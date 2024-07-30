    Перекрёсток мнений

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Он сам то понял, что сказал? «... не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу...»??? Алё! Гараж!? Это о чём???

Аноним, 25-07-2024 #2[ru]

«Фюрер вам станет рассказывать – война продлится всего четыре недели, осенью все вы вернётесь домой. Но осень много раз придёт и пройдёт, а вы не вернётесь домой». Бертольд Брехт, немецкий драматург, поэт и прозаик.

Аноним, 26-07-2024 #3[ru]

У Вас, Владимир Владимирович, вор-оленевод кочует из одного кресла начальника в другое. МЧС обворовано и коррумпировано, Московская Область обворована (зимние морозы это наглядно показали). Министерство Обороны обворовано, фигурантов-генералов – выше крыши. И после этого деятель-многостаночник Шайтан назначается в Совет Безопасности!? Это что, и есть та самая настройка «правовой базы», о которой Вы говорите? Тогда это совсем не Совет Безопасности...

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Задержан начальник управления МВД по Бийску Сергей Еганян. А когда задержат Кондрашова?

Аноним, 24-07-2024 #2[ru]

Открываешь новости – кровь стынет! Арестован за коррупцию замминистра, арестован за коррупцию экс-губернатор, арестован вор-генерал... Бизнесменов, как рядовых урок вяжут, сенаторов страх сковал. Про думцев и говорить нечего – если в международный розыск не объявлен, то либо в разработке, либо под подозрением. Россияне вздыхают: «Сколь же жулья во власти скопилось...» Лишь один вне подозрений, тот, который их всех и назначал.

Аноним, 24-07-2024 #2[ru]

Знаете, почему ни Шайтана, ни Цаликова на пожизненном в «Красной Утке» нет? Да потому, что они толково грамотно умыкнули деньги из бюджета РФ. И передали эти миллиарды на выборы американского президента. И это, скорее всего – Трамп. В Вашингтонском Обкоме оценили «воровство» Шайтана. Сумма нехилая. И дали указание наместнику по кличке Вован поощрить воровство Шайтана и Цаликова в соответствии Конституцией США. А вы думаете, голову ломаете... откуда у этих воров неприкосновенность??? Да «оттуда».

Аноним, 24-07-2024 #3[ru]

Господи, пацаны воюют, умирают... скоро, наверное, будут сами себе патроны и гранаты покупать... А у этих тварей нет никаких проблем... Да когда же они наконец нажрутся... Будь прокляты они и род их... Пускай мне будет плохо за моё проклятие, но я сказала то, что сказала...

Аноним, 24-07-2024 #4[ru]

Кремль для Тувы применил неоднократно обкатанную в регионах схему. Подыскивается дурачок из прежней власти с кучей компромата и его ставят на один срок губернатором. До конца полномочий дурачка активно поддерживают, помогают и успокаивают. Его руками расчищаются все организованные коррупционно-криминальные связи в регионе, а по истечения срока полномочий выкидывают. Дурачок затем остается один с огромным грузом проблем и разборок со всеми элитами региона. Вместо него назначают нового, абсолютно чистого кандидата, который работает исключительно только на Москву.

Аноним, 24-07-2024 #5[ru]

Прошу прокуратуру проверить Шолбана Кара-оола на участие в запрещенном в России экстремистском ЛГБТ-сообществе. Во-первых, он ходит на пляже в белых плавках! Эксперт по этикету Эля Басманова считает это признаком голубизны. Во-вторых, он часто посещает спортзалы. А сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что те, кто ходят в спортзалы и «смотрят на красоту своего тела» отказываются от традиционных ценностей. В-третьих, он постоянно обнимается с разными бородатыми мужиками! https://t.me/karaoolduma/4771 Это явно нездоровая херня! Доколе всякие секс-меньшинства будут заседать в самом публичном месте страны???

Аноним, 25-07-2024 #7[ru]

В Москве задержан глава Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрей Белков, пишет «Коммерсант». Компанию курировал экс-замглавы Шойгу Тимур Иванов, который уже находится в СИЗО. Интересно, каким номером в очереди на СИЗО числится ваш Карлик? Уж у него-то точно грешков побольше, чем у Белкова, который «якобы закупил томограф по завышенным ценам».

