолженность.

Необходимые сведения о должниках нотариусы смогут получать из государственных информационных систем. Перед реализацией исполнительной надписи должника уведомят о наступившем требовании взыскателя и предоставят ему 14 дней для погашения долга.

Как подчеркивают авторы инициативы, такой подход решит проблему неплатежей за ЖКУ, которая «всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ». Долги россиян за коммуналку по итогам 2023 года составили 1,68 трлн. руб., а по состоянию на 1 апреля 2024 года объем задолженности вырос до 1,77 трлн. руб. По данным депутатов, только в 2022 году судами общей юрисдикции было рассмотрено 25 млн. дел об оплате ЖКУ.

Госдума разрешила приставам стрелять в россиян

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о наделении всех сотрудников органов принудительного исполнения полномочиями применять в некоторых случаях физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие, пишет ТАСС. Документ был внесен в Госдуму в апреле, поправки дополняют закон «Об органах принудительного исполнения РФ».

Пристав получает право применить оружие для защиты судей, участников судебного процесса, свидетелей, граждан, а также сотрудников органов принудительного исполнения, если на них совершается посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни или здоровья. Оружие можно будет использовать для предотвращения побега из-под стражи, при попытках завладения оружием правоохранителей и в случае группового или вооруженного нападения на суд, судебные помещения и здания органов принудительного исполнения. Кроме того, приставы смогут применять огнестрельное оружие для задержания лица, застигнутого при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления и пытающегося скрыться, если иными способами задержать его нельзя.

Сотрудники ФССП также будут обязаны предупредить граждан о намерении применить силу, оружие и спецсредства.

Авиаперелеты по России резко подорожали из-за санкций

Перелеты по России эконом-классом подорожали в среднем на 31% с начала года. Это следует из данных Росстата, которые приводят «Ведомости». Средняя стоимость полета на внутренних российских рейсах в расчете на 1000 км по итогам января–июня 2024 года составила 7363 руб. В июне она выросла до 8473 руб., или на 8% по отношению к маю. Для сравнения: средняя цена перелета на 1000 км в «экономе» за весь прошлый год составила 6649 руб.

Росстат при расчете средней стоимости фиксирует два тарифа: с датой вылета на неделю вперед и на месяц. Тариф включает различные обязательные сборы, а также плату за провоз одного места багажа минимального размера. При этом ведомство использует как информацию с сайтов авиаперевозчиков и агрегаторов билетов, так и данные касс в аэропортах.

Приведенная динамика роста цен «соответствует текущей ситуации», отметил представитель Smartavia. По его словам, негативное влияние на стоимость оказывают возникшие из-за санкций сложности с покупкой и ввозом в Россию запчастей к воздушным судам иностранного производства. Ресурсы двигателей эксплуатируемых самолетов снижаются и это требует накопления резервов для текущих и будущих дорогостоящих инвестиций в парк, добавил представитель Smartavia.

В Госдуме предложили легализовать штрафные роты и заградотряды в Украине

Вернуть в российскую армию штрафные батальоны для улучшения дисциплины предложил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. Видео с его выступлением выложил его коллега из партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрий Кузнецов.

«Я скажу, что кроме этого закона надо идти и дальше. Создавать и штрафные роты, как это было в Великую Отечественную войну, и штрафные батальоны для тех, что серьезно нарушает воинскую дисциплину», – заявил Соболев в ходе обсуждения поправок к законопроекту о назначении «дисциплинарного ареста» военнослужащим за использование смартфонов.

По его словам, без жесткой военной дисциплины не может идти речи о победе. В качестве примера он привел высказывание Владимира Ленина о порядке в армии.

Следственный комитет не нашёл криминала в призывах единоросса убивать тех, кто «нас не любит»

Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении зампредседателя парламента Псковской области Армена Мнацаканяна за призыв убивать тех, кто «нас не любит». В начале июня депутат от «Единой России» Мнацаканян заявил, что в России нужно «убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить», такой фразой он прокомментировал слова губернатора Михаила Ведерникова, назвавшего «врагами» местных жителей, которые жалуются на грязь и плохие дороги.

