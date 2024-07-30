«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 0
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 28
User Пользователей: 0
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 5, 30 июля / Перекрёсток мнений
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№5, 30 июля 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Он сам то понял, что сказал? «... не упустить момент, своевременно настраивать правовую базу...»??? Алё! Гараж!? Это о чём???

Аноним, 25-07-2024 #2[ru]

«Фюрер вам станет рассказывать – война продлится всего четыре недели, осенью все вы вернётесь домой. Но осень много раз придёт и пройдёт, а вы не вернётесь домой». Бертольд Брехт, немецкий драматург, поэт и прозаик.

Аноним, 26-07-2024 #3[ru]

У Вас, Владимир Владимирович, вор-оленевод кочует из одного кресла начальника в другое. МЧС обворовано и коррумпировано, Московская Область обворована (зимние морозы это наглядно показали). Министерство Обороны обворовано, фигурантов-генералов – выше крыши. И после этого деятель-многостаночник Шайтан назначается в Совет Безопасности!? Это что, и есть та самая настройка «правовой базы», о которой Вы говорите? Тогда это совсем не Совет Безопасности...

Свежий анекдот

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Задержан начальник управления МВД по Бийску Сергей Еганян. А когда задержат Кондрашова?

Аноним, 24-07-2024 #2[ru]

Открываешь новости – кровь стынет! Арестован за коррупцию замминистра, арестован за коррупцию экс-губернатор, арестован вор-генерал... Бизнесменов, как рядовых урок вяжут, сенаторов страх сковал. Про думцев и говорить нечего – если в международный розыск не объявлен, то либо в разработке, либо под подозрением. Россияне вздыхают: «Сколь же жулья во власти скопилось...» Лишь один вне подозрений, тот, который их всех и назначал.

Выборы в Туве: что день грядущий нам готовит?

Аноним, 24-07-2024 #2[ru]

Знаете, почему ни Шайтана, ни Цаликова на пожизненном в «Красной Утке» нет? Да потому, что они толково грамотно умыкнули деньги из бюджета РФ. И передали эти миллиарды на выборы американского президента. И это, скорее всего – Трамп. В Вашингтонском Обкоме оценили «воровство» Шайтана. Сумма нехилая. И дали указание наместнику по кличке Вован поощрить воровство Шайтана и Цаликова в соответствии Конституцией США. А вы думаете, голову ломаете... откуда у этих воров неприкосновенность??? Да «оттуда».

Аноним, 24-07-2024 #3[ru]

Господи, пацаны воюют, умирают... скоро, наверное, будут сами себе патроны и гранаты покупать... А у этих тварей нет никаких проблем... Да когда же они наконец нажрутся... Будь прокляты они и род их... Пускай мне будет плохо за моё проклятие, но я сказала то, что сказала...

Аноним, 24-07-2024 #4[ru]

Кремль для Тувы применил неоднократно обкатанную в регионах схему. Подыскивается дурачок из прежней власти с кучей компромата и его ставят на один срок губернатором. До конца полномочий дурачка активно поддерживают, помогают и успокаивают. Его руками расчищаются все организованные коррупционно-криминальные связи в регионе, а по истечения срока полномочий выкидывают. Дурачок затем остается один с огромным грузом проблем и разборок со всеми элитами региона. Вместо него назначают нового, абсолютно чистого кандидата, который работает исключительно только на Москву.

Аноним, 24-07-2024 #5[ru]

Прошу прокуратуру проверить Шолбана Кара-оола на участие в запрещенном в России экстремистском ЛГБТ-сообществе. Во-первых, он ходит на пляже в белых плавках! Эксперт по этикету Эля Басманова считает это признаком голубизны. Во-вторых, он часто посещает спортзалы. А сенатор Ольга Ковитиди сообщила, что те, кто ходят в спортзалы и «смотрят на красоту своего тела» отказываются от традиционных ценностей. В-третьих, он постоянно обнимается с разными бородатыми мужиками! https://t.me/karaoolduma/4771 Это явно нездоровая херня! Доколе всякие секс-меньшинства будут заседать в самом публичном месте страны???

Аноним, 25-07-2024 #7[ru]

В Москве задержан глава Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрей Белков, пишет «Коммерсант». Компанию курировал экс-замглавы Шойгу Тимур Иванов, который уже находится в СИЗО. Интересно, каким номером в очереди на СИЗО числится ваш Карлик? Уж у него-то точно грешков побольше, чем у Белкова, который «якобы закупил томограф по завышенным ценам».

Аноним, 25-07-2024 #8[ru]

Интересно, какой главный предвыборный лозунг будет у Дзюба-аяса?

Аноним, 26-07-2024 #12[ru]

Карлику, что украсть, что помолиться. Как и его хозяину Шайтану.

