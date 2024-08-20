    Перекрёсток мнений

Аноним, 14-08-2024 #2[ru]

Полез посмотреть, что такое «режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба». Сходу заметил, что 1) это последний уровень – «ЧС вселенского масштаба» не предусмотрен. 2) Путин обещал пособие по 10 000 рублей каждому, хотя в законе предусмотрено по 15 000.

Аноним, 14-08-2024 #3[ru]

Путин презентовал форум «Армия – 2024». СВОевременно. А то, что часть страны уже неделю занята иностранными войсками – это всего лишь некая «ситуация».

Аноним, 14-08-2024 #4[ru]

Путин позвонил губернатору Курской области и приказал немедленно прекратить все безобразия!

Аноним, 15-08-2024 #5[ru]

Путин: «Мы с большой болью и тревогой наблюдаем за той гуманитарной катастрофой, которая развернулась... в Палестине. Со своей стороны делаем все, чтобы поддержать палестинский народ». – А как насчёт Курской области? Путин: «А разве в Курской области палестинскому народу что-то угрожает?»

Аноним, 15-08-2024 #7[ru]

Интересно, а как они там вычислили, что по 10 тыщ им как раз хватит и поесть, и одеться, и обуться? Чудеса какие-то...

Аноним, 15-08-2024 #9[ru]

Путин находится на гособеспечении. Даже пенсию не получает. Откуда ему знать, сколько людям нужно денег на прожитьё?

Аноним, 15-08-2024 #10[ru]

9й, а он там что, там один работает? А где его администрация, где правительство? Они-то, наверное, понимают, что вдали от родного дома 10 тыс. рублей – это просто насмешка?

Аноним, 15-08-2024 #11[ru]

Все, кто рядом с Путиным, то же находятся на гособеспечении. Им простых людей не понять.

Аноним, 14-08-2024 #1[ru]

Анекдот дня: «Захарова призвала международные организации осудить вторжение Украины в Россию». Те самые организации, из которых Россия вышла, громко хлопнув дверью?

Аноним, 15-08-2024 #2[ru]

И когда, наконец, пересадят всю команду Шойгу?

Аноним, 15-08-2024 #4[ru]

Шойгу посадят вместе с Цаликовым, когда он станет сенатором от Тувы.

Аноним, 15-08-2024 #5[ru]

Да нет, Семёныч пишет, что Цаликова возьмут сразу после подведения итогов выборов в Туве. А он не ошибается.

Аноним, 15-08-2024 #2[ru]

Уже сейчас понятно, что ситуация в Верховном Хурале нового созыва будет сложной.

Аноним, 15-08-2024 #3[ru]

Глава Ховалыг рано расслабился. Кара-оола и Шойгу голыми руками не возьмёшь!

Аноним, 15-08-2024 #4[ru]

Кара-оол вчера собирал свою команду и успокоил их, сообщив, что Шойгу шлёт им привет и надеется на их победу. Про деньги пока ничего не слышно.

Аноним, 15-08-2024 #5[ru]

Кандидата с уголовкой супер Аяса допустили к выборам? Рукоблуд теперь что, будет еще и кнопкодавом?

Аноним, 15-08-2024 #6[ru]

У Кара-оола нет другого выхода, кроме как захватывать парламент республики. Иначе он – политический труп.

Аноним, 15-08-2024 #7[ru]

Сейчас у нашей элиты одна главная мысль: кто через 2 года возглавит республику? А у Ховалыга шансы невелики.

Аноним, 15-08-2024 #8[ru]

Кара-оола Путин главой больше не поставит. Так что основные шансы – у Оюна!

Аноним, 15-08-2024 #9[ru]

Победит на выборах тот, на чьей стороне будет Фортуна. И речь идет совсем не богине удачи...

Аноним, 16-08-2024 #10[ru]

Фортуна попался на том, что украл кошелек и мобильный телефон. Клептоман румынский...

Аноним, 16-08-2024 #11[ru]

На что надеется этот Кара-оол? На негодяя Фортуну?

Аноним, 16-08-2024 #12[ru]

Зачем Фортуна ворует кошельки? Ему что, Кара-оол мало платит?

