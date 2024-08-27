    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-08-2024 #1[ru]

На фоне продвижения украинской армии в Курской области Путин прилетел на два дня в Баку. Как сообщает Кремль, там геополитик и стратег проведёт переговоры с президентом Ильхамом Алиевым, посвящённые урегулированию армяно-азербайджанских отношений... Проснись, Путин, тебя ...

Аноним, 21-08-2024 #2[ru]

#1 – в стране-то всё зашибись. Чё не отдохнуть пару дней?

Аноним, 21-08-2024 #3[ru]

Кстати, некая странная «ситуация» в Пролетарске не улучшилась, а только наоборот. После взрыва ещё одного из резервуаров есть риск детонации соседних. Пока Путин гостит в Азербайджане, у него то Курская область отваливается, то ростовские нефтехранилища взрываются нон-стоп. Однако «сильный лидер» всё держит под контролем!

Аноним, 21-08-2024 #5[ru]

Путин признался, зачем уехал в Баку в разгар боевых действий в Курске: чтобы договориться с президентом Азербайджана Алиевым «широко отметить 80-летие победы»...

Аноним, 22-08-2024 #7[ru]

Так нет же никакого вторжения! Путин сам говорил – народ един. Просто жители соседних областей путешествуют – заехали посмотреть, что там и как.

Аноним, 22-08-2024 #8[ru]

Статья 87. Президент Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии Президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Конституция РФ.

Аноним, 22-08-2024 #10[ru]

Гитлер 1 сентября 1939 года: я не желаю ничего, кроме как быть пехотинцем Рейха! Путин 20 августа 2024 года: мы все сейчас пехотинцы!

Аноним, 22-08-2024 #11[ru]

Если Путин принял ислам, то почему он крестится? Если Путин христианин, то почему этот кяфир своим грязным ртом, оскверненным свининой и алкоголем, целует Коран? Этот великий человек умудрился за один день оскорбить и христиан, и мусульман. А в это время за оскорбление чувств верующих штрафуют девочку, сделавшую селфи в топике на фоне жилого дома, за которым чуть-чуть виднеется храм...

Аноним, 23-08-2024 #12[ru]

А украденные 11 триллионов рублей замами Шойги и во главе с самим Шойгой, могли бы каким то образом помочь жителям Курской и Белгородской областей? Вы как думаете, Володимир Володимирович?

Аноним, 21-08-2024 #1[ru]

«Шаманы в Туве проводят обряд вызывания дождя». Главное – перед вызовом дождя посмотреть прогноз погоды! А то неудобно может получиться...

Аноним, 22-08-2024 #2[ru]

Народ РФ стосковался по большим спортивным победам. Сегодня этот народ счастлив и ликует. На «Кубке Дружбы» Россия вдребезги разнесла Сборную Колумбии по баскетболу. Счет игры смертоносный, невиданный и фантастический – 155:53 в пользу команды РФ. Счастливые россияне «глохли от вовузелл и слепли от пипидастр». Посрамленная Сборная Колумбии громко рыдала в сортире. Федеральные каналы ТВ РФ понесли в мир благую весть о величии русского спорта.

Единственным, что немного омрачило праздник победы, было официальное заявление Федерации Баскетбола Колумбии о том, что она не только не посылала сборную на «Кубок Дружбы», но и понятия об этом «Кубке» не имеет. Более того, Федерация сообщила, что все участники вымышленной сборной Колумбии не имеют ни малейшего отношения ни к Колумбии, ни к баскетболу. И ни в каких спортивных реестрах Колумбии не значатся. И никогда не значились...

Аноним, 21-08-2024 #1[ru]

Сколько там десятков лет уже тывинскому избирательному лохотрону? Напомните. Если это действует, то это кому-то очень сильно нужно? Не просвятите, КОМУ???

Аноним, 22-08-2024 #7[ru]

Черные кара-бандиты расплодились по всей республике. Мерзкий Карлик не дает развиваться региону.

Аноним, 23-08-2024 #10[ru]

Кара-оол уничтожает в Туве Русский бизнес – примеров очень много. Вспомните хотя бы Сафрина, как он его гнобил и выживал из республики!

Аноним, 24-08-2024 #17[ru]

При Кара-карле ничего не строилось, только набережная со страшными фигурами. Которая, по сути, оказалась никому не нужной. А губошлеп так загадил город, что уже вряд ли что можно исправить.

Аноним, 21-08-2024 #1[ru]

А что же ещё можно ожидать от путинской воровской элитки? Читайте книгу Джанни Родари «Приключение Чипполино». Осталось ввести налог на воздух, на дождь, на облака, на ветер и на времена года... То ли ещё будет!

Аноним, 21-08-2024 #2[ru]

Алтайский депутат связала законопроект об ограничении сбора кедрового ореха с интересами крупного бизнеса и появлением представителя «Эвалара» в региональном правительстве. «Те, кто зарабатывал на сборе ореха, и для кого сбор ореха являлся единственным источником существования, лишатся этого заработка, – считает Дёмина. Субъект федерации будет определять время, место сбора ореха и его количество для личных нужд. Какой это масштаб будет, сказать трудно. Но, я полагаю, что более 50 кг собирать не будет разрешено. В случае нарушения сборщики ореха будут подвергаться уголовному преследованию», – напомнила Дёмина.