Аноним, 27-07-2024 #14[ru]

В ФСБ сообщили о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Герой России генерал проходит по делу о коррупции и находится в СИЗО. Булгаков отвечал в армии за техническое обеспечение. Петля вокруг вашего Шайтана затягивается всё туже...

Аноним, 27-07-2024 #15[ru]

Не понимаю я Оюна – Кара-оол его душил все 14 лет своего правления, заводил уголовные дела, пытался разорить. А теперь они с какого-то перепугу стали «друзьями». Хоть политика это и грязное дело, но должны же быть у человека какие-то принципы, гордость, самоуважение?

Коротко

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Самый выгодный бизнес в России сейчас – сдать мужа на СВО: 1.5 – 2 млн. сразу; 100 000 за посредничество; 10 млн. при гибели. А если муж был алкашом, наркоманом и абьюзером, то выигрыш вдвойне. Но и этого мало. Можно сдать на СВО и двух, и даже трех мужей! То есть, можно сорвать банк до 40 млн. рублей! При таких возможностях какие там на фиг Петр и Хевронья? Вот вам и традиционные ценности...

Аноним, 25-07-2024 #3[ru]

Глава Минздрава Мурашко заявил, что россияне стали ощущать себя на 10 лет моложе. По его словам, в настоящее время 40-летние люди чувствуют себя на 30 лет, а те, кто достиг 50 лет – на 40. «Это нормальное развитие здравоохранения и нормальное отношение к собственному здоровью», – подчеркнул министр. Неужели готовят к очередному повышению пенсионного возраста?

Аноним, 27-07-2024 #4[ru]

Сообщают, что попытки российских властей протестировать замедление YouTube обернулись чередой интернет-сбоев, которая затронула крупнейшие банки, соцсети и систему платежей ЦБ. Сломают всё. Ну, кроме ютуба, конечно.

Когда прокуроры Тувы начнут работать по закону?

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

В строительном комплексе Тывы наступил полный крах. Местных строителей выживают и окончательно добивают. Кроме «Востока» Иусова новый зампред Лукин тащит в Тыву своих подрядчиков и застройщиков. Например, Альфастрой и альфастройинвест. Коррупция налицо. Этот делюган сейчас пытается набить свои карманы, не думая о республике! Ни для кого не секрет чем закончились деяния кара-оола после того, как он привел в Тыву пережогиных, микав и ленделов – десятки уголовных дел, брошенные незавершенные объекты, которые стоят памятниками коррупции... И опять история повторяется. Гастарбайтер из Красноярска тащит своих в ущерб республике. Плевал он на местных, плевал он на будущее Тывы. Одна лишь цель – быстрая нажива.

Аноним, 24-07-2024 #2[ru]

Терпения и сил многострадальному Сергею Сафрину!

Аноним, 24-07-2024 #3[ru]

Может, Грек подскажет, где взять людей? Работать в Туве просто некому – остались одни тунеядцы и лоботрясы, которые сидят на пособиях. В Туве больше нет никаких трудовых ресурсов. Услышьте, пожалуйста, госпожа Грек! Скажите спасибо Сафрину, что хоть так строится – скоро и этого не будет!

Аноним, 24-07-2024 #4[ru]

Складывается впечатление, что мошенник Якушев – большой друг и уважаемый человек в правоохранительных кругах республики.

Аноним, 25-07-2024 #9[ru]

Есть решение суда по сносу АЗС Кара-оола, которую незаконно построил Якушев для своего господина. Почему не исполняется решение суда и самовольная АЗС продолжает благополучно работать?

Аноним, 25-07-2024 #10[ru]

Якушева нужно отправить на исправительные работы на стройку к Сафрину. Пусть отрабатывает то, что украл. Мерзавец!

Сергей Конвиз: Весь мир в ожидании итогов выборов президента США

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

Непонятно, почему патриотичные, приверженные традиционным ценностям россияне требуют электричества. Электричество по своей природе чуждо России... Тысячу лет не было электричества! А традиционные ценности – были, скрепы – были. А вот электричества – не было! Я вам больше скажу. Электричество, как и Украину, выдумал Ленин. Вы вспомните, что этот немецкий наймит говорил: коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны! Вспомнили? Ну и какие вам ещё нужны доказательства?! Так что успокойтесь, жители юга России. В ваших регионах проводится специальная операция, целью которой является деэлектрификация. И спецоперация идёт по плану. Цели спецоперации будут достигнуты! Раз уж начали возвращение страны в средневековье и феодализм – негоже останавливаться из-за какого-то там электричества.

