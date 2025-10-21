«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2025 год / № 38, 21 октября / Звуки треска
№38, 21 октября 2025 года.
    Звуки треска
Звуки треска

Крупнейшие розничные сети пожаловались, что россияне стали массово экономить на еде

Российские потребители переходят на сберегательную модель поведения и экономят в том числе на продуктах питания, сообщили «Коммерсанту» источники на рынке розницы, в том числе в федеральных торговых сетях.

По словам одного из собеседников издания, из-за «экономических реалий» ритейлеры испытывают проблемы с продажами и вынуждены сдерживать цены «на полке». Это, в свою очередь, приводит к падению рентабельности: в этом году у крупнейших розничных сетей она может опуститься до исторического минимума – 1,7-1,9%, по прогнозу «Infoline-Аналитики».

«Сегодня продажи в штуках сокращаются», – подтверждает проблемы на рынке продовольствия Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз», куда входят более 450 производителей и поставщиков продуктов питания.

Чтобы сэкономить на еде, потребители все чаще наведываются в жесткие дискаунтеры, которые продают самые дешевые товары с максимальным скидками. Выручка таких магазинов («Светофор», «Чижик», «Доброцен») выросла на 27% год к году – рекордно среди всех продуктовых ритейлеров, согласно статистике Infoline.

В Госдуме предложили продавать таблетки поштучно ради экономии

В целях сокращения расходов на лечение россиянам следует предоставить возможность покупать таблетки поштучно, а не упаковками, заявил «ФедералПресс» член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его мнению, это не только позволит сделать лекарства более доступными, но и снизит количество просроченных препаратов в домах граждан.

С точки зрения Фаррахова, более выгодно выпускать таблетки в мешках или коробках и дозировать прямо в аптеках. Он считает, что такой способ позволит сэкономить и при проведении госзакупок.

Кадровый голод охватил 90% российских больниц

В России продолжает обостряться проблема нехватки квалифицированных кадров в системе здравоохранения. Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведённому с 22 сентября по 10 октября 2025 года среди представителей тысячи предприятий по всей стране, именно медицинская сфера сильнее других испытывает кадровый голод – о дефиците сотрудников заявили 90% организаций.

На втором месте по уровню нехватки персонала находится строительство (83%), далее следуют продажи и сфера услуг (по 80%), логистика (79%), информационные технологии (78%) и финансовый сектор (76%). В целом, трудности с наймом сотрудников отметили 78% работодателей.

Поставки сибирского угля на внутренний рынок падают из-за снижения спроса

Центральный банк РФ объявил о замедлении «темпов снижения добычи угля» в Сибири. Падение замедлилось в четыре раз, по сравнению с июлем из-за мер правительства и повышения мировых цен, утверждает регулятор.

Более того, в августе экспорт угля из Кузбасса вырос на 5% по сравнению с июлем. Но аналитики отметили, что поставки внутри России стали падать ещё сильнее.

«Сокращение поставок на внутренний рынок ускорилось, в основном за счёт низкого спроса со стороны российских металлургов, – заявили в ЦБ. – Потребление угля российскими энергетическими компаниями увеличилось – рост угольной генерации в Сибири продолжился из-за неблагоприятной гидрологической ситуации и снижения гидрогенерации».

Потанин заявил Путину о пятилетнем падении доходов «Норникеля»

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин встретился с президентом России Владимиром Путиным. Бизнесмен заявил о «трудных» условиях работы, в нарушении лостических и платёжных цепочек и необходимости переориентироваться на новые рынки. Причины изменения условий работы в опубликованном разговоре с Путиным не упомянуты.

«При всём при этом «Норникель» сохраняет ведущее место в мире по производству никеля, платиноидов, ряда других товаров и не уступает это лидерство. Мы также обеспечиваем за последние пять лет стабильное производство всех наших основных металлов, – отметил Потанин. – На фоне падающих последние пять лет доходов нашей компании мы удерживаем на стабильном уровне нашу социальную нагрузку, выполняем экологические обязательства и постоянно повышаем заработную плату наших работников».

В России из-за обвала продаж закрылись почти 10% магазинов мебели

За минувший год, с октября 2024 года, в российских городах с населением от 500 тыс. человек закрылись почти 900 мебельных салонов, следует из данных сервиса 2ГИС, которые приводит «Коммерсант». За года число таких магазинов сократилось примерно на 8,7% – до 10,2 тысячи.

Причиной массового закрытия магазинов мебели стало общее падение рынка на фоне сокращения темпов строительства жилья и дороговизны кредитов, отмечали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). В компании Divan.ru добавляют, что мебельный рынок сокращается из-за снижающихся доходов граждан, которые не считают мебель предметом первой необходимости.

