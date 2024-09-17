Сергей Конвиз: Россия верит в свой суверенитет, но при этом оглядывается на Запад

Пока российская пропаганда уверяет нас, что гегемонизму США пришёл конец, и американцам придётся считаться со стремлением России создать многополярный мир, вся планета озабочена будущими итогам выборов президента США, которые состоятся через два месяца. Особенно остро эти итоги волнуют Ближний Восток, Россию и Украину.

ИТОГИ ВЫБОРОВ В США ПОВЛИЯЮТ НА ПОЛОЖЕНИЕ ИЗРАИЛЯ

В Израиле премьер-министр Нетаньяху откровенно поставил на победу Дональда Трампа. И это вызывает в стране острые публичные дебаты. Политики и политтехнологи полагают, что премьер-министр Израиля напрасно «положил все яйца в одну корзину» и так откровенно желает победы кандидату-республиканцу. Многие считают, что необходимо создавать ситуацию, когда победа любого из кандидатов добавит Израилю поддержки США в противостоянии с мусульманским миром. В связи с этим в Израиле всё громче слышны голоса, призывающие Нетаньяху уступить кресло премьер-министра другому политику, способному наладить подобающие отношения с представителями обеих партий США.

А ситуация в секторе Газа такова, что коалиционное правительство Израиля под давлением мировой общественности сняло блокаду сектора. Потому туда ежедневно поступают тысячи фур с гуманитарной помощью, которая попадает в руки террористов ХАМАСа, которые ею торгуют. И это является серьёзной подпиткой терроризма в регионе. В то же время ХАМАС продолжает удерживать более сотни заложников, над которыми издеваются и которые там погибают. В связи с этим оппозиция требует, чтобы правительство Израиля перекрыло доступ террористам к гуманитарной помощи до тех пор, пока все заложники не будут освобождены. Такая позиция, на мой взгляд, очень логична, поскольку иным языком разговаривать с фанатиками-террористами бессмысленно и бесполезно. Вот и получается: пока весь цивилизованный мир бредит идеей создания в Палестине двух государств, в секторе Газа террористы в нарушение любых норм и правил удерживают заложников. Безусловно, этому необходимо положить конец. Особенно, учитывая, что боевики «Хезболлы» постоянно обстреливают Израиль с юга Ливана сотнями ракет и беспилотников. В результате чего в стране ежедневно гибнут по несколько израильтян.

А в это время американцы шантажируют правительство Израиля сообщениями, что они не смогут бесконечно долго держать свою авианосную группу в Средиземном море у берегов Израиля, сдерживая арабский мир от развязывания войны с Израилем. Таким образом, США пытаются принудить Нетаньяху к заключению мира с ХАМАСом на невыгодных для Израиля условиях. Однако израильское общество требует от правительства активизации действий для искоренения терроризма и освобождения всех заложников.

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В УКРАИНЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ В США

В России и Украине итоги выборов в США воспринимаются под углом возможного изменения размера военной и финансовой помощи США Украине. Многие полагают, что в случае победы Трампа такая помощь может значительно сократиться, что может привести к поражению ВС Украины. Так что для России итоги выборов в США очень важны. В Москве ждут – не дождутся, когда Украина останется без солдат, денег и снарядов. Или, по крайней мере, когда её западные союзники запретят Украине бить высокоточным оружием по военным объектам в глубине России.

11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщила, что Великобритания разрешила Украине использовать дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России. Теперь дело за Францией, Германией и США. По некоторым данным, снять ограничения на использование ракет ATACMS готовы и США. Однако официально о разрешении Украине применять такие ракеты до сих пор не объявлено.

В настоящее время Украина требует от США поставок крылатых ракет большой дальности нового поколения JASSM. И США близки к решению о поставках Украине таких ракет, способных наносить удары по территории России, сообщил Reuters со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне. Однако Киеву придётся ждать поставок несколько месяцев, поскольку сначала США должны решить несколько технических проблем. Крылатая ракета класса «воздух – поверхность» JASSM разработана корпорацией Lockheed Martin. Она способна нести боеголовку массой около 450 кг. Дальность полёта первых модификаций ракеты – 370 км, более новых – около 800 км. Суперновые модификации ракеты JASSM по заверениям экспертов, могут доставать объекты дальностью до 1 800 км. По сообщениям в СМИ, США в состоянии поставить Украине такие ракеты в количестве до 900 штук. По всей видимости, такие поставки могут быть осуществлены после выборов в США, которые состоятся 5 ноября т.г. Поэтому у нас такое пристальное внимание к теме выборов в США.

В конце мая, после начала наступления российских войск на Харьков, президент США Байден разрешил Украине наносить «ограниченные» удары по территории России с использованием американского оружия. Изначально предполагалось, что Украина сможет наносить удары только по территориям, граничащим с Харьковской областью. Однако позднее советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан уточнил, что речь идёт о любых территориях, «где российские войска пересекают границу с российской стороны».