Аноним, 25-07-2024 #8[ru]

Интересно, какой главный предвыборный лозунг будет у Дзюба-аяса?

Аноним, 26-07-2024 #12[ru]

Карлику, что украсть, что помолиться. Как и его хозяину Шайтану.

Аноним, 27-07-2024 #14[ru]

В ФСБ сообщили о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Герой России генерал проходит по делу о коррупции и находится в СИЗО. Булгаков отвечал в армии за техническое обеспечение. Петля вокруг вашего Шайтана затягивается всё туже...

Аноним, 27-07-2024 #15[ru]

Не понимаю я Оюна – Кара-оол его душил все 14 лет своего правления, заводил уголовные дела, пытался разорить. А теперь они с какого-то перепугу стали «друзьями». Хоть политика это и грязное дело, но должны же быть у человека какие-то принципы, гордость, самоуважение?

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Самый выгодный бизнес в России сейчас – сдать мужа на СВО: 1.5 – 2 млн. сразу; 100 000 за посредничество; 10 млн. при гибели. А если муж был алкашом, наркоманом и абьюзером, то выигрыш вдвойне. Но и этого мало. Можно сдать на СВО и двух, и даже трех мужей! То есть, можно сорвать банк до 40 млн. рублей! При таких возможностях какие там на фиг Петр и Хевронья? Вот вам и традиционные ценности...

Аноним, 25-07-2024 #3[ru]

Глава Минздрава Мурашко заявил, что россияне стали ощущать себя на 10 лет моложе. По его словам, в настоящее время 40-летние люди чувствуют себя на 30 лет, а те, кто достиг 50 лет – на 40. «Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», – подчеркнул министр. Неужели готовят к очередному повышению пенсионного возраста?

Аноним, 27-07-2024 #4[ru]

Сообщают, что попытки российских властей протестировать замедление YouTube обернулись чередой интернет-сбоев, которая затронула крупнейшие банки, соцсети и систему платежей ЦБ. Сломают всё. Ну, кроме ютуба, конечно.

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

В строительном комплексе Тывы наступил полный крах. Местных строителей выживают и окончательно добивают. Кроме «Востока» Иусова новый зампред Лукин тащит в Тыву своих подрядчиков и застройщиков. Например, Альфастрой и альфастройинвест. Коррупция налицо. Этот делюган сейчас пытается набить свои карманы, не думая о республике! Ни для кого не секрет чем закончились деяния кара-оола после того, как он привел в Тыву пережогиных, микав и ленделов – десятки уголовных дел, брошенные незавершенные объекты, которые стоят памятниками коррупции... И опять история повторяется. Гастарбайтер из Красноярска тащит своих в ущерб республике. Плевал он на местных, плевал он на будущее Тывы. Одна лишь цель – быстрая нажива.

Аноним, 24-07-2024 #2[ru]

Терпения и сил многострадальному Сергею Сафрину!

Аноним, 24-07-2024 #3[ru]

Может, Грек подскажет, где взять людей? Работать в Туве просто некому – остались одни тунеядцы и лоботрясы, которые сидят на пособиях. В Туве больше нет никаких трудовых ресурсов. Услышьте, пожалуйста, госпожа Грек! Скажите спасибо Сафрину, что хоть так строится – скоро и этого не будет!

Аноним, 24-07-2024 #4[ru]

Складывается впечатление, что мошенник Якушев – большой друг и уважаемый человек в правоохранительных кругах республики.

Аноним, 25-07-2024 #9[ru]

Есть решение суда по сносу АЗС Кара-оола, которую незаконно построил Якушев для своего господина. Почему не исполняется решение суда и самовольная АЗС продолжает благополучно работать?

Аноним, 25-07-2024 #10[ru]

Якушева нужно отправить на исправительные работы на стройку к Сафрину. Пусть отрабатывает то, что украл. Мерзавец!

