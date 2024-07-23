Сергей Конвиз: Весь мир в ожидании итогов выборов президента США

Президент России В.Путин уже несколько лет озабочен строительством справедливого многополярного мира, который будет жить не по правилам, сочинённым в Америке. Но, судя по всему, до победы в этой части ещё далеко. Американцы доминируют на международной арене и диктуют всему миру, как ему жить. Вот и сейчас в международной политике наступил такой момент, когда все значительные мировые лидеры озабочены одним очень существенным вопросом: кто в США войдёт в Белый Дом в январе 2025 года?

ПУЛЯ КИЛЛЕРА ТРАМПА УБИЛА ПОЛИТИЧЕСКИЕ АМБИЦИИ БАЙДЕНА

Недавно в Америке произошло несостоявшееся покушение на кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. Пуля только чиркнула ухо кандидата и, по мнению экспертов, значительно увеличила его шансы на победу в предвыборной гонке. И это – несмотря на огромное количество уголовных дел по мошенничеству и сексуальному насилию, которые были возбуждены в отношении него. По некоторым из них он даже уже признан виновным. Но он упорно стремится к тому, чтобы попасть в Белый Дом снова.

Несмотря на то, что спустя неделю после покушения рейтинги двух кандидатов почти выровнялись, президент Джо Байден 21 июля сообщил, что выходит из предвыборной гонки. При этом он отметил, что останется президентом до конца своего срока. Следом Байден предложил в качестве кандидата на пост главы Белого дома своего вице-президента Камалу Харрис.

Со своей стороны демократы обсудят новую кандидатуру вместо Байдена на съезде Демпартии, который состоится через несколько недель. Кроме Камалы Харрис кандидатом в президенты могут стать жена бывшего президента США Мишель Обама и представитель известного и влиятельного в США клана Роберт Кеннеди-младший, племянник убитого президента США Джона Кеннеди. Каждый из них, по мнению специалистов, в состоянии при определённых условиях победить на выборах кандидата от Республиканской партии.

ТРАМП НАШ?

Взметнувшийся рейтинг Трампа на фоне покушения оживил в России надежду на чудо, что Запад откажет Украине в поддержке. А всё потому, что у нас усилиями провластных СМИ сформировано общее мнение о том, что Трамп для нас – панацея. И он более предпочтителен в качестве президента, так как он, возглавив США, непременно оставит Украину без военной помощи. А тогда и СВО тут же закончится безусловной капитуляцией Незалежной.

Мне в такое совсем не верится, о чём я писал не раз. И дело тут даже не в том, на чьей стороне будет новый американский президент. Как помнится, Трамп, когда боролся за президентское кресло в прошлый раз, уверенно и твёрдо обещал наладить отношения с Путиным. Однако в реальности всё оказалось с точностью «до наоборот». Став президентом, он за четыре года дважды продвигал НАТО к границам России. И санкционное давление на РФ – это тоже дело его рук. Так что верить в заявления Трампа – дело бесперспективное хотя бы потому, что мировое общественное мнение сейчас совсем не в пользу России. И такая ситуация в мире будет сохраняться достаточно долго, сколько бы лидеров ведущих мировых держав ни сменилось. В этом плане показательна негативная реакция мирового сообщества на «миротворческий вояж» премьер-министра Венгрии Орбана в Россию и Китай.

А пока президент России В.Путин убеждает всех, что В.Зеленский, по его мнению, уже вовсе и не президент Украины и с ним нет смысла иметь дела. А тот взял да и провёл телефонные переговоры с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Как утверждают обе стороны, они этими переговорами оказались довольны. Зеленский, в частности, поздравил Трампа с официальным выдвижением в качестве кандидата на пост президента и осудил покушение на него 13 июля на митинге в Пенсильвании. А также «пожелал сил и полной безопасности в дальнейшем». Зеленский отметил «жизненную важность двухпартийной и двухпалатной американской поддержки для защиты свободы и независимости нашего государства». Он отметил, что договорился с Трампом обсудить во время личной встречи меры, которые необходимо предпринять для достижения длительного мира.

Со своей стороны Трамп заявил, что разговор с Зеленским для него был «очень хорошим». Он «благодарен президенту Зеленскому за то, что тот связался с ним, потому что он, как будущий президент Соединённых Штатов, принесёт миру мир и закончит войну, которая стоила столь многих жизней и разрушила бесчисленное множество невинных семей». После выборов «обе стороны смогут встретиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и откроет путь к процветанию». Как помнится, Трамп ранее уже обещал в случае своей победы на выборах президента США очень быстро, в течение 24 часов, прекратить военные действия России с Украиной. Правда, детали своего мирного плана им не разглашались.

В России заявления Трампа восприняли, как обещание немедленно прекратить военную помощь Украине. Однако пока ничто не указывает на возможность таких действий США. Тем временем Европа стремительно милитаризуется, обещая Украине продолжить поставки оружия и боеприпасов в необходимом количестве, даже если США прекратит помогать.