Аноним, 16-08-2024 #14[ru]

Одного из авторов знака «Z» как символа «спецоперации» уволили из Минобороны РФ. Как сообщает ТАСС, уволен Андрей Ильницкий, который был экс-советником Шойгу по информационной политике. Он занимал эту должность с 2015 года. Zа что – не сообщается. Наверное, что-то пошло не так. Зима близко, Сергей Кужугетович!

Аноним, 17-08-2024 #15[ru]

Карла – это самое большое зло для Тувы. Из-за него республика откинута в пропасть нищеты и разрухи. Куда он лезет опять? На что он надеется? И всех его приспешников нужно гнать из Тувы поганой метлой!

Аноним, 14-08-2024 #1[ru]

Жители Курской области усиленно записывают жалобные видео с просьбами о помощи. Но никто их не увидит, т.к. Путин заблокировал Ютуб.

Аноним, 14-08-2024 #2[ru]

Очень много знакомых «я вне политики» думают, что Ютуб не работает потому, что «гугл санкции ввёл». Вот у ребят картина мира!

Аноним, 16-08-2024 #3[ru]

Минюст включил в реестр иноагентов телеграм-каналы «BRIEF Важное», «BRIEF», «Незыгарь» и «Сирена»...

«Пятница уже давно превратилась для политических кругов в «черный день». День, когда ты знаешь, что ни в чем не виноват, может быть, виноват, но тебя в любую секунду лишат гражданских прав без возможности оправдаться или защититься...» – пишет кремлевская холуйка (или холуяка? холуёрка?) Екатерина Винокурова.

Вон оно как. «Лишат гражданских прав...» Оказывается в этой «чудной прекрасной стране», «где чище стал воздух» и «легче стало дышать», бывает и так, что гражданских прав лишают по воле начальства. А что случилось, Екатерина? Отчего такое прозрение? Все же было так хорошо!.. Наверное, произошла чудовищная ошибка? Недоразумение, в котором товарищи обязательно разберутся? А?

Аноним, 17-08-2024 #4[ru]

Из личного опыта. Плановое отключение горячей воды. Профилактика, опрессовка и вот это всё. Но 10 дней прошли. И в трубы поступает горячая вода. А утром – снова не поступает. Что же случилось? Говорят, авария! Ждите три дня снова. Профилактически осмотренные и опрессованные трубы не выдержали осмотра. Не писал бы про это, если бы это был мой частный случай. Но этим летом я такие истории слышу буквально от каждого второго. Не всё пока гладко на пути к мирового господству...

Аноним, 14-08-2024 #3[ru]

Министр обороны Белоусов собирается для защиты Курской области провести там крестный ход с участием мощей Матроны Московской. Время и место проведения держатся в секрете, чтобы застать ВСУ врасплох. Ну точно нам этого министра сам Бог послал!

Аноним, 14-08-2024 #6[ru]

[Режим спецоперации] стал настолько обыденным в сознании людей, что даже такие серьезные неудачи, как захват врагом международно признанной российской территории воспринимаются как нечто вроде – ну да, бывает...

Аноним, 14-08-2024 #7[ru]

Подумалось вдруг, что предложение объявить прекращение огня и закрепить положение по нынешней линии разграничения войск, – выглядит для российской стороны именно сейчас особенно пикантно.

Аноним, 14-08-2024 #10[ru]

«Эвакуированных жителей Курской области разместят на территории Запорожской области Украины». Видимо, надо сказать спасибо, что эвакуирующихся не отправили сразу же на передовую...

Аноним, 15-08-2024 #15[ru]

А почему беженцев из Курской и Белгородской областей не хотят эвакуировать в апарт-отель Ротенберга в Геленджике? По-моему детишки и старушки были бы очень рады.

Аноним, 15-08-2024 #16[ru]

А что случилось с иранским ударом по Израилю, не подскажете? А то у нас попкорн заканчивается!

