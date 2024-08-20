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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2024 год / № 8, 20 августа / Коротко
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№8, 20 августа 2024 года.
    Коротко

Соратник Сергея Шойгу «протолкнул» закон об ограничении сбора кедровых орехов

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, наделяющий региональные власти правом устанавливать места и объёмы заготовки кедрового ореха жителями для личных нужд. Сейчас, по версии авторов документа, возможностью заготовки «для собственных нужд» пользуются недобросовестные предприниматели, которые просто скупают орех, собранный жителями в тайге без документов.

«Зачастую применяются варварские методы: заготавливается не созревшие шишки, ломаются вершины деревьев, используются металлические когти для подъема на деревья», – утверждают авторы.

В частности, региональные власти должны установить «разумную норму индивидуального сбора ореха каждым гражданином», сказано в пояснительной записке.

Законопроект, что сейчас происходит редко, расколол Госдуму. Его поддержали «Единая Россия» и «Новые люди» (296 голосов). Фракции КПРФ, «Справедливая Россия-За правду» и ЛДПР были против (98 голосов).

Документ ещё в 2023 году внёс вице-спикер Совфеда Юрий Воробьёв. Он считается близким к уволенному министру обороны, секретарю Совбеза РФ Сергею Шойгу. Среди соавторов законопроекта, в частности, оказались представители далёких от Сибири Подмосковья, Нижегородской области и Чувашии – сенаторы Александр Двойных, Владимир Лебедев и Николай Фёдоров. Соавторами, имеющими отношение к регионам Сибири, стали сенатор от парламента Республики Алтай Татьяна Гигель («ЕР») и депутат Госдумы от Забайкалья и Дальнего Востока Роза Чемерис («Новые люди»). Остальные авторы связаны с Дальним Востоком – одним из инициаторов ужесточения сбора ореха государственные СМИ губернатора Приморья Олега Кожемяко («ЕР»).

В 2023 году лидерами по сбору на основе арендных отношений с государством стали Красноярский край, Томская область и Тува. В то же время широко известно, что жители отдалённых сибирских поселений живут за счёт сбора ореха и последующей продажи его предпринимателям.

Новые ограничения могут серьёзно ударить по населению, сказал гендиректор компании «Кедр экспорт» Вячеслав Данилкин журналу Forbes. Ограничение мест сбора ореха для обычных людей противоречит Лесному кодексу, считает председатель правления ассоциации «Дикоросы» Александр Деев. Люди могут собирать кедровые орехи, ягоды и грибы где угодно и в неограниченном количестве напомнила «Российской газете» и начальник управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина.

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