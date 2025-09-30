Повысить НДС до 22% «для финансирования обороны» предложил Минфин РФ

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-28 годов, в котором предусматривается повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Средства, которые принесет эта мера, предназначены для «финансирования обороны и безопасности», подчеркнули в финансовом ведомстве. При этом льготная ставка НДС в 10% сохранится для всех социально значимых товаров – продуктов питания, лекарств, детской продукции, периодической печати, книг и проч.

Среди других дополнительных источников пополнения бюджета, которые предложил Минфин: ликвидация временных антиковидных льгот по страховым взносам; расширение круга плательщиков НДС по упрощенной схеме (порог для выплат будет снижен с 60 млн. до 10 млн. руб. дохода); введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок и 25% от прибыли букмекерских контор, а также приватизация крупнейших госкомпаний. В случае принятия разработанных Минфином поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы они вступят в силу с 1 января 2026 года.

Военные расходы остались приоритетом российского бюджета на следующие три года

Минфин указал, что налоговые изменения направлены, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности.

«Запланированные в бюджете ресурсы позволят обеспечить оснащение вооружённых сил необходимым вооружением, военной техникой, выплату денежного довольствия военнослужащим, поддержку семьи военнослужащим, а также модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры в приграничных и новых регионах», – сказал на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

Согласно проекту бюджета, траты на армию, полицию и спецслужбы в следующем году составят 38% всех расходов, тогда как в этом году на них планировалось направить 41% бюджетного пирога.

В 2026 году власти потратят на оборону 12,6 триллиона рублей и 4,1 триллиона рублей – на национальную безопасность, что вместе составляет 7,1% ВВП.

В 2025 году власти планировали израсходовать на оборону 13,5 триллиона рублей, а вместе с безопасностью – 17 триллионов рублей, или 8% ВВП, однако в реальности эти траты выше, говорил источник Reuters.

Набиуллина назвала повышение НДС «позитивным фактором» для экономики

Повышение НДС с 20% до 22% в 2026 году даст краткосрочный всплеск инфляции, но не станет источником устойчивого роста цен, а сбалансированный бюджет для экономики лучше, чем дефицитный. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России. «То, что появилась определённость – это очень позитивный фактор. И могу сразу сказать, что для Центрального банка сбалансированный бюджет гораздо лучше, чем было бы увеличение дефицита. Это лучше и для бюджетной устойчивости, и для инфляции, и для уровней процентных ставок», – сказала Набиуллина.

«Мы сейчас расцениваем проект бюджета как дезинфляционный. Да, краткосрочная реакция цен на повышение НДС скорее всего будет, но вспомните опыт 2019 года, когда НДС так же увеличивался на 2 процентных пункта. Нельзя здесь прямым счетом считать, что один к одному это переложится в рост цен», – сказала глава ЦБР.

«Решили выжать последние копейки»

Снижение порога уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с дохода в 60 млн. до 10 млн. приведёт к уничтожению малого бизнеса, считает вице-спикер действующего созыва гордумы Томска Андрей Петров (КПРФ). Предложение федеральных властей увеличить НДС с 20% до 22% он сравнил с «людоедской» инициативой.

«Закончился период сладких предвыборных обещаний власти, пришла пора спускать избирателя обратно в суровую реальность. По традиции „людоедские“ инициативы отсрочили, чтобы не испортить электоральные результаты», – написал Петров в своём телеграм-канале.

«Порог годового дохода, после которого ИП будет обязан платить налог на добавленную стоимость, снизили в 6 раз, с 60 до 10 млн. рублей. 10 млн. в год – это уровень доходности киоска с пирожками. Вот из этих „богатеев“ решили выжать последние копейки. Следующие на очереди – самозанятые. За счёт кого же ещё пополнять бюджет, как не репетиторов, домашних кондитеров и мастеров по бровям?»

«Цены взлетят на всё»

Инициатива федеральных властей по повышению налога на добавленную стоимость (НДС) скажется на рост цен во всех сферах, считает депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко («Справедливая Россия – За правду»).

«Минфин предлагает повышение НДС для секторов торговли, строительства и добычи, якобы не увеличивая при этом налог на социально значимые товары и лекарства. При этом, все мы принимаем, цены взлетят на всё, – подчеркнул Аксёненко в своём телеграм-канале. – Поскольку повышение издержек для торговых компаний неминуемо приводит к росту себестоимости – никто не хочет и не будет работать „в минус“. Увеличение НДС на строительство влияет на цены через увеличение инфраструктурных затрат и логистических сложностей. Повышение себестоимости топлива и энергоносителей ведет к увеличению цены топлива, а значит – и цены логистики. И всё это в итоге закладывается в цену товара на полках магазинов, в стоимость услуг, коммуналки и так далее».

«Конечный потребитель его платит». Глава «профсоюза олигархов» предупредил о росте цен

За вероятным повышением в России налога на добавленную стоимость (НДС), которое, как сообщали на прошлой неделе СМИ, рассматривают в правительстве, последует новый скачок цен. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, который назвал повышение НДС «самой неприятной для бизнеса и населения налоговой новацией».

«Это может привести к тому – он [НДС] же все-таки возмещается по цепочке, но конечный потребитель его платит – что в том числе розничные цены вырастут. Опять инфляция, опять повышение ставки и так далее», – констатировал Шохин на I Международном экономическом форуме в столице непризнанной Южной Осетии – Цхинвале (цитата по ТАСС).

Кремлеботы принялись оправдывать повышение НДС

Провластные боты развернули масштабную кампанию в поддержку повышения НДС, оставив за сутки почти тысячу комментариев в социальной сети «ВКонтакте».

Главный аргумент ботов заключается в том, что дополнительные доходы бюджета пойдут «на оборону» и должны поддержать участников СВО. «Государство не просит людей идти в окопы. Оно просит помочь финансами, чтобы те, кто в окопах, были лучше вооружены», – гласит один из комментариев.

Второй по распространенности аргумент заключается в том, что власти «стояли перед выбором»: повысить налоги или сократить социальные программы. «Не все понимают, что социальные программы требуют средств. Пользоваться и претендовать на них хотят все, а как нужно вложить каплю, так сразу начинается вонь», – говорится в подобных постах.