После этого местный муниципальный депутат Николай Кузьмин подал заявление в МВД, СК и ФСБ с требованием проверить слова зампредседателя парламента региона на угрозы убийством и призывы к экстремизму.

«Как многие и предполагали, все закончилось отписками. Ответ от СУ СК уже известен – отказ в возбуждении дела», – написал Кузьмин в своем телеграм-канале. По его словам, ФСБ передала это дело в Следственный комитет, а в полиции заявили, что дело рассмотрит Центр «Э». Мундеп обжаловал отказы в суде, но там ему отказали в удовлетворении жалоб.

Ранее с похожими идеями выступал единоросс Андрей Гурулев. В частности, он предлагал возродить систему ГУЛАГ для всех, кто «идет против государства». А также уничтожить 20% россиян, не доверяющих президенту Владимиру Путину.

Китай окончательно вычеркнул Россию из проекта совместного пассажирского самолёта

Попытка России договориться о сотрудничестве в авиапроме с Китаем и создать совместными усилиями первый со времен СССР собственный широкофюзеляжный самолет закончилась ничем. Пекин окончательно исключил российских партнеров из проекта дальнемагистрального лайнера CR929, который начали разрабатывать 10 лет назад и задумывали как конкурента Boeing и Airbus.

Меморандум о совместном создании самолета президент РФ Владимир Путин подписал во время визита в Пекин в 2014 году. Но теперь Китай занимается самолетом в одиночку, сообщает BBC News со ссылкой на источник в китайской авиастроительной корпорации COMAC.

На авиасалоне Фарнборо, который стартовал 22 июля, лайнер вместимостью 280 пассажиров был представлен как исключительно китайская разработка, хотя даже аббревиатура в его названии CR должна была символизировать страны – участницы проекта (C – China, Китай; R – Russia, Россия). Теперь же R исключили из названия самолета, и COMAC продвигает его как C929. На информационном стенде, где лайнер показан в виде масштабной модели, не упоминается ни Россия, ни Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая выступала партнером китайского производителя.

Россия подарила Китаю $18 млрд. за счёт скидок на нефть

Рекордные закупки российской нефти вместо баррелей от других нефтедобывающих стран принесли выгоду Китаю на миллиарды долларов, сообщил в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«По нашей оценке, с января 2022 года по июнь 2024 года экономический эффект для Китая от импорта российской нефти по сравнению с закупками от ближневосточных поставщиков составляет от $14 до $18 млрд.», – сказал Сечин в ходе VI российско-китайского энергетического бизнес-форума. Россия, по его словам, стала главным поставщиком нефти в КНР, опередив Саудовскую Аравию, и рассматривает возможность дальнейшего увеличения экспорта. «Только за первое полугодие этого года нефтяные поставки России в Китай выросли на 5% и превысили 55 млн. тонн», – отчитался Сечин.

Помимо нефти Россия в прошлом году продала в Китай 40 млрд. кубометров газа (включая СПГ), а также более 100 млн. тонн угля. «В результате, наша страна обеспечила почти 20% импорта энергоресурсов Китаем в стоимостном выражении», – доложил Сечин (его цитирует «Интерфакс»).

Экономить миллиарды долларов Китаю позволяют скидки на нефть, которые вынуждены давать нефтяники после начала СВО, писали ранее эксперты Института Гайдара. Максимальный дисконт Китай получал летом 2022 года: он достигал 16% относительно других поставщиков.

В России почти перестали ремонтировать детские площадки

Российские власти не устранили почти 70% нарушений требований безопасности на детских и спортивных площадках в регионах, следует из результатов мониторинга «Народного фронта», с которыми ознакомились «Известия».

По их данным, только треть регионов, к которым были нарекания в части несоблюдения требований безопасности на площадках, устранили нарушения. В Ставропольском и Краснодарском краях, Тюменской и Московской областях были найдены собственников таких площадок, определены эксплуатанты и проведена сертификация.