Аноним, 21-08-2024 #3[ru]

Минобороны РФ с гордостью показало гражданина США, который воюет на стороне России. Знаете, что тут прекрасно? Этого человека зовут Уилл Пуэлло-Мота. И он довольно хорошо известен в США. Его разыскивают в США по обвинению в сексуальном насилии над детьми. Он уехал из США за два дня до того, как должен был предстать перед судом в Род-Айленде из-за найденных у него фотографий сексуального насилия над детьми.

Аноним, 21-08-2024 #4[ru]

№3... гармонично вписался в ряды героев...

Аноним, 21-08-2024 #2[ru]

После захвата ВСУ части Курской области Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована, осталось только «несколько оголтелых нациков». «Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде». Это что получается: если ВСУ захватят, к примеру, ещё часть Брянской или Белгородской области, то получится, что Украина не только «денацифицирована», но и «демитализирована»? А значит СВО можно считать успешно выполненной?

Аноним, 21-08-2024 #7[ru]

Олимпийское спокойствие Кремля по поводу Курской операции ВСУ наиграно. Оно оправдано лишь в определенных временных границах и в расчете на «неизбежный успех» российской армии на Донбассе. При любом раскладе можно утверждать, что Курская операция – это крайне рискованная, на грани безбашенного авантюризма попытка Украины вырваться из тисков позиционной войны, которая почти наверняка станет катализатором всех военных и военно-политических событий в регионе.

Аноним, 21-08-2024 #8[ru]

«А зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» – цинично выдал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны. Апти Алаудинов, даже не скрывает презрение власти к людям. Это не частная позиция, это практически официальная линия. Он пытается «утешить» родителей, обещая им, что их погибшие дети попадут в рай. Так может, стоит задать вопрос: а вы сами-то нахрена нужны этой стране?..

Аноним, 21-08-2024 #4[ru]

Вернулся герой СВО с фронта в Курскую область. Зашел в бар и попросил пива. «Сто гривен», – ответил бармен. У героя аж трофейный унитаз из рук выпал.

Аноним, 21-08-2024 #10[ru]

Министр обороны РФ объявил о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск». Надо бы поаккуратнее! Когда дойдёт до группировок «Омск» и «Красноярск», народ может заподозрить неладное!

Аноним, 22-08-2024 #13[ru]

#5: Тем временем... Путин в Грозном поцеловал Коран и сказал о Кадырове: «Если бы у меня было ещё больше таких пехотинцев, я бы был очень рад. Но и один такой пехотинец многого стоит».

Аноним, 22-08-2024 #14[ru]

Иран заявил, что откладывает атаку на Израиль до окончания переговоров по вопросу возвращения заложников и завершения боевых действий в Газе. Израиль на предлагаемую посредниками формулу сделки согласился, а вот новый глава ХАМАС Синвар отказывается. Синвар хочет спровоцировать атаку Ирана на Израиль...

Аноним, 22-08-2024 #17[ru]

Короче, расклад такой: Украина и вообще весь мир, выступающий против СВО – это нацисты. Евреи – тоже нацисты. А вот Россия, которая начала СВО и запретила почти все независимые СМИ и сажает за слово «война» на плакате – это островок свободы и праведности в море нацизма!

Аноним, 23-08-2024 #18[ru]

Четырёх захватчиков волгоградской ИК-19 убили снайперы Росгвардии. В штурме участвовали спецназ ФСИН «Барс», СОБР Волгоградского управления Росгвардии, а также ОМОН. Сейчас колония находится под контролем силовиков. На месте работают кинологи. В ближайшее время будет организован обыск бараков, в которых сидели захватчики. Пока, по совокупности информации, картина складывается следующая: террористы, захватившие колонию, оказались в заключении за наркотики. Они ни в каких списках экстремистов никогда не состояли. Но прониклись радикальными воззрениями, купили ножи, предположительно собрали взрывное устройство. И всё это – не выходя из колонии. Колонии, находящейся под круглосуточным надзором ФСИН. Вывод очевиден: нужно ещё больше усилить контроль за интернетом!

Аноним, 23-08-2024 #19[ru]

Паром затонул, нефтебаза догорает, дроны украинские повсюду летают, в Курской области ВСУ, террористы захватили колонию и режут там фсиновцев в качестве мести за террористов «крокуса». В общем, все нормально! Просто норма теперь такая особенная.

Аноним, 23-08-2024 #20[ru]

Снова исламисты захватывают заложников прямо в учреждении ФСИН, где они вроде бы должны находиться под строжайшим надзором. Снова они демонстрируют на видео полный набор запрещенной экстремистской символики и снова орудуют неведомо откуда взявшимся на режимной территории оружием. Правда, в отличие от захвата ростовского СИЗО два месяца назад, на этот раз есть убитые. И такие инциденты продолжатся просто потому, что в путинской России ФСИН – это система, где высшими приоритетами являются подавление политических оппонентов режима и коррупция. Исламисты, реальные убийцы и террористы на зонах не являются приоритетом. В жестких условиях одиночных камер держат политических активистов, в пресс-хатах – тех, с кого можно выбить деньги. На террористов и членов ИГИЛ не хватает людей, спецкамер и, главное, у них же, как сказал Путин, нет причин гадить России – Кремль же их держит за «своих». Они же тоже против Запада, а значит, точно «свои». Правда, Владимир Владимирович?

Аноним, 24-08-2024 #22[ru]

№21 – в это же время россиянам через Госуслуги предложили скинуться по 500 рублей на сертификаты Ozon для пострадавших жителей Курской области...