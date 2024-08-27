Сергей Конвиз: Маятник качнулся в другую сторону – и на СВО, и в США

Как известно, Россия намеревалась решить «украинский вопрос» за три дня. Но что-то пошло не так. Главная проблема состоит в том, что на наше удивление, Запад твёрдо встал на сторону украинцев, реально рискуя благополучием своего населения и безопасностью стран Евросоюза. И вот уже третий год мы не в состоянии освободить восточные территории Украины, которые мы засчитали российскими и вписали в Конституцию России, от присутствия на них украинских войск.

КАК СМЕЕТ НЕЯДЕРНАЯ УКРАИНА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ЯДЕРНОЙ СВЕРХДЕРЖАВЕ?!!

Наши руководители негодуют, считая, что небольшая неядерная страна не может (и не должна!) сопротивляться воле огромной ядерной державы, осознавая, что в случае чего против неё может быть применено ядерное оружие с соответствующими последствиями. Но время идёт, а воз и ныне там: упрямые укронацисты продолжают сопротивление, подрывая авторитет российской второй армии мира. Страны НАТО, пытаясь укрепить войска ВСУ, с некоторых пор принялись оснащать их современным мощным высокоточным западным оружием. Одно время они бросили своих союзников, прекратив поставки боеприпасов для ВСУ. Но затем, когда войска Украины начали пятиться под давлением превосходящих сил Минобороны РФ, они вдруг опомнились и процесс оснащения ВСУ современными видами вооружений и боеприпасов не только восстановился, но и значительно вырос. Дело дошло до современных танков и самолётов.

Наши публичные политики типа экс-президента Медведева, экс-руководителя Роскосмоса Рогозина, депутата-генерала Гурулёва или пропагандистов Соловьёва и Симоньян время от времени заявляют о том, что они не понимают, почему Путин до сих пор не отдал приказ ударить по западным центрам принятия решений российским тактическим ядерным оружием, которое из России уже передислоцировано в Беларусь поближе к врагу. Но об этом заявляется так часто, и так немотивированно, что, похоже, в этих «центрах» окончательно уверовали в свою безнаказанность. Потому стали раз за разом переходить «красные линии», которые им когда-то рисовал Путин.

Вот и теперь Финляндия, которую и на карте-то разглядеть непросто, после вступления в члены НАТО заявила, что она предложила Швеции и Норвегии разместить на её территории мобильные танковые и ракетные части. Это на случай обострения ситуации на границе с Россией и возникновения необходимости нанесения по центрам принятия решений в России соответствующих ударов. И теперь подлётное время натовских ракет составит от 1,5 до 3,5 минут. Как комментируют наши военкоры, речь может идти об ударах по Москве, Питеру и военно-морским базам в северных морях.

Одновременно с этим США объявили о том, что они пересмотрели свою ядерную доктрину в сторону ужесточения. При этом американцы заявили, что Россию уже не считают главной угрозой для США. Теперь они будут нацеливать ракеты на Китай и КНДР. Таким образом, США дают знать России, что её ядерный потенциал им уже не страшен, поскольку там считают, что наши ракеты, которые не испытывали 40 лет, в массе своей для войны не пригодны. Примечательно, что Путин на такое тревожное сообщение никак не отреагировал и улетел в Азербайджан, где у него нашлись какие-то срочные дела государственного масштаба.

СТРАННАЯ «СИТУАЦИЯ» В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

А в это время продолжается вакханалия внезапного вторжения украинских войск на территорию Курской области. Цель этого броска украинских сил вглубь России до сих пор полностью не ясна. Российские политики со ссылками на данные нашей разведки с уверенностью говорят, что целью вторжения был захват Курской АЭС. Но он провалился. К подобным заявлениям отношусь скептически, поскольку полагаться на данные разведки, которая «прозевала» снятие с линии боевого соприкосновения 20-тысячной группировки элитных бронетанковых войск Украины с последующей её концентрацией на границе с РФ, а затем молниеносный прорыв вглубь нашей территории – это большая редкость в современных войнах. К тому же, похоже, ВСУ к АЭС и не стремятся, поскольку они взорвали все три моста, через которые могли продвигаться к станции. Значит, цель у них другая. И о ней мы скоро узнаем.

