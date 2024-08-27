    Коротко

Площадь лесных пожаров продолжает расти в Туве. Власти задумались об искусственном создании осадков

В Туве, по данным региональных властей, 26 августа действует 30 лесных пожаров на общей площади 18193 га. Сутками ранее горело 17148 га, а неделю назад – 6638 га. Очаги действуют на территории Тес-Хемского, Тоджинского, Пий-Хемского, Тандинского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского и Улуг-Хемского районов.

На тушении задействовано 403 человека и 61 единица техники. Вместе с тувинскими пожарными борьбу со стихией ведут более 140 сотрудников Авиалесоохраны Красноярского края, Иркутской и Томской областей и Хакасии. В Тандинском районе в борьбе со стихией задействован самолёт-амфибия МЧС «Бе-200».

«Как и раньше, сухая и жаркая погода способствует возникновению новых пожаров, – комментирует в телеграме глава республики Владислав Ховалыг. – Прорабатываем возможность использования в Туве самолета Ан-26 „Циклон“ для искусственного создания осадков. Такие самолеты для тушения лесных пожаров применяли в Якутии. Важно использовать все доступные средства, чтобы потушить тайгу. Будем перенимать опыт».

С 17 августа в Туве действует режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Он предполагает полный запрет на посещение лесов.

Росстат зафиксировал в России сильнейший за 11 лет рост долгов по зарплатам

Российская экономика в июле 2024 года пережила существенный рост просроченной задолженности по зарплатам, отчитался Росстат. За месяц не выплаченные работникам суммы стали больше на 100,5 млн. рублей, а общий размер долгов работодателей перед сотрудниками достиг 427,4 млн. рублей. В процентном отношении прирост просроченной зарплатной задолженности – на 30,7% за месяц – стал рекордным с января 2013 года (тогда долги по зарплатам подскочили на 47,4%), следует из данных Росстата.

С проблемами столкнулся в первую очередь российский бизнес, следует из статистики Росстата: так, долги, возникшие из-за «отсутствия у организаций собственных средств» за месяц выросли на 38%, до 405,9 млн. рублей. Порядка 21 млн. рублей долгов накопили регионы перед бюджетниками: в годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.

Требование Владимира Путина резко увеличить выплаты отправляющимся на СВО контрактникам оказалось не по карману российским регионам

Путин 31 июля подписал указ об увеличении вдвое федеральной выплаты за отправку на СВО – с 195 до 400 тысяч рублей. Тем же указом он «рекомендовал» регионам платить новым контрактникам столько же. Однако выполнить поручение президента смогли лишь 27 субъектов РФ. В 10 регионах выплаты остаются существенно ниже требуемых, иногда – в разы: так, например, Хакасия платит лишь 50 тысяч рублей, Архангельская область – 100 тысяч. Губернаторы просят Кремль о финансовой помощи и виде новых субсидий из федерального бюджета, поскольку собрать средства внутри свои региона они не в состоянии.

Рекордные разовые выплаты в размере 1,9 млн. рублей, или $22 тысячи, предлагает Москва, которой, как заявил мэр Сергей Собянин, до конца года предстоит найти 23 тысячи желающих отправиться на фронт. По размеру суммарных годовых выплат за Москвой (5,4 млн. рублей) следуют Лениградская область (4,6 млн.), Санкт-Петербург (4,6 млн.), Карачаево-Черкессия (4,5 млн.), Московская область (4,4 млн.), Кабардино-Балкария (4,4 млн.) и ХМАО (4,4 млн.).

По итогам первого полугодия каждый третий российский регион столкнулся с падением доходов местного бюджета, а каждый четвертый сокращал расходы. И хотя целом региональные бюджеты закрыли январь-июнь с профицитом на 758 млрд. рублей, в каждом седьмом субъекте РФ сократилось промышленное производство, в каждом пятом – упали инвестиции, в каждом третьем – просели реальные доходы населения, каждый второй столкнулся с падением строительства.

У россиян обнаружили почти тотальное недоверие друг к другу

Подавляющее большинство российских граждан испытывают недоверие друг к другу, показал проведенный в июле опрос ВЦИОМа. Согласно исследованию, результаты которого публикуют «Ведомости», лишь 24% россиян считают, что окружающим людям можно доверять. Практически втрое больше – 73% – полагают, что к окружающим нужно относиться с «осторожностью». Каждый третий, согласно ВЦИОМу, уверен, что другие люди его обманут, если только представится такая возможность. Причем среди молодежи в возрасте 18–24 года эта доля достигает 45%.