Аноним, 24-07-2024 #3[ru]

Тот поток пожертвований, который хлынул в избирательный фонд Демпартии после объявления об отказе Байдена от участия в гонке, говорит об энтузиазме, охватившем сторонников демократов. Но кремлевские эксперты всё равно будут рассказывать нам о кризисе в их лагере.

Аноним, 24-07-2024 #4[ru]

Результаты американских выборов даже сейчас нельзя назвать абсолютно предсказуемыми. Конечно, выход Байдена из гонки ситуационно еще выше задрал шансы Трампа. После таких двух бустеров подряд (покушение и отказ соперника от борьбы) он – явный фаворит гонки. И ставки, на мой взгляд, можно делать в пропорции 1 к 5 в пользу него. Но придет ли он к финишу таким же бодрячком?

Аноним, 24-07-2024 #5[ru]

«Камалу Харрис можно описать двумя словами: злобная и тупая. Это плохая комбинация», – сказал Трамп. Если Харрис не скатится в подобного рода риторику, то она выиграет. Тем самым доказав, что злобный и тупой – это как раз Трамп.

Аноним, 24-07-2024 #6[ru]

«От аномальной жары трещит по швам энергосистема России» – Кстати, бюджетные расходы на ЖКХ в 2024-2026 годах сократятся в 2 раза: 2024 – 881 млрд. руб. 2025 – 506 млрд. руб. 2026 – 381 млрд. руб. То есть модернизировать они ничего и не собираются... На СВО деньги есть, на коммунальное хозяйство для людей – нет... Коммунальное благоустройство – это навязанный западом стереотип!

Аноним, 25-07-2024 #8[ru]

Вчера российская Госдума приняла закон о «дисциплинарном наказании» военных без суда, позволяющий командирам отправлять на 10 суток на гаупвахту подчиненных за использование гаджетов и общение со СМИ. Член комитета Госдумы по обороне Соболев предложил пойти дальше и создать в российской армии штрафные батальоны для тех, кто «серьезно нарушает воинскую дисциплину». Он заявил, что «без жесткой военной дисциплины не может быть никакой победы». Про заградотряды не забудьте, господа!

Аноним, 25-07-2024 #9[ru]

Нетаньяху выдал: «Некоторые из протестующих держат плакаты «Геи за Газу». С таким же успехом они могли бы держать плакаты с надписью «Курицы за KFC».

Аноним, 27-07-2024 #10[ru]

В интервью Fox News Трамп призвал Украину «покончить с этой войной», потому что перед ней, дескать, «военная машина, которая победила Гитлера и Наполеона». Похоже, таким образом республиканец попытался намекнуть украинцам, что им ничего не светит. Передайте Трампу, что Украина тоже победила Гитлера и Наполеона. И в этом смысле у российской армии тоже серьезные проблемы...

Под крышей Кара-оола обнаружился «гадюшный клубок»

Аноним, 24-07-2024 #1[ru]

«Дябкин добился в суде сноса незаконно построенной АЗС Кара-оола на правом берегу, ничего себе дружба...». А при чём тут Дябкин? Если бы сносом АЗС занимался бы он, то он добился бы судебного отказа в удовлетворении иска. Как в случае с Крапивиным.

Аноним, 26-07-2024 #3[ru]

Дябкин заинтересовался?! Дябкин обеспокоился нарушением закона?! Ха-ха-ху-у... Да этот Дябкин пальцем не пошевелит без личного интереса!!! Дябкин – блюститель закона... Ха-ха-ха... Дябкин Робин Гуд... ха-ха-ха-аааа Ой *ля! Ой не могу...

(прочитано 437 раз)

0
risk-inform.ru/article_11089.html

 Доска объявлений 
Спутниковый интернет, ТВ-каналы (Триколор, Орион, Радуга, НТВ+). Перенастройка антенн, компьютеров. Выезд в районы республики.
Тел. 8913 354 7490, 923 217 2383, 5-25-69 (без выходных с 10.00 до 20.00)
Продам бизнес в п. Танзыбей Красноярского края: Жилой дом, Помещение под СТО.
Тел. 8913 345 2012
Котята - бесплатно!
ул.Ленина, 58 (Аквамир)
Дорогие жители Республики Тыва! Усвойте золотое правило - не плюйтесь и не сморкайтесь на землю. Земля - это ваша вторая Мать! Будьте культурными и воспитанными. Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей плюнул или высморкался на землю - сделайте ему замечание! Спасибо за понимание!
Кужугет
Остальные материалы номера 5:

К тем, кто постоянно напоминает нам фразу «народ, не желающий кормить свою армию, будет кормить чужую», имею вопрос: А с чего вы взяли, что армия чиновников и силовиков для нас – своя?

Шутка 2021 года

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Для писем Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Телеграме
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине