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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 29, 8 октября / Бюджет-2025: Население оплатит «хотелки» властей
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№29, 8 октября 2024 года.

Бюджет-2025: Население оплатит «хотелки» властей

Карикатура советского художника Юлия Ганфа, опубликованная в журнале «Крокодил» в 1954 году
Российский бюджет на 2025 год содержит три плохие новости. Первая – рост бюджетных расходов в следующем году будут оплачивать предприятия и граждане непосредственно из своего кармана. Вторая – несмотря на формальную сбалансированность, бюджет всё равно оказывается проинфляционным. И третья – это теперь навсегда. Спецоперация или подготовка к новым военным конфликтам – с Украиной или ещё с кем-то – стала базовой сценарной рамкой бюджетной политики России на обозримую перспективу.

Россиянам придётся доплатить за СВО: тарифы ЖКХ вырастут вдвое больше обещанного

Под разговоры о том, как СВО ускорила рост экономики, снизила бедность и повысила доходы населения власти решили потребовать часть этих доходов назад. Причем в отличие от повышения НДФЛ, которое коснется людей с зарплатами более 200 тыс. рублей в месяц, новая мера касается подавляющего большинства россиян.

Внесенный в Думу вместе с проектом закона о бюджете прогноз социально-экономического развития предполагает резкое повышение тарифов ЖКХ. С 1 июля электроэнергия подорожает на 12,6%, газ – на 10,3%, а совокупный платеж за коммунальные услуги будет «проиндексирован» на 11,9% (это не всё – с нового года тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки прибавят 11,6%). Закон о бюджете на 2024-2026 гг. предусматривал в следующем году индексацию на 5,7%. Тарифы на коммуналку для народа вырастут вдвое больше, чем планировалось год назад, констатируют аналитики MMI.

Впрочем, тогда предполагалось со следующего года начать сокращение военных расходов. Однако вместо снижения с 10,8 до 8,5 трлн. руб. они возрастают на 2,7 трлн. руб. до 13,5 триллионов, или с 5,5 до 6,3% ВВП. Это почти треть (32,5%) всех расходов бюджета. Вероятно, к этому добавится увеличение расходов в этом году: законопроект предполагает заметно большие расходы и дефицит бюджета, чем упоминалось: дефицит – 3,3 трлн. руб., а расходы – 39,4 трлн. (изначально предполагалось 36,7 трлн. руб., затем они постепенно выросли до 38 триллионов). Все это вместе создает новый инфляционный шок, заключают аналитики MMI. Бюджет сверстан, исходя из инфляции в следующем году 4,5%, так что рост цен станет еще одним платежом за СВО для всего населения.

Правительство запланировало оштрафовать россиян и бизнес на рекордные 600 миллиардов рублей

Правительство России заметно увеличило планы по сбору штрафов с граждан и бизнеса, чтобы пополнить бюджет, треть которого в следующем году будет потрачена на военные нужды. Согласно проекту федерального бюджета, в период с 2025 по 2027 годы государственная казна рассчитывает получить около 600 млрд. рублей (592,7 млрд.) за счет штрафов, санкций и возмещения ущерба. Около 60 млрд. рублей в этот период (по 19,1 млрд. ежегодно) планируется получить через конфискацию имущества у российских граждан.

В 2025 году общие поступления от штрафов должны составить 191,6 млрд. рублей, в 2026 году – 197,3 млрд., а в 2027 сумма увеличится до 203,8 млрд. рублей. Для сравнения, в текущем году план по сбору составляет 174,4 млрд. рублей, а в 2023-м было заложено лишь 119,6 млрд. Таким образом, каждый год будет фиксироваться новый рекорд по объему штрафных поступлений.

Правительство возьмёт от вкладов россиян 251 млрд. рублей

В 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по банковским вкладам могут достичь 251,5 млрд. рублей, следует из подготовленного Министерством финансов проекта бюджета на 2025-2027 годы. Эта сумма в 2,3 раза превышает ожидаемые сборы в 2024 году, которые составляют 108,5 млрд. рублей. В 2026 году поступления по этому налогу прогнозируются на уровне 262,1 млрд. рублей, а в 2027 году – 173,3 млрд. рублей.

Одной из причин роста поступлений от налога является динамика ключевой ставки, указано в проекте бюджета. В начале 2024 года ключевая ставка составляла 16%, однако в конце июля Центробанк поднял ее на 2 процентных пункта, до 18%, чтобы сдержать инфляцию и охладить кредитный рынок. В сентябре ставка достигла 19%.