Низкий уровень межличностного доверия между россиянами сформировался еще во время кризиса 1990-х гг., поясняет результаты опроса гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. В 2000-х доверие россиян друг к другу начало восстанавливаться, но процесс остановили новые травмы в обществе, указывает Федоров: повышение пенсионного возраста в 2018 году, затем пандемия и, наконец, спецоперация.

Уровень межличностного доверия в России существенно ниже, чем в западных странах. Так, в Канаде доверяют «большинству» окружающих 71%, в США – 58%, в Нидерландах – 74%, в Швеции – 71%. В Великобритании и Германии – 67% и 59% соответственно.

В Госдуме предложили ежегодно поднимать россиянам плату за обслуживание домов

Депутаты Госдумы хотят ввести ежегодную индексацию платы за услуги управляющих компаний (УК). Такую норму предлагается включить в Жилищный кодекс в целях решения проблем ЖКХ, пишет Forbes. Речь идет об обязательном регулярном повышении платы за содержание общего имущества в многоквартирных домах. Сюда входят обслуживание оборудования, уборка подъездов, текущий ремонт и прочее.

Стоимость таких услуг может не меняться годами, в отличие от коммунальных тарифов, которые повышаются ежегодно на государственном уровне, отмечают депутаты. Сейчас УК вправе индексировать плату только с разрешения собственников квартир, но граждане почти никогда на это не соглашаются, сетует зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В то же время стоимость обслуживания и ремонта домов постоянно увеличивается. В связи с этим предлагается ежегодно повышать плату за такие услуги на уровень инфляции или ниже. Данное условие УК должна будет прописать в договоре управления.

С депутатами согласны и в торгово-промышленной палате (ТПП). «Ситуации, когда плата за содержание не изменяется по 5-10 лет, не редкость. А в условиях кратного увеличения цен на материалы, работы, услуги, повышения налоговых платежей, низкой оплаты труда и остром дефиците кадров в сфере ЖКХ несоразмерность платы ведет к ухудшению состояния общего имущества дома», – подчеркивает председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

На национальных проектах Путина украли ещё 3 миллиарда рублей

Национальные проекты президента Владимира Путина, которые тот запустил в 2018 году, обещая победить бедность, остановить естественную убыль населения и совершить экономический рывок, обернулись многомиллиардной коррупцией.

При реализации проектов Путина в 2024 году были выявлены хищения на сумму более 3 млрд. рублей, сообщила в понедельник Генпрокуратура РФ. «По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела», – заявили в ведомстве. К административной ответственности привлечен ряд лиц за нарушения подрядчиками сроков исполнения работ по проектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда» и «Здравоохранение», «Образование» и «Экология», подчеркнули в Генпрокуратуре. Общая сумма штрафов превысила 300 млн. рублей.

Всего за полгода, по данным Генпрокуратуры, было выявлено 58 тысяч нарушений при реализации нацпроектов. «Для их устранения внесено 22 тыс. представлений, принесено свыше 2 тыс. протестов, в суды направлено 6,7 тыс. заявлений на сумму 2,9 млрд. рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14,8 тыс. лиц, возбуждено 500 уголовных дел», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Трафик YouTube в России рухнул почти на 40%

Трафик видеохостинга YouTube рухнул на 38% в сравнении с показателями месячной давности, пишет телеграм-канал «ЗеТеликом» со ссылкой на данные Transparency Report (Google).

Проблемы с доступом к платформе, принадлежащей американской корпорации Google, в России начались с конца июля. Незадолго до этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что российские власти в ближайшее время начнут замедлять работу YouTube. По его словам, это «вынужденный шаг», направленный не против россиян, но против администрации ресурса, которая «нарушает российское законодательство».

К 3 августа YouTube перестал полноценно работать в большинстве популярных в России браузеров на ноутбуках и персональных компьютерах. Вскоре пользователи начали испытывать трудности и при попытке просмотреть видео с помощью мобильного приложения.

Тем временем Роскомнадзор запросил у операторов связи данные об IP – и физических адресах серверов в России, через которые осуществляется быстрая загрузка видео на YouTube. Эти сведения позволят полностью заблокировать видеохостинг в стране. Источники «Газеты.ру» утверждали, что это произойдет в сентябре.