Всё это происходит на фоне сообщений мировых информационных агентств о том, что у России к концу года закончатся танки, бронетранспортёры и орудия. Как известно, В.Зеленский отказывается рассматривать такие условия прекращения войны, при которых Украина должна будет отдать России часть своих территорий. А без воли Зеленского достичь мира в Украине невозможно. Он же в свою очередь чутко прислушивается к общественному мнению в Украине, которое и мысли не допускает о переговорах с уступкой части украинских территорий и настаивает на соблюдении принципа территориальной целостности страны.

Другие негативные для России события происходили в Европе. Франции удалось во втором туре парламентских выборов одолеть неофашистов Ле Пен, которые могли выйти из этих выборов победителями, получить в парламенте большинство и сменить состав правительства Пятой республики. По итогам выборов они остались третьими. Также без кардинальных перемен прошли выборы в Евросоюзе, парламент которого вновь переизбрал с большим преимуществом председателя Еврокомиссии Урсулу Фон дер Ляйн. Так что вполне ожидаемо, что политика ЕС в отношении России и её СВО в Украине останется без изменений. И санкционный режим против нас будет усиливаться.

ПОБЕДА ТРАМПА ИЗМЕНИТ РАСКЛАД СИЛ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

С настороженностью наблюдают за ситуацией вокруг выборов в США и на Ближнем Востоке. А всё потому, что Трамп, пользующийся поддержкой еврейского лобби в Америке, является последовательным сторонником Израиля и активным противником Ирана. В настоящее время арабскому лобби, невзирая на варварское террористическое нападение на мирных граждан боевиков ХАМАСа и бандитский захват заложников, всё же удалось настроить мировое общественное мнение, включая ООН и Международный уголовный суд, на поддержку палестинцев в их стремлении уничтожить Израиль и создать своё государство. По крайней мере, сейчас они близки к этой цели, как никогда раньше. Но если президентом США всё же будет избран именно Трамп, то Израиль может получить от США беспрецедентную моральную, психологическую, политическую, финансовую и военную поддержку в таких масштабах, которые помогут ему в кратчайшие сроки ликвидировать террористическую угрозу, исходящую от арабского мира, в том числе от ХАМАСа, Хезболлы, хуситов и главного их спонсора – Ирана. Поэтому арабский мир готов приложить максимум усилий для того, чтобы Трамп не смог победить на выборах и вновь стать президентом США. А значит, вероятны и новые покушения на кандидата от республиканцев.

Что же до ситуации на Ближнем Востоке, то в ночь на 19 июля в Тель-Авиве в нескольких десятках метров от консульства США взорвался беспилотник, запущенный хуситами. Как подтвердили военные, он смог пролететь до цели более 2 тыс. км. Хотя ранее с начала войны в Газе хуситы неоднократно запускали дроны в сторону Израиля, но они никогда не достигали цели и практически не наносили ущерба. На этот раз в результате атаки дрона погиб один человек, ещё восемь получили ранения. Хуситы уже взяли на себя ответственность за случившееся. В ответ Армия Израиля нанесла серию авиаударов по городу Ходейда в Йемене, подконтрольному хуситам. Правительство хуситов заявило, что от ударов пострадали нефтехранилища и электростанция. А также сообщили о жертвах и пострадавших среди гражданских лиц, не уточняя их число.

ОТ АНОМАЛЬНОЙ ЖАРЫ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ ЭНЕРГОСИСТЕМА РОССИИ

Из событий в России могу отметить энергетический кризис на юге России. Как известно, в России обычно внезапно наступает зима, к которой мы не успеваем приготовиться. На этот раз у нас внезапно настало лето с аномальной жарой. По сообщению газеты «Коммерсант», практически по всей территории энергосистемы юга температура воздуха достигает плюс 39°C. Днем 8 июля, сказали в регуляторе, был зафиксирован летний максимум потребления в энергосистеме на уровне 20,8 ГВт, что на 4,5% выше показателя за прошлый год. В условиях высокого спроса оптовые цены на электроэнергию резко выросли.

В связи с этим возникла нехватка генерации электроэнергии. И сейчас диспетчеры вводят графики временных отключений в Ростовской области и на Кубани. В Краснодаре, к примеру, уже на 60 улицах неделю нет света. Аналогичная ситуация в Анапе, Ростове и других городах курортной зоны. Люди вышли на улицы и перекрыли автомагистрали, требуя дать им электричество. Власти задерживают протестантов, подвозят бочки с питьевой водой и электрогенераторы.

Как сейчас выяснилось, виной тому – нестабильная в условиях жары работа атомных электростанций России, которые до трёх четвертей вырабатываемых мощностей используют на охлаждение станции. И только четверть – на внешние поставки потребителям. К тому же электроэнергия, вырабатываемая АЭС – самая дорогая по сравнению с той, что вырабатывается гидроэлектростанциями и станциями, работающими на угле, мазуте и газе.

Вот и все основные новости о прошедшем на неделе.

Сергей Конвиз