Но сам прорыв таких сил с захватом пленных срочников и бойцов полка «Ахмат» Росгвардии – дело громкое и скандальное. Оно наглядно показывает, в каком состоянии наши войска на третьем году СВО и степень ответственности наших генералов за провал. Не случайно Путин поначалу назначил ответственным за ликвидацию прорыва директора ФСБ России Бортникова, а затем поменял его на своего помощника Дюмина. У которого, кстати, в его биографии таких задач не бывало. И после этого – полная тишина. На государственном телевидении о ситуации в Курской области почти нет никакой информации: пять дней подряд сообщают о том, что дрон повредил украинский танк и «рассеял группу украинских военнослужащих» без указания части, в которой они воюют, и территории, где это произошло. Что может говорить о том, что в этих сообщениях речь идёт об одном и том же эпизоде.

Воспользовавшись ситуацией, президент Зеленский потребовал от своих западных союзников разрешения на использование их оружия для атак вглубь российской территории. Такое разрешение уже дала Великобритания. Думается, оставшиеся страны-доноры поступят также. А это означает новый виток конфронтации между Россией и Западом. Наши власти заявляют, что таким образом Украина принуждает нас сесть с ней за стол переговоров о мире. Не похоже. Сейчас переговорные позиции Украины не так сильны, как они хотели бы. Поэтому будем ждать развития событий.

ХОД БАЙДЕНА СПУТАЛ КАРТЫ ТРАМПУ

А тем временем разворачиваются главные политические события года – выборы президента США. Уже сейчас понятно, что Байден переиграл Трампа, затянув процедуру передачи эстафеты вице-президенту Камалле Харрис. Стянув на себя весь негатив предвыборной кампании республиканцев, он в самый удачный момент произвёл рокировку, отказался от борьбы и поддержал Харрис. Для многих такой ход Байдена был шоком, поскольку Трамп и его команда были уверены, что Байден привык к статусу президента великой страны и добровольно от него ни за что не откажется. А он, выждав паузу, взял да и отказался, сломав все планы и расчёты Трампа.

Момент «пересменки» в команде демократов был выбран удачно: перед съездом партии, которая должна была официально утвердить кандидата в президенты. Как и ожидалось, Харрис активно поддержали супружеские пары Байдена, Обамы и Клинтона, а также влиятельная конгресс-вумен демократ Пелосси. Так что она без проблем получила путёвку однопартийцев на выборы. Теперь никаких преград перед Харрис не существует. В соответствии с итогами общественных замеров уровня поддержки кандидатов она уже опережает Трампа более чем на 5%. И этот отрыв медленно, но неуклонно растёт.

Как это водится, Харрис не преминула воспользоваться популистскими методами борьбы. К примеру, она заявила о необходимости государственного регулирования цен на основные продукты питания. Наверное, впереди и другие пиар-ходы кандидата. В ответ Трамп обзывает её тупой и неспособной на переговоры с Путиным. Но это ситуацию не выправляет – сегодня не то время, чтобы начинать переговоры с президентом России. Это будет возможно только в 2025 году, после вступления в должность нового президента.

Главным козырем Трампа в предвыборной агитации был преклонный возраст Байдена. Хотя, конечно, и Трамп от него ушёл недалеко. А теперь ситуация сменилась кардинально, потому что Трамп по этому показатели очень сильно уступает относительно молодой 60-летней энергичной тёмнокожей Харрис. И уже бывший президент США Клинтон публично шутит над Трампом, заявляя, что он на два месяца его моложе, но бороться за кресло президента не собирается. Так что теперь, думается, вопрос 78-летнего возраста кандидата от республиканцев будет постоянно муссироваться демократами.

Другой фактор, дающий Харрис заметное преимущество на выборах – это то, что она – бывший прокурор штата, а Трамп в настоящее время уже обременён целой серией судебных приговоров, согласно которым он официально признан судом сексуальным агрессором, злостным налоговым нарушителем и мошенником. Поэтому Харрис заявляет, что она, как бывший прокурор, хорошо понимает, какой Трамп – преступник. Ему бороться с ней с таких позиций будет весьма сложно. Потому, если не произойдёт ничего неординарного, она станет президентом.

А поражение Трампа грозит нам новыми проблемами в противостоянии с Украиной и странами Североатлантического альянса. Поскольку в случае, если Трамп проиграет выборы, что, скорее всего и случится, НАТО в Европе укрепится, а Украина получит больше поддержки в противостоянии с Россией. Всё это сильно меняет расклады в Европе, где уже начали верить в возможную победу Трампа со всеми вытекающими последствиями. А Путин, начав спецоперацию, поставил на эту карту своё реноме. В таких условиях изменить ход событий он мог бы применением ядерного оружия, но Запад уверен, что он на это не решится, осознавая возможный ядерный ответ.

Сергей Конвиз