«Но в большинстве регионов пока не отреагировали на то, что площадки опасны для детей, и не приняли мер, чтобы это исправить. Например, в Коми детские площадки стоят заросшие борщевиком, и дети там жмутся, чтобы не обжечься. Никто не косит, никто не убирает», – сообщила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Светлана Калинина.

В Роспотребнадзоре изданию заявили, что ведомство не занимается подобными объектами, «так как это вопросы не санитарного благополучия и не защиты прав потребителей». По словам Калининой, ни одно ведомство в стране системно не проверяет безопасность детских игровых площадок. Так, в 2024 году зафиксированы десятки случаев падения футбольных ворот на детей.

Власти будут мешать учителям уходить в репетиторы

В Рособрнадзоре решили вернуть в школы репетиторов, которые покинули образовательные учреждения, чтобы давать ученикам частные уроки. Соответствующее заявление сделал глава ведомства Анзор Музаев. «Мне не нравится, что такое бурное развитие [репетиторства] идет, оно не может не пугать. Понятно, что репетитор – это учитель, ушедший из школы. Надо сделать все, чтобы его обратно вернуть в школу», – приводят «РИА Новости» слова Музаева.

Для уменьшения числа частных репетиторов необходимо окончательно внедрить единый перечень учебников и образовательных программ, считает чиновник: «Это единое образовательное пространство понемногу начинает работать. Когда этот процесс выйдет на крейсерскую скорость, количество ребят, родителей, которые обращаются к репетиторам, будет значительно уменьшаться».

Мишустин потребовал от учёных за три года изобрести технологии на замену западным

Россия в течение трех, максимум пяти лет должна обрести «технологический суверенитет», заявил в среду на встрече с молодыми учеными в новосибирском Академгородке премьер-министр Михаил Мишустин.

«В ближайшие 3-5 лет мы должны увидеть первые результаты – новые технологические решения, продукты, созданные именно в кооперации с компаниями реального сектора экономики», – сказал Мишустин. Он добавил, что российскому бизнесу следует переходить на отечественные высокотехнологичные решения, даже если они уступают по качеству западным.

«Нам сложно сразу воевать, конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Поэтому постепенно, аккуратно надо сделать так, чтобы отечественные решения, которые пока и не могут быть лучшими в мире, но они пусть начинают использоваться компаниями», – сказал Мишустин.

«Знатные киллеры уже катаются по городу». Следственный комитет предупредил о возвращении помилованных убийц домой

Осужденные за насильственные преступления бывшие участники СВО в Украине, помилованные президентом РФ Владимиром Путиным, находятся на особом контроле у правоохранительных органов, сообщил в интервью «Фонтанке» начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков. «Мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить. Но это те, с которыми был контакт, которые сотрудничали. Не все освобожденные так поступают. Я стараюсь следить за какими-то одиозными товарищами, про которых знаю, что они точно опасные», – сказал Яшков.

Он отметил, что один из освободившихся бандитов работает таксистом. Яшков разослал оперативникам его фотографии, так как боится за клиентов. Он добавил, что не верит, что такой человек исправился. Следователь также отметил, что освободившихся убийц хватает. «Думаю, что их хватает. Но я могу говорить только про тех, кого лично знаю. Пока что могу четко назвать двоих. Я в них уверен, что они не удержатся», – уточнил он.

При этом Яшков подчеркнул, что инцидентов среди участников СВО в Петербурге практически не было, кроме стрельбы в ресторане «Чабрец». Тогда Алексей Исаков, освободившийся из колонии и воевавший в Украине, застрелил своего знакомого из-за долга в 5 млн. рублей.

Российские военные, вернувшиеся с СВО в Украине, совершили не менее 83 преступлений. Большинство правонарушений совершили бывшие заключенные, которые были помилованы для участия в СВО в составе ЧВК «Вагнер». Не менее 37 бывших зэков снова совершили убийства после возвращения.