Налог на доходы по вкладам был введен в России в 2021 году, однако впервые его придется уплатить в 2024 году за доходы, полученные в 2023 году. Таким образом, поступления в 2025 году будут формироваться за счет налогов на доходы от вкладов россиян за текущий год. Этот налог касается тех, чьи процентные доходы по банковским вкладам и счетам превышают установленную необлагаемую базу.

Российские власти запланировали раздать «дружественным» странам кредитов почти на 1,6 трлн. Рублей

Российские власти планируют выдать другим странам почти 1,6 трлн. руб. в виде государственных кредитов в ближайшие три года. В частности, в 2025 году будет предоставлено займов на 501 млрд. руб., в 2026-м – на 520 млрд., а в 2027-м – на 536,6 млрд. Это следует из проекта бюджета на 2025-2027 годы, пишут «Известия».

В пояснительной записке к проекту бюджета говорится, что предоставление кредитов другим государствам необходимо для того, чтобы завершить действующие проекты и выполнять обязательства по межправительственным договоренностям. Еще одна цель – оказание финансовой поддержки экспорта промышленной продукции в отраслях, в которых российские товары конкурентоспособны.

Российские власти кредитуют другие страны, чтобы укрепить позиции страны на мировой арене, считает директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов. По его словам, занимают в основном государства, с которыми Россия связана плотным внешнеэкономическим сотрудничеством.

Власти не раскрывают сведения по заемщикам и их долгам. Согласно последним данным Всемирного банка (ВБ), совокупная задолженность иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составляла $28,9 млрд. (примерно 2,7 трлн. руб. по курсу ЦБ на 1 октября). По данным ВБ, крупнейшими должниками России на конец 2022 года были: Беларусь ($8,2 млрд.), Бангладеш ($5,9 млрд.), Индия ($3,8 млрд.), Египет ($1,8 млрд.) и Вьетнам ($1,4 млрд.).

Расходы на содержание Путина и его администрации вырастут на 25% – почти до 31 миллиарда рублей

Расходы бюджета по статье «Обеспечение функционирования президента Российской Федерации и его администрации» в 2025 году составят 30,9 миллиарда рублей, говорится в проекте федерального бюджета на ближайшие три года, внесенного в Госдуму. Это на 25,5% больше, чем в 2024 году.

Согласно трехлетнему бюджету, принятому в конце 2023 года, траты на президента и его администрацию в 2024 году должны были составить 24,6 миллиарда рублей, в 2025 году – аналогичную сумму, в 2026 году – почти 25,4 миллиарда.

Телеграм-канал Faridaily со ссылкой на материалы к бюджету отмечает, что рост расходов связан с увеличением зарплаты как самого президента, так и сотрудников Кремля.

Пресс-служба Мишустина спустила провластным СМИ «темник» по освещению нового бюджета

Пресс-секретарь правительства Михаила Мишустина Борис Беляков направил редакторам федеральных изданий рекомендации по освещению нового проекта государственного бюджета.

В методичках много внимания уделено так называемым «сложным темам», которые, как указано, требуют особого подхода, но не должны широко освещаться в СМИ. К таким темам относятся изменения, связанные с повышением налогов и обязательных платежей, в том числе: расширение критериев для уплаты акцизов на напитки с сахаром; увеличение акцизных ставок на этиловый спирт и табачные изделия; повышение налога на прибыль организаций; требование о наличии минимального дохода для получателей единого пособия.

В сопроводительных материалах пресс-служба правительства предлагает редакциям расставлять акценты на «положительных» аспектах нововведений. Например, при обсуждении повышения акцизов на продукты с сахаром рекомендуется делать упор на заботу о здоровье граждан. А при освещении увеличения налога на доходы от облигаций предлагается подчеркивать, что это стимулирует компании вкладываться в проекты реального сектора экономики, включая проекты технологического суверенитета.

Правительство также направило редакциям подробные тезисы по проекту бюджета на 2025 год. В этих материалах акцентируется внимание на расходах в социальной сфере, здравоохранении, образовании, а вот военным расходам, которые составляют треть бюджета, уделено всего несколько строк без конкретных цифр.

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Остальные материалы номера 29:

«Везде есть место изяществу. Даже тревога бывает воздушной» (Виктор Шендерович).

Шутка 2016 года

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