ПРЕДВЫБОРНАЯ ГОНКА: «НОЗДРЯ В НОЗДРЮ»

10 сентября в Филадельфии проводились теледебаты кандидатов в президенты Камалы Харрис (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия). Многие политтехнологи заявляли, что эти дебаты могут окончательно повлиять на выбор колеблющихся американцев. Как сообщили авторитетные СМИ, по результатам теледебатов между кандидатами большинство телезрителей сочли победителем Харрис. Как следует из опроса, 45% респондентов отдали победу Харрис, а 39% – Трампу. Эксперты отмечают мощное оружие Харрис, применяемое в борьбе за президентское кресло – чувство юмора. В предвыборной гонке вице-президент США своими шутками просто сразила Трампа. Немецкие исследователи убеждены, что у Трампа с его оскорблениями и насмешками шансы на победу гораздо хуже.

Поскольку, по мнению большинства, Трамп проиграл теледебаты Харрис, все заговорили о том, что необходимо провести ещё одни теледебаты для того, чтобы «поставить точку» в этом вопросе. Однако Трамп неожиданно для многих от новых теледебатов отказался, заявив, что он считает, что «провёл лучшие дебаты в жизни». И потому больше ему никаких дебатов не нужно. По мнению экспертов, похоже, он – единственный, кто так думает. Эксперты уверены: за считанные недели Харрис удалось не только завоевать поддержку видных однопартийцев, но и нарастить преимущество перед своим главным оппонентом – экс-президентом США республиканцем Дональдом Трампом в опросах общественного мнения. Согласно данным портала FiveThirtyEight (проект телеканала ABC), по состоянию на 13 сентября отрыв кандидата от демпартии составляет менее 3 п.п. – 47,1% у Харрис против 44,3% у Трампа. Однако последнему не удаётся заметно сократить отставание от Харрис – не помогло даже то, что независимый кандидат и бывший демократ Роберт Кеннеди-младший в конце августа приостановил свою кампанию и поддержал его кандидатуру.

Впрочем, предсказать итоги президентских выборов по-прежнему достаточно сложно: преимущество Харрис не настолько велико, а до голосования остаётся ещё почти два месяца, за которые ситуация может значительно поменяться в пользу одного или другого кандидата.

Для победы на президентских выборах одному из кандидатов необходимо набрать более половины голосов 538 выборщиков, представляющих 50 штатов и округ Колумбия. Они распределяются по итогам голосования в каждом конкретном штате (а в Мэне и Небраске – в каждом конгрессионном округе). По этой причине лидерство в общенациональных опросах общественного мнения необязательно свидетельствует о высоких шансах на победу того или иного политика: история знает примеры, когда кандидат набирал больше голосов простых избирателей, чем оппонент, но уступал по количеству голосов выборщиков и проигрывал борьбу за Белый дом. К примеру, так произошло с Хиллари Клинтон в 2016 году.

Несмотря на то, что правом голоса смогут воспользоваться порядка 240 млн. американцев по всей стране, решающую роль могут сыграть всего несколько десятков тысяч голосов в семи колеблющихся штатах – Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине. Лишь благодаря победе в традиционно продемократических (вроде Калифорнии и Нью-Йорка) или прореспубликанских (вроде Техаса и Небраски) штатах ни Трамп, ни Харрис не смогут достичь заветных 270 голосов – одному из них понадобится собрать выигрышную комбинацию из колеблющихся штатов. Нередко отрыв победителя от проигравшего в этих штатах минимален: так, в 2020 году перевес всего в 43,8 тыс. голосов в Аризоне, Джорджии и Висконсине позволил Байдену одержать победу над Трампом.

Таким образом, ситуация как на Ближнем Востоке, так и в зоне СВО в Украине во многом будет зависеть от того, кто победит на выборах президента США. У Израиля и России сейчас период сложных отношений. Путин откровенно заигрывает с арабами, так как вынужден искать в них союзников. И даже грозится вооружить хуситов, пиратствующих в Красном море и нападающих на американские и израильские торговые суда. Также Россия принимает у себя представителей ХАМАСа, «Хезболлы» и «Талибан», запрещённую в России террористическую организацию. Но в вопросе предпочтений в итогах выборов в США Израиль и Россия едины – они не скрывают своего желания снова видеть на посту президента США Дональда Трампа. Но если израильтян понять можно, то логика российской власти пониманию не поддаётся, поскольку именно Трамп ввёл санкции против России и в один президентский срок умудрился дважды принять решения о продвижении НАТО на восток. К тому же Трамп отличается своей вспыльчивостью и непредсказуемостью. И очень легко обещает, не очень заботясь об исполнении обещаний.

В общем, ждём сообщений из США.

Сергей Конвиз