Аноним, 15-08-2024 #17[ru]

Анализируя российские официальные новостные потоки, можно сделать несколько непротиворечивых выводов: 1. Никакого нападения украинских войск на Курскую область не было. 2. А то, что называют нападением, успешно отбито и враг уничтожен. 3. Заход украинских войск на Курскую область нам крайне выгоден. 4. Да и вообще: не особо нам была и нужна эта Курская область.

Аноним, 15-08-2024 #18[ru]

Большинство россиян будут голосовать на выборах с 6 по 8 сентября. Но в приграничных регионах разрешили провести досрочное голосование. Это Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская, Воронежская области, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Такое решение приняли на заседании Центральной избирательной комиссии 14 августа. Правильно! Нужно поспешить и успеть проголосовать до того, как ВСУ захватит эти регионы!

Аноним, 16-08-2024 #24[ru]

В Госдуме призвали россиян самостоятельно защищаться от ВСУ, а не ждать помощи от государства. Какая прелесть!

Аноним, 16-08-2024 #26[ru]

По 150 тыс. рублей выплатят жителям Белгородской области... за ПОЛНУЮ ПОТЕРЮ ИМУЩЕСТВА. Об этом сообщил губернатор Гладков, отметив, что раньше было 100 тыс. рублей. Щедро! 150 тыс. рублей хватит, например, на то, чтобы приобрести микроволновку, стиральную машину, простенький пылесос и холодильник. Ну и поселиться в коробке от этого холодильника.

Аноним, 17-08-2024 #27[ru]

В Курской области всё продолжает идти по плану. Войска буднично отступают на новые «подготовленные» рубежи обороны и взрывают за собой мосты. Впрочем, тот факт, что отступают они «организованно», да ещё на «подготовленные» рубежи, должен успокоить соотечественников. Знать бы только, где ещё у них есть «подготовленные» рубежи? И как глубоко они в тылу? Сколько ещё мостов они собираются взорвать?

Аноним, 14-08-2024 #1[ru]

Якушев – п***р гнойный. Кинул сотни людей, падла.

Аноним, 15-08-2024 #2[ru]

Осведомитель и стукач Якушев грабит стариков и детей, инвалидов и прочих беспомощных. Опасный рецидивист. Такие маньяки должны сидеть пожизненно в тюрьме, а он до сих пор на свободе!!!

Аноним, 15-08-2024 #3[ru]

Конвиз дал интервью, по которому сняли фильм. Там он кроет этого Якушева, как шавку. Перечислил все публикации о нём за последние 20 лет. Хронология сногсшибательная. Министру Кондрашову придётся его сажать. https://www.youtube.com/watch?v=XZp5tmd5u68

Аноним, 15-08-2024 #4[ru]

Да там не вся история Якушева. В следующем номере ждём продолжения. Якушеву впору повеситься.

Аноним, 15-08-2024 #5[ru]

#4 – у Якушева нет ни совести, ни чести. Он никогда не повесится.

Аноним, 15-08-2024 #6[ru]

Подставлять людей – это почерк Юры Якушева. И почему его до сих пор никто не замочил?

Аноним, 15-08-2024 #7[ru]

Ну, знаете, сколь верёвочке не виться...

Аноним, 15-08-2024 #8[ru]

Пока Якушев стучит на Кара-оола, он органам нужен.

Аноним, 15-08-2024 #9[ru]

Якушеву стоит глубоко призадуматься над злодеяниями, которые он совершил. Действительно, как говорится, сколько веревочке не виться...

Аноним, 15-08-2024 #10[ru]

Якушев, это тывинский засекреченный клон Путина. Вот поэтому его и не трогают.

Аноним, 15-08-2024 #11[ru]

А сидеть Якушеву придётся долго и тяжело. Там он быстро схуднёт.

Аноним, 15-08-2024 #12[ru]

Да никто его не посадит – Кара-оол и Шойгу снова выручат мошенника.

Аноним, 16-08-2024 #13[ru]

У Якушева шведская семья: жена спит с молодым любовником, а Юра зарабатывает деньги на их содержание.

Аноним, 18-08-2024 #14[ru]

Не заправляйтесь на АЗС Эне-сай. Там Юрий бодяжит топливо. Авто приходит конец. Эх Юрий, за что не возьмётся, все превращается в дерьмо.