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Непонятно, почему патриотичные, приверженные традиционным ценностям россияне требуют электричества. Электричество по своей природе чуждо России... Тысячу лет не было электричества! А традиционные ценности – были, скрепы – были. А вот электричества – не было! Я вам больше скажу. Электричество, как и Украину, выдумал Ленин. Вы вспомните, что этот немецкий наймит говорил: коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны! Вспомнили? Ну и какие вам ещё нужны доказательства?! Так что успокойтесь, жители юга России. В ваших регионах проводится специальная операция, целью которой является деэлектрификация. И спецоперация идёт по плану. Цели спецоперации будут достигнуты! Раз уж начали возвращение страны в средневековье и феодализм – негоже останавливаться из-за какого-то там электричества.

Аноним, 24-07-2024 #3[ru]

Тот поток пожертвований, который хлынул в избирательный фонд Демпартии после объявления об отказе Байдена от участия в гонке, говорит об энтузиазме, охватившем сторонников демократов. Но кремлевские эксперты всё равно будут рассказывать нам о кризисе в их лагере.

Аноним, 24-07-2024 #4[ru]

Результаты американских выборов даже сейчас нельзя назвать абсолютно предсказуемыми. Конечно, выход Байдена из гонки ситуационно еще выше задрал шансы Трампа. После таких двух бустеров подряд (покушение и отказ соперника от борьбы) он – явный фаворит гонки. И ставки, на мой взгляд, можно делать в пропорции 1 к 5 в пользу него. Но придет ли он к финишу таким же бодрячком?

Аноним, 24-07-2024 #5[ru]

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохая комбинация», – сказал Трамп. Если Харрис не скатится в подобного рода риторику, то она выиграет. Тем самым доказав, что злобный и тупой – это как раз Трамп.

Аноним, 24-07-2024 #6[ru]

«От аномальной жары трещит по швам энергосистема России» – Кстати, бюджетные расходы на ЖКХ в 2024-2026 годах сократятся в 2 раза: 2024 – 881 млрд. руб. 2025 – 506 млрд. руб. 2026 – 381 млрд. руб. То есть модернизировать они ничего и не собираются... На СВО деньги есть, на коммунальное хозяйство для людей – нет... Коммунальное благоустройство – это навязанный западом стереотип!

Аноним, 25-07-2024 #8[ru]

Вчера российская Госдума приняла закон о «дисциплинарном наказании» военных без суда, позволяющий командирам отправлять на 10 суток на гаупвахту подчиненных за использование гаджетов и общение со СМИ. Член комитета Госдумы по обороне Соболев предложил пойти дальше и создать в российской армии штрафные батальоны для тех, кто «серьезно нарушает воинскую дисциплину». Он заявил, что «без жесткой военной дисциплины не может быть никакой победы». Про заградотряды не забудьте, господа!

Аноним, 25-07-2024 #9[ru]

Нетаньяху выдал: «Некоторые из протестующих держат плакаты «Геи за Газу». С таким же успехом они могли бы держать плакаты с надписью «Курицы за KFC».

Аноним, 27-07-2024 #10[ru]

В интервью Fox News Трамп призвал Украину «покончить с этой войной», потому что перед ней, дескать, «военная машина, которая победила Гитлера и Наполеона». Похоже, таким образом республиканец попытался намекнуть украинцам, что им ничего не светит. Передайте Трампу, что Украина тоже победила Гитлера и Наполеона. И в этом смысле у российской армии тоже серьезные проблемы...

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

«Дябкин добился в суде сноса незаконно построенной АЗС Кара-оола на правом берегу, ничего себе дружба...». А при чём тут Дябкин? Если бы сносом АЗС занимался бы он, то он добился бы судебного отказа в удовлетворении иска. Как в случае с Крапивиным.

Аноним, 26-07-2024 #3[ru]

Дябкин заинтересовался?! Дябкин обеспокоился нарушением закона?! Ха-ха-ху-у... Да этот Дябкин пальцем не пошевелит без личного интереса!!! Дябкин – блюститель закона... Ха-ха-ха... Дябкин Робин Гуд... ха-ха-ха-аааа Ой *ля! Ой не могу...